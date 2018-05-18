DHA YURT BÜLTENİ - 16

Otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada

KONYA\'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, 12 Mayıs tarihinde saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, karşı kaldırıma geçmek için yola atlayan bir çocuğa çarptı. Bu anlar ise bir marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen çocuğun aniden yola atlaması, çoçuğun, otomobilin çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkması ve başka bir çocuğun elinden tutarak hızla olay yerinden uzaklaşması görülüyor.

Görüntü dökümü:

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- Otomobilin çocuğa çarpması

- Çocuğun ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaşması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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79 yaşındaki kadın, boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü

KAHRAMANMARAŞ\'ta Nezihe Belen (79), evinde boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Polis, cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı.

Olay, Kayabaşı Mahallesi 30\'uncu Sokak\'taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Nezihe Belen\'in torununun gelini, saat 15.30 sıralarında eve geldiğinde yaşlı kadını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Nezihe Belen\'in öldüğünü belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede Belen\'in boğazı bıçakla kesilerek öldürüldüğünü saptadı. Olayı duyup eve gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Nezihe Belen\'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü. Polis, Belen\'i öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis şeridi

- Olay yerindeki polisler

- Olayın meydana geldiği ev

- Evin önündeki eşyalar

- Yakınlarının ağlaması

- Sağlık ekipleri

- Evin önünden detay

- İl Emniyet Müdürü\'nün (Beyaz gömlekli gözlüklü) olay yerine gelişi

- Cesedin evden çıkarılması

- Cenaze aracına konulması

- Aracın gidişi



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Muharrem İnce\'den YSK\'ya: Abidik-gubidik işlere girmeyin (2)

TEKİRDAĞ\'DA KONUŞTU: HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırklareli\'ndeki miting programının ardından Tekirdağ\'a geçti. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki mitinge katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla İnce\'ye destek verdi. Tekirdağ\'a geldiğinde bir süre otelde dinlenen Muharrem İnce ve eşi Ülke İnce sahneye çıkarak binlerce kişiyi selamladı.

Seçilmesi halinde herkesin Cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Muharrem İnce, \"Bu ülkede en zor durumda olanlar kimler? Çiftçi mi? Esnaf mı? İşçi mi? Bunların hiçbiri değil. En zor durumda olan basın. Acıyorum hallerine. Bakın İngiliz, ABD, Japon, Alman gazetecileri röportaja geliyor. Gelip Türkiye’de bir değişim oluyor galiba deyip benimle konuşmak istiyorlar. Türk medyasına bakıyorum \'CHP, Muharrem İnce’yi yalnız bıraktı\' diye yazıyor. İnsafsızlar, vicdansızlar. Şu anda burada 20 civarında milletvekili arkadaşım var. Partinin Grup Başkanvekili arabanın içinde yatıyor. Bana getirilen suya sıcak mı? Soğuk mu? Diye bakıyorlar. Partinin genel başkan yardımcıları genel merkezden organize etmeye çalışıyorlar. Her akşam sayın genel başkanla konuşuyoruz Aman bir hata yapmayalım. Bu iş bitti. Eksiğimiz gediğimiz nedir onu değerlendiriyoruz. Belki de CHP tarihinde ilk kez yüzde yüz asılıyor seçime. Ama Muharrem İnce sadece CHP’nin Cumhurbaşkanı olmayacak Muharrem İnce 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacak\" dedi.

BEKİR BOZDAĞ\'A \'FETÖ\' CEVABI

Kırklareli mitinginde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen\'in Amerika\'dan \'usulüne uygun\' istenmediğini iddia eden Muharrem İnce, bu iddialarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ\'ın cevap verdiğini anlattı. İnce, \"Bugün Bekir Bozdağ açıklama yapmış. Demiş ki, \'Muharrem İnce’ye birileri yalan söylüyor. Türk mü? Yabancı mı söyleyen? Bekir Bozdağ beni dinliyorsundur sen zaten kim olduğunu biliyorsundur. Senden mi korkacağım? Ama bir şey söyleyeyim, mademki usulüne uygun olarak iadesini istediniz ben bu ülkenin milletvekiliyim. Bana bunun belgesini göster. Ben sana benim ekibimdeki hukukçulardan bir heyet göndereceğim. Bu heyete o belgeleri bir göster bakalım. Bugün Amerikalılar tekrar beni aradılar dediler ki: \"120 koli gönderdiler bize, çoğunluğu gazete kupürüydü\" Hatta diyorlar \'İngilizce tercümesi bile yapılmamış baştan sağma\'. Yani iade edilmesini istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Ortaklık var. Yani ey aziz milletim istiyormuş gibi yapıyorlar. Madem istedin ben şimdi bunun belgesini istiyorum. Binali Yıldırım’a soruyorlar dolar yükseldi ne diyorsun? \'Dolar dolsa ne olur dolmasa ne olur’. Ekonomi bakanına soruyorlar diyor ki ‘Kur artışı beni ilgilendirmiyor’. Bu kadar ciddiyetsiz, laubali bir ekonomi yönetimi olamaz. Allah’ın izniyle milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda, liyakat esas olacak. Merkez Bankası CHP’li olmayabilir ama işini iyi bilecek. Kurumlar talimatla değil işin doğrusunu yapacak. Eğitimi, sağlığı, dini siyasallaştırdılar. Şimdi de ekonomiyi siyasallaştırıyorlar. Böyle giderse batarız. Bakın bir şey diyeceğim. Dolar 4.5 lira oldu Erdoğan bir kez olsun doları ağzına almıyor. Dolar yükseldikçe biz batıyoruz. Ne diyor dış güçler bizi dolarla terbiye edemezsin diyor. Peki soruyorum köprüler üzerinden dolarla anlaşmaları ben mi yaptım? Sen mi yaptın? Bir yandan dolarla terbiye ediyorlar diyorsun öbür yandan köprüler üzerinden geçişi dolar üzerinden yapıyorsun. O zaman Türkiye’ye birileri kumpas kurmak istiyorsa sen de onun ortağısın\" şeklinde konuştu.

\'MAZOT, 3.5 LİRANIN ALTINDA OLACAK\'

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti de ve kendi yanında iki ekip olduğunu ve onların çiftçiye verilecek mazot konusunda çalışmalar yaptığını ifade ederek,

CHP’de arkadaşlarım çalışıyorlar. Birde benim ekibim var partiden bağımsız. Bir ekip diyor ki çiftçiye mazotu 3 liraya verebiliriz. Öbür ekip diyor ki 3.5 liraya verebiliriz. Şu anda çalışıyorlar kardeşim iyi hesaplayın 3’e mi 3.5’a mı vereceğiz? Çiftçiye mazot 3 liranın altında olmayacak, 3.5 liranın üstünde olmayacak. Geçen sene buğdayın tonu 940 lira bu sene bin 50 lira. Yani çiftçi batıyor. 2006’da bir kanun çıkardılar. Dediler ki milli gelirin yüzde 1’ini tarımı desteklemeye ayıracağız. 30 milyar vermeleri gerekirken 12 milyar verdiler. Yani Türkiye Devleti çiftçisine borçludur. Bu köylü çocuğu Muharrem İnce ilk fırsatta bu borcu çiftçisine ödeyecektir. Söz veriyorum size. Haziran’dan itibaren Atatürk’ün döneminde olduğu gibi, onurlu, başı dik, ilkeli ve tutarlı bir politika uygulayacağız. Hesap verebilir yönetici. Soruyorlar bana Erdoğan’ı yargılayacak mısın? Hayır o görev mahkemelerin. Bağımsız bir yargı yaratacağız. O Yargı kimi isterse onu yargılayacak. Onlar şu anda çay toplayan bir yargı. Çıtçıt yaptıracağım onların önüne rahat açıp kapasınlar. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda salona girdiğimde hiç bir Yargıtay üyesi ayağa kalkmayacak\" dedi.

Muharrem İnce konuşmasının ardından Tekirdağ\'dan ayrılacak İstanbul\'a geçti.

Görüntü Dökümü:

-Alana gelen vatandaşlar

-Davul zurna çalınlar

-Miting alanından görüntü

-Muharrem İncenin gelişi

-Muharrem İnce\'nin gidişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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Lüks villalardan hırsızlık yapan 3 kişi Bodrum\'da yakalandı

TÜRKİYE\'nin çeşitli illerinde lüks villalara girerek hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, çaldıkları bazı eşyalarla polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'ndeki bir villadan çaldıkları, tanesi 4 bin lira olduğu belirtilen 20 çift ayakkabı da kullandıkları lüks otomobilde ele geçirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Yalova başta olmak üzere pek ildeki lüks villalardan hırsızlık yapan H.Ç.\'nin

ilçeye geldiğini belirleyip, bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu, hakkında 18 ayrı villadan hırsızlık suçundan 70 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç.\'nin Ortakent Mahallesi\'ndeki bir sitedeki evde kaldığı belirlendi. Eve operasyon düzenleyen polis, H.Ç.\'yi gözaltına aldı. H.Ç.\'nin birlikte hırsızlık yatığı ileri sürülen R.A. ve İ.K. de Bodrum\'da yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evler ve kullandıkları lüks otomobilde yapılan aramalarda, Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'ndeki bir villadan çaldıkları,tanesi 4 bin lira olduğu belirtilen 20 çift ayakkabı ele geçirildi. Özel seri ayakkabılar tutanakla sahibi olan işadamına teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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