DHA YURT BÜLTENİ - 11

Eski savcıyı öldürüp, cesedini çöplüğe attı

Niğde\'de, eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur (40), başından tabancayla vurularak öldürüldükten sonra, cesedi çöplüğe atıldı. Cinayeti kendisinin işlediğini arkadaşına anlatan Adnan A. (42), ihbar üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde, Adnan A., iddiaya göre, arkadaşı eski savcı Serhat Yağmur\'la şehir dışındaki bölgede buluştu. İkili arasında burada bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüdü. Adnan A., yanında taşıdığı tabancayı çekti ve Serhat Yağmur\'u başından vurarak öldürdü. Adnan A. daha sonra, eski savcı Yağmur\'un otomobiline koyduğu cesedini, Sazlıca beldesi yakınlarında bulunan çöplüğe götürüp, attı. Adnan A., ardından da bir arkadaşına olayı anlatarak, yardım istedi. Arkadaşı da durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, çöplükte eski savcının cesediyle karşılaştı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrası katil zanlısı Adnan A.\'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Tartışmanın ikili arasındaki bir para anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.

Niğde\'de 4 yıl görev yaptıktan sonra Konya\'ya atan eski savcı Serhat Yağmur\'un 2 yıl önce kendi isteğiyle mesleğinden istifa ettiği bildirildi.

Adnan A.\'nın polisteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Görüntü takip ediliyor

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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Motosikletiyle duvara çarpıp, ağır yaralandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, motosikletiyle bir evin duvarına çarpan Mehmet A.(21) ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İstasyon Caddesinde meydana geldi. Mehmet A., plakasız motosikletinin kontrolünü yitirip bir evin duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet A, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan sürücü tedavi alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- (DHA)

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Kahramanmaraş\'ta uyuşturucuya 4 gözaltı

Kahramanmaraş\'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda Kadir Ö., Şükrü B., Mikail G. ve Fatih N.\'yi 6,93 gram uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ile birlikte ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin hastaneye getirilmeleri

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Ele geçirilen uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Suriyelilerin bayram dönüşü

Kurban Bayramı\'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye dönüşleri başladı.

Kilis Valiliği\'nin izniyle 35 bin 840 kişi, 1- 18 Ağustos günlerinde, Kurban Bayramı\'nı ülkesinde geçirmek için Suriye\'ye gitti. Bu sabahtan itibaren Suriyeliler, Türkiye\'ye dönmek için sınır hattına geldi. Suriye tarafından geçiş yapanlar, Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlemleri gerçekleştirilip, yanlarında getirdiği eşyalar arandıktan sonra Türkiye tarafına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyelilerin gelişi

- Suriyelilerin evraklarının kontrol edilmesi

- Suriyeliler ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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