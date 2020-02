DHA YURT BÜLTENİ - 10

Bakan Çavuşoğlu: Birileri diyor ki \'Vakit tamam\', o vakit senin için tamam kardeşim

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Birileri diyor ki \'Vakit tamam\', o vakit senin için tamam kardeşim. Biz daha yeni başladık. Senin vizyonun yoksa ben ne yapayım? Benim projelerimi raftan kaldıracağını söyleyeceğine kendi projelerini üret\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu memleketi Antalya\'nın Alanya ilçesinde Ak Parti\'nin seçim koordinasyon ofisinin açılışını yaptı. Bakan Çavuşoğlu, \"Bu seçim milli ve yerli olanlarla milli olmayanlar arasında bir yarıştır. Bu seçim tüm zorluklar karşısında dik duranlarla darbe dahil Türkiye\'ye yönelik saldırılar karşısında duranlarla, terör odaklarıyla el ele olanların savaşıdır. Bu seçim 16 yıldır mega projeleri hayata geçirenlerle var olanları yıkmaya çalışanlar arasında bir seçimdir. Bu seçim Cumhur İttifakı ile milli olup, teröristleri dağlara gömüp Türkiye\'yi şahlandıranlarla, terör örgütü üyelerini hapisten çıkarmaya çalışanların seçimidir. Siz güçlü olabilirsiniz ama biz Allah\'tan başka kimseden korkmayız. \'Siz güçlü olabilirsiniz ama bizim de arkamızda 80 milyon var\' diyenlerle, bugün ekonomik saldırılar sonucunda doların yükselmesine sevinenlerin arasında bir seçim olacak\" dedi.

\'ALMANYA TERÖR DESTEKÇİSİ CHP\'YE MİTİNG YAPMA İZNİ VERİYOR\'

Seçim sürecinde Almanya\'nın tutumunu da eleştiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Bugün meydanlara çıkıp hayal satanlara, yıkım üzerine siyaset yapanlara vatandaşımız ne cevap vereceğini biliyor. Vatandaşımız çok iyi analiz edip, değerlendirmesini yapıyor. Vatandaşımız 24 Haziran\'da gerekli cevabı sandıkta verecektir. Almanya\'ya bakın, çok güzel diyaloglar yapıyoruz ama diğer taraftan terör destekçisi CHP\'ye miting yapma izni veriyor, \'Ak Parti gelmesin\' diyor. Biz size mi muhtaç kaldık be. Bunların demokrasi anlayışı bu. Yıllarca \'Türkiye kısa süreli yüksek faizli borç alsın, batsın\' demeye alışmışlar.\"

\'BU SALDIRILAR 15 TEMMUZ\'UN BAŞARISIZ OLDUĞU GÜN BAŞLADI\'

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şimdi Alanya\'da tefecilerle, dolandırıcılarla, çetelerle nasıl mücadele ediliyor görüyorsunuz değil mi? Hepsi bitecek. Bunlara hayat yok Alanya\'da. Helaliyle parasını kazanmak isteyene yer var ama bunlara yok. Hiç gözünün yaşına bakılmayacak. Kimse korkmasın, jandarmamız, polisimiz, yargı mensuplarımız arkanızda. Hazmedemeyenleri görüyorsunuz, alıştırmışlar ne denirse yapılmasına şimdi yiğit Erdoğan\'ı görünce hazmedemediler. Türk milletine saygı duymayı öğrenecekler. Artık bizim de sözümüz geçiyor. Artık onların değil bizim milletimizin ne dediği önemli. Bundan da rahatsız oluyorlar. 3\'üncü havalimanı gibi, 3\'üncü köprü gibi projeleri hayata geçiriyorsan çok rahatsız oluyorlar. Şimdi ekonomik saldırılar var. Ne oluyor, ne bitiyor görüyoruz. Şimdi bu saldırılar 15 Temmuz\'un başarısız olduğu gün başladı. O gün hayal kırıklığına uğrayanlar Türkiye\'ye nasıl zarar veririz onun saldırısına başladı. Bizi bu ekonomik oyunlarla yıkamazsınız. Her şeye rağmen geçen sene Türkiye 7.4 büyüdü. Dünyada rekor bu, rekor.\"

\'OSMANLI TOKADINI BİR DAHA VURACAĞIZ\'

Seçim sistemini değerlendiren Mevlüt Çavuşoğlu, \"Daha önceki seçimlerde olduğu gibi Türkiye\'nin yeniden büyümesi için mührü Ak Parti\'ye vururken dışarıdakilere de bir ders veririz. Osmanlı tokadını bir daha vuracağız ki akıllansınlar. Yeni bir sistemle seçime gidiyoruz. Bu sistemle seçimin ertesinde 25 Haziran\'da ülkeyi kimin yöneteceğini göreceğiz. İstikrar olacak ülkede, her sorunun üstesinden gelebilecek güçlü bir hükümet olacak. Artık yasaları parlamento çıkaracak. Sadece yürütmenin ve yasamanın güçlü olması yetmez. Adaletin de güçlü olması gerekiyor. Yargının tarafsızlığı ilkesiyle güçleneceğiz. Uyum yasalarını çıkarmaya başladık. Adaletin tecelli edeceğinden herkesin emin olması lazım. Güçlü Türkiye, güçlü hükümet olacak\" diye konuştu.

HEDEF 50 MİLYON TURİST

Turizme de değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Turizmde işler yolunda gidiyor, 2015 rakamlarını geçeceğiz, 15 milyon turist rakamlarını yakalayacağız. 50 milyon turist rakamlarına ulaşacağız. İşimizi aksatmayacağız ama seçimi de unutmayacağız. Bu seçim Türkiye\'mizin geleceğinin seçimi. Birileri diyor ki \'Vakit tamam\', o vakit senin için tamam kardeşim. Biz daha yeni başladık. Senin vizyonun yoksa ben ne yapayım? Benim projelerimi raftan kaldıracağını söyleyeceğine kendi projelerini üret. Biz ne diyoruz, \'Durmak yok, yola devam\' diyoruz. \'Yaptık, yine yaparız\' diyoruz. Yaparsa yine Alanya yapar. Dünyada insani yardımlarda yaparsa yine Türkiye yapar. Yaparsa Erdoğan liderliğindeki Türkiye yapar.\"

AK PARTİ\'YE RUS ÜYE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşmasının ardından kürsüye mevcut milletvekilleri, adayları ve partililer davet edilerek toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Ayrıca kürsüye davet edilen ve Ak Parti ilçe teşkilatına üye olan Rus vatandaşı Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz\'e de milletvekili Sena Nur Çelik tarafından parti rozeti takıldı. Merasimin ardından da açılış kurdelesi kesildi.

Çocuklar geliştirdikleri robotlar ile yarıştı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Bilim Kahramanları Derneği ve İZFAŞ tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı\'nın Türkiye buluşmasında genç bilim kahramanları hassas uygulamalı tarım, gıda dağıtımı ve futbol kategorilerinde geliştirdikleri robotlarla yarıştı.

Dünya Robot Olimpiyatı\'nın (World Robot Olympiad - WRO) Türkiye\'deki 4\'üncü buluşmasına 3\'üncü kez ev sahipliği yapan Fuarİzmir\'de \'gıda meselesi\' teması için proje hazırlayan öğrenciler buluştu. 2004 yılında birkaç Asya ülkesinde başlayan ve 15 yılda dünyada 60\'ın üzerinde ülkede 22 bin takımın katılımıyla küresel bir oluşuma dönüşen Dünya Robot Olimpiyatı dünyanın dört bir yanından çocuk ve genci bu yıl \'gıda meselesi\' teması altında birleştirdi. Gençlere bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirebilecekleri ve ifade edebilecekleri bir ortam sağlamayı hedefleyen turnuva bu yıl \'Açık Kategori Gençler\', \'Açık Kategori Yıldızlar\', \'Kurallı Kategori Gençler\', \'Kurallı Kategori Yıldızlar\' ve \'Futbol\' olmak üzere beş dalda 16 farklı ilden 109 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açık kategorilerde yer alan takımların, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan \'Açlığa Son\' hedefi kapsamında projeler geliştirerek dünyanın önemli sorunlarından biri olan açlığa çözüm aradıklarını dile getiren Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yurtsever, Türkiye\'de farklı kategorilerden toplam 11 takımın uluslararası turnuvalara katılma hak kazanacağını söyledi. Her kategorinin birincisi olan beş takımın 16-18 Kasım 2018 tarihinde Tayland\'da düzenlenecek büyük finale katılma şansı elde edeceğini vurgulayan Yurtsever, \"Açık Gençler ve Açık Yıldızlar kategorilerinde ikincilik ve Kurallı Yıldızlar Kategorisinde üçüncülük ödülü alan üç takım, 20-25 Temmuz 2018 tarihinde Çin\'de düzenlenecek olan 15. Dünya Robot Olimpiyatı\'na katılma hakkı elde ederken, Kurallı Gençler, Kurallı Yıldızlar ve Futbol kategorilerinde ikincilik ödülünü alan üç takım da 30 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihinde Filipinler\'deki uluslararası turnuvalara katılacak. Öğrenciler daha önce bu organizasyon için yaklaşık 2 ay hazırlık yaptı. Yaklaşık 350 çocuk bir araya geldi\" dedi.

Dünya Robot Olimpiyatı ile çocukların teknik olarak robot üzerine düşünme fırsatı yakaladıklarını anlatan Yurtsever, \"Bilim Kahramanları Derneği olarak çocuk ve gençlerin erken yaşlarda bilim ve teknolojiyle buluşmalarını hedefliyoruz. Bu olimpiyatlar çocukların bu alanlara olan ilgilerini pekiştiriyor. Hem dünyada hem Türkiye\'de robotik kodlamaya artan bir ilgi var. Temamız doğrultusunda çocuklar dünyayı ilgilendiren farklı sorunlar üzerine düşünüyor\" diye konuştu.

ROBOTLARA FUTBOL OYNATTILAR

Dünya Robot Olimpiyatı\'nın Türkiye buluşmasına 3 kişilik bir takım olarak katılan Güney Marol (12), Can Bölükbaşıoğlu (13) ve Berkcan Kiraz (13) hiçbir insan kontrolü olmadan otomatik olarak futbol oynayan robotlar tasarladı. 3 aydır çalıştıkları proje ile hem güzel bir deneyim kazandıklarını hem de eğlendiklerini anlatan Güney Marol, \"Robot tasarlamak çok eğlenceli. Robotlara insanların yaptığı bir sporu oynatmak istedik. Robotlarımız futbol oynuyor. Arkadaşım Can robotun tasarımıyla ilgilenirken Berkcan ve ben yazılım üzerine çalıştık. Geçen yıl bu olimpiyata gelmiştik, orda birçok 2 veya 4 tekerlekli robot gördük. Hareket mekanizması benzemesine rağmen biz farklı bir tasarım yaptık\" diye konuştu.

Sekizinci kattan düşen Enes, hayatını kaybetti

SİVAS\'ta bir apartmanın 8\'inci katından düşen Enes Çiftçi (12) hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Huzur Mahallesi, Özbelsan Toki konutlarında yaşandı. Murat-Nazlıgül Çiftçi çiftinin 3 çocuğundan 2\'ncisi olan ve epilepsi hastalığı olduğu öğrenilen Enes Çiftçi iddiaya göre apartmanın 8\'inci katında pencereden bakarken nöbet geçirdi. Bu sırada dengesini kaybeden Enes beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın yaşandığı sırada Enes Çiftçi\'nin diğer kardeşlerinin evde olduğu öğrenildi. Anneleri Nazlıgül Çiftçi kentteki özel bir hastanede çalıştığı, baba Murat Çiftçi\'nin ise geçen yıl hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Faruk Özlü: İnce\'nin yerli otomobil projesini durdurma vaadi ibret verici(2)

YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ İÇİN FİLYOS\'UN ŞANSI YÜKSEK

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zonguldak\'ta partisinin seçim bürosu açılışını yaptı. Partililere hitaben konuşma yapan Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıkladığı seçim beyannamesinde Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde gerçekleştirilecek Filyos projesinin de olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bu projeye büyük önem verdiğini dile getiren Bakan Özlü, şöyle dedi:

\"Sayın Cumhurbaşkanımız 360 sayfalık seçim beyannamesinde bugüne kadar neler yaptığımızı ve bundan sonra neler yapacağımızı anlattılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteklediği Filyos projemiz de seçim beyannamesinde yer aldı. 2019 yılının ilk yarısında ilk etabının tamamlanmasını bekliyoruz. Proje devam ediyor. Proje çalışmaları olan limanın karayolu ve demiryolu bağlantısını yapımının da gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Bu liman tamamlandığında 2023 vizyonu çerçevesinde Karadeniz ticaretine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Liman arkasında bir Filyos endüstri bölgesi var. Bu bölge bakanlığımızın projesi olarak ve bu bölgenin bir bakanı olarak beni çok heyecanlandırıyor. Amacımız bölgedeki sanayi parsellerini bu sene içinde sanayicilerle buluşturmaktır. Buna çok önem veriyoruz ve Türkiye\'nin ilk endüstri bölgesi Filyos Endüstri Bölgesi olacaktır. Türk sanayisinin amiral gemilerinden birisi olacak endüstri bölgesi sanayimize ve ekonomimize büyük katkı sağlayacak\"

YER SEÇİMİ GELECEK YIL YAPILACAK

Bakan Özlü, bölgede üretilen demir çeliğin de Filyos Endüstri Bölgesi\'nin ham maddelerinden biri olacağını anlattı. Endüstri bölgesinin elektrikli teçhizat, makine ve motorlu taşıt imalatı gibi pek çok alanda faaliyet göstereceğini ifade eden Bakan Özlü, \"Proje ile bölgeye yapılacak organize sanayi bölgeleri yeni limanlar çevre ve dere ıslah çalışmaları buranın cazibesini kat kat arttıracak. İşsizlik azalacak Zonguldak ve çevre ilen göç veren değil göç alan iller haline gelecek. Filyos Endüstri Bölgesi için seçilen alanlardan bir tanesi motorlu kara taşıtlarıdır. Bu otomobil projemiz çok iyi gidiyor. Bu projenin yer seçimi gelecek yıl yapılacak. Değerlendirme içerisinde Filyos Endüstri Bölgeside olacak. 5 yatırımcıdan oluşan konsorsiyum ortak bilişim grubu Filyos\'u da değerlendirmeye alacak. Ama şunu da ifade edeyim. Filyos Endüstri Bölgesinin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla şansı çok yüksek. Çok sayıda ilden talep var. Önemli kriterlerden biri limanlara yakınlığı. Çünkü ihracat ta olacak. Bu yönden Filyos\'un şansı yüksek\"

Tokat\'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

TOKAT\'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Atatürk Köprüsü kavşağında yaşandı. Turhal istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Davut Kaya\'nın (32) kullandığı 61 HF 227 plakalı otomobil ile Atatürk Köprüsü kavşağından karşı yöne geçmek isteyen Ahmet Turan (25) yönetimindeki 60 HN 329 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki aracın sürücüleri Ahmet Turan, Davut Kaya ile birlikte Dürdane(90), Kadriye(41) ve Sündüz Kaya (20) ve Haydar Armağan(45) yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Dürdane Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Diğerlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Menderes Belediyesi ile Büyükşehir arasında gerginlik (2)

\"KOCAOĞLU İZMİR\'İN PADİŞAHI DEĞİLDİR\"

Menderes Belediye Başkanı AK Parti\'li Bülent Soylu, Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan gerginlik ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. CHP\'li İzmir Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu\'na tepki gösteren, yaklaşık bir yıldır Menderes\'te yol krizi yaşandığını belirten Soylu, \"Menderes\'te yaşanan yol krizini sağır sultan bile biliyor artık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU\'nun Menderes\'e yaptığı zulüm artık herkesin dilinde. Biz Menderesliler olarak bunun zaten farkındaydık. Seçim arifesinde başlatılan gölge oyunlarıyla bizi vatandaşımızla karşı karşıya getirmeye çalıştılar ama bunda başarılı olamadılar. Çünkü benim Menderesli hemşehrim yapılan oyunun farkında. Aylardır sözde hizmet verdiklerini ifade edenler yolları kazıp bırakıp, bozuk, çukurlu yollara bizi mahkum etti. Defalarca mağduriyetimizi dile getirmemize rağmen bizi duymazlıktan, görmezlikten geldiler. Sonunda yaşadığımız sıkıntıya kendimiz çözüm olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin yapması gereken işi biz yapmaya başladık\" dedi.

\"KAFASINA GÖRE İSTEDİĞİ YERİ KAZAMAZ\"

İlçelerinde asfalt seferberliği başlattıklarını belirten Başkan Soylu şöyle devam etti: \"İlçe merkezimizde olduğu gibi olayın yaşandığı İbrahim Turan Caddesi\'nde de yapılacak çalışmalar için ihaleye çıktık. Bunun öncesinde ise gerekli kurumlara yapacağımız çalışmayla ilgili bilgileri de aktardık ve 15 Ocak 2018 tarihi sonrası belirtilen noktalarda herhangi bir çalışmaya izin verilmeyeceğini belirttik. Aylardır sesimizi duymayanlar bizi görmezden gelenler ne hikmettir ki bizim başlattığımız çalışmalar sonrası sözde Menderes\'i önemsiyormuş gibi bir çaba içine girdiler. Gelinen noktada İbrahim Turan Caddesi\'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaya başladıkları bilgisini aldık. Bilgiyi alır almaz da hemen alana gittik. Bizimle herhangi bir şekilde iletişime geçmeye tenezzül dahi etmeyenler, ilçemizde çalışma yapacaklarını ifade ettiler. Menderes Belediye başkanı olarak Mendereslilerin sesiyim. Ve Mendereslilerin sesi olarak onlara soruyorum. Bugüne kadar neredeydiniz? Bizim çağrılarımıza neden sessiz kaldınız? İbrahim Turan Caddesi ve planladığımız birçok noktada çalışmaları Menderes Belediyesi olarak biz yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi kimseyi kandırmasın. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da İzmir\'in padişahı değildir. Kafasına göre istediği yeri kazamaz, kazdığı gibi de aylarca açık bırakamaz. Yeter, Menderes\'i ve benim Menderesli hemşehrilerimi siyaset oyunlarınıza artık dahil etmeyin. Haberlerde tehditten bahsediyorlar. Neyi, kimi tehdit etmişim. Söylediğim tek bir şey var. Ben size burada çalışma yaptırmam. Evet yine söylüyorum. Menderes\'te siyasi oyunlar içinde hizmet vermek isteyenlere geçit vermeyeceğim.\"

