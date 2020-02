DHA YURT BÜLTENİ - 17

Hastanede yangın tatbikatı

MANİSA\'nın Sarıgöl Devlet Hastanesi\'nde yangın tatbikatı düzenlendi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ile Sarıgöl Devlet Hastanesi Sivil Savunma ekibi ortaklığında yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği; Kadın Doğum Servisi\'nde, elektrik prizi kaynaklı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede diğer birimlerdeki servislere sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi hastanenin kurtarma ekibi, UMKE ve Sarıgöl Belediyesi itfaiye Amirliği ekipleri gerçekleştirdi. Tahliye edilen yaralılara da tıbbi müdahale yapıldı. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Başhekim Opr. Dr. Mehmet Karaduman, \"Her an, her şey olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız. Eksiklerimizi görüp, onları sıfırlamaya çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımız ve tatbikata katılan öğrenciler olsun herkes, canla başla görevlerini başarıyla yaptı. Onların bu ciddiyetlerini ve başarılarını kutluyor, teşekkür ediyorum\" dedi.

Erciyes\'te kurtarma tatbikatı

ERCİYES Kayak Merkezi\'nde Erciyes A.Ş, AFAD, AKUT, JAK ve 112 ekipleri tarafından ortaklaşa kurtarma tatbikatı yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı\'da yapılan tatbikatta teleferikte mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışıldı. Olay yerine sevk edilen Erciyes A.Ş., AFAD, AKUT, JAK ve 112 ekipleri teleferikte mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası teleferikte kalanlar kurtarıldı. Tatbikat sonrası açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, \"Bilindiği gibi Erciyes dağında 2018-2019 kış sezonuna hazırlanmak için bütün çalışmalarımız geçtiğimiz sezonun bitmesiyle başladı. Son dönemde de çok şükür her şeyin sonuna geldik. Yeni sezonu karşılamak için Kayseri Erciyes A.Ş. ve şehirdeki arama kurtarma ekiplerimizle beraber hazırlıklarımızı tamamlamış olduk. Biliyorsunuz kayak merkezleri tabiat şartlarına karşı mücadele eden ve aksiliğin çok çıktığı noktalardır. Her ne kadar Erciyes\'teki altyapımız son teknolojik, çok güvenlikli, çok hızlı ve insanları mağdur etmeyecek sistemlere sahipse de ne olur ne olmaz bir aksilik çıktığı zaman hemen müdahale edebilmemiz için arama kurtarma ekipleriyle birlikte tatbikat yaptık. Her sene sezondan önce tüm ekipler hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bugün de tatbikat kapsamında senaryo gereği çıkan bir yangın sonrası, yaralılar ve mahsur kalanlar oldu ve onları kurtardık. Gördüğünüz gibi başarıyla neticelendi.\" dedi.

AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say ise, \"Ülkemizin güzide kayak merkezi Erciyes\'te tatbikat gerçekleştirdik. Biliyorsunuz tatbikatlar yanlışlarımızı görerek en doğruyu uygulamak için yapılıyor. Bu bağlamda başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

-Tatbikattan görüntü

Murat Cahid Cıngı ve Hasan Say ile röportaj

ABD\'den kiralanan sondaj platformu Mersin\'de

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde, Akdeniz\'de sondaj faaliyetine başlanacağını açıklamasının ardından ABD\'den kiralanan Rowan Norway platformu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen koordinatlarda sondaj çalışması yapmak üzere Mersin\'e geldi.

TPAO tarafından Akdeniz\'de sondaj kuyusu açılması için ABD\'li Rowan Companies şirketinden kiralanan Rowan Norway platformu, yakıt ikmali ve sondaj hazırlığı için Mersin\'e geldi. Tanklarına su alarak deniz yüzeyinde yüzer hale getirilen dev platform, 36 saatlik işlemin ardından bugün sondaj çalışması için kentten ayrılacağı bildirildi.

Mersin Liman Başkanlığı\'na ait 3 römorkör tarafından çekilecek olan ve Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik edeceği platform, yaklaşık 19 mil açıkta TPAO\'nun belirlediği koordinatlarda sondaj çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak.

Otomobilin çarptığı kediyi eve götürürken polis aracı çarptı; Ömer\'in beyin ölümü gerçekleşti(2)

POLİS SERBEST KALDI

Bolu\'nun Gerede ilçesinde polisin \'Dur\' ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir otomobili kovaladığı sırada yol kenarında yürüyen anne Sevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım(9)\'a çarptığı olayda, polis memuru N.Ç.\'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ve yıllık izne çıkarıldığı öğrenildi.

ANNENİN BÜYÜK ACISI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşmiş şekilde yatan minik Ömer Faruk\'un kazadan hafif yaralarla kurtulan annesi Sevgi Akyıldırım, hastane önünde gözyaşı dökerek oğlunun yanından ayrılmıyor. Sevgi Akyıldırım, oğlunun okul bahçesinde besleyip, arkadaşlarının parka bıraktığını söylediği yaralı ve hasta haldeki bir kediyi almak için dışarı çıktıklarını belirterek, \"Allah kimsenin başına vermesin. Ben oğlumun eğitim gördüğü okulda temizlik görevlisiyim. Sınıfı temizledikten sonra oğlum yanıma geldi. Okul bahçesinde yavru kedi besliyorlarmış. Ağlayarak \'Kedim dışarı çıkmış\' dedi. Ben de \'Gidelim alalım kedini\' dedim. Okulun yanındaki parkın oradan kediyi bulup aldık. Ömer Faruk kucağına aldı kediyi. Kenardan gidiyorduk. Ben de önden giderken, ne bir korna, ne bir siren ne de bir araba sesi duyduk. Bacaklarıma bir şey çarptı, bayılmışım. Gözümü açtığımda oğlum yerde kanlar içindeydi. Ağzından kanlar çıkıyordu yavrumun. \'Ambulans\' diye bağırdım. Sonra ambulans geldi. Hastaneye kaldırıldı. 8 gündür biz buradayız. O polis nerede?\" dedi.

\'KİMSE BİZİM YAŞADIĞIMIZI YAŞAMASIN\'

8 gündür oğlunun yanından ayrılmadığını ifade eden Sevgi Akyıldırım, \"Benim yavrumun canı yanmış. Başkasının yanmasın. Benim yavrumun beyin ölümü gerçekleşti. Yavrum sınıf başkanıydı, gözümüzün nuruydu. Sarı saçlı yeşil gözlü yavrumdu. Benim hayatım zindan oldu. İnsanlar görevlerini dört dörtlük yapsın. Bu kadar olmaz, biraz dikkat etmeleri lazım. Yavrumun 8 gündür başını bekliyorum. Beyni durmuş, kalbi atıyor. Herkes bize ağlayıp, üzülüyor. Serumun biri çıkarılıp biri takılıyor. Çok zor durumdayız. Kimse bizim yaşadığımızı yaşamasın.\" diye konuştu.

\'HAYALLERİ VARDI\'

Oğlunun bilgisayar mühendisi olmak istediğini ifade eden Sevgi Akyıldırım, \"Benim bacağımda, kolumda hasar var. Oğlumun kafasında hasar olmuş. Oğlumun fotoğraflarına bir bakın. Hayalleri vardı. Milli Eğitim Müdürü yanına çağırıp \'Ne olacaksın?\' dediğinde \'Bilgisayar mühendisi olacağım. Derslerim çok iyi\' diyordu. Ben yavrumu ne zorluklarla yetiştirdim. Hepimiz perişan olduk. Hayatım karmakarışık benim. Mahvolduk.\" dedi.

\'KEDİ YAVRUSU AÇ KALMIŞTIR, SU VERELİM ANNE\'

Çok büyük bir acı yaşadığını ifade eden Sevgi Akyıldırım, “Kedi yavrusu aç kalmıştır anne. Kediyi kurtaralım, yemek, su verelim kediyeö dedi. Kedi için gitmiştik. Küçücük bir kedi yavrusu için gitmiştik. Benim yavrum 9 yaşında bir hayvana dikkat gösteriyor. İnsanlar işini neden iyi yapmıyor. Benim yavrum gitti, perişanım. Bizim küçük sarı çiçeğimizi soldurup bizden aldı. Ben çocuğumun kalbi dursun diye bekliyorum. Allah hiçbir anneye bu acıyı yaşatmasın.\" diye konuştu.

Büyük üzüntü yaşayan Sevgi Akyıldırım\'ı hastanede yanlarında bulunan yakınları teselli etmeye çalıştı.

