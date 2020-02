DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)HAKKARİ\'DE ŞEHİT KORUCULAR İÇİN TÖREN

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kayalar bölgesi kırsalında, yol arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK\'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucuları Fehmi Özer (29) ve Adil Özer (28) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Bekir Abacı, Mehmet Nurullah Kahraman, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, asker, korucu, polis ve şehitlerin yakınları katıldı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehit korucuların yakınlarını komutanlar teselli etmeye çalıştı. Şehit güvenlik korucuların cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasından sonra, din görevlileri tarafından dualar okundu. Duaların ardından şehit güvenlik korucuları evli Fehmi Özer ile evli ve 1 çocuk babası Adil Özer\'in cenazeleri toprağa verilmek üzere helikopterle Şemdinli ilçesine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Törenden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

2)AKŞENER: ADALETİ TESİS ETMEZSENİZ MİLLETİN VİCDANINDA MAHKUM OLURSUNUZ



İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, \"Hukuk, adalet vatandaş içindir. Adaleti tesis etmezseniz millet zora düşer, kalkınma durur, yatırım ortadan kalkar. Adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz\" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Konya\'daki Kılıçarslan Meydanı\'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Mitin alanındaki kadınlar, kürsüye çıkan Akşener\'e yemenilerini verdi. Oy için kadınlardan söz isteyen Akşener, seçim çalışmalarının eşit şartlarda yürütülmediğini savundu. Akşener, \"Gönül isterdi ki eşit şartlarda seçim olsun. Gönül ister ki seviye düşmesin, küfürler, iftiralar havada uçuşmasın. Şimdi bazen düşünüyorum; geçmişte rahmetli Erbakan Hoca, Demirel, Ecevit, Özal döneminde bugün seçimde yapılan konuşmalar yapılmış olsa millet isyan eder. Eğer bir kanun çıksa \'siyasetçinin biri hakaret ve küfür ettiğinde hukuken ceza ve hapis\' dense şu an adayların bir kısmı, başta Sayın Erdoğan olmak üzere kesinlikle hapiste olurdu\" diye konuştu.

\'DOLAR ALDI BAŞINI GİDİYOR\'

Dövizdeki hareketliliğe değinen Akşener, Merkez Bankası\'nın (MB) önceki gün faiz artırımında bulunduğunu hatırlattı. Miting alanına gelmeden baktığında, doların 4.70 olduğunu gördüğünü anlatan Akşener, \"Dolar aldı başını, gitti. Dediler ki \'Üst akıl sebep oldu\'. Üst akıl sebep olduysa tedbirlerini açıkla, nasıl düşüreceğini, ne yapacağını açıkla da biz de yanında duralım\" dedi.

Ekonominin kötüye gittiğini 1 ay önce ekonomi kurmaylarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında dile getirdiğini kaydeden Akşener, muhalefet olduğu için söylediklerinin dikkate alınmadığını savundu.

\'TÜRKİYE\'NİN BORCUNU YÜKSELTİR\'

Doların yükselmesi nedeniyle Türkiye\'nin borcunun da yükseleceğini söyleyen Akşener, şöyle devam etti: \"Türkiye\'de dolar yükselirse Türkiye\'nin borcu artar. Hem sanayinin girdisi artar hem satışını düşürür. Ekonomide tercih yaptı, inşaat sektörünü öne koydu. An itibarıyla inşaat sektörü yanıyor. Demir arttı, beton arttı, her şey arttı. Yaptıkları inşaatların satışları durdu. Sanayiye baktığınız zaman 450 milyar dolar borç aldınız. Sonra döndünüz 16 yılda 2 trilyon dolar vergimizle para topladınız. 70 milyar dolar özelleştirmeyle para topladınız. Bunlarla fabrika yapmadınız, sanayiyi geliştirmediniz, istihdam yaratmadınız. Ne yaptınız? Doğrudur, yol yaptınız. Bölünmüş yol yaptınız, hepsi çöküyor. Şehir hastanesi yaptınız. Şehir hastanelerini millet adına yapmadınız. Şehir hastanelerinin kiracısısınız. İstanbul\'da tüp geçit yaptığınız; geçenden 10 akçe, geçmeyenden 100 akçe. Konyalı, İstanbul\'daki tüp geçitten geçmediği halde yandaş müteahhitlere verilen garanti sebebiyle vergilerinizden para ödeniyor. Köprü yaptınız. Sahibi siz değil, yandaş müteahhit. Peki 450 milyar borç, 70 milyar dolar özelleştirme, 2 trilyon dolar vergi; kardeşim siz ne yaptınız? Siz fabrika mı yaptınız? Bu çocuklara, gençlere iş mi buldunuz? Kadınlarımızın tencerelerine 100 gram et koymalarını mı sağladınız? Bu parayı ne yaptınız? Bu parayla yandaş müteahhit zengin ettiniz.\"

Konuşmasında hukukun önemine de vurgu yapan Akşener, şunları söyledi:

\"Dolar gidiyor, bir şey dikkatimi çekti. Demek ki bunların parası dolarda ki hepsi elini ovuşturuyor. Sonra size döndü, dediler ki \'Dolarla bizim işimiz yok\'. Nasıl işiniz yok? Çiftçi mazotu 6 liraya alırsa gıdanın her safhasında her şeye zam gelirse ayakkabınızdan, şapkasına kadar her konuda zamlanırsa doğal gazınızdan elektriğinize kadar zamlanırsa bunların hepsi dolarla. Nasıl dolarla işimiz yok bizim? Dolayısıyla Türkiye\'nin ekonomisini içine tükürdünüz. Yandaş zengin ederken, çoluğunuzu çocuğunuzu zengin ederken, Türkiye\'nin ekonomisini içine tükürdünüz. Buradan uyarıyorum; 24 Haziran akşamı her şey düzelecekmiş. Bugünden 24 Mayıs\'tan düzeltmen için elinden tutan mı var kardeşim? 16 yıldır ha bire mağdursun. Önce bütün kurumların içine tükürdün. Bütün kurumları darmadağın ettin. Önce FETÖ’cülerin adaletiyle hukuk yönettin. Bugün geldik, Tayyip Erdoğan hukuku ile yönetiliyor. Hukuk, vatandaş içindir. Adalet, vatandaş içindir. Adaleti tesis etmezseniz millet zora düşer, kalkınma durur, yatırım ortadan kalkar. Dolayısıyla adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz. Devlet çöker, kurumlar çöker.\" Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nın 13 günlük masrafının, özelleştirilen bütün şeker fabrikalarının 1 yıllık zararına eşit olduğunu öne süren Akşener, \"Az ye be kardeşim, az harca be kardeşim\" dedi. Bakanların, müsteşarların lüks araçlarla gezdiğini belirten Akşener, \"Vatan çocukları eziyet görürken, bakan çocuklarının devletin kiraladığı lüks araçların içinde gezmesini ortadan kaldıracağız\" diye konuştu.İşsiz gençlere iş bulana kadar vatandaşlık maaşı bağlayacağını dile getiren Akşener, Yüksek Öğretim Kurumu\'nu (YÖK) kapatıp, yetkilerini üniversitelere vereceğini söyledi.

Meral Akşener, konuşmasının ardından Karaman\'daki mitinge katılmak üzere Konya\'dan ayrıldı.

MİTİNG ALANINDA GERGİNLİK

Öte yandan İYİ Partililer miting alanından ayrılırken, alanda bulunan bir genç kız, \'Rabia\' işareti yaparak, \"Kazanamayacaksınız\" dedi. Bu sırada bir genç erkek de AK Parti lehine konuşma yapınca, İYİ Partili gençler ona saldırdı. Polis, araya girerek, gençleri alandan uzaklaştırdı.

\'ÜST AKLIN BELİNİ KIRMAK İÇİN AL TEDBİRİNİ, BİZ YANINDA OLALIM\'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Konya\'nın ardından Karaman\'da 15 Temmuz Aktekke Kent Meydanı\'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Akşener, dolardaki yükselişe değinerek şunları söyledi:

\"Dolar aldı başını gitti. İş başındaki arkadaşlar bunun sebebini üst akla bağladılar. Buradan bir soru sormak isterim. Üst akıl madem doları uçuruyor, önlem almak, tedbir almak için bu üst aklın elini ve belini kırmak için elini tutan mı var kardeşim? Al tedbirini, millet senin yanında olsun, biz senin yanında olalım. Buradan bizi yönetenlere seslenmek istiyorum; ekonomi tercihiniz yanlıştı. Ekonomi tercihiniz fabrika satmak üzerine kuruldu. İstihdam yaratmak yerine, tam tersine betonu tercih ettiniz. Vatan çocuklarının cebinden 5 lira çıkmıyor. Dolayısıyla yanlış tercihiniz bugün ekonomiyi en kötü duruma getirdi. Milletin parasıyla yapılmış fabrikaları sattınız. En son şeker fabrikasını sattınız, pancarı ve çiftçiyi bitirtiniz. Gıda sanayinin merkezi olan bu bölgede, tarlasıyla çiftçi küstü. Bu bölgenin buğdayı ortadan kalktı, Rusya\'dan buğday ithalatı var. Şeker fabrikaları kapatıldı, buna karşılık Amerika’dan mısır şurubu, mısır ithalatı var. Amerikan çiftçisi kazanıyor, Türk çiftçisi ise tarlasıyla küs.\"

Akşener, yatırım yapanların önünü açacaklarını belirterek, \"Biz beton yapmak yerine, fabrika yapanların önünü açacağız\" dedi.

Yatırımcıya ek teşvikler vereceklerini vurgulayan Akşener, yatırım sırasında aradaki bürokrasiyi de ortadan kaldıracaklarını söyledi. 4 yıllık üniversite mezunlarının işsiz olduğunu ifade eden Akşener, \"Üniversite binaları yaptılar, içlerinde hocalar yok. Adliye sarayı yaptılar, içinde adalet yok. Onun için bu genç kardeşlerime devletin iş verme mecburiyeti var. O çocukların anasının, babasının önünde ezilmesinin önüne geçeceğiz. İş buluncaya kadar da her gence vatandaşlık maaşı bağlayacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------

KONYA

- Akşener\'in miting alanına gelişi

- Miting alanından detay

- Akşener\'in konuşması

- Miting sonrası AK Partili gençlere saldırı

KARAMAN

- Meral Akşener\'in alana gelişi

- Akşener\'in konuşması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: KONYA /KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

3)KARAMOLLAOĞLU: ADALET OLMADAN BU ÜLKEYE PARA GELMEZ



SAADET Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, doların artışı ile ilgili ortaya atılan senaryolar üzerine, \"Dışarıdan 30 milyar dolar getirilecekmiş, dolar şimdi seçime kadar adım adım 3.60\'a 3.70\'e inecekmiş. Öbür taraftan daha korkunç senaryolar bu iş 4.58\'le 4.60\'la 4.70\'le bitmeyecekmiş 7\'ye 8\'e kadar Allah muhafaza çıkacak ülke ekonomisi felç olacakmış. Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez\" dedi.Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Sakarya\'da bir otelde sosyal medya üzerinden \'Değiştir Sakarya\' hashtagiyle ilk kez canlı yayında soru-cevap şeklinde gerçekleşen \'E-miting\' düzenledi. Karamollaoğlu, ilk olarak partililere hitap ederken daha sonra eline bir tablet alarak vatandaşların sosyal medya üzerinden sorduğu soruları cevapladı. Dolar için düşeceği ve yükseleceği yönünde iki ayrı senaryo üretildiğini belirten Karamollaoğlu, \"Dolar aldı başını gidiyor. Ne zaman duracağını bilemiyoruz. Şimdi senaryolar üretiliyor efendim dışarıdan 30 milyar dolar getirilecekmiş, dolar şimdi seçime kadar adım adım 3.60\'a 3.70\'e inecekmiş, bakın gördünüz mü biz başımıza böyle bir çorap örülmeye kalkıldığında bununla nasıl mücadele edip başarı kazanıyoruz diye de millete nota verecekler. Öbür taraftan daha korkunç senaryolar bu iş 4.58\'le 4.60\'la 4.70\'le bitmeyecekmiş 7\'ye 8\'e kadar Allah muhafaza çıkacak ülke ekonomisi felç olacakmış. Bunun üstesinden de kimse gelemez diyorlar. Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez\" dedi.

\'KENDİNDEN ŞİKAYET EDEN İKTİDAR BAŞKA YERDE GÖRÜLMEDİ\'

Karamollaoğlu, seçimin daha ağır faturalar çıkmaması için erken yapıldığını kaydederek, \"Bu seçim eğer birkaç ay daha gecikseydi bugün aslında ilk emarelerin görmüş olduğumuz dolardaki yükseliş başka sahalara da intikal edecek, hükümet ayakta kalma imkanını kendisinde bulamayacaktı. Bu kadar acele edilmesinin sebebi sadece alınacak acı reçeteleri biraz geciktirmekten ibaret. Çıktılar bu sıkıntıların içinde bol vaatlerde bulunmaya başladılar. Bugünkü iktidar gibi kendinden şikayet eden başka hiç bir partiye dünya tarihinde rastlanmamıştır. Nereye giderseniz gidin hep aldatıldık, yanlış yaptık, milletimizden özür diliyoruz, Allah bizi affetsin, şuraya ihanet ettik. Yeter yahu eğer bu kadar yanlış yapmaya siz meyilseniz bundan sonra bu işi düzelteceğinizin emaresini bile görmek isterken göremiyoruz\" diye konuştu.

Karamollaoğlu, parti olarak medya ambargosuyla karşı karşıya oldukları için sosyal medyayı kullandıklarını belirterek, \"Bize bir ambargo uygulanıyor medyada bunun için biz de bu konuya çok açıklık net bir cevap olsun diye şu ifadeyi kulandık, \'medya padişahınsa sosyal medya bizimdir.\' İnsanlarımızın, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin çok daha fazlasına ulaşmış bulunuyoruz. Böyle bir yönetim tarzı dünyada yok. Ben bazı kelimeleri böyle ölçerek kullanıyorum. Bu nereye götürür bizi. Diktatörlük kelimesini kullanmak istemiyorum ama ister istemez diktaya eğilimi vardır bu sistemin\" dedi.

Karamollaoğlu, 15 Temmuz\'la ilgil yürütülen soruşturmada gereken derinliğe inilemediğini kaydederek, şöyle konuştu:

\"Bugün ülkemizde iyi bir mücadele var bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz, bir 15 Temmuz kalkışması oldu. Milletimizin cesaretiyle bu kalkışma engellendi, bastırıldı. Bunu hükümet tek başına kendisine mal etmek istiyor ama bu aslında milletimizin gösterdiği şecaatle, basiretle ilgili bir konudur. Bunun arkasından bu mücadele bu kalkışmanın köküne inilemedi. İnilmiş olsa zaten OHAL kalkar. Hala OHAL\'le yönetiliyor ülkemiz, üstelikte seçime giderken. Bu kalkışmayla ilgili en ciddi mücadeleyi biz yaparız. Bu örgütle bizim hiç bir alakamız olmadığını dünya alem biliyor.\"

Görüntü Dökümü

----------------------------

Salondan görüntüler

Konuşma

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

4)ÇAYDA BALIK AVLARKEN SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR



KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde balık avlamak isteyen 4 kişi, yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Keşiş Çayı\'nda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde oturan 4 kişi, Andırın\'ın Kumarlı Mahallesi\'nde iki ilçeyi birbirinden ayıran Keşiş Çayı\'na balık avlamaya gitti. Bir süre sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle suyun debisinin aniden yükselmesi sonucu 4 arkadaş mahsur kaldı ve bir ağacın dalına tutunarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, vatandaşların yerini tespit ederek kurtarma ekipleri istedi. Bölgeye Kahramanmaraş ve Osmaniye\'den AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde balık avlamak için gittikleri Keşiş Çayı\'nda yağmur nedeniyle su debisinin yükselmesi sonucu mahsur kalan Serdar Menekşe, Zafer Menekşe, Mustafa Kemal Yılmazer ve Ömer Nas, AFAD ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda kurtarıldı. 5 saat çayda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 4 kişi, olay yerinde bekleyen ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen Serdar Menekşe, Mustafa Kemal Yılmazer, Zafer Menekşe ve Ömer Nas, ekiplere teşekkür ederek evlerine gitti.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Keşiş Çayı

- Çalışma yapan ekipler

(EK)

- Kurtarma ekipleri

- AFAD\'ın halat atması

- Dalgıç can yeleği giydirirken

- Mahsur kalanların bekleyişi

- Atılan halatı tutmaları

- Dalgıcın mahsur kalanları kurtarması

- Kurtarılanların ekiplerin yanına getirilmesi

Haber-Kamera: İskender ZENGİN / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

5)SULAMA KANALINA DÜŞEN KİŞİYİ, PAZAR ESNAFI KURTARDI

ADANA\'da henüz bilinmeyen bir nedenle Devlet Su İşleri\'ne ait (DSİ) sulama kanalına düşen Ömercik Canlı\'yı (40), pazar esnafı Süphan Akan (22) tarafından kurtardı. Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömercik Canlı\'nın köprüden sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis\'e bildirdi. Fatih Semt Pazarı\'nda tezgah kurmakta olan Süphan Akan, vatandaşların bağrışmalarını duyunca sulama kanalının kıyısına geldi. Akan, gecenin karanlığında kanala atlayarak, suyun içinde sürüklenen Canlı\'yı yakaladı. Canlı, diğer pazar esnafı ve itfaiye erlerinin uzattığı halat yardımıyla kanala düştüğü yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Canlı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Canlı\'nın hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Yerde yatan Ömercik Canlı\'dan görüntü

- Canlı\'nın sedyeye alınması

- Canlı\'nın sedye ile ambulansa taşınması

- Canlı\'nın ambulansın içinde görüntüsü

- Canlı\'lı kurtaran Süphan Akan ile röp.

- İtfaiye aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

6)İZMİR\'DE, KULLANILMAYAN BİR EVDE YANGIN ÇIKTI



İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, kullanılmayan bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın, dün gündüz saatlerinde Kurtuluş Mahallesi\'ndeki boş olan evde, bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evden yükselen alevleri gören çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Yanan evden görüntü

- Ekiplerin müdahalesinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

7)HALK OTOBÜSÜ MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



AYDIN\'ın Yenipazar ilçesinde, halk otobüsü ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Üzeyir Sakman öldü, arkada oturan ve kask takmayan Tanju Türkoğlu ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Dalama Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Üzeyir Sekman\'ın (27) kullandığı 09 UG 836 plakalı motosikletle, Orhan Ödek yönetimindeki 09 DJ 621 plakalı belediye otobüsü çarpıştı. Kazada ikisi de kasksız olan Sekman ve arka oturan arkadaşı evli ve 2 çocuk babası Tanju Türkoğlu (27) motosikletten savrulup kanlar içinde yerde kaldı. Yaralanan iki arkadaşın, Umurlu Mahallesi\'ndeki çalıştıkları mezbahadan Acarlar Mahallesi\'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kazayı görenler 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Üzeyir Sekman\'ın öldüğünü belirlerken, ağır yaralı Türkoğlu ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Türkoğlu\'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Kaza yerinden

- Ölen Üzeyir Sakman\'ın fotosu

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

8)ULUDERELİ AİLELER, MEZAR BAŞINDA AİHM, AVUKAT VE SİYASETÇİLERE TEPKİ GÖSTERDİ



ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü Irak sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde savaş uçaklarının operasyonu sonucu yaşamını yitiren 34 kişi ile ilgili davanın AİHM tarafından kabul edilemez bulunması, ailelerin tepkisine yol açtı. Her perşembe olduğu gibi mezarlıkta açıklama yapan aileler, bugünkü açıklamada, AİHM, Şırnak Baro Başkanı ve HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş\'a tepki gösterdi.

Aileler adına mezarlıkta 334\'üncü haftada açıklama yapan Veli Encü, \"Karar açıklandığından beri siyasetçilerimizden, avukatlarımızdan, ilgili baro ve baro başkanı olan avukattan bir açıklama, bir özeleştiri bekledik. Düne kadar arayıp halimizi soran 3-5 insan dışında bir açıklama gelmedi. Bugün açıklama yapacağımızı öğrendiklerinden beri de telefonlarımız susmuyor. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz\" dedi. Davalarını Anayasa Mahkemesi’ne götürmek için 1100 avukatın gönüllü olduğunu ve başvurunun böyle simge bir temsille yapıldığını söyleyen Encü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Ancak, bu temsiliyete rağmen siyasetçilerimiz ve avukatlarımızın takdiriyle dosyanın sorumluluğu çok küçük bir avukat grubuyla yürütülmüş, sorumluluk ise Şırnak Barosu\'na verilmiş. Başvuru sonrasında bilgi almak istediğimizde, genelde ulaşamadığımız baroya ulaşabildiğimiz zamanlarda bize işler yolunda, takip ediyoruz denildi. AYM’nin 24 Şubat 2016 tarihli kararından öğrendiğimize göre AYM, eksik belgeleri ilgili avukat olan ve halen Şırnak barosu başkanı olan Nuşirevan Elçi’den istemiş ve avukatımız 15 günlük yasal süreyi 2 gün geçirerek belgeleri 19 Ağustos yerine 21 Ağustos 2014’te, herhangi bir mazeret belirtmeden göndermiştir. Sonrasında mahkemeye sağlık ocağından aldığı bir rapor göndermiş ama bu raporu da 23 Eylül 2014 tarihinde göndermiştir. AYM raporda öne sürdüğü mazereti kabul etmemiş ve Şubat 2016’da davayı reddetmiştir. Roboski gibi tarihi bir davada belgeyi geç gönderen, mazeretini de ondan bir ay sonra gönderen avukat Nuşirevan Elçi ne bize ne de kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamış, telefonlarımıza çıkmamıştır. Dosyayı takip eden Şırnak Barosu’nun beceriksizliği ve sorumsuzluğu sebebiyle AİHM sürecini başka hukukçularla yürütmek istedik. Sanki AYM’deki skandal sorumsuzluktan biz sorumluymuşuz gibi Şırnak Barosu biz ailelere tavır almış, gözaltılarımıza gelmemiş, gözaltına alınanlar için telefonlarımıza çıkmamıştır. Dosyanın kimlerle nasıl takip edileceği konusunda ailelerle görüşen, aileleri ikna eden hukukçu siyasetçimiz Meral Danış Beştaş’ın da bugüne kadar bir açıklama yapmamış olması, bu kararı gündemleştirecek bir basın açıklaması düzenlememiş olması, aileleri aramamış olması düşündürücüdür. Olumlu sonuçlandığında üzerinden şöhret kazanacakları ama reddedildiğinde sorumluluğu paylaşmaktan kaçan dosyanın sorumlu avukatlarından herhangi birinin bugüne kadar bizi arayıp tek bir söz söylememiş olması ibretliktir.\"

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Basın açıklaması

Haber: ŞIRNAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

9)MOTOSİKLETLE GELDİ, TAKİP CİHAZI YERLEŞTİRİP, KAÇTI

ADANA\'da kimliği belirsiz bir kişi, motosikletle yanaştığı Ercüment Çelik\'in (39) iki aracına takip cihazı yerleştirip kaçtı. Çelik\'in durumu fark edip, polise bildirmesi üzerine, soruşturma başlatıldı.

Esrarengiz olay, gece saat 01.15 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78011 Sokak\'ta meydana geldi. Reklam işi yapan Ercüment Çelik, gece yarısı eve gelip, otomobilini oturduğu apartmanın otoparkına bıraktı. Çelik\'in eve çıkmasının ardından, bir kişi plakası alınamayan motosikletiyle apartmanın önüne geldi. Şüpheli, Çelik\'e ait 01 BJV 98 plakalı otomobilin altına poşete sarılı bir şey yapıştırdıktan sonra kaçtı. Komşusunun fark edip, haber vermesi üzerine dışarı çıkan Çelik, otomobil altına yapıştırılmış poşeti söktü. Poşete sarılı şeyin bir elektronik cihaz olduğunu gören Çelik, yolun kenarına park ettiği 35 AP 6883 plakalı hafif ticari aracını da kontrol etti. Aynı şekilde hafif ticari aracının da altına poşete sarılı bir şeyin yapıştırıldığını fark eden Çelik, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, hafif ticari aracın altına yapıştırılan poşeti sökerek incelendi. Otomobilin ve hafif ticari aracın altına yerleştirilen cihazların, ilk belirmelere göre takip cihazı olduğu öğrenildi. Herhangi bir hasmının olmadığını belirten Çelik, ne olduğunu anlayamadığını söyledi. Polisin el koyduğu takip cihazları, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Otomobil ve cihazdan görüntü

- Takip cihazı ve sarılı olduğu poşetten görüntü

- Olay yeri inceleme polisinin inceleme yapması

- Sokaktaki polislerden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin hafif ticari aracın altında inceleme yapması

- Polislerin aracın altındaki poşeti sökmesi

- Yerdeki poşetten görüntü

- Araçtan görüntü

- Ercüment Çelik ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

10)VALİ ARAYA GİRDİ, TAVUK ÜRETİMİ YENİDEN BAŞLADI



SAKARYA\'da maliyet nedeniyle üretimi durduran tavuk üreticileri, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu\'nun arabuluculuğuyla tavuk entegre firmalarıyla bir araya gelerek, anlaşmaya vardı. Kümes sahibi tavuk üreticileri, 16 günlük aranın ardından yeniden üretim kararı aldı.

Sakarya\'da tavuk entegre firmalarıyla maliyetler konusunda anlaşmaya varamayan tavuk üreticileri geçen günlerde kümeslerinde tavuk üretimini durdurdu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu devreye girerek tavuk üreticileri ile tavuk entegre firmalarının yetkililerini bir araya getirdi. Valilikte düzenlenen toplantıda tarafların anlaşmaya varmasıyla, yeniden üretime başlama kararı alındı. Diğer tavuk entegre firmalarıyla da anlaşmaya yakın olunduğu bildirildi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, firmalar ve üreticiler üzülmeden sistemi sürdüreceklerini temenni ettiklerini belirterek, \"Tabii sektörde dönem dönem sorunlar yaşanıyor. Oluşabilecek ihtilaflarda ve diğer sektörün sorunlarıyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere toplandık. Firma ile üreticilerle istişareleri sürdürme konusunda mutabakata varıldı ama varılacak sonuçta sözleşmeyi de inşallah üreticilerle bizzat imzalayacaklar, istişareler bizzat sürecektir. Bu anlamda karşılıklı mutabakata varıldı, inşallah iki taraf da birbirlerini üzmeden bu sistem devam eder diyoruz\" dedi.

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç, sektörün ve ülkenin zarar görmesini istemediklerini belirterek, \"Marmara Bölgesi\'nde bundan 16 gün önce başlayan kümeslere hayvan koymama eylemimizde, bugünden itibaren Sayın Valimizin de araya girmesiyle ön uzlaşı oldu. Bundan sonraki süreçte birkaç madde üzerinde kaldık. Bu maddelerle ilgili de önümüzdeki günlerde sonuç alınacak. Bugünden itibaren üreticimiz hayvan koymaya başlayacak diye karar alınmıştır. Sakarya bölgesi öncülüğünde başlayan ve 5 ili kapsayan görüşmelerde, başlangıcında bölgenin yüzde 50\'si eyleme katılmıştı. Bu her geçen gün artıyordu, 16 gündür üreticilerimiz hayvan koymuyor. Hedefimiz, hakkımızı almaktı. Sayın Valimizin de bugün araya girmesiyle yönetmeliğe uygun yeni sözleşmeler üzerinde mutabık kalındı. 2-3 madde üzerinde belli eksiklikler kaldı, onları da önümüzdeki günlerde karşılıklı görüşerek aşacağız. Sektör ve ülke zarar görmesin diye bugün itibarıyla üretim için üreticilerimize bilgi aktarılmıştır. Onlar bir fiyat verdi, biz bir fiyat verdik, orta noktada buluşacağız diye düşünüyorum. Çünkü bu işin gerçekten kaygısını sıkıntısını çeken biziz gece gündüz\" diye konuştu.

Kararı alan ilk birlik olan Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray, ileriki süreçte mutlu olacaklarını belirterek, \"Bu süreçte bize destek veren arkadaşlarıma ve emekçi kardeşlerime bu davanın arkasında durdukları için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte dostluk çerçevesinde üretimi yapacak olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Civciv almadık, tamamen kanun çerçevesinde mücadelemizi yaptık. Kanun dışı hiçbir eylemde bulunmadık. İllaki taleplerimiz yüksektir ama bugün itibarıyla da bu üretimi yapmaya devam edeceğiz. Mutlu olacağız inşallah\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Toplantıdan görüntüler

Açıklamalar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

11)GARAJDA ÜRETTİLEN RAMAZAN PİDELERİNE EL KONULDU

BUCA Belediyesi zabıtası, sağlıksız gıda tacirlerine geçit vermiyor. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Buca İnönü Mahallesi\'ndeki bir apartman garajına operasyon düzenleyen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş garajda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce Ramazan pidesi ve 266 kilo kuru pasta ele geçirdi.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sağlıksız koşullarda kaçak üretim yapıp, halk sağlığıyla oynayanlara karşı operasyon düzenledi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle Buca İnönü Mahallesi\'ndeki bir apartmana baskın yapan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş araç garajında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 130 ramazan pidesi, 266 kilo kuru pasta, 96 kilo bitkisel yağ ve kilolarca pasta üretim malzemesi ele geçirdi. Suriye uyruklu A.M. tarafından üretim yapılan imalathaneyi inceleyen ekipler insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturmanın ötesinde mide bulandıran görüntülerle karşılaştı. Temizlik ve hijyenden eser olmayan imalathanede bozulmuş, böceklenmiş gıda maddeleri tespit edildi. Garajdan bozma imalathanede un çuvalları, şerbet ve bitkisel yağların mikrop yuvası yerlerde depolandığını, atık suların imalathane içine sızdığını belirleyen ekipler, insan sağlığı ve gıda güvenliğini hiçe sayarak ruhsatsız üretim yapan işletme ve firma yetkilisi hakkında yasal işlem başlattı.

Kilolarca sağlıksız gıda maddesine imha etmek üzere el koyan zabıta ekipleri, halkın sağlığıyla oynayan imalathaneyi de mühürleyerek kapattı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Garajdan görüntü

- İmalattan görüntü

- Garajın mühürlenmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

12)6 KİŞİLİK AİLENİN HARABE EVİ YENİLENDİ



EDİRNE\'nin Karaağaç Mahallesi\'nde biri engelli 2 çocuk ile yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi veren 6 kişilik Kalanbak ailesinin evi, Edirne Belediyesi tarafından yenilendi.

Karaağaç Mahallesi’nde Cevat Kalanbak (60), eşi, oğlu, gelini, torunu ve 28 yaşındaki engelli oğlu Kemal Kalanbak ile birlikte yaşadıkları harabe ev, yaklaşık 2 ay önce Edirne Belediyesi tarafından yenisi yapılmak üzere yıkıldı. Daha sonra aileye mutfak, banyo ve 2 odadan oluşan 80 metrekare büyüklüğünde ev yapıldı. Evin tamamlanmasının ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, aileye yeni evin anahtarını teslim etti. Edirne Belediyesi olarak 4 yıl içinde 160 evi yenilediklerini belirten Gürkan, \"İnsanların yaşamını sürdürmesi için temel ihtiyaçlar var; beslenme, barınma ve su. Elbette bir belediye olarak bunların tümünü karışlamak mümkün değil. Roman kardeşlerimizin barınma koşulları iyi değil. Tüm evleri yenileme şansımız, ekonomik imkanımız yok. Dört yılda yaklaşık 160 evi yeniledik. Geliri olmayan, ailesinde engelli bireyi olan vatandaşlarımıza öncelik veriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yaşam koşulları kötüyse bu engel katlanarak artıyor. Fen İşleri Müdürlüğü burada çalışma yaptı. İki ayda yaşadıkları evi bitirdik. 22 bin liraya mal oldu. İnşallah daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler. Kamu kurumları olarak, devlet imkan sağlarsa daha da fazlasını yapmaya devam edeceğizö dedi. Başkan Gürkan, engelli olan Kemal Kalanbak’ın rahat edebilmesi için banyoya engelli aparatlarının da takılacağını söyledi.

Zor şartlar altında yaşadıklarını belirten Cevat Kalanbak, “Allah, başkanımız Recep Gürkan’dan razı olsun. Artık daha iyi şartlarda yaşayacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Sokaktan genel detay

Evden genel detay

Cevat Kalanbak ile röp.

Recep Gürkan ile röp.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

13)SU ŞİŞELERİYLE KANSERDE ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKECEKLER



BURSA İl Sağlık Müdürlüğü ve Karacakaya Doğal Kaynak Suları firması işbirliğiyle, 23 milyon su şişesine \'Kanserde erken teşhis hayat kurtarır\' ve \'Ücretsiz kanser taramalarınız İçin KETEM\'e müracaat edin\' yazılı etiketler yapıştırıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ile Karacakaya Doğal Kaynak Suları Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kahraman, kanserde erken teşhis konusunda farkındalığı artırmak amacıyla protokol imzaladı. Kanser Erken Teşhiş, Tarama ve Eğitim Merkezi\'nde (KETEM) düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Bursa\'yı kanser tarama, teşhis ve tedavide marka il haline getirmek istediklerini söyledi. Hedeflerinin kanser bilinci oluşmuş, kanser taramaları için düzenli olarak KETEM birimlerine başvuran bir toplum oluşturmak olduğunu ifade eden Akan, \"İlimizde faaliyet gösteren firma ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda, üretecekleri 23 milyon adet yarım litrelik pet şişe suya \'Kanserde erken teşhis hayat kurtarır\' ve \'Ücretsiz kanser taramalarınız İçin KETEM’e müracaat edin\' yazılı sloganları yerleştirdik. Buradaki amacımız 23 milyon vatandaşa kanserde erken teşhisin önemini anlatmak ve taramanın gerekliliğini ve önemini vurgulamak\" dedi.

\'BU PROJEYE KATILMAKTAN MUTLUYUZ\'

Kanser hastalığının, çağın en büyük problemlerinden biri olarak karşılarına çıktığını belirten Karacakaya Doğal Kaynak Suları Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kahraman da \"Bizler de böylesi önemli bir konuya kayıtsız kalmamak ve yürütülen başarılı çalışmalara katkı koymak amacıyla firmamıza ait 0.5 litre pet şişe sularımızda kanserle mücadeleye yönelik sloganlara yer verdik. Buradaki nihai hedefimiz kansere dikkat çekmek ve vatandaşımızı erken teşhiş için kanser taramalarına sevk etmektir. Böylesine önemli bir sorumluluk projesinde yer almaktan son derece mutluluk duyuyoruz\" diye konuştu.

Toplantıya katılan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire Başkanı Tacettin Kızılboğa ile Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, desteklerinden dolayı Sinan Kahraman\'a teşekkür belgesi takdim etti.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Basın toplantısından görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================