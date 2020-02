DHA YURT BÜLTENİ - 15

Çanakkale’de iki günde 143 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE’de, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, iki günde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen 143 kaçak göçmen yakaladı.

Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen kaçaklara karşı iki gün içinde 3 ayrı operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler 143 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler dün, Müsellim Boğazında düzenledikleri iki ayrı operasyonda biri 51, diğeri 36 olmak üzere 87 kaçak göçmen yakaladı. Bugün yine Müsellim Boğazında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Kadırga Burnu 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ‘TCSG 80’ Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Karakolundaki işlemlerinin ardından 143 kaçak göçmen Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

-Yakalanan kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA)

========================================

Samsat\'ta 5.1\'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 39 kişi yaralandı (4)

BAKANLARDAN İNCELEME

Samsat\'ta meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve milletvekilleri gelerek incelemelerde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, incelemelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, \"Bugün 03.43\'te sabah saatlerinde Samsat\'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından artçı sarsıntılar da oluyor. Allah’a şükrediyoruz. Samsat merkezinde de, köylerinde de herhangi bir can kaybı bilgisi almadık. Hasar tespit ve tarama faaliyetleri özellikle köylerde şu an da devam ediyor\" dedi.

Deprem bölgesinde 700 çadır talebinin bulunduğunu aktaran Akdağ, şöyle devam etti: \"Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'nda 700’e yakın çadır talebinde bulunulmuştur. Şu anda bunların büyük kısmı Samsat’a ulaşmış durumdadır. Bir taraftan ön hasar tespit icmallerine göre çadır dağıtılmaya devam edecektir. Köylerde şu ana kadar 62 ağır, 5 orta, 59 da az hasarlı konut tespit edilmiştir. İlçe merkezinde ağır hasarlı 75 konut, orta hasarlı 5 konut, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumdadır. 2 konutta yıkılma durumu oluşmuş, daha ziyade bu yıkılan ağır hasarlı konutlar. Daha önceden, geçtiğimiz yıl meydana gelen depremden sonra boşaltılmış binalar olduğu da dikkatimizi çekiyor. Bir taraftan AFAD yönetimi, il valimiz yönetiminde güvenlik tedbirleri alınırken, öbür taraftan sağlık hizmetleri veriliyor. Diğer taraftan çadır ihtiyaçları ile beraber yiyecek açısından da Kızılay’ın bölgeye desteği var. Vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi için bütün tedbirleri almış durumdayız.\"

Depremden 37 kişinin etkilendiğini belirten Akdağ, \"Aile Sosyal Bakanlığımız ekipleri sosyal ve psikolojik destek için sahadalar. Şu an 37 afetzede hastanemize müracaat etmiş durumda. Bunların 15’inin birtakım küçük yaralanmalarının olduğunu tespit etmiş durumdayız. Bir kısmı da deprem psikolojisi etkisi ile de bir anlamda psikolojik travma geçiren hastalarımız, vatandaşlarımız. Haberleşme ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok\" ifadelerini kullandı.

Bütün tedbirleri aldıklarını dile getiren Akdağ, şunları aktardı: \"Her zaman olduğu gibi devlet de, hükümetimiz de afetzede kardeşimizin yanında olacaktır. Deprem sonrasında onların herhangi bir sıkıntı çekmemesi, herhangi bir yoksulluk yaşamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız. Öte taraftan, ağır hasarlı olan binaların ya da dönüştürülmesi gereken diğer binaların dönüştürülmesi için de deprem sonrasında gerekli çalışmaları yapacağız. Bazı kamu binalarında incelemeyi gerektirecek küçük hasarlar tespit etmiş durumdayız. Bunlar süratle ilgili teknik ve mühendisler tarafından değerlendirilecek. Bu binalarda herhangi bir engel yoksa, hizmete devam edecektir. Sağlık Bakanlığımız süratle bölgede bir sahra hastanesi kurarak çalışmalara başlamış durumdadır.\"

Depreme hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise şöyle dedi: \"Türkiye deprem kuşağında bir ülke. Türkiye’nin birçok yeri depremle tarih boyunca karşılaşmış. Depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Depremden daha çok, yaptığımız konutlar, binalar, mekânlar önemli. Sağlık açısından da ciddi bir yaralanmamız yok. Hastanemizin durumunu gözden geçirip, konu hakkında tam karar verinceye kadar kurduğumuz sahra çadırında hizmet veriyoruz.\"

Bakanlar Akdağ ve Demircan ile diğer protokol üyeleri, açıklamalarının ardından ilçede hasar gören ev ve iş yerlerini inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'ın açıklaması

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın açıklaması

- Yıkılan evler

- Vatandaşların itfaiye ekiplerinden su alması

- Vatandaşlar ile röp.

- Yaralılar tedavi edilmesi

- Sahra hastanesi

- Hasar gören Samsat Devlet Hastanesi

- Dışarıda oturan vatandaşlar

- Eşyaları dışarıda kalan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

============================================

Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi

TOKAT’ta otomobille mermer yüklü TIR’ın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Kaza dün gece 21.45 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Musapınarı mevkisinde meydana geldi. Erbaa’dan Turhal’a hareket halindeki Nursal Özgün (38) yönetimindeki 60 EB 829 plaklı otomobil, karşı yönden gelen işlenmiş mermer yüklü İsmail Temelöz yönetimindeki 60 EB 573 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü, Turhal Şeker Fabrikasında çalışan evli ve bir çocuk babası Nursal Özgün ile annesi Hatice Özgün (78) hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

BABASI DA TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Kazada hayatını kaybeden Nursal ve annesi Hatice Özgün, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünde helallik alındıktan sonra Karayaka Beldesine getirildi. Karayaka Büyük Cami’de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Nursal Özgün’ün, Turhal Şeker Fabrikasından iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Anne-oğulun naaşları, kılınan cenaze namazının ardından Karayaka Merkez Mezarlığına defnedildi. Nursal Özgün\'ün babası Osman Özgün\'ün de 2010 yılında geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazelerin götürülmesi

-Ölen anne oğulun fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

================================================

Zeytin Dalı Harekatı\'nın ilk şehidi için hatıra ormanı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan anısına Antalya\'da hatıra ormanı oluşturuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Afrin\'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı sırasında ilk şehit asker Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan anısına, Döşemealtı ilçesinde L Tipi Kapalı Cezaevi\'nin yerleşkesinde hatıra ormanı oluşturdu. Adli personelin yanı sıra kamu kurum yöneticilerinin katıldığı fidan dikim törenine, şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişi Necip Özalkan da katıldı.

DÜNYA NÜFUSU KADAR FİDAN DİKİMİ HEDEFİ

Törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, millet ve bayrak için toprağa düşmenin vatansever herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi. 15 yılda 4 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Tüfekçi, \"Fidan dikmeye devam edeceğiz. 2023 hedefimiz, insan sayısı olan 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Türkiye\'nin yüzde 28\'i ormanla kaplı, dünya ortalaması olan yüzde 30\'a 2023\'te ulaşmayı planlıyoruz\" dedi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz da şehitlerin taşıdığı sancağı yere düşürmemenin önemli olduğunu kaydetti. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, hatıra ormanı fidan dikimine katılan ve destek olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Antalya Müftüsü Osman Artan, dua okudu. Ardından fidanları toprakla buluşturan katılımcılar, can suyu verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Şehidin kardeşinin konuşması

- Bakan yardımcısının konuşması

- Alandan detay görüntüler

- Ağaç dikiminden detay görüntüler

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

=======================================

Prof. Dr. Ortaylı : Yatakta fethedilen ülke yok

Manisa\'da konferans veren ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı, ülkelerin nüfus politikalarıyla ilgili konuştu. Hiçbir ülkenin yatakta fethedilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, \"Bir bölgedeki insanlar hala tabana kuvvet nüfus artışıyla ilgili siyaset yapıyorlar. Şunu da belirteyim, yatakta fethedilen ülke yok. Hiç kimse öyle çok çocukla falan ne zenginlik, ne hakimiyet sağlar. Böyle şeylerle politika yapmayın\" dedi.

Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, \'Türk devlet geleneğinde hakimiyet anlayışı ve sınır güvenliği meselesi\' konferansına katılmak için Manisa\'ya geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi\'nde düzenlenen konferanstan saatler önce, öğrenciler salona akın etti. 530 kişilik salonda yapılacak konferansa, çok sayıda öğrenci gelince adeta izdiham yaşandı. Prof. Dr. Ortaylı\'yı dinlemek isteyenler, güçlükle salona girdi. Birçok öğrenci, yer olmadığı için geri dönmek zorunda kaldı.

\"İLBER HOCA BİZİ SALONA AL\"

Tıklım tıklım dolan salonda giriş kapılarının önlerinde duran öğrenciler, ayakta durmakta güçlük çekerken, Prof. Dr. İlber Ortaylı salona geldi. Alkışlarla karşılanan Ortaylı\'ya öğrenciler, \"İlber Hoca bizi salona al\" diye seslendi. Sloganlar karşısında Prof. Dr. Ortaylı, gençleri konuşacağı kürsünün etrafına yerleştirdi. Ünlü tarihçinin masasının bulunduğu alandaki yere oturan öğrenciler, cep telefonlarıyla konferansı görüntüledi. Tarihten çeşitli örnekler veren ve Türkiye\'nin komşu devletlerinin tarihleriyle ilgili konuşan Prof. Dr. Ortaylı, ülkelerin stratejik önem verdikleri yerler olduğunu ve Türkiye için de bu yerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu söyledi. Ortaylı, \"Her ülke için bir beyaz fil vardır. Rusya denize çıkmak zorundadır, denize çıkmak için de Akdeniz\'i üs yapmak zorundadır. Buna karşılık bizim de köşe tutmamız gerekir. Bu köşe her şeyden evvel Kıbrıs\'tır. Kıbrıs için Türkiye\'de çok moda olmak üzere bir takım sağcılar, bir takım solcular arasında konuşulduğu gibi \'yok başımızın belası, yok bizi sevmiyorlar, şu kadar para gidiyor\' lafları söylenir. Bunlar yanlış şeylerdir. Bizim Kıbrıs gibi bir sorunumuz yok\" diye konuştu.

\"BÖYLE GERİZAKALI LAFLAR VAR\"

Selanik\'in kozmopolitik bir yapısı olduğunu da söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Bu demek değildir ki \'Selanik\'ten her gelen Yahudi.\' Böyle gerizekalı laflar var. İnsan bilinen şeyi tekrarlarken yüksek yerde birazcık dikkat eder. Selanik dediğin koskocaman bir memlekettir\" dedi.

\"BÖYLE ŞEYLERLE POLİTİKA YAPMAYIN\"

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye\'nin 21\'inci yüzyılda genç bir millet olacağını belirterek, ülkenin nüfus hareketleriyle ilgili konuştu. Ortaylı, \"Avrupa ülkeleri gibi ihtiyar ülkeler kategorisinde olmayacağız. Bir bölgedeki insanlar hala tabana kuvvet nüfus artışıyla ilgili siyaset yapıyorlar. Şunu da belirteyim, yatakta fethedilen ülke yok. Bunu yapan toplumlar hüsrana uğramışlardır. Bununla memleket fethedilmez. hiç kimse öyle çok çocukla falan ne zenginlik, ne hakimiyet sağlar. Hiçbir şey olmaz. Sadece sefalet yoksulluk, bilgisizlik, adaletsizlik getirir. Böyle şeylerle politika yapmayın. Sonu gelmez. Türkiye azalan doğum oranına rağmen bu asrın ortalarında hala nüfusu genç ülke olacak. Türkiye\'nin bir avantajı var. Nüfus ithal edebilecek durumdadır. Herkes nüfus ithal edemiyor\" diye konuştu. Konuşmaların ardından MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Ortaylı\'ya çini tabak hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Salona girmeye çalışan öğrencilerin görüntüsü

- Salondan genel görüntü

- Salonda sahnede yerde oturan öğrencilerin görüntüsü

- İlber Ortaylı\'nın salona girişi

- Prof. Dr. İlber Ortaylı\'nın konuşması

- Prof. Dr. İlber Ortaylı\'ya hediye verilmesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

=============================================