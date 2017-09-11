DHA YURT BÜLTENİ - 15

Kütahya\'da Orman yangını(2)

YANGIN 100 HEKTARLIK ALANA YAYILDI

Kütahya\'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan orman yangını halen kontrol altına alınamadı. Çukurca Beldesi Ballıca mevkiinde öğlen saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisi ile yayıldığı ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, çeşitli illerden gelen itfaiye ekipleri ve 6 helikopterle yangına müdahalede bulunulduğunu söyledi. Helikopterlerin havanın kararmasıyla ayrıldıklarını belirten Oktar, \"60 arazöz, yüzlerce işçiyle yangını kontrol altına alma çalışmalarımız sürüyor\" dedi.

Bu arada yangın bölgesine yakın olan Kızılsaray Yaylası\'nda bulunan evler boşaltıldı, hayvanlar güvenli alanlara götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alevli görüntü,

-Helikopterlerlerin,

-Jandarma ekiplerinin,

-Evlerin boşaltılmasıyla ilgili araçtaki eşyaların,

-Vali Vekili Sedat Oktar\'ın konuşması

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN / DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bir dünya rekoru kırdık (2)

KEŞAN\'DA VERGİ ÖDÜL VE TESCİL TÖRENİNE KATILDI

TTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne\'nin Keşan İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Hamzadere Bölgesi Vergi Ödül ve Tescil Töreni\'ne katıldı. Hisarcıklıoğlu, Trakya Bölgesi\'nin en verimli tarım alanlarının Edirne\'de olduğunu belirterek, ticaret yolları üzerinde olan bölgenin Türkiye\'nin çeltik üretiminin yüzde 35\'ini karşıladığını ve 10 yıl sonra tanınamayacak kadar çok gelişeceğini söyledi.

Markalaşmanın önemini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, marka olmadan başarılı olmanın mümkün olmadığını söyledi. Türkiye\'de üç ürünün Avrupa\'da tescilli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, \"Bir tanesi Gaziantep baklavamız, artık kimse kullanamıyor. İkincisi Malatya\'nın kayısısı, üçüncüsü ise bizim Kayseri\'nin pastırması. İnşallah Türkiye\'den bir çok ürün bu şekilde tescil altıktan sonra ürünlerimiz dünya çapında marka hale gelecek. Bugün 10 lira kazanıyorsak yarın 100 lira kazanacağız. Marka olmadan para kazanmak mümkün değil. Şehrimizi ve bölgemizi markalaştırmak, daha fazla para kazanmanız oda ve borsalarımızın görevidir\" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlara ehliyet alınması zorunluluğunun getirildiğini hatırlatarak, \"Almazsanız, Ocak ayından bu yana günlük 574 lira ceza ödersiniz. Ne Mustafa\'nın, ne İbrahim\'in ne de Rifat\'ın yapabileceği bir şey kalmaz, kusura bakmayın. Çok tehlikeli ve tehlikeli mesleklerde çalışanlarınıza bu ehliyeti almanız lazım. Eğitim veriyorlar, bedava imtihan yapıyorlar. Yanınızda çalıştırdığınız kardeşlere bu ehliyeti alırsanız bir yıl boyunca yüzde 19,5 olan SGK pirim payını da ödemiyorsunuz devlete. Size artı bir kazanç geldi haberiniz olsun\" dedi.

SIKINTILAR BİRLİK VE BERABERLİK RUHUYLA AŞILACAK

Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasındaki sıkıntıların birlik ve beraberlik ruhuyla aşılacağını belirterek, \"İş yapan adamın sıkıntıları tabii ki olur ama bunları aşacak güçteyiz. Tek şart var birlik ve beraberlik. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman hepsini aşarız. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Fikrinden, zikrinden, ırkından, siyasi görüşünden birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirinizi sevin, hatasız insan olmaz, önemli olan birbirimize sevgiyle bakmak. Böyle yaparsak aşamayacağız sorun kalmaz\" dedi.

Hisarcıklıoğlu\'nun konuşmanın ardından vergi rekortmenlerine ödülleri verildi. Ödül törenine, Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ilçe kaymakamları, oda ve borsa başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Törenden detaylar

Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

Törene katılanlar

Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne),(DHA)

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Bakan Özhaseki: Hepimizi korkutan İstanbul için deprem gerçeği var

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye\'nin deprem kuşağı bir ülke olduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda İstanbul\'da olması beklenen depreme değindi. Özhaseki, \"Şimdi hepimizi korkutan İstanbul için bir deprem gerçeği var. Bütün bilim adamları bunu söylüyor. Hocalarımızın büyük bir çoğunluğu 15 yıl içinde bu deprem olacak dediklerine göre bizim şimdi bunu seyretmemiz mi gerekiyor. İstanbul için 600 bin bağımsız birim riskli görünüyor.\"dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Konya\'da Meram Belediyesi tarafından Şükran Mahallesi\'ne yapılan kentsel dönüşüm projesinin \'Miras\' adlı programa katıldı. \'Geçmişi ihya ile geleceği inşa \' temalı programda Konya\'nın 1000 yıllık tarihi 600 metrekare sahnede, 500 metrekare dev ekranda, 3D video mapping şovları, koreografik dans gösterileri, drama ve sahne sanatlarının buluştuğu görsel şölene anlatıldı.

BAKAN ÖZHASEKİ, KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ YANLIŞLIKLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir çok belediyenin kentsel dönüşüm yaparken yanlışlıklar yaptığını belirtti. Özhaseki, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'nin bir çok yerinde kentsel dönüşüm denildiği zaman bir çok belediye başkanı arkadaşımız ne yazık ki, oradaki binaları yıkıp yenilemeyi, yenilerken kendi içerisinde yoğunluğu iki misli artırarak, yarısını müteahhide verip, yarısını da vatandaşa dağıtıp işin içinden pratik bir şekilde çıkmayı maharet sayıyorlar. İşin garip tarafı o yıktıkları yerler bir gün yıkılabilecek yerler iken, kendi yaptıkları o çirkin yerler 50 yıl, 100 yıl bir daha yıkılamayacak.\"

Özhaseki, ülkemize belediyecilik anlayışının batıya oranla 200- 300 yıl sonra geldiğini ancak batı ülkelerindeki binaların hala sağlam olduğunu vurguladı.

GECEKONDULAŞMA

Ülkemizde şehirleşmenin 1920\'li yılların sonlarında başladığını ifade eden Özhaseki, \"Şehirleşme başladığında o planlar çıkmış ama büyük şehirlere göç dalgası başlamış. O göç dalgasıyla birlikte hazırlık yapması gereken kurumlar bu konuda bilgisiz, biraz da ideolojik tavırlardan dolayı büyükşehirlerin etrafı çepeçevre gecekondularla dolmaya başlamış.\"dedi.

İstanbul\'da çöplerin alınmadığı, susuzluğun baş gösterdiği, işçilerin kahvehanelerde oturup bankamatik işçisi olarak çalışıp, sadece otobüslerle eylemlere katıldığı dönemlerin olduğunu anlatan Özhaseki, \"Ana muhalefetin belediyelikleri döneminde, Kayseri de bile 3 dönem oldukları dönem de 50 den fazla gecekondu mahalleleri oluştu. O gecekondu mahalleleri oluşurken, hep seyrettiler, sonrada çözüm noktasında sorunlarıyla birlikte yüzüstü bıraktılar.\"dedi.

ARABESK MEDENİYETİ

Bakan Özhaseki, Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan binalara çıplak gözle bakıldığında bile o binaların hangi medeniyete ait olduğunun anlaşıldığını belirtti. Özhaseki, şunları söyledi:

\"100 yıldır mimarlık fakültelerimiz var. Paramız var, pulumuz var, bilenlerimiz var. Mimarlarımız var. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Şu ortaya koyduğumuz mimarı tarz için ne medeniyeti diyecekler ki, olsa olsa arabesk medeniyeti diyebiliriz. Koca koca cam binalar, yanında gökdelenler, onun yanında bakıyorsunuz bir tamirhane, onun yanında öksüz kalmış gibi bir tarihi eser. Yan yana iç içe geçmiş vaziyette. işte bütün bunları ortaya koyacağımız şehircilik anlayışıyla dizayn edilmesi lazım.\"

İSTANBUL DEPREMİ

Ülkemizin deprem kuşağı bir bölgede olduğunu hatırlatan Özhaseki, binaların sağlıksız ve sağlım olmadığına değindi. Mimar Sinan\'ın Süleymaniye Camii\'ni yıllar önce depreme dayanıklı olarak yaptığını ifade eden Özhaseki, \"Mimar Sinan, Süleymaniye Camii\'ni ortaya koyarken, gemi iskelesi gibidir adeta. Aşağı doğru temeller ağ gibi örülmüştür ki, deprem sarstığında her bir alanında eşit şekilde yayılarak o muhteşem esere zarar vermemektedir 500 yıl önce düşünülmüş bu.\"dedi.

İstanbul\'da olması beklenen depreme değinen Bakan Özhaseki, \"Şimdi hepimizi korkutan İstanbul için bir deprem gerçeği var. Bütün bilim adamları bunu söylüyor. Ben bu konuda uzman değilim ama onların anlattıklarından şunu anlıyorum; Kuzey Anadolu fayı, 1939\'da Erzincan\'da başlamış, üç sene sonra Niksar\'da, birkaç sene sonra Tosya\'da, daha sonra Bolu\'da Abant\'ta, en son 1999\'da Adapazarı\'nda, Gölcük\'te patladı. Şimdi Marmara açıklarında bu bir gün patlayacağına göre, bu süre hususunda da hocalarımızın büyük bir çoğunluğu önümüzdeki 15 yıl içinde bu deprem olacak dediklerine göre, bizim şimdi bunu seyretmemiz mi gerekiyor? Hiç tedbir almayalım mı? İşte bir gayret ve çaba içindeyiz. Onun için uğraşıyoruz. İstanbul için 600 bin bağımsız birim riskli görünüyor. Bütün bu gerçekleri bilerek, tedbir aldık, altyapısını hazırladık, sıkıntıları biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza sunumlar yaptık. Kentsel dönüşüm hususun da karşılaşabileceğimiz zorlukları anlattık. Onlara çözüm noktası konusunda elimizden ne geliyorsa onu yapmamız konusunda bu seferberliği ilan etmemiz gerektiğini söyledik ve seferberliği ilan ettik.\"diye konuştu.

Seferberliği ilan ettikten sonra ilk olarak bakanlığına bağlı sosyal tesislerin satılığa çıkarmaya başladıklarını ifade eden Özhaseki, \"Bizim iller bankamızın 21 yerde sosyal tesisi var. Bütçe oluşturmak için hepsini satılığa çıkardık. O sosyal tesisler bir gün yapılır, insanlar başka yerlerde de yemek yiyebilirler. Ama bizim sosyal tesislerimizden elde edeceğimiz gelirden kentsel dönüşüm yapacak belediyemize sıfır faizle dağıttığımızda, bütün belediye başkanlarına sanki bir moral geliyor ve binlerce evin dönüşümünü yapacaklarını düşünüyorum. Fedakarlığa kendimizden başlıyoruz. İller bankasındaki bütün karı bu fona aktarıyorum ben. İller bankasında hibe fonların hepsini bu fona ayırıyorum. Yurt dışında ve içinde yaptığı işlerden kazandıkları paraların hepsini bu fona ayırıyorum. Ayrıca yurt dışından kullanacağımız bazı uzun vadeli kredileri de bu fona ayıracağız.\"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Özhaseki konuşması

- Görsel şölenininden detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)

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At yarışında tarih yeniden canlandı

KONYA\'nın Beyşehir İlçesi\'nde düzenlenen 2 bin yıllık tarihe sahip \'Lukuyanus Atlı Dayanıklılık Yarışması’ ile tarih yeniden canlandı.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Bahar, Fasıllar Mahallesi\'ndeki Lukuyanus Anıtı’nı Roma-Pagan döneminde, genç yaşta yaşamını yitiren Lukuyanus adlı bir binici anısına yaptırıldığını ortaya çıkardı. Bunun üzerine Türkiye Binicilik Federasyonu, Türkiye Jokey Kulübü ve Beyşehir Belediyesi işbirliği ile 2 bin yıllık tarihiyle dönemin at yarışı kurallarının yazılı olduğu Fasıllar Mahallesi Lukuyanus Anıtı yakınlarında atlı dayanıklılık yarışları gerçekleştirildi.

Başlangıç ve varış noktası TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede oluşturulan parkurda düzenlenen, yurtdışından da binici olarak katılımcıların olduğu yarışlar, bölgede geçmiş tarihin yeniden hayat bulmasına neden oldu.

İki farklı kategoride düzenlenen atlı dayanıklılık yarışlarında, 60 kilometrelik K2 kategorisinde binici Kathy Akkaya’ya ait ‘Alkaçkızı’ adlı atı, 287 dakikalık derecesiyle parkuru tamamlayarak birinci oldu. Aynı kategoride binici Sıtkı Doğuşlu ‘Lale Devri’ isimli atıyla parkuru 286 dakikada bitirerek ikinci oldu. Yarışmada, Helene Belley ise ‘Şaman’ isimli atıyla parkuru 230 dakikada tamamlayarak üçüncülük, Nicolas Guillo ise ‘Şaka’ adlı atı ve 229 dakikalık derecesiyle dördüncü oldu. Hız sınırının kural gereği ortalama saatte 12 ila 16 kilometre arasında değiştiği yarışta, dereceler atların başlangıç ve varış zamanı, veteriner kontrol giriş ve nabız zamanı, nabız ölçüsü, zaman, hız, dinlenme ve çıkış zamanına göre değerlendirildi.

48 kilometrelik kalifikasyon (UAD) kategorisinde ise sıralama oluşmadı. Atlı dayanıklılık yarışlarının son bölümünde ise 10 kilometre parkurlu şov amaçlı gösteri yarışması düzenlendi. Bu kategoride “Shamuö isimli atıyla Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci ile ‘Elis’ isimli atıyla Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora da binici olarak yarıştı.

Yarışların son bulmasının ardından Fasıllar Mahallesi’nde ödül töreni düzenlendi.

Törende Lukuyanus Anıtı üzerinde araştırma yapan Prof.Dr.Hasan Bahar, Amerikalı bir akademisyen meslektaşı ile 2005 yılında bu yazıtın içeriğini çözdüklerini anlattı. 2 bin yıl öncesine ait kitabede Lukuyanus isminde genç yaşta ölen binicinin atının buradaki anıtta yer aldığını belirten Bahar, “Buradaki kural şu; bir at bir kez yarışmaya katılsın, sahibi ikinci bir yarışmaya katılmasın. Centilmenlik olan bir yarışma, böyle ilginç bir hikayesi var’ dedim. Bu konuda yaptığım çalışma ve açıklamalarım, haber olarak ulusal ve uluslararası basında yer alınca, halkımızın da ilgisini çekmeye başladı. Belgeseller çekildi,televizyon kanalları yayınladı. Ardından bu organizasyonu gerçekleştirdik.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.ödiye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, Lukuyanus Atlı Dayanıklılık Yarışması’nın Beyşehir’de ilk defa yapıldığını, bundan sonraki süreçte de devamının gelmesini temenni etti.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora ise, atlı dayanıklılık yarışları ile Beyşehir’deki bu tarihi potansiyeli yeniden canlandırarak, bölgeyi tanıtmak istediklerini söyledi. Atlı dayanıklılığın aslında uluslararası bir disiplin olduğunu dile getiren Bora, “Enduruns olarak dünya şampiyonası da yapılıyor. Bizim aslında atalarımızın ömrü at sırtında geçmiş ve atalarımızın yaptığı bir spor bu atlı dayanıklılık yarışları. Dolayısıyla bu sporu biz ülke genelinde yaygınlaştırmak ve geliştirmek istiyoruz. Çünkü, binicilik sporu aslında özellikle çocukların yetişme çağında yapması gereken, onlara sadece fiziki değil, ruhen de gelişme sağlayan bir spor dalı. Biz bunu güzel Anadolumuzda ne kadar yaygınlaştırabilirsek o kadar mutlu olacağız.ödedi.

Konuşmaların ardından yarışlarda dereceye giren binicilere madalya, kupa ve hediye takdimleri, ödül törenine katılan protokol tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atlardan detay

- Yarıştan detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Muhammed SIDAL / BEYŞEHİR(Konya),(DHA)

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Karanlık yolda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

ADAPAZARI\'nda, karanlık yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü Bektaş Çiçek otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza saat 23.30 sıralarında, Taşlık Mahallesi Setaltı Caddesi\'nde meydana geldi. Aydınlatmanın olmadığı yolda ilerleyen Bektaş Çiçek yönetimindeki motosiklete karşı yönden gelen otomobil çarptı. Bektaş Çiçek motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Sürücü otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Bektaş Çiçek\'in öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi kapatarak, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan sürücü olaydan 1 saat sonra otomobiliyle yakalanarak gözaltına alındı. Bektaş Çiçek\'in cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-olay yeri

-parçalanmış motosiklet

-üzeri örtülü ceset

-genel ve detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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PKK\'nın Tunceli\'deki kışa hazırlık sığınakları yerle bir edildi



TUNCELİ il merkezi Nazimiye, Pülümür Mazgirt ve Pülümür bölgesindeki dağlık alanlarda PKK\'lı teröristlerin kışın barınmak için kullanacakları sığınaklar tespit edilerek yerle bir edildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timleri tarafından yaklaşık 3 gündür Nazimiye ilçesine bağlı Büyükyurt ile Dokuzkaya köyleri arasında sürdürülen operasyonlarda PKK\'nın kış üstlenmesi için hazırlık yaptığı sığınaklar tespit edilerek, kullanılamaz hale getirdi. PKK\'nın kış için depoladığı tonlarca gıda maddesi de ele geçirilerek imha edildi. Konu ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"09 Eylül 2017 Tarihinde İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz Kırsalında yapılan operasyonda 1 terörist 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör (dolu), 2 adet el bombası, örgütsel doküman ve malzemeler ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişti. Bölgede devam eden operasyon kapsamında 10 Eylül 2017 Tarihinde gerçekleştirilen arama/tarama faaliyetlerinde tespit edilen 3 adet sığınak içerisinde; 37 adet dolu tüp (27 adet büyük, 10 adet küçük), 2 bin 200 kg un, 100 kg makarna, 80 kg çay, 40 kg tereyağı, 250 kg çay şekeri, 100 kg bulgur, 100 kg pirinç, 150 lt sıvı yağ, 200 kg salça, 25 lt zeytinyağı, 400 kg kuru fasulye, 50 kg tuz, 50 kg turşu, 200 adet hazır çorba, 100 kg mercimek, 50 kg kuruyemiş, 50 kg kuru kayısı, 100 paket toz içecek, 20 kg zeytin, 50 kg pekmez, 50 kg tahin, 100 kg reçel, 960 adet konserve, 20 kg tütün, 150 m çadır branda, 150 m sera naylonu, 100 lt motorin, 50 adet sprey boya, 100 kg deterjan, 100 adet diş macunu, 100 adet el sabunu, 20 kg bulaşık deterjanı, 5 kg kolonya, 1 adet set üstü ocak, 100 metre ip, 10 kg çivi ve çok miktarda tabak, çatal, bıçak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla bulunduğu yerde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber: TUNCELİ,(DHA)

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Nişana giderken tren çarptı (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Yolcu treninin çarptığı Ahmet Kırmızı, tedavi altına alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kırmızı\'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

Haber: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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