DHA YURT BÜLTENİ - 17

Malatya\'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

MALATYA\'da kahvede iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ufuk Şahin yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Abdullah Cevdet sokakta bulunan bir kahvede meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri yanında bulundurduğu bıçakla Ufuk Şahin\'i ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Şahin, tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgada kullanılan bıçağı ele geçirdi. Polis, bıçağı kullandığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yaralının ambulansa konuluşu

- Olay yerinden görüntüler

- Polislerden detaylar

- Kahvehaneden detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

İBB Şehir Tiyatrosu harekata destek için Hatay’da

ZEYTİN Dalı Harekatı\'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay\'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Antakya Kültür Merkezi\'nde \'Komik-i Şehir Naşit Bey\' oyununu sahneledi. \'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mehmetçik\'in Yanında\' etkinliği kapsamında 120 kişilik ekip halinde Hatay\'a gelen sanatçıların sahhelenen oyun, vatandaşlar tarafından begeniyle izlendi.

EFİLOĞLU: BİZE PARMAK SALLAYANIN PARMAĞINI MEHMETÇİK KIRAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Hatay’da bulunmanın kendileri için çok önemli olduğunu, terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele veren Mehmetçik\'e yakın olmak geldiklerini söyledi. Çok duygulu anlar yaşadıklarını anlatan Efiloğlu, \"Türkiye dostunun da kim olduğunu, düşmanının da kim olduğunu biliyor ve gereğini yapıyor. Düşman büyük ama biz de hepsinden büyüğüz. Bazı ülkeler vardır iridir, bazı ülkeler vardır büyüktür. Biz büyük bir ülkeyiz. Biz sanatçılara düşen görev de şudur; biz de canla başla çalışan, canı pahasına mücadele eden, terörü bitirmek için çalışan Mehmetçiklerin alınlarından öpüyoruz. Sık sık geleceğiz bölgeye çünkü biz bugün gerçekten duygusal bir an yaşadık. Hiçbir şey televizyonda izlendiği gibi değil. Arka tarafta top sesleri duyuluyordu. O top sesleri tarihin derinliklerine götürdü bizi. Kimse bize, Türk insanına asla parmak sallamasın. O parmağı bu Mehmetçik kırar ve gereğini yapar diyorum ve buradan hepsinin alınlarından öpüyorumö dedi.

GÖKTAY: CEPHE GERİSİNDE GEL PATATES SOY DESİNLER, GİTMEYEN NAMERTTİR

Usta oyuncu 72 yaşındaki Zihni Göktay, Hatay\'a gelmelerinin sebebinin kahraman Mehmetçik\'e manevi destek ve moral vermek olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Bu çorbada tuzumuz olsun diye geldik. Kahraman Mehmetçiklerimizle o dağın eteklerinde top sesleri arasında çok hamasi ve duygusal anlar yaşadık. Ben zaman zaman kendimi tutamadım. Çünkü hayatımda çok röportaj verdim, 54 senedir meslekteyim. Ama bu şekilde ilk defa veriyorum. Cephede ve top sesleri arasında, kahraman Mehmetçiğimizle omuz omuza, kol kola, can cana, göz göze konuştuk. Biz manevi olarak huzur içerisindeyiz. Hiç olmazsa buraya geldik. 72 yaşındayım, cephe gerisinde gel de bana patates soy desinler, bugün gitmeyen namerttir. Gel şu çorbayı karıştır desinler giderim. Bize düşen görev varsa yaparız. Ama onlar \'siz gelin burada yüreği buruk insanlara 2-2.5 saat hoşça vakit geçirin, onların dertlerini unutturmanız bile bizim için destek\' dediler. Bu akşam burada Komik-i Şehir Naşit Bey oyununu oynayacağız.ö

Hatay Kültür Merkezi’nde sahnelenen \'Komik-i Şehir Naşit Bey\' oyunu izleyicilerden bol bol alkış aldı. 120 kişilik İBB Şehir Tiyatroları ekibi yarın da İskenderun’da bir oyunla seyircilerin karşısına çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sahnelenen Komik-i Şehir Naşit Bey oyunundan görüntü

- İzleyicilerden görüntü

- Usta oyuncu Zihni Göktay ile röp.

- İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu ile röp.

SÜRE: 04\' 11\" - BOYUT: 491 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK / HATAY,(DHA)

Kayalıklar arasında 6 saat kurtarılmayı bekledi



ANTALYA’da, 15 metrelik falezlerden düşerek kayalıklar arasına sıkışan ve adının ‘Mustafa’ olduğunu belirten kişi, yaklaşık 4 saat sonra fark edilerek 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi’nde falezlerde meydana geldi. Deniz kenarındaki falezlerde yer alan seyir terasında yürüyen bir kişi, uçurumu fark etmeyerek yaklaşık 15 metreden kayalıkların arasına düşerek sıkıştı. Düştüğü yerde sıkışan yaşlı adam uzun süre sesini duyurabilmek için bağırdı. Yaklaşık 4 saat sonra bölgeden geçen 2 kişi, yardım çığlıklarını duyunca polise haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, falezlere istasyon kurarak yaralının düştüğü bölgeye indi. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedyeye alınan yaralı, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla saat 21.00 sıralarında seyir terasına alındı.

BİR SES ‘GEL’ DEDİ

Çeşitli yerlerinden yaralanan ve vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen yaralı, sağlık ekiplerine, adının Mustafa ve 55 yaşında olduğunu söyledi. Bir sesin, ‘gel’ dediğini, sesin geldiği yöne yürüdüğünü ve bu yüzden falezlerden düştüğünü anlatan yaralı, daha sonra bayıldı.

Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralının üzerinden kimlik çıkmadı. Polis, yaralının açık kimliğini tespit etmek ve yakınlarına ulaşılması için çalışma başlattı. Kazazedenin tedavisi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İtfaiye erlerinin kurtarma hazırlıkları yaparken

İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü

İtfaiye erlerinin çalışmasından detay görüntüler

Yaralı için sedyenin falezlerden indirilmesi

Yaralının sedye ile yukarıya çekilmesi

Yaralının kurtarılması

Yaralıya ambulans görevlilerinin müdahalesi

Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

İtfaiye araçlarından görüntü

Yaralının ambulansa alınması ve ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Süleyman EKİN / ANTALYA,(DHA)

Bursa\'da ekonomiye can verenlere ödül

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Karacabey Ticaret Borsası’nın (KTB) ortaklaşa düzenlediği ödül töreninde başarılı işadamlarını ödüllendirdi. Hisarcıklıoğlu,’’Dikkat etmemiz gereken bir tehlike var; tarım arazilerimize sahip çıkarken, diğer taraftan da planlı bir şekilde sanayimizi geliştirmeliyiz. Birinci sınıf tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması, plansız sanayileşmenin Uluabat Gölü , Nilüfer Deresi ve iç sulara karşı olumsuz etkilerine karşı tedbir almalıyız’’ dedi.

Karacabey Taha Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Bursa Valisi İzzettin Küçük, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Arif Günal, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTB Başkanı Özer Matlı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Törende, Karacabey\'de ekonomiye can veren, değer katan iş adamlarını ödüllendirmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Vali İzzettin Küçük, \"Karacabey tarım, hayvancılık ve gıda sanayinde hem Bursa hem de Türkiye\'nin en önemli merkezlerinden biri. Ödül vereceğimiz tüm firmalara ilçelerimize ve ilimize kattıkları değerden dolayı teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da \"Bir ödül törenindeyiz. Ana temamız bu. Fakat bir temamız da eğitim. KTB ve KTSO\'nun gerçekleştireceği okulların temel atma ve protokolü yapılacak.Tarım ve hayvancılık Karacabey\'in vazgeçilmezi. İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu tamamlandığında burada üretilen ürünlerin pazarlanması açısından önemli katkı sağlayacak \" diye konuştu.

Son 3 yıldır Karacabey\'e üçüncü gelişi olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, \"Her yıl bir sefer gelmişiz. Her gelişimizde de Karacabey\'deki gelişimi görüyoruz. Güçlü ekonomik yapısı ve tarıma dayalı sanayisinin yanında son dönemde turizmle de Karacabey adından sıkça söz ettirir hale geldi. Bursa\'nın en uzun sahil şeridi Karacabey\'de. Ayrıca stratejik bir konuma sahip. Bir tarafta Çanakkale, bir tarafta İzmir, diğer taraftan İstanbul ve Ankara\'nın kesiştiği bir noktada. İstanbul-İzmir otoyolu tamamlandığından Karacabey\'den İstanbul\'a 1,5 saatte, İzmir\'e de 2 saatte gidilecek. Karacabey adeta İstanbul\'un kapı komşusu olacak. İşte o zaman Karacabey\'in tarımsal ürünlerinin satışında büyük avantaj sahibi olacak. Lojistik maliyetleri düştüğünde yatırım yapmak isteyen bir çok sanayicimiz burayı tercih edecek. Yatırımcılar için adeta cazibe merkezi olacak. Dikkat etmemiz gereken bir tehlike var; tarım arazilerimize sahip çıkarken, diğer taraftan da planlı bir şekilde sanayimizi geliştirmeliyiz. Birinci sınıf tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması, plansız sanayileşmenin Uluabat Gölü , Nilüfer Deresi ve iç sulara karşı olumsuz etkilerine karşı tedbir almalıyız. Karacabey\'in bir avantajı da gıda ve tarımda ham madde zenginliği. Verimli arazilerinde 4 mevsim tarım yapılması ilçe adına da Bursa ve ülkemiz adına da çok büyük bir avantajdır. Türkiye\'nin en kaliteli domatesi, soğanı ve ıhlamuru Karacabey\'de yetişiyor. Bunlar bizim için büyük bir nimet. Şirketlerimiz bunun farkında. Türkiye\'nin en büyük 500 sanayi firmasından 14\'ü burada. Vergi rekortmenlerine baktığımızda Karacabey\'in ekonomisi tescillenmiş durumda. Bursa\'nın hem kurumlar vergisinde hem de gelir vergisinde rekortmen Karacabey\'den çıktı. Şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz\" ifadelerine yer verdi. Karacabey’e Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından okul yaptırılması isteğine cevap veren Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, \"Önümüzde seçimler var. Tekrar göreve seçilirsem Karacabey\'e okul yaptıracağımıza söz veriyorum \"dedi.

Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan ise, \"Kuruluşunun 50. Yılını kutlayan borsamız ilçemize ve şehrimize değer katmaya devam edecektir. Bizler üyelerimizle olan bağı hiçbir zaman koparmadığımız gibi ülkemiz ve ilçemiz için çözümleyici katkıda bulunma özelliğimizi alnımızın akıyla yerine getirmenin kıvancını yaşıyoruz. Yarım asırlık maziye sahip Marmara bölgesinde ilk İSO belgesini alan, 5 yıldızlık akredite borsa olan, Karacabey\'de ilkleri başaran ve işlem hacmi her geçen yıl artarak büyüyen borsayız. 2004 yılında hizmete açılan borsa hizmet binamıza ek olarak, 2013 yılında da Tarım ve Gıda Çarşısı\'nın ilk etabını tamamladık. Bugün itibari ile de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun açılışını yapacağı tarım depoları ve işyerlerimizin son etabını bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda 7 bin metrekarelik kapalı alandaki 24 adet depo ve işyerimizin Karacabey halkına hayırlı olmasını diliyoruz\" dedi.

‘’Ne mutlu bize ki Bursa kurumlar ve gelir vergisi birincileri de kendi markalarımız, odamız şirketleri arasından çıktı’’ diyen KTSO Başkanı Naci Güncü, \"Ödül alan bütün üyelerimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum\" şeklinde konuştu. Başkan Güncü, \"Sanayicilerimiz, kobilerimiz, esnafımızla yaptığımız istişareler neticesinde ara eleman eksikliğinin ilçemizde büyük bir sorun haline geldiğini ve giderek büyüdüğünü tespit ettik. Küçük Sanayi Sitesi içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne tahsis edilen 3 bin m2 arsaya, bin m2 kapalı alanda 11 adet derslik, idare odaları, atölyeler, laboratuar ve çok amaçlı konferans salonundan oluşan bu merkezde sanayimizin, kobilerin, esnafımızın faydalanabileceği, içerisinde çıraklık okulunu da barındıran her türlü mesleki eğitim ve araştırmaların yapılacağı, mesleki yeterlilik, ustalık ve her türlü teknik eğitimin verileceği bir birim olarak planladık. Bütün bunları yaparken her zaman olduğu gibi üyelerimizin sağduyusuna inandık, güvendik. Yapım aşamasında çok kıymetli malzeme ve işçilik destekleri sözü aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlısıyla kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin\"ifadelerini kullandı.

Ödül töreni öncesinde; Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi\'nin temeli atılırken, Karacabey Ticaret Borsası tarafından yapılan Gıda ve Tarım Ürünleri Çarşısı\'nın da açılış kurdelesi kesildi. Ticaret Borsası tarafından Harmanlı Mahallesi\'ne yapılacak olan Tarım Meslek Lisesi\'nin de protokolü imzalandı.

Kurumlar ve gelir vergisi kategorilerinde en çok vergi ödeyen firmalar ile ihracat şampiyonları plaketle ödüllendirildi. Ayrıca, Karacabey\'e değer katan firmalara da plaket takdim edildi. Firma temsilcileri ödüllerini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali İzzettin Küçük ve törene katılan diğer protokol üyelerinden aldılar. Karacabey Ticaret Borsası\'nın 50. yılı anısına, Borsa\'ya yüksek düzeyde tescil ücreti ödeyen üyelere de 50’nci yıla özel plaketi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ödül töreni

Tarım Çarşı açılış kurdele kesimi

Okulların temel atımı için butona basımı

Rifat Hisarcıklıoğlu konuşma

Belediye Başkanı Ali Özkan konuşma

Murad Bertan konuşma

Naci Güncü konuşma

BOYUT: 557 MB - SÜRE:10,56

Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa),(DHA)

Köpeği, aracın yanında dakikalarca koşturdu

SİVAS\'ta dikiz aynasına bağladığı tasmayla köpeği aracının yanında yolda koşturan kişi hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi\'nde meydana geldi. Hareket halindeki otomobilin yanında bir köpeğin yolda koşturulduğu görüldü. Köpeği, kilometrelerce bu şekilde caddede koşturan şahsı görenler duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 2 kilometre köpeği boynuna tasma bağladığı araçla koşturan şahıs daha sonra gözden kayboldu. Köpeğin bağlı olduğu aracı takip eden araç içindekiler, bu anları kamera ile kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aracın görüntüsü

-Köpeğin araç yanında koşturulması

-Kayıt alanların tepkisi

Boyut: (49 MB) - Süre:

Haber: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

