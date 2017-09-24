DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bodrum\'da deprem



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi\'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre; bugün saat 19.57\'de, merkez üssü Muğla\'nın Bodrum ilçesi\'nde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 9 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: BODRUM (Muğla), (DHA)

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İntihar girişimi son anda önlendi

AYDIN\'IN Efeler İlçesi\'nde ailevi sorunları olduğu iddia edilen Faysal Öztürk, inşaat halindeki bir binanın 4\'üncü katına çıkarak intihar etmek istedi. Öztürk\'ün bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, genci intihardan kurtardı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki inşaat halindeki bir binanın 4\'üncü katında meydana geldi. Ailevi sorunları olduğunu ileri sürülen 30 yaşındaki Faysal Öztürk, intihar etmek için inşaatın 4\'üncü katındaki demir merdivenlere çıktı. Kendisini aşağıya atacağını söyleyen genci inşaatta çalışan işçiler fark etti. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis gencin yanına giderek intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaieye ekipleri, inşaatın aşağısında olası bir atlama durumuna karşı önlem aldı. Polisin uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince, hastaneden psikolog istendi, ancak haftasonu olmasından dolayı psikolog bulunamadı. Bu sırada Öztürk\'ün bir anlık dalgınlığından yararlanan polis genci zapt etti. Merdivenlerden indirilen genç, emniyete götürüldü. İntihar girişiminde bulunan Öztürk\'ün yeni evlendiği, İstanbul\'dan yeni geldiği ve şoförlük yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İntihar girişimi anından görüntü

- Polisin Öztürk\'ü aşağı indirmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Fabrika deposunda yangın

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesinde, sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üreten fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Aynı fabrikada geçen ay da yangın çıkmıştı.

Tavşanlı-Emet karayolunun 3\'üncü kilometresindeki sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üreten fabrikada akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına Tavşanlı, Kütahya, Tunçbilek ve Tepecik belediye itfaiyeleri ile Garp Linyitleri İşletmesi ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmadan sonra yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürerken aynı fabrikada geçen 14 Ağustos\'ta da yangın çıkmıştı.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden çekilen görüntü

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI,(Kütahya)/DHA

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Süslü Kadınlar, egzozsuz yaşam için sokakta

MUĞLA\'NIN Bodrum İlçesi\'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikle, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü nedeniyle, sürdürülebilir ve aktif ulaşım konularında farkındalık yaratılmasının hedeflendiği bildirildi.

Şık giyinip süslenen, ardından bisikletlerini de çiçek, balon, kurdele gibi malzemelerle süsleyen yaklaşık 100 kişi Bodrum Belediye Meydanı\'nda toplandı. Bisikletin yaşamın bir parçası olduğuna ve kadınların da bisikletleriyle sokaklarda olabileceğine dikkat çeken çoğunluğu kadın olan topluluğa erkekler de destek verdi. Maske, şapka ve gözlükleriyle ilginç görüntüler oluşturan kadınlar, süslü halleriyle etkinliğe renk kattı. Neyzen Tevfik Caddesi\'nden tura başlayan kadınlar, \"Arabadan in, bisiklete bin\", \"Gaz yok, duman yok, çok sağlıklı çok\" sloganları attı. Cafer Paşa, Turgutreis ve Cevat Şakir caddeleri güzergahını takip eden süslü kadınlar, başladıkları noktaya dönerek turu tamamladı. Bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Berna Kargın, \"Ben bisiklet kullanmayı seviyorum. 3 yıldır yapılan bu etkinliğe katılmak istedim. Aynı zamanda da farkındalık yaratıyorlar. Başarılı oluruz olmayız önemli değil ama burada olmak ve destek vermek, bu enerjiyi yaşamak hoşuma gidiyor\" dedi. Kadınlar adına açıklama yapan Burcu Gelegen, \"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'nu Bodrum\'da üçüncü kez düzenliyoruz. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü\'ne dikkat çekmek için buradayız. Süslü kadınların amacı, güzel kıyafetlerimizle her şekilde bir kadının bisiklete binebildiğini göstermektir. Süslendik, püslendik parfümlerimizi sıktık, \'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu\' diyerek, turumuzu tamamladık. Ayrıca yolda kadınların görünür olmasına vurgu yapmak istedik.\" dedi. Turlarını tamamlayan Süslü Kadınlar hep birlikte \'Hayat bayram olsa\' şarkısını söyleyerek eğlendi. Süslü Kadınlar, yaklaşık 1 saat süren etkinliğin ardından sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Süslü kadınlardan görüntü

- Turlarını tamamlamalarından ve şarkı söyleyip eğlenmelerinden görüntü

- Burcu Gelen ile röp,

- Berna Kargın ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)