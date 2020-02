DHA YURT BÜLTENİ - 11

Kılıçdaroğlu: Türkiye\'yi tek adama teslim etmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Haziran\'da güzel bir Türkiye\'ye uyanabileceklerini söyleyerek, \"Demokrasisi gelişmiş bir ülkede yaşamak zorundayız. Haziran\'da bir düğün, bayram havası içerisinde sandığa gidelim. Türkiye\'yi tek adama teslim etmeyin\" dedi.

Mersin\'in Silifke ilçesi Gökbelen Yaylası kırsalında gerçekleştirilen Yörük Çalıştayı\'nın ilk programını basına kapalı olarak gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, ardından giydiği Yörük kıyafetiyle kurulan platforma çıkıp kalabalığa seslendi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, \"Şimdi adamın birisi kalkmış, asker elbiseleri giyiyor, \'Başkomutanım\' diye ortalıkta geziyor. Sen neler yaptın da başkomutan oldun? Bugün başkomutan olarak ortalıkta gezen zat, devletin kozmik odasını, sırlarını bir terör örgütüne açtırmışsa, vermişse, bizim kitabımızda o kişiye \'vatan haini\' denir. Devletin sırlarını terör örgütüne teslim edeceksin, \'Beni kandırdılar\' diyeceksin, itiraf edeceksin, sonra da asker elbisesi diktirip, ortalıkta komutan gibi gezeceksin. Bu millet, namuslu insanlar, dürüst insanlar, vatanseverler bunu yemez\" dedi.

AFRİN\'E GİDENLER, BU MİLLETİN ASKERLERİ

Afrin\'e giden askerlerin bu milletin askerleri olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:\"Sen kalkacaksın hem çocuklarını askere göndermeyeceksin, korkacaksın Afrin\'den, afra tafra yapacaksın. Yemezler. \'ÖSO kahramandır, Kuvayi Milliyeci\'dir\' diyeceksin. ÖSO\'yu Kuvayi Milliyecilik ile bir araya getirmek, Kuvayi Milliye\'yi tanımamaktır. Mücadele eden Yörükler, vatanı korumak için para mı, maaş mı aldılar? İnsanda biraz utanma, ar, edep olur. Kuvayi Milliyeciler bir lokmayla, hırkayla, kadını, erkeğiyle mücadele etti. 5 kuruş beklentileri olmadı. Parayla asker tutuyorsun, lejyoner. Kuvayi Milliye\'den bahsedeceksen, oğlunu askere göndereceksin önce, kaçırmayacaksın. Kendine asker elbisesi diktireceksin, sabah Rusya\'nın, öğlen Amerika\'nın yanında olacaksın. Mustafa Kemal\'in böyle bir dış politikası mı vardı?\" 25 Haziran\'da güzel bir Türkiye\'ye uyanabileceklerini belirten Kılıçdaroğlu, \"Demokrasisi gelişmiş bir ülkede yaşamak zorundayız. Haziran\'da bir düğün, bayram havası içerisinde sandığa gidelim. Bize düşen görev, Mustafa Kemal\'in vasiyetini yerine getirmek. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak. Türkiye\'yi tek adama teslim etmeyin. Tek adama teslim edilen bir Osmanlı İmparatorluğu, bir talimatla bütün gemiler geldi ve başkent işgal edildi. Atatürk hiçbir zaman tek adam olmadı, ömür boyu başkomutanlık yetkisi istemedi. 15 yılda yurt dışındaki bir avuç tefeciye ödenen para, 150 milyar dolar. Çiftçiye, emekçiye vermediler, onlara verdiler. Sık sık \'Ey Kılıçdaroğlu\' diyorsun. \'Ey Kılıçdaroğlu, 150 milyar dolar yalandır\' de. Diyemiyor. Yakayı tefeciye kaptırmışsınız demektir. Hükümetin yakası tefeciye kaptırılmış durumda. Ülkeyi tefecilerden kurtarmak bizim görevimiz.\"

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı salı günü açıklanacak

Cumhuriyet Halk Partisi\'nin (CHP) tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu\'nun kitaplarını imzalamak için İzmir Kitap Fuarı\'na katılan CHP Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, gazetecilerin sorularını yanıtlayıp, salı günü partilerinin cumhurbaşkanı adayının açıklanacağını söyledi.

CHP\'nin gazeteci kökenli milletvekillerinden Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Atila Sertel, Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Utku Çakırözer ile Musa Çam, İzmir Kitap Fuarı\'na katılarak, Maltepe Cezaevi\'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun \'Çöp Adamın Gayrıresmi Tarihi\' ve \'Siz Yürürken Ben Yatarken\' isimli kitaplarını imzaladı. Fuarda okurlarla buluşan vekiller, \"Hak, hukuk, adalet\" sloganı attı. Burada gazetecilere açıklama yapan katılan CHP Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, \"Neredeyse 1 yıl oldu. Bütün suçlamalar düşmesine, bütün iddialar çürümesine ve yok olmasına karşın Enis Berberoğlu\'nun tutukluluğu devam ediyor. Bu nedenle biz biran önce Enis Berberoğlu\'na özgürlük istiyoruz. Bir gazetecinin, halkın haber alma hakkına saygı duyarak, siyasetçi olduktan sonra ifşa olmuş bir olayla ilgili, belge ve bilgileri teslim etmesine önce casusluk dediler. Sonra casusluk suçlaması düştü, bir örgüte istemeden de olsa yardım ve yataklık dediler. Artık böyle bir suçlama olmaz\" dedi. Enis Berberoğlu\'nu tanıdıklarını ifade eden Tuncay Özkan, birlikte uzun yıllar çalıştıklarını anlattı. Özkan, \"Enis Berberoğlu\'na Fethullahçı demek, Türkiye\'de herkese Fethullahçı demektir. Böyle bir suçlama kabul edilemez, bu olmaz. Biz Anayasa Mahkemesi\'ni (AYM) göreve çağırıyoruz. Bir an önce Berberoğlu ile ilgili hakkı, hukuku ve adaleti yerine getirmeleri lazım. Özgür bırakılmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.

\"MÜTHİŞ BİR DEVRİM\"

Cezaevinde 6 yıl kaldığını ve 6 yıl boyunca arkadaşlarının kendisi adına kitaplarını imzaladıklarını anlatan Özkan, \"Ben o kitapları şimdi gördüğümde gözlerim doluyor. İnsanların özgürlüklerini, masumiyetlerini böyle heder etmemek lazım\" dedi. Özkan, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP\'nin cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki salı günü Parti Meclisi toplantısında açıklanacağını ifade eden Tuncay Özkan, \"CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı salı günü sizlerle tanışacak. Salı gününü bekleyin\" diye konuştu.CHP\'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti\'ye geçmesini de değerlendiren Tuncay Özkan, şunları söyledi:\"Bugünkü olay Türkiye\'de hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi, kimsesiz hissetmemesi anlamında, hakkın, hukukun ve adaletin yerine gelmesi anlamında müthiş bir devrimdir. Buradan Türkiye\'ye sesleniyorum. Türkiye; artık CHP sahadadır. CHP\'nin olduğu yerde, kimse kendini kimsesiz hissetmesin. Herkesin CHP ile kucaklaşma zamanı.\"

Sağlık Bakanı Demircan: Pratisyen hekimler için mecburi hizmeti kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye\'nin sağlık alanında çok önemli atılımlar yaptığını belirterek, uzman sayısının arttığını, pratisyen hekim açığının da kapandığını söyledi. Demircan, \"2024\'ten itibaren pratisyen hekimler için mecburi hizmeti kaldıracağız. Uzman hekimler için de 2030\'a doğru belki o da kalkacakö dedi.

Gümüşhane’ye gelen Sağlık Bakanı Demircan, ilk olarak Vali Okay Memiş’i ziyaret etti. Valilik ziyaretinde konuşan Demircan, kentteki hastanede bulunmayan anjiyo ünitesini kuracaklarını belirterek, “Burası bir il merkezidir. Böyle bir ünitenin olması gerekir. Ulaşımı zor olan yerler dikkate alınarak, inşallah anjiyo ünitemizi buraya açacağız. Sağlık Bakanı\'ndan da bu sözü aldınızö diye konuştu. Türkiye’de sağlık alanında önemli atılımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Demircan, “Türkiye yeni yeni adım attığı turizm alanına giderek, açılıyor; o da sağlık turizmidir. Türkiye sağlık alanında çok önemli atılımlar yaptı. Türkiye\'nin bu alanda gücü, potansiyeli arttı. 23 Nisan\'ın önemli bir adımın atıldığı tarihtir. Ülke bağımsızlık savaşı verirken, daha o gün ülkenin nasıl yöneltileceğinin ilan edildiği gündür 23 Nisan. Millet egemenliği ile millet egemen olacak, milletin dediği olacak, istediği şekilde yöneltileceğinin ilanıdır. Aslında 23 Nisan\'ı bu yönü ile de çok iyi değerlendirmek lazım. Tarihimizin en önemli kararlarından biridirö dedi.

‘TÜRKİYE\'NİN ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATMASI LAZIM’

Türkiye\'de önemli konulardan birinin de tarım olduğunu belirten Demircan “Türkiye, elbette ki 2002 öncesinden çok daha iyi mesafeler aldı. Üretimde, 2002 öncesiyle kıyaslanamayacak mesafe aldık; ancak Türkiye\'nin nüfusu da tüketim modeli de artıyor. Dolayısıyla hayvancılık açısından Türkiye\'nin çok ciddi adımlar atması lazım. Böyle bir potansiyele sahip illerimizden biri de Gümüşhane\'dir. Gümüşhane\'nin, hayvancılık konusunda önümüzdeki dönemde de bu güne kadar olduğu gibi daha fazla destekleneceğini biliyorumö diye konuştu.

‘PRATİSYEN HEKİMLER İÇİN MECBURİ HİZMETİ KALDIRACAĞIZ’

Sağlık alanında uzman sayısının arttığını, pratisyen hekim açığının da kapandığını kaydeden Demircan, şunları söyledi: \"Türkiye, yeni yeni adım attığı bir turizm alanına giderek, açılıyor; o da sağlık turizmidir. Türkiye sağlık alanında çok önemli atılımlar yaptı. Türkiye\'nin bu alanda gücü, potansiyeli arttı. Altyapısını yeniledi, sağlıkta insan gücü de giderek artıyor. Uzman sayısı artıyor ve artacak. Pratisyen hekim açığımız kapanıyor. Yaptığımız projeksiyonlarda şunu gördük. 2023 itibarıyla Türkiye\'nin pratisyen hekim açığı doluyor ve 2024\'ten itibaren pratisyen hekimler için mecburi hizmeti kaldıracağız. Uzman hekimler için de 2030\'a doğru belki o da kalkacak.ö

‘SAĞLIK TURİZMİYLE İLGİLİ YASAMIZ MECLİS\'E GELDİ’

Sağlık turizmi ile ilgili yasanın TBMM\'ye geldiğini hatırlatan Bakan Demircan, \"Türkiye\'de tıp fakültelerinin öğrenci yetiştirme kapasitesinin, Türkiye\'nin ihtiyacının üzerine çıkıyoruz. Bunu biz yurt dışına açıyoruz ve yabancı öğrenciler gelip eğitim alıyorlar. Bu bizim için de büyük bir prestijdir. Burada doktor olup, ülkesine dönecek insanlar bizim gönüllü elçilerimizdir. Hocalarıyla burada irtibatı devam edecektir. Şu anda sağlık turizmi ile ilgili yasamız Meclis\'e gelmiştir. Önemli bir yasa hazırlığı yapılmıştır. İnşallah seçimden önce onu da Meclis\'ten geçiririzö dedi.

‘BU SİSTEMİN HIZI BU KADAR’

AK Parti hükümetlerinin Türkiye\'de istikrarı tesis ettiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Demircan, şöyle konuştu: “Bütün bu kalkınmaların altında yatan en önemli zeminden biri istikrar diğeri de sistemdir. Sisteminiz fonksiyonel değilse kalkınmanız yavaşlar, hız kaybeder. Türkiye\'de parlamenter sistemle bugüne kadar bunlar yapılabildi. Bu sistemin hızı bu kadar. 15 yıldır bu sistemden çok daha fazlasını da yapabilirdik, sistem başkanlık sistemine dönüşseydi. Sonunda milletimizin talebini yerine getirebilmek için 2017 yılı Nisan ayında bu parlamenter sistemi bırakalım, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçelim. Milletimiz \'Evet\' dedi. Biz de onun fiili uygulamasına 24 Haziran\'dan sonra geçeceğiz ve hep birlikte Türkiye\'nin çok daha hızlı kalkınacağına ve güçleneceğine şahit olacağız.ö Gümüşhane Valisi Memiş, ziyaretinin anısına Bakan Demircan\'a yöreye özgü ibrik hediye etti. Bakan Demircan, daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanlığı\'nı ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne de uğrayan Demircan, burada tedavi gören hastalara \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. Bakan Demircan, kentte yapımı sürdürülen yeni hastane projesindeki çalışmaları da yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Ahlat\'a kar yağdı

Bitlis\'in Ahlat ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ahlat ilçe merkezi ve köylerinde dün gün boyu yağan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı, ilçenin yüksek kesimlerindeki köylerde, 10 santimetreye ulaştı. Sabah saatlerinde kar yağışı ile uyanan Ahlatlılar ,\'Kış geri geldi\' yorumunda bulundu.

Kostümleri ile bisiklete binerek farkındalık yarattılar

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde sivil hareket olarak, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla, \'Bisiklet Partisi\' düzenlendi. Etkinliğe değişik kostümlerle katılan bisiklet tutkunları, renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum\'da özel bir okulda anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Burcu Gelegen tarafından, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Kostümlü olarak düzenlenen bisiklet turuna, 7\'den 70\'e her yaş grubundan toplam 60 kişi katıldı. Çocuklarda anne ve babalarının denetiminde bisiklete bindi. Bodrum Belediye Meydanı\'ndan pedal basan grup, Neyzen Tevfik Caddesi, Cafer Paşa Caddesi, Turgutreis ve Cevat Şakir Caddesi güzerhanı takip ederek tekrar Belediye Meydanı\'na dönerek turu tamamladı. Turu organize eden Burcu Gelegen, 2016 yılında kostümlü bisiklet turunun ilk kez İzmir\'de düzenlendiğini ve daha sonra tekrarlanmadığına dikkat çekerek, \"O dönemde İzmir\'de yüksek katılımlı bir etkinlik olarak gerçekleştirilmişti. Ben de aynı etkinliği Bodrum\'da da hayata geçirmek istedim ancak geçen yıl yapamamıştık. Ama bu sene hayata geçirdik. Bisikletin bir araç olarak kullanılabileceğine dikkat çekmek istiyoruz. Farkındalık eylemi olduğu içinde kostümlü olarak gerçekleştirdik. İnsanlar, pazara, çarşıya giderken bisiklete binebilirler, bunu göstermek istiyoruz. Ayrıca da bisiklet yolları ve bisiklet kilit yerlerinin yapılması için de farkındalık yaratmaya çalışıyoruz\" dedi. Etkinlik yaklaşık bir saat sürdü. Turun sonunda tekrar meydanda toplanan grup, müzik eşliğinde dans edip eğlendi.

\'Kütüphanede Bir Gece\' etkinliğinde 4 saat kitap okudular

Çorum’da, kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla \'Kütüphanede Bir Gece\' etkinliği kapsamında, halk kütüphanesinde bir araya gelenler, saat 23.00\'ten 03.00\'e kadar kitap okudu.

Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi tarafından kitap okumanın önemine dikkat çekmek için \'Kütüphanede Bir Gece\' etkinliği düzenlendi. Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde, dün saat 23:00’te başlatılan etkinlikte kitapseverler, saat 03:00’e kadar kitap okudu. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kentteki kültür- sanat faaliyetlerinin artırılması için bu tür etkinlikler organize ettiklerini belirterek, \"Kitabı seven, Çorum’un ileri gelen entelektüel dostlarımızdan 41 kişiyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bir nevi farkındalık oluşturalım. Kitaba olan sevginin, kültüre olan katkının Çorum Belediyesi olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapma gayreti içerisindeyiz\" dedi. Etkinliğin gençlere faydalı olacağını vurgulayan emekli eğitimci Muzaffer Gündoğar ise \"Etkinliği güzel buldum. Özellikle gençleri çekingen buldum; çünkü bu tür etkinliklerle onların ufku biraz daha açılacak. Kendisinden deneyimli büyük ağabeylerinden, yazarlardan, çizerlerden bir şeyler kazanacaklar. Toplumsal kültürün sanatla buluşması anlamında önemli buluyorumö diye konuştu.Kütüphanede 4 saat süren etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da katıldı.

Uluslararası Köpek Irkları standartları yarışmasında, ödüller sahiplerini buldu

Trabzon\'da Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından farklı ülkelerin ırk standartlarının yer aldığı 100 köpeğin katılımıyla ‘Uluslararası Irk Standartları’ yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada oluşturulan podyumda boy gösteren köpekler birincilik için yarıştı. Yarışmada dereceye giren köpekler unvan kazanırken köpek ırklarının standartları da belirlendi.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından Trabzon\'un Ortahisar ilçesi Beştaş Mahallesi’ndeki halı sahada, 21-22 Nisan tarihlerinde ‘Uluslararası Köpek Irkları Standartları’ yarışması düzenlendi. Irklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda yarışacak olan köpekler, hakemler tarafından Uluslararası Kinoloji Federasyonu\'nun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirildi. Düzenlenen yarışma öncesi sahipleri tarafından özenle hazırlanan köpekler, sahada juri önünde dolaştırılarak puan toplamaya çalıştı. Trabzon\'a özgü ırk olan ‘Zerdeva’ köpeklerinin de tanıtıldığı ve standartlarının belirlendiği organizasyona farklı ırktan toplam 100 köpek katıldı.

DERECE EDEN KÖPEKLERE MADALYA VE MAMA

Organizasyon hakkında konuşan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Dr. Ümit Özkanal, her köpek için belirlenmiş uluslararası standartlar bulunduğunu hakemlerin de bu standartlar doğrultusunda köpeklerin kafa, göz, diş yapısını, ön ve arka ayakları ile tüy yapısını değerlendirerek derecelendirme yaptığını söyledi. Türkiye\'de bulunan köpek ırklarını tanıtmak ve onları ön plana çıkarmayı amaçladıklarını da kaydeden Özkanal şöyle konuştu:“Trabzon\'da düzenlemiş olduğumuz bu 3’üncü yarışma. Bu yarışmalarda her şehre ulaşmaya çalıştık. Amacımız Türkiye\'de bulunan köpek cinslerinin özellikle yörelerin köpek ırklarını tanıtmak ve onları ön plana çıkarmak. Burada birçok farklı ırk yarışacak. Dünyanın farklı ülke ırklarının yer aldığı köpekler yarışmada yer alacak. Buradaki yarışmada dereceye girenler Ulusal şampiyonluk aday unvanı verilecek aynı zamanda madalya, kupa ve mama ile ödüllendirilecek. Buradaki yarışma köpeklere unvan özelliği kazandırıyor. Biz köpeklerin tanıtılmasını, ırka en yakın, standarda en yakın köpeklerin üretilmesini sağlamak için çalışıyoruzö

ZERDAVA KÖPEĞİ STANDARTI BELİRLENDİ

Trabzon\'a özgü ırk olan ‘Zerdeva’ köpeklerinin de tanıtıldığı ve standartlarının belirlendiği organizasyona katılan Trabzon Zerdeva köpeği Derneği Başkanı Serdar Ergün, de \"Tonya bölgemizde yetişen daha sonra da Maçka ilçesinde de yayılan endemik bir ırkımız zerdeva köpeği. Dünya literatüründe hiçbir köpek ırkı ile kan bağı yok. Biz bu ırkı 2013 yılında kurmuş olduğumuz bir dernekle uluslar arası platforma taşımayı planlıyoruz. İş köpeği sınıfında olan bir tür. Bölge insanının özelliklerini taşır; saldırgan, inatçı bir yapısı var. Bekçilikte çok iyi, küçük olmasına rağmen yürekli bir köpek türüdür. Zerdeva köpeğinin standardının belirlenmesi ve yazılması için burada çalışma yapılıyor\" dedi.

‘IRKLARIMIZI TANIYORUZ’

Köpek yetiştiricisi Mehmet Ali Yıldız da köpek sahiplenmek isteyenlerin bu organizasyonda yer alması gerektiğini ifade etti. Yıldız, “Burada yapılan organizasyon köpeklerimizin tanıtılması adına çok verimli oluyor. Buradaki başarılar köpeklerimize unvan kazandırıyor. Irklarımızı tanıtıyoruz. Heyecanlıyız ama köpeklerimizi ringe çıkarmaya alıştık. Başka illerde düzenlenen yarışmalara da katılıyoruz ben Amerikan Akıta ve Japon Akıta Irkı yetiştiriyorum. Köpek sahiplenecek olan kişilerin bu tür organizasyonlarda bulunması gerekiyor. Burada sadece köpeğin gösterişli güzel olması önemli değil. Önemli olan soy ağacının belli olmasıö diye konuştu.

DERECEYE GİRENLER MUTLU

Yarışmada, Ilına Neinika’nin ‘Pomeranian’ cinsi Merliin adlı köpeği birinci seçildi. Organizasyona İstanbul’dan gelerek katılan ve irincilik kupasını kaldıran Ilına Neinika, \"Heyecanlıydık. Ama birinci olduk. Şu an kendimizi çok mükemmel hissediyoruz\" ifadesinde buldu. Yarışmada ‘Doberman’ cinsi köpeği ile ikinciliği elde eden Can Anakaş \"Çok heyecanlıyız. İki yıldır yarışmalara katılıyoruz. Bu tür organizasyonlar köpek severler için çok yararlı\" diyerek köpek sevgisine dikkat çekti. Köpek eğitmenliği yapan Sefa Kalbur ise ‘Sheltie’ ırkı köpeği ile yarışmada üçüncülüğü aldı. Dereceye giren köpeklerin Türkiye Şampiyonası\'na katılacağı belirtilen yarışmada, başarı elde eden köpekler kupa ve mama ile ödüllendirildi.

