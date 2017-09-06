DHA YURT BÜLTENİ - 11

Ayvacık\'ta 31 kaçak göçmen yakalandı



ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler bugün akşam saatlerinde devriye görevi yaptığı sırada Bademli Altı Mevkii\'nden lastik bot ile denize açılan kaçak göçmenleri tespit etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG-28 Bot Komutanlığı tarafından denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak ve Suriye uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaçaklardan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

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Pide festivalinde dağıtılan 3 bin pide 3 dakikada tükendi

RİZE\'nin pidesi ile ünlü Derepazarı İlçesi\'nde bu yıl ilk kez \'Pide ve Turizm\' Festivali düzenlendi. Ustaların alanda kurulan fırında pişirdiği farklı çeşitlerdeki pideler protokol üyeleri tarafından kesilerek tadına bakıldığı festivalde vatandaşlara dağıtılan 3 bin pide ise 3 dakikada tükendi.

Derepazarı İlçe Futbol sahasında düzenlenen festivale, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Derepazarı Kaymakamı Selçuk Köksal, Derepazarı Belediye Başkanı Yakup Samangül, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Festival alanında ustaların farklı çeşitlerde yaptığı pideler alandaki fırınlarda pişirildi. Vatandaşlar da pide yapımını ilgiyle izledi. Pişirilen pideler masa üzerine servis edildi, Vali, Milletvekili ve Belediye Başkanı ile protokol üyeleri kestikleri pidelerin tadına baktı, vatandaşlara dağıttı. Festival alanında hazırlatılan 3 bin pide vatandaşlara dağıtıldı. Pide almak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı. 3 bin pidenin 3 dakikada tüketildiği festival de renkli görüntüler yaşandı. Vatandaşlar, pidelerin oldukça lezzetli olduğunu belirtti.

Kestiği pideleri vatandaşa dağıtan AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal\'da, Derepazarı pidesinin çok meşhur olduğunu belirterek ilçede bu işin lezzet geleneği haline dönüştüğünü söyledi, \"Ben çok sık yiyemiyorum ama özellikle kilo durumu müsait olanlara tavsiye ederiz.\" dedi. Derepazarı Belediye Başkanı Yakup Samangül\'de pidesi ile ünlü ilçelerinin festivalle tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı\'nın konser verdiği festivalde yöre sanatçıları sahne aldı. Vatandaşlar kemençe eşliğinde uzun süre horon oynadı. Festival konserlerle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mehteran takımı konseri

Pide yapımı detayları

Pidelerden detay

Protokolün pide kesmesi ve dağıtımı

Milletvekili Hasan karal ile röp.

Vatandaşlarla röp.

Horon oynanması

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR / RİZE,(DHA)

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Sünnet düğününde silahlı kavga: 3 yaralı



KAYSERİ\'de sünnet düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Fevzioğlu Mahallesi 45. sokak üzerinde meydana geldi. 5 yaşındaki Ender A.\'nın sünnet düğününde alkol alan davetliler arasında arasında kavga çıktı. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Kavga, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle sonlandırıldı. Kanlar içinde kalan yaralılar davetlilerin otomobilleri ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 100\'ün üzerinde boş kovan ele geçirildi. Polis, yaralıların kaldırıldığı hastanede yeni kavga yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili 300 kişinin katıldığı düğün kamerasını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Polislerin kovan araması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)

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Hakkında hapis cezası bulunan kişi, eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürdü



BURSA\'da 30 yaşındaki İsmail Belli, eski sevgilisinin erkek arkadaşı 32 yaşındaki Tolga Öner\'i tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Belli\'nin 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve 5 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Olay, bugün merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi\'nde Güler sokakta meydana geldi. İsmail Belli, iddiaya göre aynı sokakta sevgilisi Tuğba E\'den bir süre önce ayrıldı. Belli, önceki gün yolda yürürken Tuğba E.\'yi, Tolga Öner ile gezerken gördü. İsmail Belli bugün, kendi anne ve babası ile yürürken bir kez daha sokakta karşılaştığı Tolga Öner\'e, eski sevgilisinden ayrılmasını ve uzak durmasını istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Belli, belinden çıkardığı tabanca ile kaparto tamircisinin yanında çalışan Tolga Öner\'e iki el ateş etti. Göğsüne ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Öner olduğu yere düşerken, Belli ise motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi ile polis ve sağlık ekibi olaşy yerine geldi. Ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Öner, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

18 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE 5 FARKLI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Olayla ilgili çalışma başlatanh polis, kısa süre içersinde zanlı İsmail Belli\'yi, bir arkadaşının evinde otururken yakalayıp gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan ve 5 farklı suçtan aranan Belli\'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifade veren İsmail Belli\'nin, \"Tolga eski sevgilim ile geziyordu. Bende sokağa çıktığımda onunla denk geldim. Kendisinden uzak kalmasını istedim. Daha sonra da sinirlerime hakim olamayıp ateş ettim\" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinin inceleme yapması

SÜRE: 0. 50 saniye - BOYUT: 96 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Enver FATİH TIKIR / BURSA,(DHA)

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Sokakta çişini yapan köpek ve sahibini tüfekle yaraladı



KARABÜK\'te, 80 yaşındaki Mehmet Ş., evinin karşısında yol kenarına köpeğine çiş yaptırdığı için tartıştığı 56 yaşındaki Mustafa Toker\'e av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Toker ve köpeği yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Preveze Caddesi\'nde meydana geldi. Mehmet Ş., balkonda otururken evinin önündeki yolun karşısında Sibirya cinsi köpeğine çişini yaptıran Mustafa Toker\'i görünce tepki gösterdi. Mehmet Ş. ile Toker arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Mehmet Ş., av tüfeğiyle Mustafa Toker ve köpeğine doğru ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Toker ve köpeği yaralanırken, çevredekiler 112 Acil Servis\'i aradı. Bacağından yaralanan Toker, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, Mehmet Ş.\'yi evinde gözaltına aldı. Polis, caddeyi güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya geçişine kapattı.

Bu sırada yol kenarında acı çekerek bekleyen köpek, yaklaşık 40 dakika sonra Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi\'nden gelen veteriner hekim tarafından kontrol edildi. Yaralı köpek tedavisi için daha sonra araca konularak bakımevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Vatandaşlardan detay

-Mustafa Toker\'in komşusu Yaşar Şahin\'in konuşması

-Yaralı köpeğin veteriner tarafından kontrol edilmesi ve araca götürülmesi

Süre:(05.23) - Boyutu:(171 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

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