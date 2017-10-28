DHA YURT BÜLTENİ - 17

İzmir\'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İZMİR\'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün sabah saatlerinde yaptığı operasyonda, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi yapılan oparasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: İZMİR, (DHA)

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Aksaray\'da kum fırtınası nedeniyle 20 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 22 yaralı

AKSARAY\'da kum fırtınası nedeniyle yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 22 kişide yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya karayolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kum fırtınasının görüş mesafesini sıfır noktasına kadar düşürmesi üzerine otomobil, TIR ve kamyondan oluşan yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 68 AB 420 plakalı aracın sürücüsü 43 yaşındaki Yakup Bölükbaş ile kızı 20 yaşındaki Büşra Bölükbaş yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre de 22 kişi yaralandı. Araçlar içinde sıkışan yaralılar, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden

- Genel ve detay

Haber- kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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Şanlıurfa’da otomobilde 12 tabanca ele geçti

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu durdurularak aranan otomobilde ruhsatsız 12 tabanca ve 22 şarjör ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda plakası açıklanmayan otomobili takibe aldı. İçerisinde silah olduğu belirlenen otomobili bir süre takip eden ekipler, önünü keserek durdurdu. Otomobildeki iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız 12 tabaca ve 22 şarjör ele geçirdi. Silahlara el koyan polis, gözaltına aldığı 2 şüpheliyi emniyette götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobili takip eden polis

- Önü kesilerek durdurulan otomobil

- Ele geçirilen tabancalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal, mezunu olduğu okulun pilav gününe katıldı

HAVA Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Karabük\'te 50 yıl önce mezun olduğu ortaokulun pilav günü etkinliğine katıldı.

Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, eski adı Yenişehir, şimdiki adı Atatürk olan mezun olduğu ortaokulun 50\'nci yıl pilav günü etkinliğine katıldı. 1967 yılında kurulan ve o dönemde mezun olan öğrencilerin arasında yer alan Ünal, okulun bahçesinde düzenlenen törende, öğretmenleri, müdürleri ve sınıf arkadaşlarını çizgi halinde sıraya girmeleri konusunda uyardı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Ünal, ortaokul 2\'nci sınıfı Demir Çelik Lisesi, 3\'üncü sınıfı ise Atatürk Ortaokulu\'nda tamamladığını söyleyerek, \"1967-1968 yılı mezunu olarak buradan ayrıldık. Eğitim yolculuğunda buradan aldığımız feyz gerçekten bizlerin ufkunu her zaman açık tuttu. Bu okul gerçek manada coşku dolu bir okuldu. Eğitim için coşkulu ve hemen hemen her türlü yaşam için coşkulu bir ortam yaşadık. Bu sıcak aile ortamını bize sağlayan müdürümüz, müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimiz buradalar. Kendilerine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bizleri çok güzel yetiştirdiler. Daha sonraki bayrak yarışı olan eğitim yolculuğunda da bizlerin yolunu açtılar. Aynı heyecanı bugün ortaokul son sınıfta olan genç arkadaşlarla sohbet ederken paylaştım. Eminin aynı heyecanı onlar da duyuyorlar ve geleceğe çok güzel hazırlanıyorlar. Böyle bir yuvaya sahip oldukları için kendilerini tekrar kutluyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından üzerinde ay-yıldız bulunan balonlar uçuruldu. Ünal ve beraberindekiler, daha sonra okulun spor salonunda kendilerine ikram edilen nohutlu pilavı yiyip ayran içtiler. Burada öğrencilerin 50\'nci yıl hatıra defterine duygularını yazan Ünal,daha sonra eski sınıfına giderek burada eski sıra arkadaşları ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse’nin eşlik ettiği Ünal’a gazetecilerin 50 yıl aradan sonra eski mezun olduğu okulda sırasına oturduğu hatırlatılması üzerine, \"Okul, irfanı hür, vicdanı hür gençler yetiştirmeye devam ediyor. Öyleydi ve öyle olmaya devam ediyor\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Hatıra fotoğrafları çekilirken

-Abidin Ünal\'ın öğrenciyken çekilmiş resmi

-İstiklal Marşının okunması

-Abidin ünal\'ın konuşması

-Cumhuriyet balonlarının uçurulması

-Abdin Ünal\'ın okulun anı defterine yazı yazması

-Abidin Ünal\'ın eski sınıfına girmesi sıraya oturması

-Abidin Ünal\'ın açıklaması

Süre:(04.37) Boyutu:(147 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Çeşme\'de 104 kaçak yakalandı

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 104 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Körfezinde devriye görevi yapan TCSG 109 Sahil Güvenlik botu, Karaburun Yarımadası\'ndaki Eğriliman açıklarında bulunan Koyun Adaları\'nın 2 mil kuzeyinde 2 ayrı lastik bot belirledi. İlk botu durduran ekipler, içindeki kaçakları sahil güvenlik botuna aldı. Ardından diğer lastik bota da müdahale edildi. Kaçakları alan TCSG 109 Sahil Güvenlik Botu, Çeşme İskelesine geldi. İskeleye indirilen 60\'ı Suriyeli, 44\'ü ise Gana, Angola, Fildişi ve Orta Afrika uyruklu olan 104 kaçağa, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderilecekleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaçakların sahil güvenlik botundan indirilişi

- Çeşme İskelesinden görüntü

- Yardım dağıtılma görüntüleri

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)