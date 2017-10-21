DHA YURT BÜLTENİ - 17

Canikli: Coğrafyadaki arazide olmayı hak eden tek ülke Türkiye’dir

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli Kuzey Irak\'taki operasyonlara ilişkin konuştu. Canikli, “Coğrafyada bakıldığında arazide olmayı hak eden tek ülke Türkiye\'dir. Çünkü Suriye’den hem de Irak’taki risk ve tehditler Türkiye’ye yöneliktir. Ne Amerika’ya ne Rusya’ya ne İran’a yöneliktir. Orada bir ülkenin bulunması gerekiyorsa bu Türkiye’dirö dedi.

Akşam saatlerinde kente gelen Milli Savunma Bakankı Canikli, partisinin Giresun Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılarak gündemi değerlendirdi.

Bakan Canikli, bugün dünyanın en teknolojik insansız hava aracını yüzde yüze yakın oranda yerli olmak üzere ürettiklerini belirterek, “Şu anda terörle mücadelede inanılmaz şekilde etkin bir şekilde kullanıyoruz ve üretilen insansız hava aracının silahlı ve silahsızının çok önemli bir faktör olduğunu söylememiz gerekiyor ve bu geliştirmeyi yapan arkadaşlarımıza da, bu ürünü üreten ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne bu mücadeleyi, bu güçlü mücadeleyi yapma imkanı sağlayan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hiç kimseye bağlı kalmadan tüm alanlarda havada, karada, denizde bu toprakların savunulması için etkili bir şekilde savunulması için ihtiyacımız olan teknolojisi yoğun olan ürünlerin tamamını geliştirme aşamasındayız. Özellikle insansız hava araçları konusunda teknolojiyi yakaladık\" dedi.

\'ARAZİDE OLACAKSINIZ\'

Kuzey Irak’taki operasyonlara değinen ve Türkiye’nin arazide olması gereken tek ülke olması gerektiğinin altını çizen Bakan Canikli, şöyle konuştu:

“Oturduğumuz yerden küresel gelişmeleri takip etme ve yönlendirme imkânımız kesinlikle yoktur. Sadece orada kalırsanız ülkemize yönelik tehditlerin risk boyutu büyür hem de hiçbir zaman hesaba katılmazsınız, masada olamazsınız. Bu açıdan bakıldığında Fırat Kalkanı Operasyonu\'ndan önceki Türkiye’nin konumu ve sonrasında Türkiye’ye bakış arasında çok fark var. Bu farkı oluşturan da Türkiye’nin arazide olmasıdır. Arazide olacaksınız. Coğrafyada bakıldığında arazide olmayı hak eden tek ülke de Türkiye\'dir. Çünkü bu risk ve tehditler hem Suriye’den hem de Irak’taki risk ve tehditler Türkiye’ye yöneliktir. Ne Amerika’ya ne Rusya’ya ne İran’a yöneliktir. Orada bir ülkenin bulunması gerekiyorsa bu Türkiye’dir. Konuşarak bunu yapamazsınız. Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi çözemezsiniz. ‘Benim adım Kemal ben yaparım’ diyerek bu meseleleri çözemezsiniz. Gideceksiniz ve sorunu kaynağında çözeceksinizö

\'DEAŞ DA BÜYÜK ORANDA BİTTİ TEMİZLENDİ\'

DEAŞ’ın büyük oranda hem Suriye’de hem de Irak’ta temizlendiğini kaydeden Canikli şöyle devam etti:

“YPG’ye silah verilmesinin gerekçesini DEAŞ’la mücadele olarak gösteriyordunuz, öyle söylüyordunuz bugüne kadar, şu anda DEAŞ da büyük oranda bitti temizlendi, bundan sonra niye silah yardımı yapıyorsunuz, hangi gerekçeyle? Gerekçeniz DEAŞ’la mücadeleyse DEAŞ terör örgütü artık büyük oranda hem Irak’ta hem Suriye’de artık varlık gösteremez hale geldi. Artık bundan sonra verilecek olan her silah doğrudan Türkiye’yi hedefleyen, hedefleyecek şekilde terör örgütüne silah vermek anlamına gelir. Başka bir izahı yokö

\'İSTEYEN İSTEDİĞİNE NİKÂH KIYDIRIR\'

Milli Savunma Bakanı Canikli, müftülere nikâh kıyma yetkisinin verilmesi üzerine hazırlanan tasarıyla ilgili de değerlendirmede bulunarak şöyle dedi:

“Bu millet zaten yıllardır bunu yapıyor. Dünyanın her yerinde de nikâh dini merasimdir. Zorunlu değildir dini boyutu, ama uygulamada bakarsanız dini boyutu öne çıkan merasimdir. Amerika’da, İngiltere’de de Fransa’da da. Hatta bizzat ibadet yerlerinde kilisede kıyılır. Yahudi içinde Hıristiyan içinde geçerli. Dini mabetlerde kıyılır nikâhlar, törenler gerçekleştirilir. Türkiye’de de insanlarımızın önemli bir bölümü biliyorsunuz, resmi nikâhın dışında dini nikâh kıydırıyor. Getirilen düzenleme nedir, 2 uygulama var bunu ortadan kaldırmak. Ayrıca zorunlu değil. İsteyen istediğine nikâh kıydırır. İsteyen nikâhını müftüye kıydırırsın, istersen kıydırmazsın. Kılıçdaroğlu buna karşı. Seni kimse zorlamıyor. Sen nikâh kıydırmazsın. Zorlama yok. Niye insanlara zorluk çıkaralım. İsteyen istediği şekilde bu töreni gerçekleştirsin. Zaten yapılıyor Türkiye’de. Bunun laiklikle uzaktan yakından veya laiklik kurallarının ihlal edilmesinde uzaktan yakından alakası yok. Aslında olay klasik CHP’nin ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun İslam düşmanlığıdır. Ama bunu direk söylemiyorlar. Kıyıdan köşeden yandan bu şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Çık bari söyle. \'Benim gerçek niyetim bu\' diye söyle. Bir açık sözlülük yap hayatında, bugüne kadar yapmadığını yap. Ama herkes bunu biliyor\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Canikli konuşma

- Detaylar

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)

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Birecik\'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde ike otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Birecik- Gaziantep karayolunda meydana geldi. Birecik yönüne ilerleyen Mustafa İyi yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Kemal Taş idaresindeki otomobil, Halfeti kavşağı yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsüyle birlikte araçlarda bulunan Emine İyi, Ayşe Küçük, Songül Taş ve Mustafa Ünlü yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde yaralan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servise gelen ambulanslar

- Yaralılar ambulanstan indirilmesi acile alınması

- Acil servis önünde bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, (DHA)

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Kendisini çardağa asıp, intihar etti



DENİZLİ’nin Buldan İlçesi’nde, 18 yaşındaki Ali Bozkuş, kendisini evlerinin önündeki çardağa asarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Buldan İlçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Ali Bozkuş, birlikte yaşadığı annesi duştayken, kendisini evlerinin önündeki çardağa astı. Bir süre sonra eve gelen arkadaşları, Bozkuş’u fark edip, asılı bulunduğu yerden indirdi, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde Bozkuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ali Bozkuş\'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Haber: Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA) -



