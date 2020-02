DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ANTALYA KEMER\'DE ORMAN YANGINI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.Kemer\'e bağlı Beldibi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. D400 karayolu yakınında 3 ayrı noktada başlayan yangına çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polisin de bölgede güvenlik önlemi aldığı yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcayan ekipler karayolu kenarından yangın noktasına çekilen hortumlarla alevlere müdahale ediyor. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel de bölgeye gitti. Diğer yandan elektrik dağıtım şirketi tedbir amacıyla yangın bölgesindeki elektrik akımını kesti.

\'YANGINI ÇEVRELEYEREK İNİYORUZ\'

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, olay yerine gelerek çalışmaları denetledi. Gazetecilere yangınla ilgili açıklama yapan Vedat Dikici, \"Yangın 19.38 itibariyle çıktı. Yangına yakındaki bir arazözümüz ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra takviye kuvvetlerle 15 arazöze çıktık. Yangın rüzgarın etkisiyle yukarı doğru tırmandı. Bu saha milli park sahası, Beydağları Milli Parklarına ait bir saha. Şu anda yangının üst kısmındaki ilerlemesini durdurduk. Artık etrafındaki güvenliği almaya çalışıyoruz. Burası sık bir orman. Altı da önemli ölçüde örtüyle kaplı olduğu için ve yamaç olduğu için gece vakti tırmanmak da zor. Ona rağmen zirveye ulaştılar. Şu anda yukarıdan aşağıya yangını çevreleyerek iniyoruz. Çok ağır bir poyraz olmazsa yangını hemen hemen önledik diyebiliriz. Gün batımından dolayı uçak ve helikopterler çalışmıyor. Dozer yangının içine doğru bir yol açmaya çalışıyor. Onu da yapabilirsek içten daha iyi soğutma yapacağız. Elektrik hattındaki yolu da tamir ediyoruz. Oradan da soğutmamıza devam edeceğiz\" diye konuştu.

Vedat Dikici yangına 15 arazöz, 90 işçi ve 12 teknik elemanla müdahale edildiğini de aktarırken, yangının şu ana kadar yaklaşık 5- 6 hektar alanda etkili olduğunu kaydetti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya\'nın Kemer ilçesinde üç ayrı noktada başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

2)İZMİR\'DE TARİHİ KONAK ALEV ALEV YANDI

İZMİR\'in Tire ilçesinde tarihi bir konak, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin restorasyon çalışmalarını sürdürdüğü Dere Mahallesi Bakırlı Sokak\'taki tarihi konakta, bugün saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, alevleri çevredeki diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Tarihi konağın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

3)MOBİLYA FİRMASINI KUNDAKLAYAN KİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI



BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki Metal Sanayi\'nde kurulu bulunan mobilya fabrikası önünde çıkan yangının bir kişi tarafından çıkarıldığı belirlendi. Fabrika önündeki kartonları yakıp kaçan kişinin görüntüleri çevredesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesinde Metal Sanayi\'nde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Sanayide devriye görevini sürdüren polis ekipleri 25\'inci sokaktan geçerken bir mobilya fabrikasının önünde bulunan kartonların yandığını fark etti. Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, güvenlik kameralarında yaptıkları kontrolde bir kişinin bisikletle fabrika önüne gelerek kartonları ateşe verdiğini, daha sonra da bisikletiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi. Yangında fabrika zarar görmezken polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

4)ANNESİNİN HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLMESİNE KARŞI ÇIKAN KARDEŞİNİ VURDU



BURSA\'da yatalak annesini huzurevine yerleştirmek isteyen Muharrem Y. (64), kendisine karşı çıkan kardeşi Ramadan Y.\'yi (57), sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatalak annesi Fatma Y.\'ye (83) evinde bakan Ramadan Y., cadde üzerindeki çay ocağında oturduğu sırada yanına ağabeyi Muharrem Y. geldi. Muharrem Y., annesini huzurevine yerleştirmek istidiğini söyleyince, kardeşi buna karşı çıktı. Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkaran Muharrem Y., kardeşi Ramadan Y.\'nin üzerine yürüdü. Muharrem Y. ardından tabancayla kardeşine ateş etti. Kolundan ve kaburgasından yaralanan Ramadan Y., yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ramadan Y.\'yi ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Muharrem Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)TRAKTÖRDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ, ARKADAŞLARI SAĞLIK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

ŞANLIURFA\'da Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde çalışan Ümit Çiftçi (32), çöpleri yüklediği traktörden düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İşçinin mesai arkadaşları olay yerine geç geldiğini iddia ettikleri sağlık görevlilerine tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenice Mahallesi\'nde meydana geldi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli olan Ümit Çiftçi, traktörle mahallede yüklediği çöpleri toplama merkezine götürmek için sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen traktörün arkasına oturdu. Bir süre tehlikeli olmasına rağmen traktörün arkasında oturarak yolculuk yapan Çiftçi, Akçakale-Toki çevreyolunda dengesini kaybetmesi sonucu traktörün altına düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler, traktörü durdurup yaralı işçinin yardımına koştu. Bu sırada Çiftçi\'nin arkadaşları sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İşçiler, olay yerine geç geldiği ileri sürülen ambulanstaki doktor ve hemşireye tekme- tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ağır yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiftçi, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6)SOKAKTA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

ŞANLIURFA\'da sokakta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükyol Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşiyle tartışan kadın, evi terk edip babasının evine gitti. Barışmak isteyen koca, gittiği kayınpederinin evinde olumsuz yanıt alınca, kayınbiraderleriyle tartıştı. Kısa sürede evde büyüyen tartışma, sokakta devam etti, tekme-tokat ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından bıçakla saldırıya uğrayan İbrahim Halil K., bacağından yaralandı. Bu sırada kanlar içersindeki yaralıyı gören iki kadın olay yerinde baygınlık geçirdi. Kavgada gerginliğin büyümesi üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kavgada yaralanan İbrahim Halil K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışıp kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

7)ÖRDEK HAVUZUNA DÜŞEN KÜÇÜK KUZENLER BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, ördekler için oluşturulan havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren iki küçük kuzen, son anda anneleri tarafından kurtarıldı. Hastanelere kaldırılan kuzenler tedaviye alındı.

Olay, Serdivan Kazımpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Yıldırım (3) ile Asaf Likos (2) isimli kuzenler, evlerinin arka bahçesinde oyun oynadıkları sırada ördekler için oluşturulan yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki havuza düştü. 3 metrekarelik havuzda boğulma tehlikesi geçiren küçük kuzenleri son anda anneleri fark etti. Anneler çocukları sudan çıkarırken, çevredeki iş yerinde bulunan vatandaşlar ise hemen 112 Acile haber verdi. Solunumu duran Kerim ilk olarak Serdivan ilçesinde bulunan özel bir hastaneye, Asaf ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yeniden hayata döndürülen Kerim daha sonra Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne sevk edildi. İki kuzenin anneleri hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi.

Polis ekipleri, çocukların boğulma tehlikesi geçirdiği havuza gelerek incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kağızman\'da Sedanur\'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (3)

8)SEDANUR\'U ARAMA ÇALIŞMALARI SAZLIKTA YOĞUNLAŞTI

Kars\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki Sedanur Güzel\'in (9) bulunmasına yönelik çalışmalar, köye 4 kilometre mesafedeki sazlık alanda yoğunlaştı. AFAD ve UMKE ekipleri Kars-Kağızman karayolu kenarındaki sazlık alanda arama çalışması yaptı. Ekipler sazlık alana girmekte zorluk çekti. 4 metre yüksekliğindeki sazlıkta yapılan çalışmalarda da bir ize rastlanmadı. Çalışmalara bugün devam edilecek.

9)BALKONDA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

DİYARBAKIR\'da ikamet ettiği evinin balkonunda pompalı tüfekle rastgele ateş ederek korku saçan Abdullah Gezer, polisin iknası sonucu teslim oldu. Merkez Bağlar ilçesindeki Aydın Arslan Bulvarı\'ndaki Seyitoğlu apartmanında 6\'ıncı katında ikamet eden 60 yaşındaki Abdullah Gezer, nedeni öğrenilemeyen bir sebepten ötürü balkona çıkarak pompalı silahla çevreye rastgele ateş etti. Olayın yaşanmasıyla bölgeye çok sayıda polis özel harekat ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra, Gezer\'in teslim olması için çağrı da bulundu. Gezer\'in \'Teslim ol\' çağrısına çevreye rastgele ateş etmesiyle, polis ekipleri Gezer\'in evine operasyon düzenledi. Eve giren polis ekipleri, Gezer ile yaptıkları konuşmanın ardından onu ikna ederek, teslim olmasını sağladı. Yaklaşık 2 saat balkonda kalarak, çevreye rastgele ateş açan Gezer\'in evinde yatalak eşinin de olduğu öğrenildi. Evinde yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarılan Gezer, gözaltına alınarak, ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

10)PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN ADAM EKMEK BIÇAĞINI KARNINA SAPLADI



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları bulunan Kenan Ş.(46), geçirdiği bunalım sonucu cadde üzerinde ekmek bıçağını karnına sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Kenan Ş., karnındaki bıçakla Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Olay gece yarısı Bursa\'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kenan Ş., Adnan Menderes bulvarı üzerinde yürürken, geçirdiği bunalım sonucu üzerinde taşıdığı bıçağı, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında karnına sapladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kenan Ş.\'yi gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kenan Ş., karnında saplı olan bıçakla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kenan Ş., hemen ameliyata alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

11)ETLERİNE ZEHİR KONULAN 6 ÇOBAN KÖPEĞİ ÖLDÜ

KONYA\'nın Derbent ilçesinde etlerine zehir karıştırıldığı ileri sürülen 6 çoban köpeği öldü.

Olay, iki gün önce ilçeye bağlı Aladağ mevkii Kağnıcılar yaylasında meydana geldi. İddiaya göre Celal Kağnıcı\'ya ait kangal cinsi çoban köpekleri kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce yedikleri etlere katılan zehir nedeniyle öldü. Köpeklerinin zehirlenip öldürüldüğünü belirten Kağnıcı, \"Bunları yapanlar bulunup cezalandırılsın. Köpeklerin etlerine zehir katmışlar. 6 köpeğim zehirlenip öldürüldü. Jandarmaya gidip şikayetçi oldum. Kim yaptıysa bulunsun.\"dedi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

12)HATAY\'DA PAMUK TARLASINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik pamuk tarlasında düzenlenen operasyonda 4 ayrı poşet içerisinde 151 adet paketlenmiş halde 307 bin 418 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu T.S.A. isimli bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını önlemeye yönelik çalışmalar yürüten narkotik birimleri, Reyhanlı ilçesi Konuk Mahallesi yakınlarındaki bir pamuk tarlasına operasyon düzenledi. Yapılan aramalar sonucunda 4 ayrı poşet içerisinde 151 adet paketlenmiş halde 307 bin 418 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda kaçmaya çalışan T.S.A. isimli Suriye\'li vatandaş yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından T.S.A., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13)CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: GÜNDEMİMİZDE İTTİFAK YOK



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemlerinde yerel seçimler için ittifak olmadığını belirterek, \"Biz İYİ Parti\'ye oy veren seçmenlerin, Adalet ve Kalkınma Partisi\'ne oy veren seçmenlerin, Milliyetçi Hareket Partisi\'ne oy veren seçmenlerin diğer partilere oy veren seçmenlerin tamamının oyuna talibiz. Biz tabanda mutabakata inanıyoruz. Hiç kimse ile herhangi bir görüşme içinde değiliz, olmayacağız da\" dedi. CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, partisinin Tekirdağ il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konular üzerine açıklamalarda bulundu. Dün Gaziler Günü olduğunu hatırlanan Öztrak, gazilerin önemli sorunlarını bulunduğunu belirtti. Tutuklanan CHP eski Milletvekili Eren Erdem\'in bugünkü duruşmasının ertelendiğini söyleyen Öztrak, \"Hangi gerekçelerle tutuklu olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Erdem, 3 aydır duruşmaya çıkıp kendisini savunamıyor. Hem Eren Erdem hem de milletvekili Enis Berberoğlu siyasi tutsaktır\" ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına değinen Öztrak, \"Başarılı bir ders yılı olsun diyoruz. İnşallah eğitim sistemimiz ideolojik ve siyasi vesayetten kurtulur ve ülkemizin en değerli varlığı olan gençlerimizi dünyanın bütün ülkelerinde, bütün arenalarında yarışabilecek eğitim bilgi ve beceri düzeyine getirme imkanı buluruz. Ders yılı açılırken yine kitap yok, öğretmeni olmayan okullar var, öğrencilerin istediği okula yerleşemediği için açık liseye gitmek zorunda bırakılması gibi şikayetler alıyoruz. Eğitimdeki bütün sorunların bir an önce giderilmesini bekliyoruz\" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ders kitapları deyince akla hemen kağıt geldiğini belirterek, Türk Lirası\'nın aşırı değer kaybetmesi sonucu 98 yıllık Resmi Gazete\'nin artık kağıda basılmayacağını ve internet ortamında yayınlanacağını söyledi. Öztrak, şunları kaydetti:

\"Tabii çok acı bir şey. Yerel basında da çok ciddi sorunların olduğunu biliyorum. Çok ciddi işten çıkartmalar var. Kağıt meselesi yerel basınımız açısından önemli bir problem. Dolayısıyla hükümeti bu konuda bir an önce kağıt fiyatları ile ilgili olarak önlem almaya çağırıyoruz. Bugün Sayın Erdoğan diyor ki \'Türkiye\'de artık dolarla sözleşme yapılmayacak\'. Ama daha dün değil evvelki gün kendisine bağlı Hazine Müsteşarlığı, damadına bağlı müsteşarlık, bir yönetmelik çıkarttı ve yönetmelikte dedi ki, \'Bu dövizle, dolarla sözleşme yapmama yasağı sadece yerleşikler arasında yapılan sözleşmeleri kapsar\'. Yetmez; diyor ki \'Döviz kredisi kullanarak bu yatırımı yapanların da dövizle yaptıkları sözleşmeler devam eder\'. Yani diyor ki \'Eğer bu tarafta döviz kredisi varsa, bu tarafını Türk Lirası\'na çevirdiğin zaman bilanço bozulur, o nedenle ikisi de durur. Bu yapılan alışveriş merkezlerinin çoğu dövizli krediyle yapılmıştır. Dolayısıyla hani alışveriş merkezlerinde dövizle kirayı kaldıracaklardı ya bu düzenlemeyle dövizle yapılan kira kontratlarını Türk Lirası\'na çevirmek artık mümkün değil. Ama daha vahimi var; \'Türkiye\'de dolar kullanan yandı\' diyor tek adam. Bir dakika; siz bu sabah bir tebliğ yayınladınız, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığını satıyorsunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığını dolara endeksli olarak satıyorsunuz. Arkadaşlar sonra da diyorlar ki, Türkiye\'de kriz miriz yok, bunların hepsi manipülasyon.\"

\'BİZİ NEDEN SÜREKLİ HDP İLE YAN YANA GETİRİYORSUNUZ\'

Öztrak, inşaatı devam eden 3\'üncü havalimanındaki işçi eylemlerine de değindi. Öztrak, havalimanının açılışının 29 Ekim\'e yetiştirilmemesiyle ilgili bazı marjinal gruplara, HDP ve CHP\'li bazı milletvekillerinin destek verdiği provokasyonlardan bahsedildiğini söyledi. Öztrak, \"Ben şu anda bu iktidar partisini anlamakta zorluk çekiyorum. Neden bizi sürekli HDP ile yan yana getirmeye çalışıyorlar anlayamıyorum\" dedi.

CHP\'li milletvekillerinin inşaat alanına gözlem yapmak, işçilerin, \'tahtakurusu içinde uyudukları, dayak yedikleri, çalışma izni olmayan işçilerin çalıştırıldığı\' yönündeki şikayetlerini yerinde incelemek için gittiğini ifade eden Öztrak, \"Bugün orada tutuklanan 24 işçi var. Öyle anlaşılıyor ki, orada çalışma izni olmadan çalışan işçiler var. CHP\'li vekiller provokasyon yapmak için oraya gitmedi, emekçilerin hakkına sahip çıkmak için gitti. Ve bundan böyle bu ülkede kim eziliyorsa biz onları yanında durmaya devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

\'UÇAN SARAYIN İÇİ KAÇ DOLARA YAPILIYOR?\'

Türk Lirası\'nın yılın başından bu yana yüzde 40 oranında değer kaybettiğini söyleyen Faik Öztrak, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'yi borca batırdılar. Türkiye sıcak para esiri oldu. Türkiye\'de sıcak para ile ekonomiyi şişirmeyi tercih ettiler, gerçek üretime dayalı bir büyüme yapmak yerine. Neden? Çünkü tek adam hayali, tek adam arzusu gözlerini kör etti. Ciddi bir ekonomik problemler var ama diyor ki şimdi, \'Bu kriz bizim krizimiz değil\'. Sizin kriziniz değil çünkü siz kalktınız uçan saray almak için araştırma yaptınız. Katar Emiri görünce demiş ki \'Ben bu Türkiye\'ye satmam hibe, hediye ederim 500 milyonluk dolarlık dünyanın en pahalı en lüks uçağını\'. Türkiye\'de insanlar çok büyük sıkıntı çekiyor; pazar yangın yerine dönmüş, aile bütçeleri perişan, yumurta fiyatı bir ayda yüzde 20 artmış, elektrik, doğalgaz fiyatları artmış, daha da artacak. \'Bu kriz bizim krizimiz değil, biz kendimize uçan saray alalım\' diyorsunuz. Uçan sarayı vermişsiniz, boyatıyorsunuz şimdi. İçini de renove ediyorsunuz. Aldığımız bilgilere göre bu uçan sarayın renovasyonu, boyanması 100 milyon dolarmış. Bunu da soruyorum; bu uçan sarayın içinin yapılması, boyanması kaç liradır?\"

Merkez Bankası\'nın geçen hafta Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin 16 yıllık iktidar dönemindeki faiz oranlarında en yüksek artışını yaptığını hatırlatan Öztrak, faiz oranlarının 17,75\'ten 24\'e çıkarıldığını, şu anda piyasada kredi faizlerinin yüzde 40 ve üzerinde olduğunu söyledi. Öztrak, bu faizlerle ne çiftçinin, ne vatandaşın, ne iş adamının ne de yatırımcının ayakta kalacağını belirterek, \"Bugün siz yatırımcıyı götürdünüz bankanın elinde tutsak ettiniz bu faizle. Ondan sonra manipülasyon. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu krizin üzerinden aslında 6 ayda gelinir. Çünkü 2002 yılında Türkiye bir kriz yaşadı. Bu kriz çıktıktan sonra da, ben Hazine müsteşarı oldum. Türk ekonomisi 6 ayda kendini topladı. 6 ayda bu krizin üstesinden gelinir. Ama bu yönetim, \'Kriz yok, manipülasyon\' diyerek ve uçan saraylar alarak, kendini kalkıp memleketin kalan son gümüşlerini devrettikleri Varlık Fonu şirketinin başına yönetim kurulu başkanı atayarak, damadını da orada vekil yaparak gerçekten Türkiye\'de bir kriz olduğunun farkında olmadığını göstermiştir. 6 yıl da geçse bunlar bu krizin altından kalkamaz\" dedi.

EKONOMİ VE KRİZ YÖNETMEK GÜVEN İŞİDİR

Bir krizi yönetmenin güven işi olduğunu söyleyen Faik Öztrak, \"Adil olduğunuzu göstereceksiniz. Vatandaşa \'yapma\' dediğinizde siz yaparsanız, bu olmaz. Türkiye\'de bugüne kadar yapılmış en yüksek faiz artışını yaptınız ama bir uçan saray aldınız, bir de kendinizi yönetim kurulu yaptınız, size buradaki güveni bitirdiniz. Aslında o faiz artışı size bir nefes alma olanağı sağlıyordu. Türkiye\'de artık dolara endeksli vatandaşlık satılıyor. Bir de orada damping yapmışlar. Eskiden 1 milyon dolarlık mal aldığında veriyorlardı vatandaşlığı, şimdi \'500 bine veriyoruz\' diyor. Çok açık seçik söyleyeyim işler vahim. İşin vahameti de bunun ne olduğunun farkında olmayan bir iktidar tarafından yönetiliyor olmamız. 24 Haziran\'da Türkiye tek adam başkanlık rejimine geçti. Tek adam parti devleti rejimine geçti. Ondan sonra her şey kötü gidiyor. Ne dedik, referandum boyunca söyledik, seçim boyunca söyledik; \'Bu tek adam parti rejimi devleti rejiminden bu vatandaşa hiçbir hayır gelmez, gelmiyor\" dedi.

\'GÜNDEMİMİZDE İTTİFAK YOK\'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir soru üzerine, yerel seçim için gündemlerinde bir ittifak olmadığını vurguladı. Öztrak, \"Biz İYİ Parti\'ye oy veren seçmenlerin, Adalet ve Kalkınma Partisi\'ne oy veren seçmenlerin, Milliyetçi Hareket Partisi\'ne oy veren seçmenlerin diğer partilere oy veren seçmenlerin tamamının oyuna talibiz. Biz tabanda mutabakata inanıyoruz. Hiç kimse ile herhangi bir görüşme içinde değiliz, olmayacağız da. Seçimler bitti, biter bitmez Cumhuriyet Halk Partisi\'ne bir kurultay yaptırmaya çalıştılar. Onun yanına da \'Cumhuriyet Halk Partisi şu veya bu partiyle de ittifak yapacağı\' eklediler. Bunların ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi\'ni bu süreçte yani devletin yeniden yapılanması ve yerel seçimlere gidilmesi sürecinde etkisizleştirmeye dönük hareketlerdir\" diye konuştu.

14)BANDIRMA\'DA FESTİVAL BAŞLADI

BALIKESİR\'İN Bandırma ilçesinde her yıl düzenlenen \"29. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali\" Korozman Kavşağı\'ndan başlayan ve sahil bandında sona eren festival yürüyüşü ile başladı.

Festival yürüyüşüne Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, animasyon ekipleri ve yaklaşık 500 Bandırmalı katıldı. Festival yürüyüşü birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Makedonya halk ekibinin sahne aldığı gösterinin ardından konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırmalıların birbirinden farklı kültürel etkinliklerle buluşacağına işaret etti. Mirza, \"Barışın, demokrasinin, hoşgörünün sevginin kenti Bandırmanın bu özel gününe tanıklık eden sevgili Bandırmalılar. Bandırma her alanda çok canlı yaşamıyla, her anı dolu dolu yaşayan bir kenttir. Son günlerde bu canlılık farklı bir boyut kazanmıştır. Sahil şenliği ile başlayan, 17 Eylül kurutuş günü coşkusunu yansıtan programlarla kentimizi sarmıştır. Bugünde 29. kez sizlerle buluşan Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali yeni güzelliklerle sizlere \'merhaba\' diyorö dedi.

Başkan Mirza\'nın konuşmasının ardından \"Umutö resim, seramik, cam sergisi, \"Bandırma\'dan izlenimlerö isimli fotoğraf sergisi, \"Bandırma temalı hediyelik eşya tasarım yarışması sergisi ve \"Sevgi Duvarıö isimli 150 seramik eserinden oluşan projenin açılışı gerçekleştirildi. 23 Eylül\'e kadar devam edecek olan festivalde 4 gün boyunca; Ece Seçkin 21 Eylül, Ceza 22 Eylül, Demet Akalın 23 Eylül akşamlarında Cumhuriyet Meydanı\'nda halk konserleri verecek. Konserlerin yanı sıra festivalde tiyatro ve sergiler de Bandırmalı sanatseverler ile buluşacak.

