DHA YURT BÜLTENİ - 16

Teröristleri Suriye\'den getiren tekne yediemine çekildi

MUĞLA\'daki terör operasyonlarında 5\'i öldürülen, 1\'i el bombasıyla intihar edilen, diğerleri ise canlı ele geçirilen toplam 10 teröristi Suriye\'nin Lazkiye şehrinden kente getiren \'Santo\' adlı balıkçı teknesi, Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı önündeki yediemine çekildi.

Seydikemer İlçesi\'nde geçen 4 Ekim\'de 4\'ü PKK\'lı terörist, 3\'ü işbirlikçi toplam 7 kişinin yakalanmasının ardından, bölgedeki operasyonlara hız veren jandarma ve polis ekipleri, 6 Ekim\'de Köyceğiz İlçesi\'ndeki Toparlar Şelalesi\'nin batısında çıkan çatışmada ise 5 teröristi ölü ele geçirdi. Çatışma bölgesinden kaçan 2 teröristin yakalanması için arama çalışmaları devam ederken, 9 Ekim\'de Toparlar Mahallesi Çayiçi Mevkii\'ndeki portakal bahçesinde meydana gelen patlamada ölen teröristin, çatışma bölgesinden kaçanlardan 1\'i olduğu tespit edildi. Bölgeye gelen 6\'sı ölü ele geçirilen toplam 10 teröristi, Suriye\'nin Lazkiye kentinden getirdiği tespit edilen \'Santo\' adlı balıkçı teknesi, Fethiye\'nin Göcek Mahallesi\'ndeki Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı önündeki yediemine çekildi. Atıl durumdaki 20 metre uzunluğundaki teknede can yelekleri, yırtılmış vaziyette balıkçı ağları ve yaşam malzemeleri bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekneye ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: \"Seydikemer deniz bölgesinde Muğla Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nca alınan tedbirlerde, 25 Eylül\'de takibe alınan balıkçı teknesinin sahile bir botla 3-4 şahsı indirdiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı. Gemi kaptanı Osman J., gemi mürettebatı Monır D. ve Ahmad A.D. ile örgüt mensubu olduğu değerlendirilen Muhammad R. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından 09 Ekim\'de Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Seydikemer deniz bölgesinde sahil güvenlik komutanlığınca yakalanan \'Santo\' isimli gemi kaptanı Ossama J. isimli şahsın beyanlarında; \'Türkiye\'ye 26 Ağustos\'te önce Amir isimli Suriyeli şahsın kaptanlığını yaptığı \'ŞAM\' isimli tekneyle geldiklerini, sahil güvenlik botunu görmeleri üzerine paniğe kapılarak yanlarında getirdikleri silah/teçhizat ve erzak çantalarını denize atmak suretiyle, Lazkiye Limanı\'na geri döndüklerini, Lazkiye\'ye dönüş yapan gemi kaptanı Amir isimli Suriyeli şahsın, Suriye İstihbarat Servisi El Muhaberat tarafından 260 bin dolar ile cezalandırıldığını ve sonrasında öldürüldüğünü duyduğunu, Amir isimli Suriyeli şahıstan sonra bu işi kendisinin yapmaya başladığını, Türkiye\'ye 6 sefer deniz yoluyla geldiğini, kaptanlığını yaptığı \'SANTO\' isimli tekneyi ise Suriye Gizli Servisi El Muhaberat\'a çalıştığını bildiği Cafer Z. isimli şahsın ayarladığını, örgüt mensuplarının Suriye Lazkiye\'den tekneyle limandan çıkışlarında, Suriye veya Amerikan bayrağı çekildiğini, Lazkiye limanından çıkıp 12 deniz mili kadar ilerledikten sonra Kongo ülkesi bayrağını çektiğini, Türk karasularına yaklaştığında ise Türk Bayrağını çektiğini beyan etmiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Teknenin genel detay görüntüleri

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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Çorum\'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

ÇORUM\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY örgüt üyesi oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki adreslerinde polis ekiplerince bir hafta önce gözaltına alınan, aralarında ev hanımları, öğrenci, esnaf ve emeklilerin de bulunduğu 15 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Detaylar

(SÜRE: 1.36 Dk) (BOYUT 680 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Bakan Çelik: Dışarıdan kara propaganda yapılıyor

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, \"Dışarıdan \'Türkiye daralıyor, işler kötüye gidiyor\' diye kara propaganda yapılıyor. Dışarıdan pompalanan şeylere kulak asmayın. Türkiye\'nin nereye gideceği bizim irademize bağlıdır\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Sanayi Odası (ADASO) binasında, Türk Eximbank Şubesi\'nin açılışını yaptı. İş dünyası temsilcilerini buluşturan toplantının açılış konuşmasını yapan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ihracatın arttırılması için verilen desteklere teşekkür etti. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, kentin yatırım potansiyelini anlatarak yatırım çağrısı yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, \"Son anketimizde iş dünyasının en büyük sorunu finansmana erişim. Yüzde 26 oranında finansmana erişim sorunu var. Aynı zamanda Eximbank\'ın yönetimindeyim. Bu yıl 40 milyar dolarla ihracatı destekliyoruz. Gelecek bunu yüzde 20 daha da arttıracağız. Adana ihracat sıralamasında 11\'inci sırada, kentin ilk 10\'a girmesi lazım\" diye konuştu.

\'UMUTSUZLUK CAİZ DEĞİLDİR\'

Adana\'nın plakasının 01 olduğunu belirten AB Bakanı Ömer Çelik ise, kentin ihracat sıralamasında tek sayılı sıralarda olması gerektiğini anlattı. \'Türkiye kötüye gidiyor, işler kötüye gidiyor, Türkiye daralıyor\' diye kara propaganda yapıldığını anlatan Bakan Çelik, şunları kaydetti: \"Dışarıdan pompalanan şeylere kulak asmayın. Türkiye\'nin nereye gideceği bizim irademize bağlıdır. Biz birlik beraberliğimizi korumuz müddetçe, umudumuzu koruduğumuz müddetçe, şunu unutmayın, dışarıdan kara propagandanın ivmesi yükseliyorsa biz de buna karşılık yaptığımız işlerin ivmesini yükselteceğiz. Bu kara propagandanın bizi sokmaya çalıştığı siyasal kara deliklere, bu buhrana girmeyeceğiz. Çok sıkıntılı ve problemli dönemler atlattık. Hep beraber göreceğiz, bugünleri de geçeceğiz. Türkiye\'nin geleceği bundan çok daha iyi olacak. O gelecek de çok uzak bir gelecek değildir. Önümüzdeki yıllar Türkiye için çok daha iyi olacak. Hükümet işin başındadır, devlet işinin başındadır, herkes gündemine hakimdir. İş dünyasının yapması gereken kendi ajandasını büyütmek, kendi performansını yükseltmektir. Bunu da hep beraber yapmaya devam edeceğiz. Umutsuzluk caiz değildir. Geride kalmak, ileriye gitmemek, karamsarlığa kapılmak bize yakışmaz. Sadece ileriye bakacağız ve yolumuzda ilerleyeceğiz.\"

\'BAŞARI TESADÜF DEĞİL\'

Kürsüye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, şöyle konuştu: \"Artık akıl terinin alın terinin biraz önüne geçtiği, sanayi 4.0\'ın egemenlik haline geldiği dünyada artık Adana\'yı harekete geçirmek için buradayız. Eximbank, Türkiye\'de yatırımların önündeki en büyük engel olan ve artı enflasyonun birinci sebebi olarak gördüğümüz faiz engelini aşmak için en önemli enstrümanlardan birisi. Türkiye\'de mevduat faizlerinin yüzde 12-13 oranında olduğu dönemde Türk lirası olarak yüzde 6.5 ihracat kredisi veriyor. Bu sayede 2017 yılını ihracatta seferberlik yılı ilan etti. Bu sayede yatırımlar ve üretim artmaya devam ediyor. Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen, 2016\'daki bu 15 Temmuz işgal girişimine rağmen oluyor. Irak\'a veya Suriye\'ye baktığınız zaman işgal girişiminin ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Rusya ile yaşananları biliyorsunuz. Bunlara rağmen Türkiye 2017 yılının birinci ve çeyreğinin ortalaması yüzde 5.1 büyüyorsa ve bu büyümenin yüzde 3.2\'sini ihracat ve üretimle destekliyorsa bu başarıların tesadüf olmadığını görüyoruz.\" Konuşmaların ardından Bakan Çelik ve Bakan Zeybekci ile protokol üyeleri, Türk Eximbank Adana Şubesi\'nin açılış kurdelesini kesti. Bakan Zeybekci, açılışın ardından kentteki iş dünyası temsilcileri ile basına kapalı olarak istişare toplantısına da katıldı.

Görüntü Dökümü

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- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin havaalanından çıkışı

- Kendisini karşılayan kalabalıkla selamlaşmaları

- Toplantıya katılanlardan genel ve detay görüntüler

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi\'nin konuşması

- Bakan Ömer Çelik\'in konuşması

- Bakan Nihat Zeybekci\'nin konuşması

- Kurdele kesimi

SÜRE:03\'32\" BOYUT:216 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA,(DHA)

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İlgisi olmadığı kavgada öldü

MERSİN\'de, iki aile arasında sokakta çıkan silahlı kavgada, olayla hiç ilgisi olmayan 22 yaşındaki Ferhat K. başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi\'ne bağlı Hal Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokakta iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Seken kurşunlardan biri, kaldırımda oturan Ferhat K.\'nın başına isabet etti. Olayla ilgisi olmayan Ferhat K., götürüldüğü hastanede öldü. Cinayetle ilgili E.Z., H.U., M.E.K., S.B., İ.S. ve Ş.K. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.E.K. ile S.K. katil zanlısı olarak tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cinayet zanlıları emniyetten çıkarken

- Polislerin arasında götürülürken

- Zırhlı araca bindirilirken

- Polis araçları giderken

- Emniyetin dış görüntüsü

- Olayda yakalanan zanlıların yerdeki fotoğrafları

SÜRE: 01.00 - BOYUT: 114.45

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

