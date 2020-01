DHA YURT BÜLTENİ - 15

Erdoğan: Nasıl oluyor da Bay Kemal\'in kayığına biniyorsunuz ? (3)

\"MAZLUMLAR, MAĞDURLAR TÜRKİYE\'YE BAKIYOR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Sinop\'ta:\"Dünya nereye bakıyorsunuz biliyor musun Türkiye’ye bakıyor. Mazlumlar mağdurlar nereye bakıyor biliyor musun Türkiye’ye bakıyor. Mazlumlar, mağdurlar nereye bakıyor biliyor musunuz Türkiye’ye bakıyor\"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6.Olağan İl Kongresine katılmak üzere Sinop’a geldi. Sinop Havaalanı’nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından otobüsle Uğur Mumcu Meydanı’nda kendisi bekleyen kalabalığa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk Bayrakları ile süslenen meydanda bekleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, 16 Nisan referandumunda Sinop’un verdiği desteğe teşekkür ederken, şöyle dedi:\"Şimdi hedef 2019 Mart Yerel Seçimleri ve ardından da inşallah Kasım Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine geçiş ve parlamento seçimleri. Buna hazır mıyız? Gerek ana kademe gerek kadın kollarımız gerek gençlik hep birlikte yapacağımız çalışma ile inanıyorum ki 2019’daki bu değişim ve dönüşümü tüm Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Dünya; mazlum mağdurlar Türkiye’ye bakıyor. Sudandaydım oradan Çad’a geçtim oradan Tunus’a geçtim. Dolaştığım ülkelerde hep \'Türkiye\' deniyor. Televizyonlarda izlemişsinizdir bayraklarımız o yollarda nasıl dalgalandığını gördünüz. Çünkü emperyal güçler hiçbir zaman bu mağdurların, mazlumların yanında olmadı ama ecdadımız tam aksine onların yanında oldu. Şimdi de bizden bekliyorlar. Elimizden geleni yapacağız. Ne diyoruz; \'Dünya 5’ten büyüktür.\' Er veya geç bu olacak bunun başka çıkışı yok. Zira 196 ülkeyi bir ülkenin iki dudakları arasına bırakamayız. Eğer adaletse 196 ülke de burada hakkını alması lazım. İşte bunun için çalışıyoruz. Bize yakışan bu, olması gereken de bu. Artık Rabiamızı en önce kendimiz yaşayacağız ondan sonra da tüm dünyada yaşatacağız\" dedi.

\'ASGARİ ÜCRET, 15 YILDA 9 KAT ARTMIŞ OLDU\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Ak Parti Sinop 6’ncı Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Burada partililere hitaben konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün açıklanan 2018 asgari ücrete değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün açıklanan asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. 2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret neydi biliyor musunuz, 184 liraydı. Biz bunu geçen yıl bin 404’e çıkarmıştık, şimdi ise 14,3 artışla bin 603 TL’ye çıktı. Eline dilini dursun, ya nereden nereye. Bu rakam, asgari ücretin evli olmasına, çocukların sayısına göre daha da artabiliyor. Böylece 15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk. Ve hiçbir zaman enflasyonun altına düşürmedik. İstihdamı teşvik etmek için bu asgari ücrete 100 lira da işveren teşviki uyguluyoruz. Türkiye büyüdükçe, zenginleştikçe bundan 80 milyon vatandaşımızın tamamı, 81 vilayetimizin her biri payına düşeni alacaktır\" dedi.Türkiye\'nin, son 15 yılda üstlendiği sorumlulukları fazlasıyla yerine getirdiğini belirten, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim için siyaset millete hizmet etmenin, ülkemizi layık olduğu seviyelere taşımanın bir vasıtasıdır. Bir taraftan ülkemizi her anlamda kalkındırmanın mücadelesini verirken, aynı zamanda Türkiye’nin itibarına da itibar katıyoruz. Türkiye son 15 yılda hangi sorumluluğu üstlenmişse, hepsinin hakkını fazlasıyla vermiştir. Türkiye hangi uluslararası örgütün dönem başkanlığını yapmışsa, hepsine de damgasını vurmuştur\" diye konuştu.

\'KUDÜS KONUSUNDA BÜYÜK BİR DİPLOMATİK ZAFERE İMZA ATTIK\'

Partililerin ‘Kudüs’e uzanan eller kırılsın’ sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan,\"Filistin meselesi başta olmak üzere, Müslümanların on yıllardır kanayan yarasını sarmanın mücadelesini veriyoruz. Kudüs’ü hedef alan bir adım üzerine, 13 Aralık\'ta İstanbul’da düzenlediğimiz o tarihi zirve, İslam dünyası açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bölgece İslam dünyası Kudüs’e sahip çıktığını, Filistinlilerin asla yalnız olmadığını, İstanbul’dan tüm dünyaya ilan etti. Artık Türkiye’nin, Filistin başkenti neresidir, Kudüs’tür. Ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki tarihi oylama ile Amerikan yönetiminin Kudüs’le ilgili aldığı kararın hukuksuzluğu en üst düzeyde tescillendi. 3 hafta gibi çok kısa süre içerisinde dostlarımızın ve kardeşlerimizin de desteğiyle büyük bir diplomatik zafere imza attık. Türkiye’nin Kudüs konusundaki dik ve kararlı duruşunun dünyanın dört bir köşesinde takdir edildiğini görüyoruz\" şeklinde konuştu. Kudüs meselesinin sadece Müslümanların değil, Hem Hristiyanların hem de tüm dünyanın sorunu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:\"Kudüs meselesi sadece Türkiye’nin veya sadece Müslümanların meselisi değildir. Kudüs meselesi hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de tüm insanlığın meselisidir. Ben İslam ülkelerinin liderlerini ararken diğer taraftan Hristiyan dünyasının liderlerini de aradım. Papa Hazretlerini aradım, Sayın Putin’i aradım. Endenozya Devlet Başkanı\'nı da aradım. Kral 2. Abdullah, onunla gayet iyi bir diyalog içinde bu çalışmaları yürüttük. Sonunda hamd olsun başarıyı yakaladık. Teşekkür için de bu ülkelerin liderlerini tek tek aradım, hala arıyorum. Örneğin dün sayın Papa Hazretlerini aradım, teşekkür ettim. Hatta kendilerinden dedim ki; bir randevu, hem teşekkür ziyareti, hem siz beni 2014’de ziyaret etmiştiniz, şimdi de ben size bir iadeyi ziyaret yapmak istiyorum. Öbür tarafta zaten Rusya, İran, Türkiye olarak Suriye’de yoğun bir çalışmamız var. Cuma günü Fransa’ya gidiyorum. Türkiye Fransa ikili ilişkilerini masaya yatıracağız.\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’da 2009 yılında 12 Türkiye büyükelçiliği varken bu sayısının 41’e yükseldiğini söyleyerek, \"2003 yılında 5 milyar Dolar olan Türkiye-Afrika ticaret hacmi, geçtiğimiz sene 23 milyar Doları aştı. Türkiye’nin Afrika’ya sattığı ürünlerin hem çeşidi, hem hacmi büyüyor. Kıtanın dört bir tarafında bayrağımız gururla dalgalanıyor. İnşallah Sudan’da bir ada meselesi ile ilgili adım da attık. Bu adayı inşallah bizlere tahsis etmeleri halinde bu adayı zaten 3 tane birisi Hanefi Cami, Şafi Cami bir de gümrük tesisleri olmak üzere onları TİKA ile biz restore ettik. Şimdi de adanın tamamını bizlere tahsis etmeleri halinde adanın tamamını aslına uygun olarak inşallah restore edeceğiz\" dedi.

MİLLETİMİZ BU HADSİZLERE HADLERİNİ BİLDİRECEKTİR\'

2019 seçimlerinin milli iradenin tecelli edeceği, millete hizmet edenlerle hakaret edenlerin ayrışacağı bir turnusol kağıdı olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: \"10, 15 sene öncesine kadar ülkemizin adının bilinmediği yerlerde hamd olsun, bugün Türkiye deyince gözler parlıyor. Atalarımız ne diyor biliyor musunuz, her vakte bin bahane bulur binamaz olan. Çalışmakta, üretmekte millete ve ülkeye hizmet etmekte gözü olmayan siyasetçide bir sürü bahane olur. Bunlar sabah, akşam sürekli millete olumsuzluk aşılarlar. Vizyonsuzluklarını, becerisizliklerini örtmek için yalanı, hakareti, iftirayı ortalığa boca etmekten çekinmezler. Siyaseti kendi seviyelerine düşürmek için her türlü ahlaksızlığı, her türlü edepsizliği yapmakta tereddüt etmezler. Bunlar milletin sırtına kene gibi yapışan kifayetsiz muhterislerdir. Bunlar Türkiye siyasetinin, Türk demokrasinin içlerindeki kir ve balçıkla kirleten bir avuç çapsızdır. Özellikle anamuhalefet partisi içinde bu tarz tiplerin ciddi bir sayıya ulaştığını görüyoruz. Milletle, milletin değerleri ile en ufak bağı olmayan edep ve nezaket fukarası bu şahıslar, bizim burada dillendirmeye edebimizin elvermeyeceği hakaret ve galis küfürlerle insanımıza saldırıyorlar. Şüphesiz milletimiz kendisi için çalıştığını, kimin de FETO ve PKK gibi terör örgütlerine piyonluk yaptığını çok iyi görüyor. Sandık önüne geldiğinde milletimizin bu hadsizlere, yalan ve hakareti siyaset sanan bu ahlak fukaralarına hadlerini bildireceğinden ben eminim. Milletimiz nasıl 16 Nisan’da, kendisini İzmir’e denize dökmekten bahsedenleri sandığa gömmüşse, 15 Temmuz kahramanlarına küfür edenleri de 2019’da aynı akıbete uğratacaktır. Elbette biz şimdiye kadar bunların seviyesine inmedik, inmeyeceğiz. Vakarımızdan, asaletimizden taviz vermeden, doğru bildiğimiz yolda milletimizin geleceği ülkemizin huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. 2019 seçimleri bir kez daha milli iradenin tecelli edeceği, millete hizmet edenlerle hakaret edenlerin ayrışacağı bir turnusol kağıdı olacak. Bu seçimlerde aynı zamanda Türkiye’nin önümüzdeki bir asrına istikamet çizecek bir yol haritası da belirleyeceğiz\" dedi. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan partilileri selamladı.

ERDOĞAN PASTANEDE ELMA SUYU İÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kastamonu 6. Olağan İl Kongresi\'nin ardından Sinop\'a geçerken, KOSGEB kredisi ile iş kuran bir çocuk annesi Aslıhan Demir\'in işlettiği pastaneyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu\'daki kongre sonrası Sinop\'a geçmek için havalimanına giderken, kent merkezinde pankart açarak kendisini çaya davet eden Aslıhan Demir\'in işlettiği \'Ayşece Butik Mutfak\' isimli pastanenin önünde durdu. Erdoğan, Demir\'e zamanı olmadığını söyledi ancak Demir\'in ısrarı üzerine aracından inerek pastaneye girdi. Demir, Erdoğan\'ın elma suyu içmeyi tercih etiğini söyledi. Demir, Erdoğan\'ın ziyaretiyle çok mutlu olduğunu belirterek, \"Bir önceki gelişinde de pankart açarak çaya davet etmiştik. Ancak yolun karşısından gittiği için pankartı görmemişti. Bu kez gördü ve durdu. Çok mutlu oldum. Çok alçakgönüllü bir insan. Yaklaşık 10 dakika sohbet ettik\" diye konuştu.



Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bitcoin\'den uzak durun



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde gündemde olan sanal para Bitcoin ile ilgili, \"Global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir. Küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olma potansiyeli son derece yüksektir. Vatandaşlarımız uzak dursun, maceraya fazla hevesli olmasınlar\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ak Parti Denizli İl Başkanlığı\'nda düzenlenen 2017 yılı değerlendirme ve 2018 yılından beklentiler toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Zeybekci\'nın yanı sıra, Ak Parti Denizli Milletvekilleri Sema Ramazanoğlu ve Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ak Parti Denizli İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Bakan Zeybekci, toplantı öncesi basın mensuplarına ekonomik olarak 2017 yılını değerlendirerek 2018 yılından beklentilerini açıkladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılının sancılı ve terör eylemleriyle başladığını, Türkiye\'nin ekonomik büyümesi anlamında hükümet ve özel sektörle birlikte destan yazdığını, ancak ekonomik olarak istenilen sonucun tam olarak alınamadığını söyledi. 2018 yılında, 2017 yılında elde edilemeyen enflasyon ve istihdamdaki hedeflerin elde edileceğini, ihracatta tarihi rekorların her ay kırılmaya devam edeceğini söyledi.

TUNUS\'TAN ZEYTİNYAĞI İTHALİ

Tunus\'tan zeytinyağı ithal edilmesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Bakan Zeybekci, şunları söyledi: \"Tunus\'la 2005 yılında imzalamış olduğumuz serbest ticaret anlaşması var. 1 milyar 150 milyon dolar civarında dış ticaret hacmimiz var. 900 milyon doları aşkın kısmını biz Tunus\'a satıyoruz. Tunus\'tan 200 milyon dolar civarında ithalatımız var. Tunus, bize ticaret anlaşmasının kendisini zarara uğrattığını, kendisine negatif anlamda zarar verdiği söylediğinde araştırdık, Tunus\'tan daha çok ne alabiliriz diye. Biz aynı zamanda ara malı ve ham madde ithalatçısı bir ülkeyiz. Tunuslu dostlarımıza gerekse fosfat ithalatında büyük destek verdik. Gerekse Türk yatırımlarının artması konusunda ve oradaki yatırımlardan üretilen ürünlerin Türkiye\'ye ithalatıyla ilgili destek vermeye çalışıyoruz. Türkiye olarak Akdeniz havzasında beşinci en büyük zeytinyağı üreticisiyiz. Tunus ise ikinci en büyük üretici. Bizim için samimiyetimiz göstergesi olarak dahilde işleme izin belgesi yeni ihracat kaydı olmak şartıyla zeytinyağını da ithal etmeyi düşünebileceğimizi söyledik. Bu da son derece sınırlı miktarda. Türkiye\'nin toplam zeytinyağı üretim ve tüketiminin zaman zaman 280 bin tonlar seviyesine geldiği ortamda dedik ki, 3 bin tonluk rakamı alabiliriz. Eleştirilere saygımız var ama, hiç kimse bu ülkenin Ekonomi Bakanından daha fazla Türk ekonomisini düşündüğünü, üreticiyi düşündüğünü, zeytinyağı üreticisini, tarım kesimini ve köylüsünü düşündüğünü iddia etmesin. Buna en masumane cevap olarak şöyle söylüyorum; bu şekilde eleştiriler cehalettir, başka şey değildir. Biz ne söylüyorsak, tam söylediğimiz cümleye bakmalarını tavsiye ediyoruz. Devlet sorumluğu ve millet sevdasıyla biz ne söylediğimizi gayet iyi biliyoruz.\"

\"VATANDAŞLARIMIZ BİTCOİN\'DEN UZAK DURSUN, MACERAYA HEVESLİ OLMASINLAR\"

Son günlerde gündemde olan Bitcoin ile ilgili de konuşan Bakan Zeybekci, vatandaşları mağdur olmamaları için Bitcoin\'den uzak durmaları konusunda uyardı. Bakan Zeybekci, \"Türkiye\'de bir zamanlar saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak, sonuna gidip, birileri mutlu oluyordu, ama üzülen insan da çok oluyordu. Bu, zaman zaman ortaya çıkan, bizim şahit olduğumuz saadet zincirinin benzeridir. Global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir. İnsanların mağdur olmak, daha doğrusu küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olması potansiyeli son derece yüksektir. Vatandaşlarımız uzak dursunlar, vatandaşlarımız maceraya fazla hevesli olmasınlar. Bir ülkeye ait para değil, varlığa ait para değil, bilgisayar yazılım ortamında koordine edilen şifrelerle güç bulan, üretilmiş olan sanal bir para birimi olduğu iddia edilen varlık. Buna atfedilen değer de sanaldır. Bir anlamının olmadığını düşünüyorum, yoktur demiyorum, olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili yasal düzenleme olmayacak ve yakından takip ediyoruz. Büyük mağduriyetler ya da dolandırıcılıkların olmaması için takip ediyoruz\" diye konuştu. Bakan Zeybekci, daha sonra partililerle yaptığı toplantısına basına kapalı devam etti.



Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu\'nu eleştirdi/EK

\"ASGARİ ÜCRET 9 KATINA ÇIKTI\"

BESOB programının ardından Ak Parti Osmangazi İl Kongresine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu asgari ücret zammını değerlendirdi. Ak Parti iktidarı süresince son yapılan zamla asgari ücretin 9 katına çıktığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:\"Asgari ücret açıklandı. Bir süredir toplantıları gerçekleştirilen bu asgari ücret dün itibariyle net 1603 lira olarak tespit edildi. Biz iktidara geldiğimizden itibaren asgari ücreti 9 kat büyültmüş olduk. 2002 yılında biz iktidara geldiğimizde bu ülkede asgari ücret 184 liraydı. Nereden nereye geldiğimizin farkına varabiliyor musunuz? Ülke için felaket tellallığı yapan, yetimin, çocuğun hakkını savunduğunu iddia eden ama 1 yaşındaki torununu sigorta kaydına kaydettiren ana muhalefet partisinin liderine sesleniyorum; Siz asgari ücretin 2002 yılında 184 lira olduğunu biliyor musunuz? 9 kat büyülttüğümüz bu ücretin bugün 1603 liraya ulaştığının farkında mısınız? Bugün Türkiye’nin ulaştığı bu seviyede yeterli mi? Elbette yetmez. Bunun farkındayız.\" Konuşmasında Kılıçdaoğlu\'na da seslenen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:\"Türkiye’de bölgede oldu-bittiye getirerek kurtarılmış bölge ilan etmeye çalışan teröristler var. Yüzlerce güvenlik görevlimiz şehit ediliyor Kılıçdaroğlu, oluşturduğu milletvekili ekibini Güneydoğu bölgesinde o çukurların kazıldığı yere göndererek rapor hazırlatıyor. Raporda, geçen ifade \'Türkiye bölgede katliam yapıyor.\' Bu nasıl bir anlayış? Bizim işimiz zor. Biz sadece Türkiye’yi büyültmekle değil, içimizdeki muhalefeti de ıslah etmekle mükellefiz. Bize düşen CHP\'ye oy, gönül vermiş değerli kardeşlerimize kendi genel başkanlarının Türkiye’ye bu açık düşmanlığı karşısında onların idrakini açmak olmalıdır. Bunu Türkiye için yapmak zorundayız. Ben eminim ki içten içe onlar da ellerini sıkarak, avuçlarının içini, dudaklarını ısırarak dudaklarını kanatıyorlardır. Çünkü bu adam bir proje. Bu adamın proje olarak ortaya çıkmasının sonucu da CHP’li milli ve yerli kardeşlerimizi millilikten uzaklaştırmak.\"

DEAŞ operasyonunda 2 kardeş tutuklandı

Bolu\'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu kardeşler 36 yaşındaki Nawaf Mohammed Rashad ve 34 yaşındaki Muayad Mohammed Rashad tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tabaklar Mahallesi\'nde oturan DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Nawaf Mohammed Rashad ve Muayad Mohammed Rashad\'ın evine baskın düzenledi. Irak uyruklu kardeşler gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnegöl\'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı



Bursa\'nın İnegöl ilçesinde kaza yapan araca çarpmamak için ani fren yapan yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Rüştiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Ergün Şen yönetimindeki 26 US 695 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen Bekir Güngör yönetimindeki 16 RH 8946 plakalı yolcu otobüsü de kaza yapan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Aynı yöne giden Ercan Mutlu (45) yönetimindeki 26 UE 283 plakalı otomobil ise yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Ercan Mutlu ile eşi Nursel Mutlu ağır yaralandı.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan Mutlu çifti, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ercan Mutlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun Bursa istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Minibüs yol verdi, arkadan gelen otomobil çarptı

Düzce\'de, minibüsün yol verdiği yayaya arkadan gelen otomobil çarptı. Havada takla atan kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde, Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karşıya geçmeye çalışan Zeki Alkaya\'ya bir minibüs karşıya geçmesi için yol verdi. Bu sırada minibüsün arkasından hızla gelen otomobil sağ taraftan ilerleyerek Zeki Alkaya’ya çarptı. Havada takla atan Zeki Alkaya, yola düşerek yaralandı. Zafer Alkaya kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

\'Vatandaş et yesin\' sloganıyla yerli kırmızı et kampanyası başlattı

Konya\'da kasap Mehmet Gümüş \'Vatandaş et yesin\' sloganıyla yerli dana kuşbaşı ve kıymada yaklaşık yüzde 25 indirime giderek kampanya başlattı. Gümüş, \"Yerli eti \'vatandaş et yesin\' diyerek ucuza veriyoruz. Devletimiz vergilerinde biraz daha indirim yaparsa biz eti dahada ucuza veririz\" dedi.

Yaklaşık 35 yıldan bu yana kasap, 50 yaşındaki Mehmet Gümüş, \'Vatandaş et yesin\' sloganıyla kampanya başlattı. Dana kuşbaşı eti 45 liradan 34 lira 90 kuruşa, dana kıymayı ise 40 liradan 29 lira 50 kuruştan satışa çıkardı. Ürünlerde yaklaşık yüzde 25 indireme giden Gümüş, \"Vatandaşın ilgisi güzel, yüzler gülüyor\" dedi. \'Vatandaş et yesin\' yesin sloganıyla yola çıktıklarını belirten Mehmet Gümüş, şöyle dedi:

Sayın Cumhurbaskanımız, sayın Tarım Bakanımız bizlerden desteğini esirgemezse, bizlere vergi yönünden biraz daha destek verirse kasaplar olarak elimizden geleni yaparız. Bundan da gurur duyarız. Bugüne özel dana kıymalık eti 40 liradan 29 lira 50 kuruşa indirdik daha kuşbaşılık et de 45 liraydı bugün 34 lira 50 kuruşa indirdik. Ürünlerimiz tamamen yerli üründür. Marketlerde bu fiyatlarla ithal satılırken biz yerliyi satıyoruz. Vatandaşın ilgisi güzel. Vatandaşlarımızda bizi destekledi. Her haftasonları bu indirimlerdimiz devam edecek. Gördüğünüz gibi devletimiz bize desteğini esirgemezse biz vatandaşımızın herzaman yanındayız. Bu et fiyatlarını biraz daha aşağıya çekebiliriz.\"

Mehmet Gümüş, indirimin her haftasonu yapalacağını ekledi.

Yangından kurtarılan Suriyeli çocukları, polis çikolata vererek sakinleştirdi



Bursa\'da anne ve babası işte olan Suriye uyruklu M.H. (7) ve kız kardeşi C.H. (4) evde çakmakla oynarken yangın çıktı. Çığlıklar üzerine yangını fark eden komşular eve girip, alevlerin içinden iki kardeşi kurtardı. Gözyaşlarına boğulan çocukları, polis çikolata vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Gürcü Sokak\'ta anne ve babaları işte olduğu için evde yalnız olan M.H. ve kız kardeşi C.H., iddiaya göre çakmakla oynarken halıyı tutuşturdu. Çocukların çığılıkları ve evden yoğun duman çıkması üzerine komşular yangını fark etti. Komşular güçlükle eve girerek, çocukları dışarı çıkardı ve alevleri söndürmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın fazla büyümeden söndürüldü.Gözyaşları içinde kalan M.H. ve C.H.\'yi, olay yerine gelen polisler, bakkaldan aldıkları çikolotaları verererek sakinleştirmeye çalıştı. Dumandan hafif etkilenen iki kardeş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir\'deki dev buketlere solmayan çiçekler konuldu



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle kış mevsiminde boş kalan dev çiçek buketlerini, tergal kumaştan yapılmış rengarenk çiçeklerle donattı.

Eskişehir\'in soğuk kış koşullarında meydanlardaki çiçeklendirme sorununa yeni çözüm bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk uygulamayı, İsmet İnönü Caddesi üzerindeki meydanda gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı peyzaj mühendislerinin tasarladığı 448 çiçek,112 metre çeşitli renklerdeki tergal kumaştan hazırlandı. Soğuk havalarda boş kalan meydandaki dev buketler belediye ekipleri tarafından önce temizlendi, ardından da kumaştan yapılan 448 adet çiçek birer birer buketlere yerleştirildi. Çalışmalar sonucu İsmet İnönü Caddesi\'ndeki meydan, renkli bir görünüme kavuştu. Dev buketin rengarenk güzel bir görüntüye kavuştuğunu görenler, buketlerin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

