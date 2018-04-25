DHA YURT BÜLTENİ - 14

Emine Erdoğan, Harran Ovası\'na biber fidesi dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Şanlıurfa\'da düzenlenen \'3\'üncü Yerel Tohum Buluşması\' kapsamında Harran Ovası\'na biber fidesi dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Şanlıurfa\'da düzenlediği 3\'üncü Yerel Tohum Buluşması’na katıldı. Öğle saatlerinde özel uçakla Şanlıurfa\'ya gelen Emine Erdoğan, uzun araç konvoyu eşliğinde Talat Demirören Araştırma İstasyonu\'nda düzenlenen programa katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın da katıldığı ve basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte Emine Erdoğan konuşma yapıp, açılan stantları dolaştı. Emine Erdoğan, etkinlikte son olarak araziye biber fidesi dikti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yerel Tohumculuk Buluşmasına katılanlar

- İstiklal Marşının okunması

- Davetlilere kumanya ikram edilmesi

- Kumanya için uzun kuyruk oluşturanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 91MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Eski sevgilisini vurup kaçtı, 39 gün sonra yakalandı

Antalya\'da, kızı Melek\'i (2) görmesine izin vermediği gerekçesiyle ayrıldığı sevgilisi Özlem G.\'yi (37) sağ bacağından vuran İ.Y. (44), 39 gün sonra yakalandı. İ.Y., emniyetteki ifadesinde, \"Alkollüydüm, hatırlamıyorum\" dedi.

Olay, 15 Mart günü saat 02.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. İnşaat alım satım işi yapan İ.Y., uzun süre birlikte yaşarken, kızı Melek\'i görmesine izin vermediği iddiasıyla ayrıldığı Özlem G. ile telefonda tartıştı. Evine gittiği Özlem G.\'yi aşağı indirip, otomobile alan İ.Y., tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra araçtan inen İ.Y., belinden çıkardığı tabancayla önce yere ateş etti, ardından Özlem G.\'yi sağ bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan Özlem G., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Olay yerinden kaçan İ.Y., eski eşi G.A.\'nın babası A.A.\'nın evine giderek, dış kapıyı kurşunladı. 39 gündür firari olan İ.Y., polisin sıkı takibi sonucu dün yakalandı. Emniyette yaralama suçundan kaydı bulunan İ.Y.\'nin, polisteki ifadesinde, \"Alkollüydüm, hatırlamıyorum\" dediği öğrenildi. İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Emniyet dış plan görüntüsü

- Şahsın görüntüsü

104 MB /// 00.24”

HABER: Bülent TATOĞULLARI - KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Çorum merkez 7 ilde FETÖ operasyonu

Çorum merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan muvazzaf teğmen ve astsubaylar ile eski askeri öğrencilerden oluşan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, \"ardışık arama ve kripto şifreleme\" yöntemlerini kullandığı iddasıyla gözaltına alınan teğmen M.A, astsubaylar E.T, M.Ç, R.E. ve İ.K. ile ihraç edilen askeri öğrenciler A.F, F.T. ve M.T\'nin Terörle Mücadele Müdürlüğünde sorguları tamamlandı. 19 Nisan\'da Çorum, Şanlıurfa, Hakkari, Kayseri, İstanbul, Ankara ve Kocaeli\'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 8 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-8 kişinin adliyeye getirilişi

-Detaylar

(SÜRE: 1.20 Dk) - (BOYUT: 120 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Emniyetin bodrumunda yılan yakalandı

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü\'ne ait binanın bodrum katına giren 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Emniyet Müdürlüğü\'nün bodrum katında yılan gören polisler, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı kancayla yakaladı. Yakalanmasının ardından yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortama salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bodrum katında yılanı yakalamaya çalışan itfaiye eri

- Kancayla yakalanan yılan

- Poşete konulan yılan doğaya bırakılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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