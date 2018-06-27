DHA YURT BÜLTENİ - 14

İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı



AYDIN\'ın Germencik ilçesinde, iki genç arasında çıkan tartışma, aile bireylerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. 2 kardeşin yaşamını yitirdiği kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Polis yaralıların götürüldüğü hastane ve kavganın meydana geldiği mahallede yeni bir olay yaşanmaması için güvenlikr önlemi aldı.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Ortaklar Mahallesi\'nde meydana geldi. Her ikisi de 17 yaşında olan Süleyman K. ve Hamza A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katılmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Emrullah A. ve kardeşi Hamza A., evden getirdikleri pompalı tüfekle Erol Aysan K., Alim K. ve Süleyman K.\'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar 3 kardeşin çeşitli yerlerine isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan 3 kardeşten Erol Aysan K. ve Alim K. olay yerinde can verdi. Yaralanan Süleyman K. ise çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Süleyman K.\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BABA OĞULLARINI OLAY YERİNDEN KAÇIRDI

Kavga sırasında silahla ateş açan Emrullah A. ve Hamza A.\'yı babaları Aydın A., 09 TK 584 plakalı otomobille olay yerinden kaçırdı. Polis kaçan baba ve oğullarının peşine düştü. Baba Aydın A. otomobille olay yerinden kaçtıktan sonra kavga sırasında yaralanan oğlu Hamza A.\'yı Adnan menderes Üniversitesi Hastanesi\'ne götürdüğü sırada oğullarıyla birlike yakalandı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen Hamza A. tedavisinin ardından babası ve diğer kardeşiyle birlikte gözaltına alındı.

Polis hastane ve olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Hastane önünden görüntü

- Ölen Erol Aysan Kafalı ile Alim Kafalı\'nın fotoları

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK(Aydın),(DHA)

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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADANA\'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında D-750 Karayolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Şekerpınarı\'ndaki turistik tesislerinden çıkan içerisinde 5 kişinin bulunduğu Cumali Gün yönetimindeki 01 TV 181 plakalı otomobil, Niğde yönünden gelen Halit Güneş\'in kullandığı 34 DM 6948 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Gün\'ün idaresindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan Birsen Bay(33), Atilla Bay(64), Hakime Bay(65) ve Besim Gün (62) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Pozantı 80\'inci Yıl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat araç trafiğine kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan otomobillerden görüntü

- Kaza yerindeki ambulanstan görüntü

- Ambulanstaki yaralıdan görüntü

- Belediye işçilerinin yolu süpürmesi

- Bir yaralının yürüyerek ambulansa gitmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Onur BULAT /POZANTI(Osmaniye),(DHA)

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AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu\'nu Allah başımızdan eksik etmesin



ÇANAKKALE\'de partisince düzenlenen seçim değerlendirme toplantısına katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, seçimlerin kaybedeninin AK Parti olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek, \"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun istifa etmemesini çok büyük bir keyifle izledik. Allah başımızdan eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki, bizler daha rahat iktidarda olalım\" dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Deniz Polisevi\'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan\'ın yanı sıra toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale önceki dönem milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, AK Parti Çanakkale milletvekili adayları, AK Parti Çanakkale İl Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, AK Partili İlçe ve Belediye Başkanları katıldı.

Av. Bülent Turan yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde Çanakkale\'de 1\'inci parti olmalarına katkı sunan tüm partililere teşekkür etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, \"Bu seçimin tek kaybedeni vardır AK Parti’dir\" sözlerine tepki gösteren Turan, \"Seçim bitsin, bir çok yerinden oynayan taş yerine oturacak demiştik. Aynen böyle oldu. Bugün Cumhurbaşkanımızı dünyanın birçok ülkesinin lideri arayıp tebrik etti. Kılıçdaroğlu etmemiş. Dünya tabloyu okudu. Şimdi artık çalışma ve üretme vakti\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun istifa etmemesini çok büyük bir keyifle izlediklerini belirten Turan, şöyle devam etti:

\"Allah başımızdan eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki, bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim. Seçim kampanyasında demiştik ki, \'Muharrem İnce azcıkta oy arttırırsa vazgeçmez liderlikten.\' Yine, Kılıçdaroğlu\'na \'kendisi vazgeçmez, izleyin tiyatroyu\' demiştik. İlk sahneyi bugün izledik. Ama daha tiyatro yeni başlıyor. Ne Muharrem vazgeçer, ne Kılıçdaroğlu vazgeçer. Erdem herkeste bulunmaz. Başarısız olanın istifası da bir erdemdir. Kılıçdaroğlu\'ndan biz istifa etmesini asla beklemiyoruz. O çünkü erdemli insanların tavrıdır. O yüzden istifa etmeyen Kılıçdaroğlu\'nu, yazın bir tarafa zaman içerisinde partisi, muhalefeti zorla istifa ettirecek.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı toplantısından genel ve detay görüntü.

-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

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MHP\'li Aycan: Biz ne dersek o olacak



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin, seçimlerde anketlerin aksine büyük bir başarı göstererek 49 vekil çıkardığını ve bu sayı ile meclisin kilit partisi olduğunu belirterek, \"Biz ne dersek, o olacaktır\" dedi.

Kanramanmaraş\'ta partisince birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Sefer Aycan, Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı\'nın düzenlediği akşam yemeğinde milletvekili adayları ve partililerle bir araya geldi. Alpedo Kervan\'da düzenlenen yemekte konuşan Aycan, Kahramanmaraş\'tan meclise bir tek kendisinin milletvekilli olarak gittiğini ve daha fazla vekil çıkaramadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

\'MHP\'LİLER ERDOĞAN\'A OY VERMİŞTİR\'

MHP\'nin bütün anketlerde yüzde 5-6 oy alacağı şeklinde gösterildiğini, meclis dışı kalması veya az sayıda milletvekili çıkarak kendi içinde kaos oluşması adına algı operasyonlarının yapıldığını belirten Sefer Aycan, \"Bu seçimlerde en başarılı parti MHP\'dir. Bunu; tüm kamuoyu, tüm basın böyle değerlendiriyor. Bu seçimde 2 kazanan var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği seçiminde ise MHP\'dir. Biz, Adalet ve kalkınma Partisi\'nden önce Cumhurbaşkanı adayı gösterdik. MHP\'lilerin hepsi genel başkanının emrine uymuş ve Recep Tayyip Erdoğan\'a oy vermiştir. Eğer toplamda bir fark varsa bunu bizden değil başka yerlerde aramaları lazım\" diye konuştu.

\"MHP GENEL BAŞKANI HEM ERDOĞAN\'I, HEM DEVLETİ KURTARMIŞTIR\"

Tüm algılara rağmen milletvekilliği seçiminde MHP\'nin anketlerdeki yüzde 5\'lik oy oranının yüzde 120 üzerinde bir oy alarak yüzde 11\'lik bir oy oranıyla meclise girdiğini kaydeden Sefer Aycan şöyle devam etti:

\"Yüzde 5 oy bekleyenlere en büyük cevabı MHP\'ye gönül veren dava arkadaşlarım, parti yönetimimiz, ülküdaşlarım ve Türk milliyetçileri vermiştir. Tabi bu cevap Kahramanmaraş\'ta da kendisini göstermiştir. Elbette 49 vekil bizim beklediğimizden azdır. Ama bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve meclis aritmetiğinde MHP\'yi kilit konumuna getirmiştir. 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP mecliste kilit konumdadır ve MHP\'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan\'I kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi\'ni kurtarmıştır, hem meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin.\"

\'ERDOĞAN\'I EN BÜYÜK ŞEKİLDE DESTEKLEYEN GENEL BAŞKANIMIZDIR\'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan, \"Biz davamızın peşindeyiz. Biz; ülkemizin, milletimizin peşindeyiz. Asla \'Ben\' demedik, \'Partimiz demedik. Gecemizi gündüzümüze kattık, genel başkanımız gecesini gündüzüne kattı, ömrünü bu ülkeye feda etti. Asla \'Ben\' demedi, daima mütevazi oldu, tevazu gösterdi. Bir iki adım geriye çekilmeyi bile bildi. Kim vatana, millete hizmet ediyorsa onu desteklemeye devam etti ve genel başkanımıza, MHP\'ye verilen oyların güçlü devletin oluşması için bir araç olduğunu söyledik. Genel başkanımıza verilen oyların asla vatana tehdit oluşturmayacağını, sadece ve sadece terör örgütlerine, PKK\'ya, PYD\'ye, FETÖ\'ye tehdit olacağını söyledik. Ve Cumhurbaşkanına da en büyük gücün Devlet Bahçeli tarafından verildiğini söyledik. Bugün, Tayyip Erdoğan o koltukta oturuyorsa bunda çok büyük emeği olan kişi, Tayyip Erdoğan\'ı en büyük şekilde destekleyen bu seçimlerde MHP Genel başkanıdır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sefer Aycan yemek masasında

- Yemeğe katılanlar

- Aycan\'ın konuşması

- Aycan\'ın yerine geçmesi

- Aycan\'ın adaylar ve partililerle fotoğraf çektirmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Besni’de emekli öğretmen intihar etti



ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde kardeşleriyle sorunları olduğu öne sürülen emekli öğretmen Seydi Vakkas K. (63), evinde tavana bağladığı iple intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi\'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Seydi Vakkas K. akşam saatlerinde eşinin evde olmadığı sırada girdiği iddiaya göre kardeşleriyle yaşadığı sorundan dolayı girdiği bunalım sonucu tavana bağladığı iple intihar etti. Eve gelen Servet K.\'nın tavana asılı halde bulduğu eşi Seydi Vakkas K. için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, emekli öğretmen Seydi Vakkas K.\'nın öldüğünü belirledi. K.\'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Morguna sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- İntihar eden öğretmenin evi

- Polislerin incelemesi

- Olay yeri inceleme ekibinin gelişi

- Cenaze aracının olay yerine gelmesi

- İntihar eden öğretmenin cesedinin çıkarılması

- İntihar eden öğretmenin cesedinin cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN / BESNİ(Adıyaman),(DHA)

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Electro Deluxe, Bursalıları dinleyicilerini coşturdu

FRANSIZ grup Electro Deluxe, 57. Uluslararası Bursa Festivali’nde jazz sevenler ile buluşurken, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Funk, soul, hiphop ve elekro müziği caz müzikle bir araya getiren Fransız grup \'Electro Deluxe\' sahne performansı ve enerjisi ile Bursalı dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Herbie Hancock, Buckshot LeFonque ve Meshell Ndegeocello\'dan esinlenen ve parçalarında jazz-funk sound’u yakalayan grup, yedi müzisyeni ile birlikte 57. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında konser verdi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen konsere Bursalıların ilgisi yoğun oldu. İlk şarkıların ardından müziğin enerjisine kapılan dinleyiciler koltuklarını terk ederek sahnenin önünde toplanıp, doyasıya eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konserden detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL /BURSA,(DHA)

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