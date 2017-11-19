DHA YURT BÜLTENİ - 13

SP\'li Aydın: Hangi hamasetle NATO\'ya meydan okuyorsun

SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, NATO tatbikatındaki Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı skandalıyla ilgili, \"Her şart altında çirkin bir durum. NATO\'nun arka planda neyi beslediğini gösteriyor ama bunun üzerinden bu ülkenin yöneticilerinin meydan okumuş olmaları da ayrıca kabul edilebilir bir şey değil\" dedi.



SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, partisinin Sivas İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı\'nda katılmak üzere Sivas\'a geldi. Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen toplantıya Aydın\'ın yanı sıra partisinin il teşkilatı, ilçe teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı. Burada konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, ülke gündemini değerlendirdi.

\"HER ŞART ALTINDA ÇİRKİN BİR DURUM\"

Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada NATO tatbikatındaki \'Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı\' skandalına ilişkin, \"Bir sürü zevatın bugün AK Parti adına ekranlardan Atatürk ve Atatürkçülük üzerinden yeni mevziler elde etmek istediği bir dönemde Tayyip bey ve Atatürk yan yana zikredilerek NATO\'da bir skandal ortaya çıkıyor. Her şart altında çirkin bir durum. NATO\'nun arka planda neyi beslediğini gösteriyor ama bunun üzerinden bu ülkenin yöneticilerinin, meydan okumuş olmaları da ayrıca kabul edilebilir bir şey değil. Dış politika dediğiniz şey önemli ölçüde susmaktır. Bu bizim lehimize olan bir şey mi? Yani biz gerçekten Avrupa ile Amerika ile bütün köprüleri atacak mıyız? Onlarla münasebetimiz olmayacak mı?\" dedi.

\"HANGİ HAMASETLE NATO\'YA MEYDAN OKUYORSUN\"

İktidarın her şeyi oya endekslediğini söyleyen Aydın, dış politikayı da eleştirerek, \"Türkiye\'nin kiminle münasebeti iyi. Amerika ile mi? Avrupa Birliği ülkeleriyle mi? Rusya ile mi? Günlük değişiyor bu, borsa gibi. Bugün iyi görünen yarın kötü oluyor. Ülkede hiçbir şeyi biz kendimiz üretmiyoruz. Hangi güçlülükten bahsediyorsun. Hangi meydan okumaktan bahsediyorsun. Hangi hamasetle NATO\'ya ve Amerika\'ya meydan okuyorsun. Dış politika ve ülke hamasetle mi yönetilir. Adım atacaksın. Adale ve kaslarını güçlendireceksin. Sivas\'ın ve Muş\'un ihtiyacı olan yatırımı yapacaksın\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntüler

-Birol Aydın\'ın konuşmaları

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Başından yaralı olarak bulunan Afgan genç hastaneye kaldırıldı

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, 26 yaşındaki Afganistan uyruklu Naqıbullah Shırzad, başından ağır yaralı olarak bulunup, hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 16.00 sıralarında, Bayramiç\'e 12 kilometre mesafedeki Türkmenli Köyü yolu üzerinde Afganistan uyruklu Naqıbullah Shırzad\'ı yerde yaralı olarak bulan köylüler, durumu 112 Acil Servis\'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdaheleyi yaptığı yaralı genç, Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Başında darbeye bağlı yaralar ve ve kafatasında kırıklar bulunan Shırzad, buradaki ilk müdahalenin ardındarn duruum ağır olduğu gerekçesiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Afganistan uyruklu yaralı Naqıbullah Shırzad\'ın hastaneye getirilmesi

-Olay yerindeki jandarmalardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

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Kapaklı’da termik santral protestosu

TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde Pınarça\'ya yapılması planlanan termik santralin kurulmasını istemeyen kent konseyleri protesto eylemi düzenlendi.

Çerkezköy ve Kapaklı Belediyeleri ile Çerkezköy ve Kapaklı Kent Konseyleri öncülüğünde Pınarça’da yapılması gündemde olan Kömürlü Termik Santrale karşı \'sessiz ölüme dur de\' sloganıyla protesto eylemi düzenlendi. Kapaklı Meydanı\'nda ki eyleme binlerce kişi katılırken, Tekirdağ CHP Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çerkezköy Belediye Başkanımız Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, meslek odaları da destek verdi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Pınarça’da yapılması planlanan kömürlü termik santralin 500 hektarlık bir alan üzerine kurulacağını, 150 hektarının atık kömür depolama alanı, 25 hektarının ise kömür depolama alanı olacağını belirterek, \"Kömürlü termik santralin etki alanı 20-25 kilometre civarı olduğu ifade ediliyor. Pınarça santralin yapılacağı noktaya 1200 metre, Çerkezköy 1800, Kapaklı 3 bin metre uzaklıkta. Yani burnumuzun dibine yapılacak kömürlü termik santral. Buradan kalkacak toz ve küller çocuklarımızın ciğerine girecek. Buna bu bölgede yaşayan 260 bin kişinin dur demesi lazım\" dedi. Kömürlü termik santralin bölgeye yapılması durumunda Çerkezköy ve Kapaklı’nın büyüme hızının düşeceğini, hiç kimsenin santral etki alanında yaşamak istemeyeceğini kaydeden Akay, \"Bizler bölgemizde kömürlü termik santral istemiyoruz. Bölgemize kömürlü termik santral yaptırmayacağız\" ifadelerini kullandı. Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı da termik santral yapılmasına karşı olduklarını belirterek, \"Bölgemize yapılması planlanan termik santral 700 futbol sahasından büyük olacak ve 100 km alana etki edecek. Pınarça mahallemize 1200 metre , Kapaklımıza 3000 metre ve Çerkezköyümüze 1800 metre uzaklıkta olacak ve toplamda yaklaşık 300 bin insanımız etkilenecek. 500 hektar alana kurulacak termik santral ile birlikte 10 kilometrelik yeşil alan tahrip edilecek. Pınarça mahallemizde özellikle milyonlarca ağaç katledilerek santralin yapılması ile doğamızda olumsuz etkilenecek. Bölgemizin ve Trakya\'mızın havası değişecek, tarım ve hayvancılık bitme noktasına gelecek, yer altı su kaynaklarımız azalacak, iklim değişiklikleri yaşanacak, kanser vakalarında ve hastalıklarda artış yaşanacak erken ölümlere neden olacak. Dünyada 23 ülke, eyalet ve şehir, enerjide kömürden aşamalı olarak çıkmaya başladı ve 2030’a gelindiğinde tamamen kömürden kurtulmalarını sağlayacak eylem planlarını hazırladı. Almanya\'da 2030 yılına kadar kömürlü termik santralden vazgeçeceğini açıkladı. Belçika 2016 da son kömürlü termik santralini kapattı. Portekiz ise 2030 yılına kadar kömürden elektrik üretmeyi durduracağını açıkladı. Bu veriler gösteriyor ki bütün Avrupa ve dünya ülkeleri kömürden enerji üreten santrallerinden vazgeçerken biz neden hala termik santral kurmak için ısrar ediyoruz?\" şeklinde konuştu. Programda Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Funda Serfiçe, Kapaklı Kent Konseyi Başkanı Arzu Özdemir, miting Tertip Komitesi Başkanı Mehmet Uz, sivil toplum örgütü temsilcileri ve meslek odaları temsilcileri de birer konuşma yaparak, termik santralin doğaya, çevreye ve insan sağlığına vereceği zararları anlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Mitingi alanından genel görüntü

-Vahap Akay’ın konuşması

-İrfan Mandalı’nın konuşması

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)

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Binada patlayan sis bombası apartman sakinlerini sokağa döktü

ÇORUM’da bir apartman dairesinde sis bombası patladı. Apartman sakinleri paniğe kapılıp binayı terk etti.

Çorum\'un Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi\'ndeki Mavi Köşk Apartmanında bir dairede patlama oldu. Patlamanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlama meydana geldiği iddia edilen Mehmet Z.\'ye ait evde inceleme yaptı. Evde, yasa dışı yollardan temin edilen bir sis bombasının patladığı idida edildi. Sis bombasından çevreye yayılan dumandan etkilenen 5 kişi ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Z. polise verdiği ifadesinde sis bombasını kendisine bir arkadaşının verdiğini belirterek patlaması üzerine korkup balkona attığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Sis bombasının patladığı apartman ve sakinlerinden detay

-Şüphelining ötürülmesi

-Detaylar

(SÜRE: 2 Dk) (BOYUT: 30 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)