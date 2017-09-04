DHA YURT BÜLTENİ - 12

Çukurca\'da 1 asker şehit oldu(2)

ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'ne PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan piyade sözleşmeli er 21 yaşındaki Halil İbrahim Gürel için Hakkari Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı\'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Saygı duruşunun ardından Şehit Gürel\'in özgeçmişi okundu. Şehit piyade sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel\'in cenazesi, okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat\'a uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit asker için tören öncesi bir asker tarafından yasin-i şerifin okunması

-Törene katılan asker ve polisler

-Şehidin resmi

-Hakkari Valisi ve diğer yetkililer

-Şehit cenazesinin tören alanına getirilişi

-Askerlerin omuzlarında taşınması

-Saygı duruşu

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Duanın yapılması

-Dua eden asker ve polisler

-Şehid\'in naaşının helikoptere götürülüşü

-Helikopterin kalkısı

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ / HAKKARİ,(DHA)

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4 yaşındaki Murat, otomobilde havasızlıktan öldü



ŞANLIURFA’da 4 yaşındaki Murat Birinci, oyun oynamak için bindiği otomobilde havasızlıktan boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. Murat Birinci, ailesinden habersiz, evlerinin önünde park halindeki 63 PA 750 plakalı otomobile bindi. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği kentte, Birinci güneşin altındaki otomobilde aşırı su kaybı ve havasızlıktan bayıldı. Oğulları Murat\'ın uzun süre ortalarda görünmediğini fark eden aile, küçük çocuğu otomobilde hareketsiz bulundu. Aile bireyleri, otomobilin camını kırıp, dışarı çıkardıkları Murat Birinci\'yi hastaneye kaldırdı. Ancak Murat Birinci, acil serviste yapılan müdahaleye karşın kurtarılmadı.

Murat Birinci\'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli tıp kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenaze yakınlarının cenazeyi alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL - ŞANLIURFA,(DHA)

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Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı

İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 20 metre yükseklikten yan yola düştü. Kazada, hurdaya dönen otomobilde bulunan 2\'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar\'dan Konak yönüne seyir halinde olan ve sürücüsü belirlenemeyen 03 ES 660 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil ağaca çarpıp yaklaşık 20 metre yükseklikten yan yola takla atarak düştü. Kazada, otomobilde bulunan 20 yaşındaki Umut Çelik, 23 yaşındaki Mustafa Sungur, 26 yaşındaki Ufuk Uysal ve 13 yaşındaki Yunus Emre Çelik yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza alanına gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılardan Umut Çelik Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne, Mustafa Sungur İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne diğer iki yaralı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Çelik ile Uysal\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yan yol ise hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan otomobilden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

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Bolu\'da orman yangını

BOLU\'nun Göynük İlçesi\'nde orman yangını çıktı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu tahmin edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisindeki sarıçam ormanında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan, yangın söndürme helikopterleriyle de havadan müdahale edildi. Büyüyen alevler nedeniyle karadan müdahale güçlükle yapıldı. Çevre illerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de hava kararana kadar havadan müdahaleyi sürdürdü. Havanın kararması ile birlikte helikopterler yangın alanından çekildi. Karadan yapılan müdahale ile yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yangına itfaiye, arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildiğini, köylüler ile ilçe halkının da çalışmalara destek verdiğini söyledi. Başkan Kazan, \"Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yanan bölge sarı çam ormanı. Sarı çam ormanını söndürmek zor. Çalışmalarımız sürüyor\" dedi.

Yangının yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu, ancak rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ettiği belirtildi. Helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla tekrar yangına müdahale edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Helikopterden cep telefonu ile çekilen görüntü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

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Jandarmadan Çardak Feribot İskelesi\'nde güvenlik kontrolü

ÇANAKKALE\'de, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren Jandarma ekipleri, Çardak Feribot İskelesi\'nde bomba arama köpeği ve drone ile güvenlik kontrolü yaptı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı Arifesi\'nde başlayan tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezi ile ilçelerdeki farklı noktalarda güvenlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki Çardak Feribot İskelesi\'nde de güvenlik önlemleri aldı. Çardak Feribot İskelesi\'nden Gelibolu İlçesi\'ne geçiş yapan araçlar bomba arama köpeği \'Maden\' ile arandı. Drone ile de havadan feribot sırası denetim altında tutuldu.

Jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çardak Feribot iskelesinden görüntü

- Çardak\'ta feribot sırası bekleyen araçlardan görüntü

- Bomba arama köpeği ile araçların kontrol edilmesinden görüntü

- Drone ile feribot sırasının denetlenmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,(DHA)

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Takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi İlçesi\'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Marmara Ereğlisi İlçesi\'nin Sultanköy Mahallesi BOTAŞ Tesisler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul\'dan Tekirdağ istikametine giden Şakir Acar, kullandığı 39 NK 885 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan otomobilden yoldan çıkıp takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralanan Şakir Acar ile 3 kişiyi otomobilin içinden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-Devrilen otomobil

-Yaralıların ambulanslara taşınması

-Ambulansların gidişi

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)

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Görüntüler Çorlu dosyasında

STK\'lardan Tahir Elçi\'nin kabrine bayram ziyareti



DİYARBAKIR Barosu öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Kurban Bayramı\'nın 3\'üncü gününde, 2015 yılında basın açıklaması yaparken, silahla vurularak yaşamını yitiren Baro Başkanı Tahir Elçi\'nin kabrini ziyaret etti.

Merkez Sur İlçesi\'ndeki tarihi Dört Ayaklı Minare’de 28 Kasım 2015 günü güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada başından vurularak hayatını kaybeden Baro Başkanı Tahir Elçi, merkez Bağlar İlçesi\'ndeki Yeniköy Mezarlığı\'nda bulunan kabri başında anıldı. Diyarbakır Barosu öncülüğünde aralarında İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı, Türk Tabipler Birliği\'nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan grup, Elçi\'nin kabri başında dua okudu.

Burada konuşan Baro Başkanı Av. Ahmet Özmen, Tahir Elçi cinayetinin failli meçhul cinayet olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, zanlıların bulunması için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Özmen, şöyle konuştu:

\"Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 günü henüz adresi bilinmeyen bir kurşunla katledildi, alçakça bir şekilde aramızdan alındı. Ne yazıkki failleri henüz bulunmuş değil. Diyarbakır Barosu olarak, her cuma günü aynı saatte adliye önünde Tahir Elçi\'nin faillerinin bulunmasını yüksek sesle haykırıyor ve adalet talep ediyoruz. Bugün de mezarı başında, kendisinin huzurunda aynı talebi, devlet ve kamuoyuna tekrar haykırıyoruz. Bu yıl Kurban Bayramı ve Dünya Barış Günü aynı güne denk geldi. Sevgili Tahir Elçi, bütün yaşamını adalet, barış ve özgürlük mücadelesine adadı ve bu uğurda da canını verdi. Coğrafyamızda yaşanan çatışmalı sürecin Kürt halkına ve diğer halklara hiçbir fayda sağlanmayacağını haykırırken, tarihi eserlerimizi, geçmişimiz, kültürümüzü korunmasını savunurken, onları bedeniyle müdeafa ederken alçakça bir kurşunla katledildi. Tahir Elçi, anne babasının, eşinin yanında alınan, işkencede öldürülen onlarca insanın failini bulmaya hayatını adadı. Ama ne yazıkki kendisi bir faili meçhul cinayete kurban gitti. Daha önce de söylediğimiz gibi, Tahir Elçi cinayetinin, failli meçhul cinayetler kervanına eklenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun, Tahir Elçi\'nin katillerini bulacağız ve yargıya teslim edeceğiz.\"

Yapılan konuşmanın ardından, Tahir Elçi\'nin mezarına karanfil bırakan grup, daha sonra buradan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ahmet ÜN / DİYARBAKIR,(DHA)

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Buharkent\'in 95\'inci kurtuluş yıldönümü coşkuyla kutlandı



AYDIN\'ın Buharkent İlçesi\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Buharkent İlçesi\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıl dönümü ilçede coşkuyla kutlandı. Kutlamalara, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, siyasi parti temsilcileri ve

vatandaşlar katıldı. Kutlama programı, Denizli Fatih 1453 Mehteran Ekibi eşliğindeki Kurtuluş ve Özgürlük yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı\'ndan Atatürk Anıtı\'na kadar yürüyen vatandaşlar Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Buharkent İlçe Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Mehmet Erol ve AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptıktan sonra toplu bayramlaşma yapıldı. Program, Buharkent Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kafeterya Tesisleri\'nde; gazilere, halk oyunları ekibine ve protokol üyelerine yemek ikram edilmesiyle son buldu.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

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Yalova\'da tatil dönüşü yoğunluğu



KURBAN Bayramı tatilinin 9\'uncu gününde tatilciler dönüşe geçti. Yalova-İzmit karayolunda az da olsa yoğunluk yaşanmaya başladı.

Kurban Bayramı tatilini Ege sahillerinde ve memleketlerinde geçiren tatilciler, bir gün öncesinden dönüşe geçti. D-130 Yalova-İzmit karayolunda az da olsa yoğunluk yaşanmaya başladı. Osmangazi Köprüsü’nün aktif olarak kullanılması, İDO’nun Topçular-Eskihisar Hattı’na feribot takviyeleri yapması ve Yalova’daki Tonami Kavşağı’nın açık tutulması, geçen senelere oranla yoğunluğu azalttı. Yalova’daki Topçular İskelesi’nin istif alanında yer yer yoğunluk oluştu.

İDO yetkilileri, normalde Eskihisar-Topçular hattında 15 geminin karşılıklı sefer yaptığını ancak bayram nedeniyle hatta 2 gemi daha takviye yapıldığını bildirdi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü gişeleri, Yalova-Bursa karayolu çıkışı ile İzmit-Yalova girişinde trafiğin daha rahat sağlanması için önlem aldı. Jandarma da şehrin giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,(DHA)

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