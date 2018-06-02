DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bakan Albayrak: Daha güzel günlerin geldiği bir döneme şahitlik edeceğiz - 2

BAKAN ALBAYRAK, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Mardin\'de bir dizi ziyaretlerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Atatürk Kültür Merkezinde \'AK Parti ile siyaset gençleşiyor, Türkiye güçleniyor\' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mardin Gençlik Buluşması programında gençlerle bir araya geldi. Albayrak, daha sonra Mardin Valisi Mustafa Yaman\'ı makamında ziyaret etti, Mardin Büyükşehir Belediyesi\'nce hizmete açılan Gençlik Merkezinde incelemede bulundu, AK Parti il Başkanlığında partililerle buluştu. Albayrak, beraberinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti il Başkanı Nihat Eri, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile 13 yıl önce Tunceli\'de şehit düşen Halit Toparlı\'nın baba evini ziyaret etti. Burada şehidin babası Veysi, annesi Müzeyyen Toparlı ve akrabalarıyla görüşen Albayrak, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyarette duygulu anlar yaşayan şehidin babası Toparlı, devletin birliği ve bütünlüğü için her zaman dua ettiklerini belirterek, \"Bir Halit şehit verdik, 10-15 Halit yetiştiriyoruz. Onlar da komando olacak.\" dedi.

Bakan Albayrak da terörle mücadeledeki kararlılığa vurgu yaparak, \"Türkiye Cumhuriyeti devleti bu işi bitirdi, sonuna geldik. Sınır ötesi de bitiyor.\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Şehit ailesinin evi

- Bakanın şehit ailesini ziyaret

- Ziyarette yaşanan diyaloğ

- Şehit ailesi ile görüşme

- Genel ve detay

Haber-Kamera: NEZİR GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

==============================================

Muharrem İnce : \'İLK İŞİM OHAL\'İ KALDIRMAK\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bilecik Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen mitingin ardından Bursa\'ya geçti. Cumhurbaşkanı seçildiğinde ilk önce OHAL’i kaldıracağını söyleyen İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili görüntüleri de izlettiği konuşmasında “Ben bugün burada projelerimi anlatacağım, neler yapacağımızı anlatacağım. Ama önce şunu söyleyeyim, Erdoğan her zaman olduğu gibi, bugün bana ‘Çırağa devlet teslim edilir mi?’ demiş. Ben de kendisine “Sayın Erdoğan, sevgili hemşehrim, ‘çırağa devleti teslim etmeyin diyorsun’ ama aldatılan adama devlet teslim edilmez. Seni FETÖ, Apo, Obama, Putin aldatmış bir kere de ben gelivereyim sandıkta ne olacak kiö dedi.

Bursa’da Atatürk Stadyumu’nun yıkılmasından sonra yapılan Atatürk Stadyumu Meydanı’nda vatandaşlara hitap eden cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kuruluş yıldönümü nedeniyle Bursaspor’u alkışlattırdı. İnce, konuşmasında şunları kaydetti:

“Ekonomi zorda, dolar durmuyor. ‘Muharrem İnce seni cumhurbaşkanı yaptık, nasıl düzelteceksin? Diye soracaksın. AK Parti\'li kardeşim önce sen sor. Seçildiğimde, önce OHAL’i kaldıracağız. Türkiye bir hukuk devleti olacak. Türkiye’de 81 milyon mahkemelere güvenecek. Biz mahkemelere güvendiğimizde Avrupalı da mahkemelere güvenecek, yabancı gelecek yatırım yapacak. Sen betona yatırdın ben bacası tüten fabrikalara yatırım yapacağım. Merkez Bankası bağımsız olacak. Merkez Bankası Başkanı\'nı partinin genel merkezine çağırmayacağım. Yerli de yabancı yatırımcı da devlete güvenecek, bürokrasiye rüşvet ödemeyecek. Allah\'ın izni milletin isteği ile bir kişiye 1 milyar dolar değil 100 bin kişiye her birine 45 bin lira vereceğiz. 300 koruma yok. Saray saltanatını yok. İsraf yok, milletin parasını çar çur etmek yok. Tarıma dayalı sanayiyi kuracağız. Zeytin üretiyoruz zeytinyağı üretiyoruz, İtalyan alıyor getiriyor, İtalya’ya şişeliyor, markası var, 1 liraya alıp 15 liraya satıyor. Domatesi bedava vermeyeceğiz, ketçap yapıp satacağız. Marka oluşturacağız. Bursa’dan 9. sıradaki milletvekili adayımıza sesleniyorum. Bu iş tamam, bavulunu hazırla, Ankara’da evi tut. Muharrem Abi demişti dersin.ö

Konuşmasında, “Erdoğan bana ‘gariban cumhurbaşkanı adayı’ diyorö diyen İnce, şöyle konuştu:

\"Aynı dönemde milletvekilliği yaptık, hatta ben ondan 5 ay kıdemliyim. Bana diyor ki sen yapamazsın, ona sorum şu: Demirel’in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyoruz da senin yaptığın köprüden niye 114 liraya geçiyoruz? Önümüz bayram. Ramazan bayramı, kucaklaşıp sarılacağız. Bu gariban cumhurbaşkanı adayı arife akşamı köyünde olacak, bayram namazını köyümde kılacağım, hiç değişmeyecek. Cumhurbaşkanı olsam da değişmeyecek. Sayın Erdoğan, bayram günü Demirel’in yaptığı köprüden bedava geçeceğiz de senin yaptığın köprüden niye parayla geçeceğiz? Niye?.\"

‘AYRIM YAPMAYACAĞIM’

Asla insanları Türk-Kürt diye ayırmadım ayırmam, Alevi-Sunni diye ayırmadım ayırmam, asla kadın-erkek diye ayırmadım ayırmam diyen Muharrem İnce, \"Yani benim gönlüm zengin, gönlüm. Onun için dünyanın en zenginiyim ben. Cumhurbaşkanı olduğumda sağ ya da sol yok. Ben CHP’nin gençlik kollarından bu yana hizmetkarıyım, il başkanıyım, milletvekili oldum, grup başkan vekilliği yaptım, ama tek olan şey bir kesimin olamaz, tek olan şey herkesin olur. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Hadi gözünüz aydın Suriyeli bir milletvekiliniz olacak. Gözümüz aydın, bir şey demedim ben hayırlı olsun diye söyledim sadece. Diyorlar ki, Muharrem İnce bu kadar vaat ediyorsun, polislere 3 bin 600 diyorsun. Öğretmene 3.600. Asgari ücret 2.200, dedim. Çiftçiye mazot 3 lira dedim. Astsubaylara uzman çavuşlara tazminatlarını söyledim, esnafın borçlarını yeniden yapılandıracağız dedim, 2 yıl içinde yurt sorunu kalmayacak dedim. Her yıl 10 bin yurtdışına gidecek dedim. Evet, bunları ben dedim. Bunlar sözümüzdür. Benim ve kadromun sözüdür. Biz tek adam değil, tek adam ve yanında yeteneksiz ekibi değil, güçlü bir lider ve yanında liyakatli bir kadro. Emeklilikte yaşa takılanlar, 18 yaşında sigortalı, 30 sene prim ödemişsin sen görevini yapmışsın, şimdi sıra devlette, şimdi devlet görevini yapacak\" diye konuştu.

PARANIN KAYNAĞI

Konuşmasında, \"Şimdi paranın kaynağını söylüyorum, Kamu İhale Kanununu 180 kere değiştirdiniz, niye? İhaleyi sana verecek, kamu ihale kanunu uygun değil, değiştirip ayarlıyor. 180 kere değişti bu ne demektir, yani devlet 100 liraya yaptıracağı işi 200’e yaptırıyor\" diyen İnce şöyle konuştu:

\"Bir kere yapacağız bir daha değişmeyecek. Türkiye’de sanayinin yüzde 21’i çalışmıyor. 29’a kadar çıkıyor. Bu atıl olan sanayiyi devreye sokacağız, Türkiye’nin meraları atıl, denizleri atıl, ne ulaşımda ne denizcilikte yararlanıyorsun, benim gücüm ve sihirli bir sayım var, ne o biliyor musunuz? 29. Gücümüz 29’da. Türkiye’nin yaş ortalaması. İskandinav ülkelerinde yaş ortalaması 45, Avrupa’da 40, Türkiye’de 29. İşte bundan büyük güç olur mu, bu ülkenin gençleri en büyük gücümüz.

‘ONLARI İYİ EĞİTECEĞİZ’

Onları iyi eğiteceğiz, en iyi mühendisler bizim olacak. Onları kindar nesil değil, ileriyi gören nesil olarak göreceğiz. diye konuşan İnce, \"Erdoğan diyor ki, ‘dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz’ olmaz. Dindar nesil yetiştirilmesine hiçbir itirazım yok, onu aile kendisi bilir, ama şunu bilin asla kindar nesil olamaz, bu vatana ihanettir. Bu doğru değildir. Suriyelilere 40 milyar dolar harcadın, nereden bulduysan oradan bulacağım. Saraya 2 milyar dolar harcadın. Zannediyorsunuz ki bir tane var, damatlara da yaptı orada yaşıyor. İstanbul’da 5 tane daha var. Yetmez. Kesmiyor. Sarayperest. Bir de Muğla’ya Marmaris’e yapıyor. Okluk Koyuna 300 odalı saray yapıyor. Ey AK Parti\'li kardeşim sen 1600 lirayla geçin, o saraylarda\" dedi.

‘SARAY MI, İŞ Mİ?’

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Derdimiz şu, cumhurbaşkanına saray mı lazım çocuklarımıza iş mi lazım. Size söz veriyorum o sarayda oturmayacağım. 16 yıldır milletvekiliyim 14 yıldır kirada oturdum. Benim evim zaten bana saray gibi geliyor, ben doymadım ki evime. Yahu komşu biz sana ziyarete geleceğiz, sizin eve bütün Bursa sığmayız derseniz nereye gelin? Çankaya Köşküne davet ediyoruz. 1 milyon 180 bin çocuğumuz, 1 milyonu yarın sınava girecek. 126 bin civarında yerleştirilecek diğerlerinin ne olacağı belli değil. 24 Haziran günü üniversite sınavı olacaktı, şimdi ne olacak sınav yerine kabine girecekler. Sınava 9 ay kala değişiklik yaptılar, 8 ay kala bir tane daha, 4 ay kala bir tane daha, 2 ay kala da tarihini değiştirdiler. Muharrem İnce’nin başkanlığında sınavın değil seçimin tarihi değişecek çünkü bu ülkenin çocukları Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Muharrem İnce’den daha değerlidir.\"

CHP\'nin milletvekili adayı Muharrem İnce, konuşmasının ardından iftar saati geldiği için iftarını yerde oturup vatandaşlarla birlikte açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Alandan detaylar ve konuşma

Mehmet İNAN/Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)

==================================================

Ak Partili Eker: Ortadoğu\'ya dönük vekalet savaşlarının hedefi, AK Parti ve Erdoğan\'dır

DİYARBAKIR\'da gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelen AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Diyarbakır 1\'inci sıra Milletvekili adayı Mehdi Eker, Ortadoğu\'da terör örgütleri üzerinden yürütülen vekalet savaşlarının hedefinin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayları, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti\'nde düzenlenen iftar yemeğinde, gazetecilerle bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve 1\'inci sıra Milletvekili adayı Mehdi Eker, bütün seçimlerin önemli olduğunu, ancak 24 Haziran seçimlerinin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu belirterek, \"Nedeni ise Türkiye’nin cumhuriyet tarihindeki en büyük idari reformun bu seçimle beraber hayata geçirilecek olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yasama ve yürütme ve yargı erkinin birbirinden ayrılarak, güçlü bir meclis ve yürütmenin hem de bağımsız ve tarafsız yargının teşekkülü ile 3 sistemin birlikte Türkiye’yi yönettiği ve idare ettiği yeni idare sistemdir. PKK ve terör meselesi, onun yarattığı atmosferi zehirlemesi ile oluşan şartlar sebebiyle gerek ekonomik istikrar paketleri gerekse ekonomi ve yatırımlarla ilgili teşvik paketlerinde Diyarbakır yeteri kadar yatırımcı cezbetmedi. Bunun tek nedeni var. Bu nedeni de terör ve bununla ilgili duyulan endişedir, güven duygusun bir şekilde zehirlenmesidir. Bu seçim bu bakımdan bir umuttur. Sorunlar yeni dönemde çok daha iyi bir şekilde meclis gündemine de gelebilecek ve çözüm mekanizmaları bulunacaktır.\"dedi.

Bu seçimin Türkiye\'nin kader seçimi olduğunu belirten Eker, \"Sadece Türkiye değil, bütün Ortadoğu\'yu ilgilendiren bir seçimdir. Çünkü Ortadoğu\'ya dönük vekaletler savaşı, terör örgütleri üzerinden gerçekleştirilen vekaletler savaşının hedefinde AK Parti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Çünkü Sayın Erdoğan bütün olan bitene, bir takım senaryolara itiraz ediyor. Burada bizim de söyleyecek bir sözümüz var\' diyor. İtiraz ettiği için e hedefekonmuş durumda, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek Adalet ve Kalkınma Partisi, hatta Türkiye Cumhuriyeti. Ama biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Kendi medeniyet havzamızdaki bütün milletlere, onların değerlerine inanıyoruz. O nedenle Ak Parti sadece kendisi için değil Afrika\'dan Ortadoğu\'ya, Kafkaslar\'dan Balkanlara, bütün bir büyük coğrafya için, oradaki mazlumlar için bir modrel ve umuttur. O nedenle biz o modele sahip çıkmak ve o umudu boşa çıkarmamak azminde va kararlılığındayız. Bunun için gece, gündüz çalışacağız.\"dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- İftar yemeğinden görüntü

- Yemeğe katılanlar

- Mehdi Eker\'in açıklaması

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) -

===============================================

Karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı: 6 yaralı

ADAPAZARI\'nda, kontrolden çıkarak karşı şeride uçan otomobil 2 araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken ortalık savaş alanına döndü

Kaza akşam saatlerinde, Adapazarı Sabahattin Zaim Bulvarı\'nda meydana geldi. 54 BV 590 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride uçarak 54 ZF 483 pakalı kamyonet ve 42 UR 507 plakalı otomobil ile çarpıştı. Araçlarda bulunan bazı yaralılar kaza esnasında yola fırladı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan Mehmet Sevinç, Zeki Sevinç, Sabriye Sevinç, Nihan Yurdakul, Yüksel Güler Yenikent Devlet Hastanesi\'ne Gökhan Yurdakul ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis, kazanın yaşandığı şeritte trafiği bir süre tek şeritten sağladı. Kaza sonrası iftara gitmek için yollarda bulunan vatandaşlar, yüzlerce metre araç kuyruğu oluşturdu.

Hurdaya dönen iki otomobil ve tarlaya savrulan kamyonet çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken trafik daha sonra normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

yaralıların sevki

araçlardan görüntüler

toplanan kalabalık

araç kuyruğu

detaylar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

=============================================

Siirt\'te hava operasyonu: 4 PKK\'lı terörist öldürüldü



SİİRT\'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 4 PKK\'lı terörist öldürüldü.

Siirt Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"1 Haziran 2018 gu¨nu¨ Siirt I·l Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK bo¨lu¨cu¨ tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n des¸ifre edilmesine yo¨nelik yu¨ru¨tu¨len çalışmalar kapsamında bir gurup bölücü terör örgütü mensubunun, Pervari ilc¸esi Cevizagˆacı Tepe bo¨lgesine gelecegˆi bilgisinin alınması u¨zerine, bo¨lgeye I·nsansız Hava Aracı (I·HA) yo¨nlendirilmis¸, yapılan kes¸if faaliyeti esnasında bo¨lgede silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmis¸tir. Siirt I·l Jandarma Komutanlığı tarafından talep edilen Yakın Hava Destegˆi ile 12:15 sıralarında iki ayrı hedef aynı anda vurulmus¸tur. Bo¨lgenin temas aramasını yapmak u¨zere aynı gu¨n 4 Jandarma O¨zel Harekat timi ve 2 Güvenlik Korucusu o¨zel Timi helikopter ile bo¨lgeye indirilmis¸tir. Operasyona katılan birliklerce icra edilen arazi araması esnasında so¨z konusu bo¨lgede tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde birç¸ok silah parc¸aları, o¨rgu¨tsel doku¨man ve yas¸am malzemeleri ele gec¸irilmis¸tir. Ele gec¸irilen malzemeler ile ilgili Siirt Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına bilgi verilmis¸ olup, adli tahkikata bas¸lanılmıs¸tır. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmektedir.\"

SİİRT, (DHA)

=============================================



