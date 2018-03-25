DHA YURT BÜLTENİ - 17

Sandıklı\'ya şehit ateşi düştü (3)

NAAŞI AFYONKARAHİSAR\'A GETİRİLDİ

Batman\'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin\'in naaşı askeri uçakla Afyonkarahisar\'a getirildi. Askerlerin omzunda uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ambulansa konularak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Şehit için yarın öğle vakti memleketi Sandıklı ilçesinde cenaze töreni yapılacak.

Haber: Ahmet DAĞLI / SANDIKLI (Afyon) (DHA)

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Mardin\'de yorgana sarılarak kaçırılan 16 yaşındaki kız bulundu



MARDİN\'in Yeşilli ilçesinde, eve zorla giren kişi ya da kişiler tarafından yorgana sarılarak kaçırılan D.M. (16), Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Yeşilli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan D.M., 13 gün önce evde uyurken, kapıyı kırıp içeri girerek kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından, yorgana sarılarak kaçırıldı. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen Mardin polisi, olayla ilgili şüpheli B.S.\'yi gözaltına almış, daha sonra Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen B.S. tutuklanmıştı. Olayın bir diğer şüphelisi olan İ.S. hakkında ise aynı mahkeme tarafından yakalama kararı çıkartılmıştı.

Polisin titiz çalışması sonucu D.M.\'nin izine Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesinde ulaşıldı. Belirlenen adrese yapılan operasyonla kurtarılan D.M., ailesine teslim edildi. Olayın firari şüphelisi İ.S.\'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fotoğraflar

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

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Tire İYİ Parti İlçe Başkanı Duran\'a makamında silahlı saldırı (3)

GENEL SEKRETETER AYTUN ÇIRAY\' YAZILI AÇIKLAMA

İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Salih Atakan Duran, makam odasında kendisiyle görüşmek için geldiğini söyleyen polis memiri U.Y\'nin silahlı saldırısına uğradı. Partililerin son anda müdahale ettiği saldırgan etkisiz hale getirilirken, Duran saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yaşanan olayın ardından İYİ Parti Genel Sekreter Sayın Aytun Çıray yaptığı yazılı açıklamada \"Tire ilçemizin İYİ Parti İlçe Başkanı ve arkadaşlarına yönelik saldırı, aslında demokrasimize yapılmış bir saldırıdır. Bugün Saat 16:15’te İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı binasına gelen U.Y. (32), üst kata çıkıp, İlçe Başkanı Salih Atakan Duran ile görüşmek istediğini söylemiştir. Ödemiş’te görevli bir öğretmen olduğunu söyleyen saldırgan, partili arkadaşlarımıza, \'İYİ Parti’yi neden kurdunuz\' şeklinde bir soru sormuştur. Teşkilat mensubu arkadaşlarımızın soruya yanıt verdikleri sırada içeri giren İlçe Başkanımız sayın Salih Atakan Duran da sohbete dahil olmuş, fakat U.Y. bir anda belindeki silahına davranarak, saldırı girişiminde bulunmuştur. Partililer tarafından etkisiz hale getirilen U.Y., silâhını iki defa ateşlemiş, çok şükür ki İlçe Başkan Yardımcımız tarafından eline müdahale edildiği için kimseye isabet ettirememiştir. Olaydan haber olur olmaz yetkililerle yaptığım görüşmelerde, saldırganın öğretmen değil, Ödemiş ilçesinde polis memuru olduğu ve ruhsal sorunları olduğu tarafıma ifade edilmiştir. Olay polise ve adliyeye intikal etmiştir. Adli soruşturma sonucu ne olursa olsun şahsın mümtaz ve kahraman polis teşkilâtına leke sürmesine hiçbir şekilde kabul etmez izin vermeyiz. Başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti ailesi olarak, sevgili Salih Atakan Duran ve arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olaya gerektiği gibi müdahalede bulunan emniyet mensuplarına ve yetkililerinede teşekkür ediyoruz\" dedi.

Haber: TİRE (İzmir), (DHA)

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Destici: Asıl hedef \'Centcom\' olmalı



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye, Suriye ve Irak\'tan teröristlerin temizleneceğini belirterek, \"Amerika\'ya rağmen, Rusya\'ya rağmen temizleyeceğiz. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı\'na rağmen temizleyeceğiz, hatta Centcom\'u da söküp atacağız. Centcom olduğu sürece bu tehdit oradan kalkmaz, bugün IŞİD, YPG yarın da başka bir şey olur, dolayısıyla asıl hedef Centcom olmalı\" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Adapazarı\'nda Muhsin Yazıcıoğlu\'nun vefatının 9\'uncu yılında düzenlenen anma programına katıldı. Destici yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı\'nın 5 yıl sonra yapılması durumunda Türkiye\'nin ağır bedeller ödeyeceğini belirterek, \"Bu mücadele çok ciddi bir mücadeledir. Ben 2 kez bu safhada o bölgeye gittim. Kırıkhan, Hatay ve sınır ötesinde hem Özgür Suriye Ordusu\'nu, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni ziyaret ettik. Bütün bu noktalara gittiğimizde şunu gördük, harekatın ne kadar doğru yürütüldüğünü, yönetildiğini, ne kadar kapsamlı bir harekat olduğunu, ne kadar hassas bir şekilde sürdürüldüğünü, bir sivilin bile burnunun kanamamasına hassasiyet gösterilerek yürütüldüğünü de gördük. Türkiye bu saatten sonra artık geri adım atamaz. Artık ok yaydan çıktı, hedefe varacak. Artık o devlete baş kaldıranların başı gövdeden ayrılmadan o kılıç kılına girmemesi lazım. Eğer biraz daha gecikirse bedeli çok daha fazla olurdu. 5 yıl önce bu harekat yapılsaydı belki bu kadar bedel olmazdı. Ama 3 yıl 5 yıl sonra temizlenirse çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırız milletçe\" dedi.

Türkiye\'de \'Savaşa hayır\' şeklinde sloganlar atan kişilerin PKK\'lı teröristler olduğunu kaydeden Destici şöyle konuştu:

\"Geçen hafta sonu Almanya Berlin\'deydim. Tabi orada Türkiye\'nin bu operasyonlarından büyük rahatsızlık duyanlar var. Bakın ABD Suriye\'nin kuzeyinde Centcom aracılığıyla her türlü terör örgütlerini de destekliyor. Şimdi bütün dünya şunu biliyor. Bu IŞİD\'in, DEAŞ\'ın ABD\'nin kurduğunu herkes biliyor. Bu bir gerçek. Trump söyledi, Obama döneminde kuruldu diye. Kendi şu andaki devlet başkanları bunu söyledi. PKK\'yı da yıllardır destekliyor ve YPG\'ye en ağır silahları verdi şu anda. ABD\'ye bir şey demiyor Almanlar, Fransa ya da İngiltere. Bu Afrin operasyonu başladığında bir kısmı çıktı savaşa hayır naraları atmaya başladı. Aslında onların derdi savaşa hayır değil. PKK\'lı oldukları için. Bir kısmı aleni, bir kısmı gizli, bir kısmı sempatizan oldukları için, ya da 1980 öncesi yol arkadaşlıkları var. Seçimlerde görüyorsunuz. HDP\'nin yanına bütün o aşırı sol partiler diziliyor. Bunların fikir dünyası, ideolojisi aynı.\"

Centcom\'un bölgede olduğu sürece tehdidin ortadan kalkmayacağını ifade eden Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Hem Türkiye\'den, hem Suriye\'den, hem Irak\'tan bu teröristleri temizleyeceğiz. Amerika\'ya rağmen temizleyeceğiz, Rusya\'ya rağmen temizleyeceğiz. O ülkelerin yönetimlerine rağmen temizleyeceğiz. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı\'na rağmen temizleyeceğiz hatta Centcom\'u da söküp atacağız. Centcom olduğu sürece bu tehdit oradan kalkmaz, bugün IŞİD, YPG yarın da başka bir şey olur, dolayısıyla asıl hedef Centcom olmalı.\"

Program Muhsin Yazıcıoğlu\'nun hayatını anlatan belgesellerin gösterimiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Programda detaylar

Destici\'nin konuşması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Dağda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesine bağlı Dumlu köyünde sürüden ayrılıp sarp kayalıklara çıkan 8 keçi, 2 gün mahsur kaldıktan sonra AFAD tarafından kurtarıldı.

Çobanlık yapan Mustafa Kaya tarafından otlatılan 8 keçi, 2 gün önce sürüden ayrılarak sarp kayanın üzerine çıktı. Keçileri kayalıklardan indiremeyen çobanın bir gün sonra çağrısıyla bölgeye gelen köy sakinlerinin de çabası sonuç vermedi. Bunun üzerine durum AFAD’a bildirildi. Bir gün sonra AFAD görevlileri, bir saat yürümenin ardından bölgeye ulaşarak halatlarla iki gün mahsur kalan keçileri tek tek yere indirerek kurtardı. Olay yerinde bulunan sahipleri keçilerinin kurtarılmasından dolayı AFAD görevlilerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekiplerin gelişi

- Keçilerin kurtarılması

- Genel detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN (DHA)

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