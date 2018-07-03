DHA YURT BÜLTENİ - 16

Osmaniye Ticaret Odası\'nda silahlı saldırı; başkan yaralandı, yardımcısı öldü (5)

Beraberinde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile birlikte Osmaniye\'ye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşerek, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası saldırısı hakkında bilgi aldı.

Hisarcıklıoğlu daha sonra, silahlı saldırıda yaralanan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Aksoy\'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırıda hayatını kaybeden Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy\'un ailesini de ziyaret ederek taziyesini ileten Hisarcıklıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada olayın çok üzücü olduğunu belirterek, \"Oda başkanımızın yaralanmasına, Hasan beyin vefatına çok üzüldük. Hem taziye hem bilgi almak için valimizi ziyaret ettik. Başımız sağolsun. Tabi Osmaniye’nin böyle bir şeyle anılması iyi bir şey değil\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hisarcıklıoğlu ve beraberindekilerin araçlarından inmesi

- Hisarıcklıoğlu ile röportaj

- Hisarcıklıoğlu\'nun aracına binmesi ve detaylar

SÜRE: 01\' 01\" - BOYUT: 114 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE, (DHA)

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Hemzemin geçit saatlerce geçit vermedi

BALIKESİR’in Bandırma ilçesine 17 kilometre mesafedeki kırsal Kuşcenneti Mahallesi’ne ulaşımın sağlandığı tek yol üzerinde bulunan hemzemin geçit onarım nedeniyle kapatıldı. Mahalleye yaklaşık 5 saat giriş-çıkış yapılamadı. Kuş Cenneti Milli Parkı’na ziyaret için gelenler de geri döndü.

Balıkesir-Bandırma arası demiryolu hattı ile kırsal Kuşcenneti Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan tek yolun kesişiminde bulunan hemzemin geçit, demiryolundaki çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sırasında Kuş Cenneti Milli Parkı’na ziyaret için gelenler geri döndü. Mahallede oturanlar da araçlarını yol kenarında bırakıp 2 kilometreye yakın yürümek zorunda kaldı. Bu sırada evi mahallede bulunan bir çift, aracını yola park etti ve bebek arabasıyla yola koyuldu. Genç çiftin bebekleriyle geçişi demiryolu çalışanları yardımıyla gerçekleşti.

Yolun saatlerce kapanmasına sürücülerden yoğun tepki geldi. Bir sürücünün, olası bir yangında itfaiye araçlarının ve bir hastalık durumunda da ambulansın nereden geçeceğini sorup, hemzemin geçidin kapatılmasına tepki göstermesi üzerine demiryolu görevlileri alternatif yol gösterdi.Ancak gösterilen yolun da kapalı olduğu görüldü. Hemzemin geçit saat 18.00 sıralarında açılarak, yolda ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Geçit önünde kuyruk olan araçlar

Karı -koca bebek arabasıyla yürüyor sonra geçiti aşıyor

Çalışmalar

Geri dönenler

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN /BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

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Ormanda 3 iş arkadaşını öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı yakalandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Düzce Gümüşova İlçesi Yeşilyayla Köyü\'nde ormanlık alanda Olcay B.\'nin tüfekle ateş açması sonucu yaşamlarını kaybeden 3 kişi toprağa verildi. Ölenlerden 38 yaşındaki 1 çocuk babası Erdal Küt\'ün cenazesi, yaşadığı Sakarya\'nın Hendek ilçesi Akova Mahallesi\'ne getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze Akova Camii\'ne taşındı. Erdal Küt\'ün ailesi ve yakınları tabut başında gözyaşları döktü. Küt, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Akova Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Olayda ölen 25 yaşındaki Bayram Ali Çolak\'ın cenazesi yaşadığı Hendek Sivritepe Mahallesi\'ndeki babaevine getirildi. Talihsiz gencin ailesi, helallik alınması sırasında fenalık geçirdi. Genç yaşta cinayete kurban giden Bayram Ali Çolak\'ın cenazesi Sivritepe Camii\'ne getirildi. Bayram Ali Çolak\'ın yakınları taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. Ailesinin 3 çocuğundan biri olan Bayram Ali Çolak, Sivritepe Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakan Çalışkan ise Gümüşova Yeşilyayla Köyü\'nde toprağa verildi.

YAKINLARIYLA VEDALAŞIRKEN AĞLADI

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilen Olcay B. yakınlarıyla vedalaşırken ağladı. Gözaltına alınan Olcay B.\'nin ifadesi alınıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenaze namazlarından görüntü

Ailelerinden görüntü

Cenazelerin taşınması

Olcay B.\'nin jandarma önünde görüntüsü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER-Ahmet ÇİLECİ / HENDEK(Sakarya),(DHA)

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Çorum olaylarında ölen 57 kişi çeşitli etkinliklerle anıldı

ÇORUM\'da 38 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Çorum\'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi tarafından 38 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi için Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Parkı\'nda etkinlik düzenlendi. Geniş güvenlik önmeleri altında ve yaklaşık 600 kişinin katıldığı etkinlikte bazı katılımcılar ellerinde \'Çorum\'u unutmadık, unutturmayacağız\', \'Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz\' yazılı döviz ve pankartlarla saygı duruşunda bulundu.

Etkinlikte konuşma yapan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, \"Bizi katletmek isteyenler, bizi asimile etmek isteyenler, inkar etmek isteyenleri biliyoruz, tanıyoruz. Neler yaptıklarını biliyoruz, neleri yapabileceklerini de biliyoruz. Asıl mesele biz ne yapacağız sorusu. Biz nasıl bir tavır ortaya koyacağız, biz nasıl bu mücadeleyi ortaya koyacağız? Çok açık söylüyorum, Alevilerin kurtuluşu, Alevilerin kendi ellerinde. Aleviler kendi davalarına, inançlarına, yoluna sahip çıkmadığı sürece, bir araya gelmedikleri sürece, mücadele etmedikleri sürece bugüne kadar yaşadıkları tüm katliamların benzerini yaşamaya devam edeceklerdir. Eğer biz bu zihniyete karşı bir mücadele ortaya koyup, kendi varlık gerekçemizi, kimliğimizi, inancımızı bu topraklarda sonuna kadar yaşatmak istiyorsak mücadele etmekten başka hiçbir koşul yoktur\" dedi.

Düzenlenen etkinliğe ayrıca HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, konuşma

Kalabalık

Detaylar

(SÜRE: 3. 20 Dk) (BOYUT 190 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Tire\'de kayıp bebek alarmı

İZMİR\'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Tire\'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi\'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1.5 yaşındaki Rüya Çelik\'ten bir daha haber alınamadı. Anneanne Yenigün\'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Faruk ÇARK / TİRE(İzmir),(DHA)

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