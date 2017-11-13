DHA YURT BÜLTENİ - 16

Hopa\'da taraftar otobüsüne taşlı saldırı



ARTVİN\'in Hopa İlçesi\'nde, Bölgesel Amatör Ligi 3\'üncü Grup\'ta Artvin Hopaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor karşılaşması sonrası iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı. Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarları taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenlendi, 8 taraftar yaralandı.

Hopa İlçe Stadında oynanan ve Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Kelkit Belediye Başkan Ünal Yılmaz, Hopa Belediye Başkan vekili İsmail Uzun\'un da izlediği karşılaşmada, Hopaspor rakibini 49\'uncu dakikada Barış ve 90\'ıncı dakikada Esosa Priestley\'in ayağında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonunda iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı. Polisin müdahale ettiği olaylar sırasında Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarlar stat dışına çıkarıldığı sırada taraftarların otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 8 taraftar yaralanırken otobüsün camları kırıldı. Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarlar polis eşliğinde il dışına çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Taraftarlar arasında gerginlik

Otobüsün taşlanması

Otobüs içinden detaylar

Yaralılardan detaylar

Haber-Kamera: ARTVİN,(DHA)

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Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (2)

KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesinde, D.Ç. sokakta kavga ettiği Serhat Yılmaz\'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 4 Temmuz Mahallesi 40 Merdiven mevkiinde meydana geldi. Serhat Yılmaz ve D.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. D.Ç. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Serhat Yılmaz\'ı bıçakladı. Kalbine aldığı bıçak yarası ile ağır yaralanan Serhat Yılmaz, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Serhat Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.Ç.\'yi yakalayarak gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağı da ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINI KALBİNDEN BIÇAKLAYAN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli\'nin Karamürsel İlçesi\'nde, iddiaya göre yaptıkları uyuşturucu satışı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 23 yaşındaki Serhat Yılmaz\'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren 30 yaşındaki D.Ç, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından Karamürsel Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

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-Cinayet şüphelisinin adliyeden çıkışı

-Asayiş Şube Müdürlüğü girişinden detaylar

Haber: KARAMÜRSEL(Kocaeli),(DHA)

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Kamyonetle otomobil ile çarpıştı: 10 yaralı



ADIYAMAN\'da, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, bu gece Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Murat Yücel yönetimindeki 02 DB 925 plakalı kamyonet, düğünden dönen Latif Yıldız\'ın kullandığı 06 GFG 51 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Murat Yücel ile araçlarda bulunan Abdullatif Yıldız, Fatih Yıldız, Feride Yıldız, Mustafa Boybaylar, Güler Boybaylar, Halime Yıldız, Abbas Boybaylar, Duran Boybaylar ve Tevhide Uguş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman\'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların acil servise girişi

- Yaralılar sedye üzerinden acile götürülmesi

- Yaralıların yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

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5 yıldızlı otelde yangın alarmı



ADANA\'da 5 yıldızlı bir otelin lobisinde elektrik kablolarının aşırı ısınması sonucu çıkan duman, yangın alarmını devreye sokunca, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri kısa sürede dumanı tahliye ederken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Hacı Sabancı Bulvarı\'ndaki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin lobi kısmından geçen elektrik kabloları, henüz bilinmeyen bir nedenle aşırı ısınıp, duman çıkmasına neden oldu. Çıkan yoğun dumanının yangın alarmını devreye sokması üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanın yoğun olduğu katın elektriğini kesen ekipler, ısınan kabloları soğutup, dumanı tahliye etti. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otelin bahçesindeki itfaiye araçlarından görüntü

- İtfaiye erlerinden görüntü

- Otelin dış görüntüsü

- Otelden çıkan merdivenli itfaiye aracından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'40\" Boyut: 201 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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Otomobil, park halindeki TIR\'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı



ADAPAZARI\'nda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki TIR\'a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Enes Durmaz yaşamını yitirirken, arkadaşı yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında, D-100 Karayolu Pekşenler mevkiinde meydana geldi. Enes Durmaz idaresindeki 54 EN 936 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola girerek park halindeki 59 KS 453 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, parçalanan otomobil sürücü Enes Durmaz öldü, arkadaşı Muhammet Emin Topçu ise yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Topçu kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Ölen gencin cenazesi araçtan çıkarılırken, kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Enes Durmaz\'ın cansız bedeni otopsi için savcı incelemesinin ardından cenaze aracıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri inceleme

Araçtan görüntüler, detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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