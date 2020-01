DHA YURT BÜLTENİ - 16

Malatya\'da Alevilerin evlerine atılan çarpılara kınama

BAŞKAN ÇAKIR\'DAN MAHALLEYE ZİYARET

MALATYA\'da, dün Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi\'ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmasıyla ilgili emniyet ve sivil toplum kuruluşları tarafından kınama mesajları yayımlandı. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, olay kınanarak faillerinin bulunması için başlatılan çalışmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “22 Kasım 2017 Salı günü ilimiz Cemal Gürsel Mahallesi\'nde yoğunlukla alevi vatandaşlarımızın yaşadığı bölgede bazı evlerin kapı ve duvarlarında gelişi güzel bir biçimde işaretleme yapıldığının ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal ilgili ekiplerimiz sevk edilmiştir. Olay yerine sevk edilen ekiplerimizin yapmış olduğu araştırmada; toplamda 13 adet evin dış kapı ve duvarlarında kırmızı renkte artı işaretlerinin bulunduğu tespit edilmiş ve ilgili tüm birimlerce olay mahallinde gerekli çalışmalara başlanmıştır. Olayın mağduru olan mahalle sakinleri ile temasa geçilip; olayın niteliği ve yapılan çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Malatya ilimiz bulunduğu konum itibariyle ve tarihi süreç içerisinde her türlü dini, etnik, mezhebi vb. açılardan barış içerisinde birlikte yaşama tecrübesinin yaşandığı bir vilayetimizdir. Bu güne kadar muhtelif zamanlarda ve muhtelif karanlık güçler tarafından bir huzur ve barış içinde birlikte yaşama örneği olan şehrimiz, değişik provokasyonlara ve kışkırtmalara maruz bırakılmak istenmiştir. Ancak insanımızın makul ve bu tür provokasyonlara prim vermeyen yapısı bir muhkem kale gibi bu art niyetli kişi ve kişilere hiçbir zaman fırsat vermemiştir. Geçmişte ilimizde ve başka illerde meydana gelen benzeri provokatif eylemlere bakıldığında esas amacın, toplumda tedirginlik oluşturmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek kamplaşmalara zemin hazırlamak olduğu anlaşılmaktadır. Her tür provokasyon denemesi sonrasında, İlimizin saygıdeğer Alevi dedelerinin her zaman devletimizin birliği ve Milletimizin huzurunun devamlılığı yönünde iradelerini beyan ettikleri bilinmekle, provokatörlerin amacına ulaşamayacağı aşikardır. Bugüne kadar ilimizde gerçekleşen benzer provokatif eylemler karşısında sağduyulu tutum sergileyen vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizin, bugün yaşanılan provokatif eylemde de aynı sağduyulu tavrı sergileyeceğine inancımız tamdır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak olayın faillerinin en kısa zamanda bulunup adalet önüne çıkartılması yönünde çalışmalar hızlı bir biçimde devam etmektedir.\"

ÜLKÜ OCAKLARI

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ise, provokatörlerin yakalanarak cezalandırılmalarını isteyerek, “İlimizin güzide Mahallelerinden Cemal Gürsel Mahallemizde yer alan Alevi vatandaşlarımızın evlerine yönelik bir takım provokatörlerin yapmış oldukları menfur saldırı ve provokatif eylemleri ülkücü camia ve Türk milleti adına şiddetle kınıyoruz. Bu davranışları yapan provokatörlerin yakalanarak cezalandırılmaları en büyük temennimizdir. Milletimizi bölmeye, parçalamaya çalışan bu şer odaklarının kanun önüne çıkarılması için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Alevi vatandaşlarımız Türk milletinin ayrılmaz parçasıdır.Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz\" dedi.

ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin de, evlerinin kapı ve duvarlarına işaret konulmasının provokasyon olduğunu bildirerek, “Malatya\'da her kesim bir birinin sevincine ve acısına ortak olur, hainlerin kötü niyetlerine ortak olmazö dedi. Keskin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:\"Milletimizin et ile kemik gibi ayrılmaz bir parçası olan Alevi kardeşlerimizin evlerinin kapı ve duvarlarına işaret konulması; esnaf ve sanatkar camiası tarafından da şiddetle kınanmaktadır. Olay; açık ve net olarak bir provokasyondur. Malatya, geçmişte de benzer çirkin ve ahlaksız provokatif oyunlarla karşı karşıya kalmış, ancak hain ve alçakların kirli oyunları hiçbir zaman hedefine ulaşmamıştır. Malatya\'da herkes ve her kesim bu çirkin provokatif oyunlarla neyin hedeflendiğinin farkındadır. Malatyalılar; ekmeğini böler, ancak toplum içinde bölünmelere meydan vermez. Malatya\'da her kesim bir birinin sevincine ve acısına ortak olur, hainlerin kötü niyetlerine ortak olmaz. Malatyalılar; ülkesi, milleti ve bayrağı için her zaman bir araya gelir, ancak provokatörlerin oyunlarına gelmez. Esnaf ve sanatkar camiası olarak, bu çirkin, ahlaksız ve alçak saldırıyı kınıyoruz.\"

BAŞKAN ÇAKIR\'DAN MAHALLEYE ZİYARET

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılan Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi\'ni ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle görüşerek, benzer olaylara fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Başkan Çakır, \"Barış ortamımızı baltalamak isteyen birileri, çıkacaktır. Etrafımıza baktığımızda, birçok terör örgütü etrafımızı sarmış durumda. Birliğimizi sağlayacak olanlar, biziz. Bizim birliğimize, beraberliğimize bu tür eylemlerle gölge düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Biz, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu tür olaylara da fırsat vermeyeceğiz. Başta şehrül-emin olarak biz ve tabi ki adli ve idari birimlerimiz, güvenlik güçlerimiz bu işin mutlak takipçisi. İlimizde, her görüşten insanın bir araya gelip, yaşadığı barış ortamı hakim. Malatya, bir huzur kenti. Dolayısıyla bunu yapan ister akli dengesi bozuk olsun ister bir çocuk olsun isterse çok profesyonel bir eylemci olsun bunu yapanı kimse tasvip etmez. Herkes de gereken tepkisini koydu. Halkımızın tepkisini koyması, kenetlenmesi her şeyden önemli. Bunu da burada görmek, bizi mutlu etti. Art niyetli insanlara fırsat vermeyelim. Burada atılan çarpı, bize, şehrimize atılmış bir çarpı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun.\" Cemal Gürsel Mahallesi\'nin muhtarı İmam Yıldız da ziyareti için Başkan Çakır\'a teşekkür ederek, evlerin kapılarının boyayla işaretlenmesinin birlik ve beraberliklerini bozamayacağını söyledi.

YÜRÜYÜŞLE PROTESTO EDİLDİ

Malatya\'da dün Cemal Gürsel Mahallesi\'nde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından 13 evin kapısına çarpı işareti bırakılması, yürüyüşle protesto edildi. Malatya ve Ören Pirsultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen yürüyüşe, dernek ve sendikaların yanı sıra çok sayı da vatandaş katıldı. Kalabalık grup, Paşaköşkü Caddesi\'nden, Saat Kulesi\'ne kadar yürüyerek olayı kınadı. Olayın yaşandığı mahallede açıklama yapan Pirsultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Topal, şöyle dedi:

\"Her şeye rağmen bizler, bu kadim topraklarda herkesin kendi kimliğini, dilini, inancını, eşit yurttaşlık içinde kardeşçe barışı içinde yaşamayı savunmaya devam edeceğiz. Malatya\'da yapılan taciz ve sindirme provokasyonuna da prim vermeyeceğiz. Mahallede yaşayan yurttaşlarımızla dayanışma İçerisinde olarak provokasyonu sağduyumuzla boşa çıkaracağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Başkan\'ın mahalleyi ziyaret etmesi

- Ahmet Çakır\'ın konuşması

- Evlerden detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB



==============================================

PKK\'nın şehit ettiği Necmettin öğretmen, isminin yaşatıldığı okulda anıldı

PKK\'lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, ilk atama yeri ve ismi verilen Şanlıurfa\'nın Siverek İlçesi\'ndeki ilkokulda, öğrencileri tarafından karanfillerle anıldı.

Siverek\'in Çiftçibaşı Mahallesi\'nde öğretmenlik görevini yapan ve yaz tatilinde memleketi Gümüşhane\'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde aracı yakılarak kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz\'ın adı, görev yaptığı ilkokula verilmişti. Yılmaz\'ın şehit edilmesinin ardından adı verilen okula, arkadaşı ve meslektaşı Ali Canpolat atandı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin öğretmenlerini, düzenledikleri törenle andı. Necmettin öğretmenin masasına, geçen 24 Kasım\'da birlikte çektikleri fotoğraf ve karanfiller bırakan öğrenciler, sınıftaki yazı tahtasına da, \"Necmettin öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'n kutlu olsun\" notu yazdı.

Öğretmenler Günü nedeniyle okula giden Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yılmaz, \"Öğretmenimizin görev yaptığı ve aynı zamanda isminin yaşatıldığı okuldayız. Öğrencileriyle birlikteyiz. Şehit öğretmenimizi rahmetle anıyoruz\" dedi.

Necmettin öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen öğrenciler ise, onu her zaman anacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Sınıfta ders gören öğrenciler

- Öğrenciler ve öğretmen

- Necmettin öğretmenin fotoğrafları

- Öğrencilerin masaya karanfil bırakması

- Necmettin öğretmenin öğrencileri ile çekilmiş fotoğrafı

- Mehmet Sezgin anons

- Öğrencilerin konuşması

- Milli Eğitim Şube Müdürü\'nün konuşması

- Okulun tabelası

- Okuldan detay

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 867 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)

===============================================

Sevgilisini bıçakla yaralayan genç kadın intihar etmek için çırılçıplak halde pencereye çıktı

BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesinde sevgilisi 40 yaşındaki Mümin K.’yı bıçakla bacağından ve sırtından yaralayan 32 yaşındaki Gülşen A. çırılçıplak soyunup elindeki bıçakla intihar etmek için pencereye çıktı. Genç kadını, kilitli kapıyı çilingire açtırarak içeri giren polisler engelledi.

Olay Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi TOKİ Konutları F Blok 4. Katta meydana geldi. İddiaya göre bir süredir birlikte yaşayan Gülşen A. İle Mümin K. aşırı derecede alkol aldıktan sonra para yüzünden tartışmaya başladı. Gülşen A. Eline geçirdiği bıçakla svgilisi Mümin K.’yı sırtından ve bacağından bıçakladı, daha sonra da evin kapısı kilitleyip anahtarı da tuvalete atıp sifonu çekti. Genç kadın daha sonra çırılçıplak bir halde elinde bıçakla 4. kattaki evin salonunun penceresine çıkarak intihara teşebbüs etti. Bu sırada yaralı Mümin K. 155 Polis İmdat’ı arayarak yardım istedi. Eve gelen Cinayet Masası ekipleri kilitli kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi. Polisler Mümin K.\'yı kurtarırken, itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp içeri giren diğer polis ekibi de genç kadını pencereden uzaklaştırdı. Gülşen A. ve Mümin K. hastaneye kaldırıldı. Oyla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-kadının camda görüntüleri,

-kapının açılarak daire içine girilmesi,

-münin\'in gözaltına alınması,

-kadının kurtarılışı,

-kadının çıkarılıp ambulansa bindirilmesi

4dk 37 sn 282 mb

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

===============================================

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Tüm çalışanlara kadro paket halinde çıkarılsın

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin taşeron işçilere yönelik çalışmasının kapsamının genişletilmesi gerktiğini belirterek, \"Kamuda güvence bekleyen bütün çalışanlara kadro tahsisi paket olarak çıkarılmalı\" dedi.

Memur-Sen Tokat Şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılmak için kente gelen Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Genel Başkan Yalçın hükümetin şu anda taşerona güvence anlamında bir çalışma taslağının olduğunu belirterek, \"Hükümet, Çalışma Bakanlığı aracılığıyla bu konuya ilişkin bir çözüm arayışını sonlandırmak üzere. Bunun taşerona kadro başlığıyla sunulması çok doğru değil. Bunun kamuda güvence bekleyen bütün çalışanlara kadro başlığıyla sunulması doğru olandır. Çünkü kamudan sadece taşeron çalışanı arkadaşlarımızın bu anlamda bir beklentisi yok. Aynı zamanda 3\'üncü dönem toplu sözleşmede imza altına alınmış olan 4C\'lilerin, 4B\'lilerin, memur işi yapan ama işçi kadrosunda bulunan arkadaşlarımızın bu anlamda beklentileri var. Bu beklentilerin toplu sözleşme süresi dolmadan 31 Aralık 2017 olmadan netleştirilmesi gerekiyor\" dedi. Çalışma hayatının karmaşık hale getirilmekten kurtarılmasını istedikleri ifade eden Yalçın, \"O yüzden 4A, 4B, 4C, 4D, 4E gibi alfabenin bütün harflerini bir istihdam biçimine dönüştürmek yerine, memur işçi başlığıyla 4A ve 4D şeklinde bu işi toparlamak doğru olandır. Her sorun ortaya çıktığında yeni bir harf eklemek kolay gibi gözükse de çalışma hayatını daha da karmaşık bir hale getiriyor. Bunu kamuda güvence bekleyen, istihdam biçiminden rahatsızlık duyanların tamamının rahatsızlıklarını giderecek, çalışana kadro anlamında tamamını kuşatacak bir paket halinde çıkarın diyoruz ve bunu bugün Tokat\'tan bir kez daha yineliyoruz.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Toplantıdan görüntüler

-Yalçın\'ın konuşmaları

(233 mb)

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

==============================================

Aydın\'da 365 milyonluk projeyle topraklar susuz kalmayacak

AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, DSİ tarafından yapımı sürdürülen Gökbel Barajı\'nın da aralarında yer aldığı birçok projeyi yerinde inceledi. 365 milyon TL\'ye mal olacağını açıkladığı Gökbel Barajı\'nın, bölgede 240 bin dekar araziyi sulayacağını kaydetti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Çine Kaymakamı Özkan Demir, Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ve Koçarlı Bağarası Sulama Birliği Başkanı Nedim Kaplan ile birlikte inşaatı süren Gökbel Barajı\'nda incelemelerde bulundu. Vali Köşger, beraberindekilerle birlikte önce kendi sınıfında dünyanın beşinci büyük barajı olan Çine Adnan Menderes Barajı\'nda bazı incelemeler yaptı. Sonrasında inşaatı devam eden ve sulama amaçlı kullanılacak olan Çine Gökbel Baraj inşaatını gezdi. Vali Köşger, \"Gökbel Barajı\'nın inşaatında incelemelerde bulunduk. Burası tamamen sulama amaçlı bir baraj olacak. Çine ve Aydın ovasını basınçlı suyla sulayacak bir baraj olacak. Son derece modern sistemli yapılan bu baraj, 240 bin dekar alan borulu sistemle sulanacak. Saniyede borulardan 900 litre su geçecek. 208 yılında tamamlanacak. 65 milyon TL\'ye mal olacak\" dedi.

DEV PROJEYE HAYRAN KALDI

Vali Köşger, daha sonra beraberindeki heyetle Gökbel Barajı\'ndan boru sistemi ile Koçarlı Bağarası Sulama Birliği aracılığı ile ova sulamasında kullanılacak su borularının yapım inşaatını da inceledi. 31 bin 500 metre mesafede ve 3 metre derinlikteki boruların döşendiği kanala kepçe vasıtasıyla inen Köşger, \"Gökbel Barajı\'nın yapılmasına müteakip yapımı devam eden Aydın\'ın ovalarının sulanması projesi en önemli işlerden bir tanesidir. İçinde bulunduğumuz proje 300 milyon TL\'lik bir projedir. 2019 yılında inşallah faaliyete geçecek. Koçarlı ovasında 140 bin dekar alanını sulayacak. Çok özellikli bir inşaat çalışması yürütülüyor. Tamamen elyaftan oluşan özel bir boruyu 3 metre derinliğe indiriyorlar. İnşallah bittiğinde Aydın\'da üretim daha güzel olacak. İnsanlarında yaşam standarttı yükselecek. 6 metrelik bu borunun bir tanesi 35 bin TL\'ye mal oluyor. Türkiye şartlarında bir otomobil parasıdır. Devlet gücüyle yapılan bir çalışmadır. Üreticilerin ve çiftçilerin hayat standartlarını çok yükseltebilecek bir projedir\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Adnan Menderes Barajı ve Gökbel Barajı

- Sulama amaçlı boruların döşendiği projeden görüntü

- Vali Yavuz Selim Köşger\'in konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

=============================================

Tilki, yaylada karşılaştığı çoban köpeğini kovaladı

Elazığ merket Değirmenönü Köyü\'nde çobanlık yapan İsmail Aksakal, hayvanlarını otlattığı sırada gördüğü bir tilkinin, kendi çoban köpeğini kovalamasını cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde çoban köpeğini takip edip kuyruğundan yakalayan tilki, her seferinde köpeğin geri hamlesiyle kaçsa da bu huyundan vazgeçmediği görülüyor.

Merkeze bağlı Değirmenönü Köyü\'nde çobanlık yapan İsmail Aksakal, hayvanlarını otlattığı sırada bir tilkinin kendi çoban köpeğini kovaladığını görünce bu anı cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Öğleden sonra köy yakınlarındaki bir dağın yamacında hayvanlarını otlatan Aksakal, nerden çıktığını bilemediği bir tilkinin köpeğiyle oynamaya çalıştığını görünce bu anı cep telefonu ile kayıt altına aldı. Çoban İsmail Aksakal\'ın Elazığ\'daki medya mensupları ile paylaştığı görüntülerde, tilkinin çoban köpeğini kuyruğundan ısırarak yakalamaya çalıştığı görülüyor. Tilkinin bu hamlesine karşılık köpek, her seferinde geri hamle yaparken tilki de yukarı veya aşağı doğur atılarak köpeğin bu hamlesinden kurtulduğu görülüyor. Köpek önde, tilki arkasında tekrarlanan bu görüntü, her iki hayvanın gözden kaybolmasıyla sona eriyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Tilki, köpeğin kuyrğundan yakalamaya çalışırken

-Köpeğin tilkiye hamle yapması

-Tilkinin aşağı yukarı sıçraması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)