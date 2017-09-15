DHA YURT BÜLTENİ - 13

BAKAN SOYLU\'DAN HATAY\'DA GÜVENLİK ZİRVESİ (EK)

CHP\'Yİ ELEŞTİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay\'ın Dörtyol İlçesi\'nde CHP\'yi eleştirdi. Bakan Soylu şunları söyledi:

\"Biz PKK ile uğraşacağız, biz DEAŞ ile uğraşacağız. Biz FETO ile uğraşacağız, DHKP-C ile diğer terör örgütleri ile uğraşacağız. Onlar üretecekler, zenginleştirecekler, Türkiye\'yi kendi ürettiklerinin pazarı haline getirecekler bizde teslim olacağız. Bunu kim lanse ediyor. Kim, BBC. Kimin temsilcisi. Türkiye\'nin mi temsilcisi, bu milletin mi temsilcisi mi? BBC bu malzemeleri veya bu sözlerin söylenmesini kim talep ediyor. Onların buradaki uzantıları. Bizatihi Kılıçdaroğlu. Çok net söylüyorum. Oluşturduğu politikayla bunu yapmaya çalışıyor. Bu işlerin katili olan PKK ile HDP arasındaki ilişkinin kendisine 2019 tarihinde zarar vereceğini, HDP ile beraber ilişkiye girdiğinde bu sivil katliamların kendisine sorulabileceğini bildiği için karşı saldırıya geçiyor. Bu kadar açık ve net. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger\'in açıklama yaptığı günde, PKK elebaşlarından Mustafa Karasu açıklama yapıyor. Diyor ki; 2019\'a CHP ile beraber gitmeliyiz. Top bir o tarafa, bir öteki tarafa. Buradaki tezgah açık ve net. Türkiye terörle mücadele etmesin, kırılgan olsun, ekonomisi kırılgan olsun, istikrarı kırılgan olsun, huzuru kırılgan olsun, biz istediğimiz zaman etnik köken üzerinden karıştıralım. İstediğimiz zaman mezhep üzerinden karıştıralım. Diz çökertebilme kabiliyetine sahip olalım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Soylu\'nun konuşması

SÜRE:02\'28\" BOYUT:126 MB

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/DÖRTYOL,(Hatay),(DHA)

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ZONGULDAK VALİSİ: DOKTORLAR SARHOŞLUK SEVİYESİNDE TOPLUMU RAHATSIZ ETMİŞ (geniş ahberi)



ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, plajda bira içen 2 kadın doktora polisin para cezası uygulamasıyla ilgili, \"\'İçki içti\' diye kontrol edilme durumu yok. Davranışlarından dolayı yapılan ihbar üzerine polisin işini yaparken bu arkadaşların sarhoşluk seviyesinde belki bir tanesinin onu bilmiyorum, burada toplumu rahatsız ettiği anlaşılmış ve polis görevini yapmıştır. Mesele bu kadar basit, bu kadar küçük bir konudur\" dedi.

Geçen salı günü meydana gelen olayda doktor S.Ç. ve meslektaşı olan arkadaşı, mesai çıkışı Zonguldak Belediyesi\'nin işlettiği Kapuz Plajı\'nda portatif sandalyelerine oturup güneşlenirken yanlarında getirdikleri biraları açarak içmek istedi. Bu sırada gelen plaj görevlisi, sahilde içki içmenin yasak olduğunu söyleyerek, kadınları uyardı. S.Ç., kamuya açık alanda kimseye rahatsızlık vermeden içki içebileceklerini söyleyince tartışma çıktı. Doktorlar, daha sonra gelen zabıta ile de tartışınca polise haber verildi. Polis ekibi iki kadın doktoru karakola götürdü ve Kabahatler Kanunu\'nun \'Çevreye rahatsızlık verme\' maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 109\'ar lira idari para cezası uygulayıp serbest bıraktı.

VALİ, PLAJDA İNCELEME YAPTI

Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı CHP\'li Muharrem Akdemir ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ile birlikte tartışma yaratan olayın yaşandığı Kapuz Plajı\'nda bugün inceleme yaptı. Plajı gezen Vali Çınar, cankurtaran olarak çalışan personel ile sohbet etti. Vali Çınar, gazetecilerin plajda bira içen kadın doktarlara para cezası uygulanmasıyla ilgili sorusu üzerine açıklama yaptı.

\'POLİS NEZAKET İÇİNDE GÖREVİNİ YAPMIŞTIR\'

Vali Çınar, bunu konuşmaya değer bir konu olarak görmediğini söyleyerek, şöyle dedi:

\"Son derece basit, küçük, her yerde her zaman yaşanabilen bir olay. Konu yansıma biçimiyle biraz abartılı oldu. Polisimizi maalesef bence biraz ideolojik kaygılardan, devlete bakıştaki bir takım bahane arayan yanlış yapılan bir haber olarak değerlendiriyorum. Olup biten sadece polisimize, \'Plajda insanları rahatsız eden bir sorun var\' diye telaşlı bir çağrı oluyor. Polisimiz de \'Yunus\' dediğimiz gezici ekibimiz buraya geliyor \'Olay nedir?\' diye. Burada bayan arkadaşların alkol aldıkları ve çevreyi rahatsız ettiklerine şahit oluyorlar. Konu tamamen budur. Bunu zabıta da halledebilirdi ama polis kendisine gelen ihbarı değerlendirmek zorundadır. İhbarın ne olduğu, özellikle bayan oldukları ihbarda söylenmiştir. Dolayısıyla polis görevini yapmıştır. Son derece de nezaket içerisinde görevini ifa etmiştir. Ama evet sanki plajda iki bayanın başına dikilmiş polisler görüntüsü, onu da fotoğrafı çeken arkadaşların sanat kabiliyetine yormak lazım. Görüntü itibariyle böyle rahatsız edici bir durum olsa da olayın içeriği itibariyle polisin rutin bir işidir. Görevini yapmıştır. Burada önemli olan halkın huzurudur. Halkın huzurunu sağlamakla görevli polis kendisine yapılan ihbarı değerlendirmiştir ve görevini de şık bir şekilde ifa etmiştir.\"

\'KİMSE BURADA İÇKİ İÇİLMESİNİ İSTEMEZ\'

Vali Çınar, çocukların, ailelerin yoğun kullandığı plajın girişinde içki içmenin yasak olduğu belirtilen tabela bulunduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

\"CHP belediyesinin astığı bir tabeladır. Burada toplum huzurunun sağlanması belediyemizin de görevidir. Burada çocuklar var. Aileler var. Kimse burada içki içilmesini tabii ki istemez. Burada içki içmek, içkili gelmek yasak mı değil mi ona zaten polis karışmamıştır. Buraya gelen çıkan hiç kimse ne kimlik kontrolüne tabi tutuluyor ne de alkol kontrolüne tabi tutuluyor. Konu sadece ihbar üzerine gelen polisin durumu gözlemleyip kendi görevi çerçevesinde bir görev icrasıdır. Bir adım daha öne gitmek gerekirse; az önce söyledim. \'İçki içti\' diye kontrol edilme durumu yok. Davranışlarından dolayı yapılan ihbar üzerine polisin işini yaparken bu arkadaşların sarhoşluk seviyesinde belki bir tanesinin onu bilmiyorum, burada toplumu rahatsız ettiği anlaşılmış ve polis görevini yapmıştır. Mesele bu kadar basit, bu kadar küçük bir konudur. Eğer alkol alındığı sadece söz konusu olduğunu polis bilmiş olsaydı bunu zabıtaya havale ederdi. Polisin de görevidir ama zabıta her zaman toplumun içerisinde bir didişme, itiş kakışa sebep olacak bir risk görüyorsa, çok bu işe girmez, bu işi polise havale eder. Bu doğru da bir anlayıştır.\"

\'DAHA ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEYEBİLİRLERDİ\'

İnsanların yasalar çerçevesinde içki içmeye imkan sağlayacak mekanlarda içki içebileceklerini söyleyen Vali Çınar, \"Ancak ne plajda ne sokakta herhangi bir yerde başka insanları rahatsız edecek şekilde bir davranış gösteriyorsa, içkiden dolayı ya da başka nedenlerden dolayı polis buna yasal olarak müdahale etmek zorundadır. Bundan daha çok konuşulması gereken, az önce siz mesleğini söylediniz. Bu seviyede sorumluluk sahibi olan kamu görevlilerinin toplumun içerisinde özellikle bunlar doktor ise çocukların çok olduğu bir yerde sarhoş bir şekilde dolaşmanın çok yanlış olduğunu doğru olmadığını, bir toplumsal sorumluluk anlayışıyla daha örnek bir davranış sergileyebilirlerdi. Bu da onların kişisel meselesidir. Kanun her eylemin, her kusurun karşılığını yazmıştır. Onun da karşılığını nasıl ve kimlerin vereceği yine kanunda belirtilmiştir. Bu sorun değildir, çok küçük bir mevzudur. Her gün belki Türkiye\'nin değişik yerlerinde olan olaylardan bir tanesidir\" dedi.

Vali Çınar, açıklaması ardından plajdaki tesiste kahvaltı yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI AKDEMİR\'DEN AÇIKLAMA

Zonguldak Belediye Başkanı CHP\'li Muharrem Akdemir, plajda bira içen 2 kadın doktora polisin para cezası uygulamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Başkan Akdemir, Kapuz Plajı\'nın uzun yıllırdan vatandaşlardın aileleri ile birlikte denize girdikleri bir yer olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

\"Halkımızın huzuru konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Bu nedenle belli kurallarımız vardır. Zaten plajımızın kapısında o kurallarımız yazmaktadır. Kumsalda halkımız, çocukları ile birlikte denize girmektedirler. Alkol kullanmak isteyen vatandaşlarımız restoran kısmında alkol alabilmektedirler. Kumsalda içki kullanımı yoktur. Kimsenin rahatsız olmaması adına bu kurallar vardır ve bu kurallara halkımız uymak zorundadır. Bu anlamda mesleğini sonradan öğrendiğimiz doktor arkadaşlarımız keşke daha makul ölçüde arkadaşlarımıza yardımcı olsalardı, konu buralara kadar gelmezdi. Restoran kısmında böyle bir hak varken, sahilde alkol alınması ve görevli arkadaşlara yardımcı olunmaması durumunda uyarı anlamında müdahale yapılması gerekiyordu.\"

\'YASAKÇI BİR ZİHNİYETE SAHİP DEĞİLİZ\'

Başkan Akdemir, kumsalda alkol alınmasının farklı olayların yaşanması anlamına gelebileceğini ifade ederek, \"Alkol herkeste aynı etkiyi vermeyebilir. Gerek zabıta personelimiz, gerek polis memuru arkadaşlarımız görevlerini kanunlar çerçevesinde yapmışlardır. Vatandaşlarımız Kapuz Plajını huzurlu, temiz, güvenli olduğu için tercih ediyor. Yasakçı bir zihniyete sahip olmadığımızı, halkımızın huzuru ve güvenliği için kurallara uyulması gerektiğinin altını çiziyorum. Bayan arkadaşlarımıza karşı asla yanlış bir tavrımız olmamıştır olmaz da. Bu konunun bu kadar büyümesinde de belediyemize karşı bir algı operasyonu yapılmak istendiğini düşünüyorum. Bir eğitimci belediye başkanı olarak bu tarz algılara ve düşüncelere, haberlere karşı olduğumu söylemek istiyorum. Konu bundan ibarettir. Biz, CHP’li bir belediye olarak asla ve asla yasakçı bir zihniyete sahip değiliz. Toplumumuzda belli kurallar çerçevesinde, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamız gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Vali nin inelemesi

-Val nin açıklaması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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KAHRAMANMARAŞ\'TA KABLO HIRSIZINA SUÇÜSTÜ



KAHRAMANMARAŞ\'ta girdiği fabrikada hırsızlık yapan 32 yaşındaki Mustafa P., polis tarafından 30 kilo bakır ile suçüstü yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alınan bir ihbarla gittikleri Erkenez Mahallesi\'ndeki boş bir tekstil fabrikasında Mustafa P.\'yi bakır kablo çalarken suçüstü yakaladı. Çuvala koyduğu 30 kilo bakır kabloya polis tarafından el konulurken, Mustafa P. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alınan ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen Mustafa P., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü

- Ele geçirilen bakır kablolar

- Genel ve detay görüntüler

(haber: Mücahit YOLCU-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 46 MB

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TEKİRDAĞ\'DA HEYKELLER \'MÜZİK\' TEMALI ŞEKİLLENECEK



TEKİRDAĞ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi\'nin bu yıl 3\'üncüsünü düzenlediği Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\'nda heykeller müzik teması ile şekillenecek.

Süleymanpaşa Belediyesi\'nin düzenlendiği Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu açılışı, sahil dolgu alanında gerçekleştirildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat\'ın yanı sıra jüri tarafından belirlenen 8 ülkeden gelen heykeltıraşlar, küratör Nermin Sözer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sempozyumu ilk çekici vurarak başlattı. Açılışta konuşan Başkan Eşkinat, şöyle dedi:

\"Çok güzel bir gün, çünkü artık bir alışkanlık haline gelen Bisanthe Taş Festivali\'nin 3\'ncüsünü yapıyoruz. Bir şeyin ilkini yapmak bir heyecanla başlıyor. Ama bunu sürdürebilmek, bir standart haline getirebilmek, markalaştırmak oldukça önemli bu nedenle son derece mutluyuz. Bisanthe Taş Heykel Sempozyum\'unda bu sene temamız müzik. Tema sanatçılarımız, 41 ülkeden müracaat eden yüzlerce sanatçı ve eser arasından jürimiz tarafından seçildi. Küratörümüz Nermin Sözel ile 3 senedir beraber yol yürüyoruz. 8 sanatçımız müzik temasını işlerken, bir de konuk sanatçımız ve küratörümüzün eseri ile birlikte toplamda 10 eseri 1 aylık uzun ve meşakkatli bir süreçte ham taşı yontarak bir heykel, bir sanat eseri haline getirecekler. Ben onlara şimdiden teşekkür ediyorum.\"

Nermin Sözel\'in küratörlüğünü üstlendiği Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\'na Beyaz Rusya\'dan Viktar Kopach, Arjantin\'den Laura Marcos, İsrail\'den Tanya Preminge, Çin\'den Lan Zhi Feng ve Jinxi Xu, Türkiye\'den Evrim Çamoğlu, Kosta Rika\'dan Ulises Jimenez, Gürcistan\'dan Valeri Jikia ve Tayvan\'dan Wang Biao katıldı. Sempozyumda sanatçıların eserleri tamamlaması yaklaşık bir ay sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahil dolgu alana yerleştirilen büyük mermerler

-Sempozyuma katılan sanatçı ve yetkililer

-Belediye Başkanı ve sanatçıların çekiçle sempozyumu başlatmaları

-Başkanı Eşkinat\'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)

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GÜRPINAR\'IN KIRSAL MAHALLELERİNİN YOLLARI İLK KEZ ASFALTLANDI



VAN\'ın Gürpınar İlçesi\'ne bağlı kırsal mahallelerin yolları genişletilip, asfaltlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi\'nin kentin dört bir yanında başlattığı asfalt çalışmaları aralıksız sürerken, Gürpınar İlçesi\'ne bağlı kırsal mahallelerdeki yollar da genişletilip ilk kez asfaltlandı.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun talimatlarıyla, Gürpınar İlçesi\'nin kırsal 8 mahallesi\'nde aralıksız devam eden yol genişletme, yarma, dolma, menfez çalışmalarında 42 kilometrelik yolun yüzde 65\'i tamamlanmış durumda.6.5 metre genişliğinde yapılan mahalle yollarının tamamının genişletilip asfaltlamasıyla 9.5 milyon TL\'ye mal olacağı belirtildi.

İlk defa bu kadar geniş yol ve asfalta kavuştuklarını ifade eden Akbulut mahallesi sakinlerinden Erol Oskay, Van Büyükşehir Belediyesi yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Oskay, “15-20 yıl aradan sonra ilk defa mahallemizin yolları asfaltlanıyor. Daha önce yapılan asfalt çalışmaları maalesef kalitesiz malzeme kullanımından dolayı çok da işe yaramadı. Ama şu an yapılan çalışmalar gayet güzel. Çalışmalardan çok memnunuz\" dedi

Öte yandan, ilçe genelinde bu yıl toplamda 73 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldığı belirtilirken, 105 kilometre ikinci kat sathi kaplama asfalt çalışması\'nın ise tamamlandığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gürpınar ilçesi\'ne bağlı kırsal mahalleerde sürdürülen yol asfaltlama çalışmalarından genel ve detay

-Asfalt çalışması yapan işçiler

-Asfaltlama yapan makinelerden genel ve datay

-Mahalle sakinlerinden Erol Oskay ile röportaj

-Levent Çelik isimli vatandaş ile röportaj

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ / VAN,(DHA)

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