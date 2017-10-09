DHA YURT BÜLTENİ - 13

Aydın\'da yolcu treni ile otomobil çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı (geniş haber)

AYDIN\'IN Germencik İlçesi\'nde, İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaraıların 2\'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Moralı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmek isteyen 09 PM 354 plakalı otomobil, İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirledi. Kaza 2\'si ağır 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİBELİRLENDİ

Aydın\'ın Germencik ilçesi Moralı Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve Mustafa Alkan yönetimindeki 32351 sefer sayılı İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile Gürhan Karaca (27) yönetimindeki 09 PM 854 plakalı otomobilin bariyersiz hemzemin geçitte çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan Nazlı Karaca (20), Erçin Karaca (9 aylık) ve Sudenaz Eroğlu (37) yaşamını yitirdi. Sürücü Karaca ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Eroğlu (40) ve Aysun Eroğlu (37) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan, sürücü Karaca ile Aysun Eroğlu\'nun hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Trenin makanisti Alkan ise, yapılan alkoy kontrolü sonrasında jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YOLCULAR ŞOK YAŞADI

Kaza anında büyük bir gürültü duyduklarını belirten tren yolcuları, ilk başta ne olduğunu anlayamadıkları söylediler. Büyük bir korku yaşadıklarını belirten yolcular, otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklendiğini ifade belirttiler. Bazı yolcuların, olay yerine çağırdıkları yakınlarının otomnobilleriyle gittikleri görüldü.

KAZADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Aydın\'ın Germencik İlçesi\'nde, İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişinin de aracınilin arka koltuğunda oturduğu öğrenildi. Trenin otomobile arkadan çarpmasından dolayı, otomobilin ön bölümünde oturan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Yolculardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

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İki çocuk annesi eşini bıçakla öldürdü



TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde Kanber Gülbulak, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Ayfer Gülbulak\'ı bıçaklayıp öldürdü. Olaydan sonra gözaltına katil zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. İki çocuk annesi Ayfer Gülbulak çalıştığı fabrikadan eve geldiğinde eşi Kanber Gülbulak ile tartıştı. Kanber Gülbulak, tartışma sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı. Mahalle sakinleri evden gelen çığlık ve yardım edin sesleri üzerine durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde Ayfer Gülbulak\'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayfer Gülbulak\'ın cesedi otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Kanber Gülbulak ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Kanber Gülbulak, eşiyle aralarında kıskançlık nedeniyle kavga çıktığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kanber Gülbulak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ölen Ayfer Gülbulak ise gözyaşları arasında toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)

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Hakkari\'de 5 PKK\'lı etkisiz hale getirildi



HAKKARİ merkez ve Çukurca kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 5 PKK\'lı terörist, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğin\'den yapılan açıklamaya göre, Hakkari merkeze bağlı Buzul Dağları güneyi Berkal Tepe ve Çukurca İlçesi Çayırlı güneyi Irak Zer Tepe bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 5 PKK\'lı teröristin yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber: HAKKARİ,(DHA)

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Akdeniz\'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ\'de Girit açıklarında saat 01.14\'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, Girit açıklarında saat 01.14\'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meddana geldi. Yerin 7.2 kilometre derinliğindegerçekleşen depremin merkezüssüne Türkiye\'den en yakın yerleşim merkezi ise 315 kilometre olarak Antalya\'nın Kaş ilçesine bağlı gelemiş köyü olduğu açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini ise 8.6 kilometre olarak açıkladı.

Haber: ANTALYA,(DHA)

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