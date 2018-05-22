DHA YURT BÜLTENİ - 15

Pamukkale\'de anız yangını ormana sıçradı

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinin Akhan ile Karakurt mahalleleri arasındaki bir tarlada yakılan anızdan başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İki mahalle arasındaki karayolundaki sürücüler zor anlar yaşarken, bir arazöz alevlerin arasında kalarak yanma tehlikesi geçirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Akhan Mahallesi\'nde bir tarlada anız yakılması nedeniyle bugün saat 14.30\'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın, Akhan ile Karakurt mahalleri arasındaki ormanlık alana zarar verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda aracı ve personeli yangın bölgesine sevk etti. Ekipler, giderek büyüyen yangına dört bir taraftan müdahale etti. Ancak yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangına 1 helikopter ve 1 uçak da havadan müdahale ediyor.

Ormanlık alanın içinde kalan bazı tarlalardaki ekinler, yangın nedeniyle zarar gördü. Tarla sahipleri, alevlerin önüne geçebilmek için çaba harcadı, ancak başarılı olamadı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir arazöz, alevlerin arasından kalmaktan son anda kurtuldu. Akhan ile Karakurt Mahallesi arasındaki karayolunu trafik durma noktasına geldi, sürücüler zor anlar yaşadı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Alevlerden görüntüler

- Tarla sahiplerinin isyanından

- Yanmak üzere olan itfaiye aracından

- Karayolundaki araçların ve vatandaşların kaçması

- Haberle ilgili anons

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Kamyonet, saman yüklü traktöre çarpınca yol 5 saat kapandı

HATAY’da bir kamyonet, saman yüklü römorka çarparak devrildi. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, İskenderun- Antakya karayolu 5 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

Kaza, Antakya-İskenderun karayolunda meydana geldi. İskenderun istikametinden Antakya istikametine giden kuru gıda maddesi yüklü 31 D 4478 plakalı kamyonet, Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü kavşağı yakınlarında iki römork saman yüklü traktöre çarptı. 61 FY 961 plakalı traktöre bağlı olan saman yüklü römorklar, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kamyonet ise devrildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile kamyonet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulanslarla MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen İskenderun-Antakya karayolu yaklaşık 5 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçlar olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafiğe açılan karayolunda bir süre tek şeritten geçişlere izin verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Devrilen kamyonet

- Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör

- Kaza yerinde toplanan vatandaşlar

- İtfaiye aracı ve kamyonetin genel görüntüsü

- Yola savrulan saman

- Kaza yerinden detaylar

- Kaza yerinin genel görüntüsü

- Kaza yapan araçların vinçle yoldan kaldırılması

SÜRE: 02.00 BOYUT: 224 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA)

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Van\'da sağanak

VAN\'da cadde ve sokaklar sağanak sonrası sular altında kaldı.

Van\'da saat 15.15 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren sağanak sokakları göle çevirdi. Suyla dolan yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, binaların saçakları altına girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yağan sağanak yağış

-Yağıştan kaçan vatandaşlar

-Binaların saçakları altında korunmaya çalışan vatandaşlar

-Detaylar

-Gölete dönüşen caddeler ve araçlar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)

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Kars\'ta 6 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

KARS\'ın Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde, MİT\'in yaptığı istihbarat çalışması ve İl Jandarma Komutanlığı\'nın yaptığı operasyon sonucu 6 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde MİT\'in yaptığı istihbari çalışma ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon neticesinde 8 kişilik bölücü terör örgütünün tespit edildiği bildirildi. Düzenlenen hava harekatı neticesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, \"Terörle mücadelemiz vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir\" denildi.

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)

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Köylülerden kooperatif hakkında suç duyurusu

BURDUR\'un Yeşilova ilçesindeki 32 kişi, SS Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi\'nin yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle Yeşilova Satış Mağazası Sorumlusu Ş.G. hakkında \'zimmet\', \'sahte evrak tanzimi\', \'sahte fatura ve fiş bastırıp para toplamak\' ve \'görevi kötüye kullanmak\' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yeşilova\'ya bağlı Bedirli köyünde oturan SS Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi\'nin 32 üyesi; Burdur ve Isparta ile Afyonkarahisar\'ın bazı ilçelerinde pancar üreticilerine yönelik faaliyet gösteren kooperatifin yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle Yeşilova Satış Mağazası Sorumlusu Ş.G. hakkında \'zimmet\', \'sahte evrak tanzimi\', \'sahte fatura ve fiş bastırıp para toplamak\' ve \'görevi kötüye kullanmak\' iddiasıyla avukat Ünal Korkmak aracılığıyla Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

KÖYLÜLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Avukat Ünal Korkmaz, \"Bedirli köyünden vatandaşımız dolandırıldıklarını, haklarında sahte evrak tanzim edilerek ödedikleri paraların borçlarından düşülmeyip kooperatif görevlisi Ş.G.\'nin zimmetinde kaldığını, sahte fiş bastırılıp paralarının alındığını belirterek, zimmet, sahte evrak tanzimi, sahte fatura fiş bastırarak görevi kötüye kullanma gibi suçlardan şikayetçi oldu\" dedi.

\'BİR TOSUN DA YEŞİLOVA\'DA TÜREMİŞ\'

Dolandırıcılığın Yeşilova\'dan başladığını ancak kentteki yöneticiler ve denetçilerin de görevini yapmadığını öne süren Ünal Korkmaz, \"Yeşilova\'yı bir kişiye teslim etmişler. \'Çiftlikbank\'taki tosun gibi bir tosun da Yeşilova\'da türemiş. Bana gelenlerden aldığım rakamlar milyon lirayı aşan rakamlar. Daha Çuvallı, Başkuyu, Çeltek, Karaatlı gibi köylerden vatandaşlar kooperatifin Burdur şubesiyle çözüm aramakta. Köylüler büyük bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya, büyük bir suç işlenmiş\" diye konuştu.

\'KÖYLÜ ÇOK MAĞDUR\'

Köy Muhtarı Şükrü Kural, kooperatif yönetimine iletmelerine rağmen soruna çözüm bulunmadığını öne sürerek, müfettişlerin gelerek konuyu inceleyeceğini aktardı. Kural, \"Köylü çok mağdur. Kooperatife günü gelmeyen borcu haricinde borcu yok. Zaten üç ay vadeli satış yapıyorlar\" dedi.

\'ÇİFTÇİLİK YAPMIYORUM\'

1997\'den bu yana Burdur\'da memur olduğunu söyleyen İbrahim Özkaya, \"Ben hayvancılığın \'H\'sini yapmadım. Üzerime 100 çuval yem yazılmış. 4 bin 850 lira borç çıkardılar. Çiftçilik yapmıyorum. Hiçbir şeyden haberim yok\" diye konuştu.

\'BU BORÇLAR 2016\'DAN GELİYOR\'

Mehmet Ersoy, kendisine 7 bin lira borç çıkarıldığını anlatarak, \"Bu borçlar 2016\'dan geliyor. Bu sene boru aldım ama \'borcun var\' demediler. Borcum olsa zaten malzeme vermezler. Kimseye kefil olmadım ama beni bazı kişilere kefil göstermişler. Bir de kefillikten dolayı borç gelecek\" dedi.

Abdullah Kural, \"2016 yılından borcu olan vatandaşa malzeme, 30- 35 bin liralık yem verilir mi? Bu sene verdiler. Bana 19 bin lira borç çıkarmışlar\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ünal Korkmaz\'ın anlatımı

- Şükrü Kural\'ın anlatımı

- Mağdur çiftçilerin anlatımı

- Çiftçilerden detay

- Köy Genel görünüm

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Kars’ta 2 ayrı kazada 2 yaralı

KARS\'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Hüseyin Atak Bulvarı üzerinde saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Şuayip Karakuş (40) yönetimindeki 06 FG 5830 plakalı otomobil, Kars-Ardahan Karayolunda seyir halindeyken aracın sol ön lastiği bilinmeyen bir nedenle patladı. Vali Hüseyin Atak Bulvarında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Karakuş’un refüje çarpması sonucu araç takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis, yolu tek yönlü trafiğe kapatırken, ters dönen araçta sıkışan sürücü Karakuş ise sağlık ekiplerince kurtarılarak Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Aracın çekiciyle otoparka götürülmesi ve itfaiye ekiplerinin temizlik çalışması yapmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

ARACIN ÇARPTIĞI YAYA HASTANEYE KALDIRILDI

İkinci kaza ise saat 15.00 sıralarında şehir merkezinde Haydar Aliyev Caddesi üzerinde meydana geldi. Asim Yıldırım idaresindeki 36 EC 882 plakalı otomobil Cumhuriyet Meydanı\'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Kaya\'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kaya, yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Kaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Yıldırım ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Takla atan otomobil

Polisin önlemi genel ve detaylar

Arabanın çarpması sonucu yaralanan yaya

Yayanın ambulansa konulması

Olay yerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)