DHA YURT BÜLTENİ - 10

Göçmen faciasında ölü sayısı 23\'e yükseldi

KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 23\'e yükselirken, 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Önceki gün, Kandıra Kefken\'de 64 mil açıkta göçmenleri taşıyan teknenin kötü hava şartları nedeniyle batması sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 23\'e yükseldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 helikopterli Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 karakol gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne bağlı 1 kurtarma botu kurtarma çalışmalarına katılırken, helikopter ile yapılan aramalarda 1 ceset görüldü. Sahil Güvenlik personeli cesedi denizden çıkardı. Ölü sayısı 23\'e yükselirken, kurtarılan göçmenlerden teyit edilen son bilgilere göre kayıp olduğu değerlendirilen 3 göçmenin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Haber: KANDIRA(Kocaeli), (DHA)

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Hakkari\'de öldürülen PKK\'lı eski BDP ilçe başkanı çıktı



HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK\'lı terörist Ali Damar\'ın, 2011-12 tarihleri arasında Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde kapatılan BDP\'nin İlçe Başkanlığı görevini yaptığı belirlendi.

Yüksekova İlçesi Buzuldağları bölgesinde 22 Eylül cuma günü güvenlik güçlerinin PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ölü olarak ele geçirilen 3 PKK\'lıdan birinin \'Serxabun\' kod adlı Ali Damar olduğu belirtildi. Damar\'ın, 2011-12 tarihleri arasında Nusaybin İlçesi\'nde kapatılan BDP\'nin İlçe Başkanlığı\'nı yaptığı ortaya çıktı. Ali Damar’ın yakınları cenazeyi almak üzere Hakkari’ye gitti.



Görüntü Dökümü:

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-PKK\'lı terörist Ali Damar\'ın fotoğrafı

Haber: NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

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Bakan Soylu: Bu coğrafyada Türkiye’nin hâkimiyetini engelleyemeyeceksiniz (2)

AKÇAABAT KONGRESİNDE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sürmene İlçesi\'ne giderek burada partisinin 6’ncı olağan ilçe kongresine katıldı. Bakan Soylu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'yle ilgili değerlendirmede bulunarak Türkiye\'nin yeni bir yolculuğa başlayacağını belirtti, önlerindeki 2 yılın ise çok önemli olduğunu söyledi.

Terörle mücadeleye ilişkin konuşan Bakan Soylu \"Bizim terörle mücadelemize ilişkin maalesef hiç yakışmayacak bir iftirayı ortaya koydular. Yerli malı insansız ve silahlı hava araçlarının imha ettiği teröristleri sivil ilan ettiler. Piknik yapıyorlarmış sanki orası Hıdırnebi Yaylası, sanki orası Uzungöl. Bunların her birini görüyor ve izliyoruz. Bu kadro her türlü ayak oyunu, darbe ve iftiraya rağmen bir gün dahi geri atmadı. Ülkemizin gelişmesi ve yarınlara gitmesi için bu kadro bir gün dahi geri adım atmadı. Yorgunuz evet, sabahtan akşama kadar çalışıyoruz\" dedi.

\'BU TÜRKİYE\'Yİ DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ\'

Terör örgüte katılım oranından düşün olduğunu da kaydeden Bakan Soylu, \"Bizi terörle uğraştırıyorlardı değil mi? Dediler ki \'biz bunların terörle hakkından geliriz\' uğraştılar. Şimdi yerle bir oldular. Türkiye\'yi terörle terbiye etmeye çalıştınız zannettiniz ki 15 Temmuz\'dan sonra Türkiye kıpırdayamayacak öyle mi? Kendi kabiliyetlerimizi o kadar geliştirdik ki. Bakanlık bünyesinde geçen yıllarda İHA\'larla çok az uçuş vardı. Şimdi ise onlara nefes aldırmıyoruz. Artık havada denetim yapıyoruz. Şimdi ayda 2 bin 600 saat üzerlerinde yerli, milli ay yıldızlı bizim insansız hava uçaklarımız terörle mücadele bizim en büyük güçlerimizden birisi haline geliyor. Daha önemli adımlarımız var. Bize kamera vermiyorlardı, aha da şimdi biz üretiyoruz. Uçaklarımızı kendimiz üretiyoruz, Atak helikopterlerimizi kendimiz üretiyoruz, Altay tankımızı kendimiz üretiyoruz. Bu Türkiye\'yi diz çöktüremeyeceksiniz\" diye konuştu.

\'BUNLAR ONLAR İÇİN KARA KIŞ OLACAK\'

Son bir yıldaki operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin rakamları paylaşan Soylu şöyle dedi: \"Son bir yılda yapılan operasyonlarda 2 bin 374 terörist etkisiz hale getirildi. Bu önemli bir rakam. Örgüte katılım oranı azaldı, nefesleri tükendi hiç merak etmeyin. Bir şey söyleyeyim ama gülmeyin. Bunlar telsiz konuşmalarını çok severdi. Korkudan telsiz konuşmaları dahi yapamıyorlar. Bu konuşmaların sayısı da geçen yıla oranla yarı yarıya düştü. Niye? Telsiz konuşmalarını tespit ediyoruz kafalarına hemen biniyoruz. Bunlar \'acaba kışın nasıl rahat edebiliriz\' diye düşünüyorlar. Bu kış onlar için kara kış olacak. Hiç endişe etmeyin\"

TRABZONSPOR MAÇINI HATIRLATTI TAKTİK VERDİ

Bakan Soylu Trabzonspor\'un 3-0 galipken 4-3 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor maçını hatırlatarak \"Size güzel bir taktik vereyim. Bizim bu Trabzonspor\'da iyi taktik almıyor ama. Taktik şu: takım iyi inşallah futbolcular da iyi, inanıyoruz da. Ben son yılların en iyi takımının kurulduğu kanaatindeyim. Ama diyorsunuz ki \'Hatice\'ye bakma neticeye bak\' Sonuçlar iyi olacak. Ben inanıyorum. Bu Batı Recep Tayyip Erdoğan\'la uğraşmaktan vazgeçer mi? Geçmez. Onlar Tayyip Erdoğan\'la uğraştıkça biz daha çok çalışacağız. Daha fazla hedeflerimize konsantre olacağız\" ifadelerinde bulundu. Tek liste olarak gidilen kongrede Emre Akgün AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakanın konuşması

-Detaylar

HABER KAMERA: Fatih TURAN/TRABON,(DHA)

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, hafız çocuklara sertifikalarını verdi (2)



BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: REFERANDUM İPTALİ İSTİYORUZ

Bursa\'da bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) pazartesi günü yapılacağını açıkladığı Irak\'tan ayrılmayı öngören bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Referandum kararının ertelenmesini değil, iptal edilmesini istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Referandum kararının ertelenmesi önümüzdeki süreçte yeniden gündeme gelmesi anlamına gelir, biz bunu da kabul etmiyoruz. Esasen bugün Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi içerisinde siyaset yapan sivil toplum kurumları olsun, partiler olsun, bu noktada bir görüş birliğine sahip değiller. Bu konu 15-16 yaşındaki romantik hayallerin peşine takılarak gidilecek bir konu da değildir. Burada Türkmenler, Kürtler, Araplar, Süryaniler yaşıyor. Biz kesinlikle Irak\'ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesinde yarar olduğunu, zaten 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması\'nın da bu çerçevede yürürlüğe girdiğini, buna rağmen böyle bir adım atılıyor olmasının bu imzalanan anlaşmaya muhalefet ve aynı zamanda provokasyon olduğunu söylüyoruz. Irak\'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini, tüm bu taleplerimize, beklentilerimize rağmen eğer bu referandum gerçekleştirilecek olur ise Türkiye\'nin de kendi çerçevesinden atacağı adımlar mutlaka vardır. Bunlarla ilgili olarak kararlar alınmıştır. Adımların hangi çerçevede olacağını elbette göreceğiz. Bunlardan ilki tezkerenin uzatılması söz konusuydu. Tezkereyi uzattık. O anlamda önümüzde yolumuz açılmış oldu. Bunun dışında çeşitli şekillerde alacağımız kararlar mutlaka var. Bunları kararlaştırdık. Devreye almakta da hiçbir beis görmüyoruz. Bu noktada bölgenin istikrar ve huzurunun korunması için Türkiye olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız.\"

\'TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR\'

Askeri bir müdahalenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, \"Konu MGK bünyesinde tartışıldı. Akabinde Bakanlar Kurulumuzun toplantısında tekrardan değerlendirmeye tabi tutuldu ve alınabilecek tedbirler noktasında gerekli adımların atılması kararlaştırıldı. Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye eskiden olduğu gibi bölgedeki bir takım tezleri kendisine dayatılarak yol alındığı, kendi içine kapanarak etrafında olup bitene gözlerini yumduğu bir Türkiye değildir. Artık bu bölgede güçlü bir Türkiye vardır. Bu bölgede atılacak adımlarda Türkiye\'nin iddia ve tezlerinin de mutlaka nazara alınması gerekir. Tekrardan bir çağrıda bulunuyorum. Barzani mutlaka bu referandum kararını gözden geçirip, erteleme değil iptal etmelidir\" diye konuştu.

\'KARARDA ISRAR ETMESİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR\'

Kuzey Irak\'taki Barzani yönetimin bölgede itibarını kaybettiğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: \"Bugün ABDi, birçok Batılı ülke, İran, Irak, Türkiye, Rusya ve daha birçok ülkenin bu manada bunu yanlış bulduğunu ifade etmesine rağmen Irak Bölgesel Yönetimi\'nin sadece İsrail\'in peşine takılarak bu kararında ısrar etmesini anlamak mümkün değildir. Barzani yönetimi ve partisi bugün bölgede itibarını kaybeden bir konumdadır. Barzani kendi siyasi ikbali için önümüzdeki seçimler için de böyle bir adım atıyorsa bu akıl tutulmasından da öte bir davranıştır. Herkes sağduyulu düşünmek zorundadır. Bu bölge 1. Dünya Savaşı\'nda yaşananların halen canlı hatıralarını biliyoruz. 1. Dünya Savaşı ve sonrasında yaşananları gördükten sonra hala bunun peşinden koşmanın akıl alır bir tarafı yoktur. Ellerinde cetvellerle bölgede cirit atanların varlığını bilmekle beraber buna rağmen tekrardan köyleri, aileleri birbirinden ayıracak böyle bir davranışın hiçbir şekilde fayda sağlamayacağını, öncelikle de bölgede yaşayan çeşitli kesimler için fayda sağlamayacağını, hele ki Barzani\'ye hiçbir getirisi olmayacağını, hayallerin peşine takılarak siyaset yapmanın artık gününün geçtiğini, rasyonel düşüncenin, reapolitik durumların nazarı itibara alınması gerektiğini hatırlaması gerekiyor.\" Çavuşoğlu, daha sonra Malatya Darende Derneği Geleneksel 11. Piknik Şöleni\'ne katıldı.

Haber: BURSA,(DHA)

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kuran-ı Kerim\'e iman etmek, en önemli vazifelerimizden birisidir (Görüntü Ekiyle Yeniden)

AMASYA\'da düzenlenen Hafızlık Yarışması Türkiye Finali\'nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, \"Müslümanlar olarak hepimizin Kuran-ı Kerim\'e karşı sorumlulukları vardır. Kuran-ı Kerim\'e hakkıyla iman etmek, Allah’ın kitabı bilinci ile iman etmek, en önemli vazifelerimizden birisidir. Halkımızın inancımız ile ilgili bütün meselelerde başkalığımızı takip etmesi bizi memnun etmektedir\" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Amasya İl Müftülüğü tarafından organize edilen ve Fatih Sultan Mehmet Camii\'nde düzenlenen Hafızlık Yarışması Türkiye Finali\'ne katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslümanların Kuran-ı Kerim\'e karşı sorumlulukları olduğunu belirterek, \"Müslümanlar olarak hepimizin Kuran-ı Kerim\'e karşı sorumlulukları vardır. Kuran-ı Kerim\'e hakkıyla iman etmek, Allah’ın kitabı bilinci ile iman etmek, en önemli vazifelerimizden birisidir. Din İşleri Yüksek Kurulumuz başta olmak üzere bütün birimlerimiz ve personelimiz ile kitabımızı en doğru bilgi ile anlatmanın gayreti içerisindeyiz. Halkımızın inancımız ile ilgili bütün meselelerde Başkalığımızı takip etmesi bizi memnun etmektedir. Bugünün bunalımlar yaşayan, türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına Kuran-ı Kerim\'in hayat verme ilkelerini taşımak bir sorumluluktur. Kulluk görevimizdir. Özellikle hafızlarımız bunun farkında olmalıdır. Kuran-ı Kerim\'i okuma, ezberleme, anlama, yaşama çabasının ve yarışmasının kaybedeni asla yoktur. Hepsi kazanandır. Herkes inancı, samimiyeti ve niyetine göre mutlaka kazanmıştır, kazanmaya da devam edecektir\" dedi. Düzenlenen finalde birinciliği Manisa\'dan katılan İbrahim Onavcı, ikinciliği Trabzon\'dan katılan Muhammed Esat Can ve üçüncülüğü ise İstanbul\'dan katılan Muhammed Emin Falay aldı. Birinciye 10, ikinciye 8, üçüncüye 6 Cumhuriyet altınının verildiği finallerde dereye girenlere ödüllerini Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş verdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş daha sonra karayolu ile Ankara’ya gitmek Amasya\'dan ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Camii dışndan ve içinden detay

-Yarışcılardan detayalr

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın gelmesinden detay

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın konuşması

-Ödül töreni

-Diğer detaylar



(SÜRE: 5:15 dk) - (Boyut: 586 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Balık yakalama yarışması tamamlandı

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde düzenlenen Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması sona erdi.

Akharım Belediyesi\'nin Afyon Tatlı Su Olta Balıkçıları ve Su Hayatı Koruma Derneği (ATSOBDER) işbirliğiyle düzenlediği Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması sona erdi. Örenler Barajı\'ndaki yarışmaya 2\'şer, 3\'er kişiden oluşan toplam 46 takım katıldı. Yarışmanın ödül törenine Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, yarışmacılar ve vatandaş katıldı. En fazla 4 olta ve 4 iğneyle yarışan takımların yakaladığı balıklar boy ve kilo olmak üzere iki kategoride değerlendirildi. Yarışmaya Afyonkarahisar\'dan katılan Halil İbrahim Okşar ve Salih Uyar yakaladıkları 2.5 kilogram ağırlığında, 56 santim uzunluğundaki balıkla birinci oldu. Yarışma tamamlandıktan sonra protokol üyeleri yakalanan bazı balıkları göle bırakırken düzenlenen törenle dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal, \"Türkiye genelinde üçüncüsü düzenlenen bu yarışma Afyonkarahisar ilimizde bir ilk. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 17 ilden yarışmacımız katıldı. Denizi olmayan bir ilimiz olan Afyonkarahisar\'a deniz getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu yarışmanın devamını getirmek istiyoruz\" dedi.

\"GÜZEL KEYİFLİ YARIYMAYDI\"

Yarışmaya Eskişehir\'den katılan 38 yaşındaki Gökhan Volkan Şahin, \"Balık tutamasak da buraya sportif amaçlı geldiğimiz için güzel ve keyifli bir yarışmaydı. Gelecek nesli düşünüyorsak sal- bırak kampanyasına bütün herkesi davet ediyorum. Amaç balık yemekse deniz balığı her yerde satılıyor. Ekolojik sistemi bozmamamız lazım\" diye konuştu.

\"AMACIMIZ KENDİMİZİ TEST ETMEKTİ\"

Afyonkarahisar\'dan yarışmaya katılan 25 yaşındaki Ali Fidan, \"Yarışmaya ilk defa katılıyorum. Amaç kendimizi denemek ve test etmekti. Sonrasında balık yakaladık ve iddiamız kuvvetlendi. 7 balık yakaladık. En uzun balığımız 45 santim ve 1 kilo 300 gram\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Balık tutma alanından geniş acı

- Balık tutmaya çalışan yarışmacılar

- RÖP 1: Gökhan Volkan Yasin (yarışmacı)

- RÖP 2: Ali Fidan (Balık tutan yarışmacı)

- Tutulan balığı hakem boyunu ölçerken

- RÖP 3: Eşref Ünsal (Akharım Belediye Başkanı)

- Ak Parti Milletvekili Ali Özkaya balığı suya bırakırken

- Protokolden

- Ödüllerden

123 MB /// 03.53\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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Kastamonu\'da drift gösterisi

KASTAMONU Belediyesi tarafından düzenlenen otomobillerin drift gösterisi, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Kastamonu Belediyesi\'nin düzenlediği ve çeşitli illerden otomobil sürücülerinin katıldığı drift gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kuzeykent Mahallesi Miting alanında gerçekleştirilen gösteride yaklaşık 5 otomobilin drift yaparken lastikleri yandı. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği drift gösterisine Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz\'in yanısıra, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş program öncesi yaptığı konuşmada kent merkezine 232 bin metrekare alan üzerine 15 Temmuz Gençlik Merkezi ve Oto yarış pistinin yapılacağını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yarış alanı genel görünüm

-Belediye Başkanı konuşması

-Drift gösterisi

-Vatandaşları gösterileri izlemesi

Süre: (03:42) Boyut: (118 MB)

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)