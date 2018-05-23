DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ANKARA\'DA CİNNET GETİREN ANNE 2 KIZ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ



ANKARA\'nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren anne Lütfiye Alver, 8 ve 5 yaşındaki kız çocuklarını boğarak ve bıçaklayarak öldürdü. Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. 444\'üncü sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1\'inci katında oturan ev hanımı Lütfiye Alver, eşinin görevde olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne Alver, kızları 8 yaşındaki Kübra\'yı bıçaklayarak, 5 yaşındaki Beren\'i ise boğarak öldürdü. Lütfiye Alver daha sonra polisi arayarak, \'Çocuklarımı öldürdüm, teslim olmak istiyorum\' dedi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, korkunç manzara ile karşılaştı. Çocuklarının cesetlerinin başında bekleyen Lütfiye Alver, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Zekeriya Alver, olayı duyunca büyük bir şok yaşadı. Zekeriya Alver eve geldiğinde anneleri tarafından öldürülen çocuklarının cesetlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Baba Alver, güçlükle sakinleştirildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuklarının cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Binadan görüntü

-Polisten görüntü

-Cenazelerin araca konulması

-Ölen çocukların ve annenin fotoğrafı

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)ERCİYES 2018 TATBİKATI\'NDA KOMANDOLAR GECE ATLAYIŞI YAPTI



KAYSERİ\'de 1\'inci Komando Tugay Komutanlığı\'nın gerçekleştirdiği Erciyes 2018 tatbikatı, Gece Hava Kılavuzu Harekatı, tugayının yarasaları olarak adlandırılan paraşüt komandolarının atlayışı başladı. Komando tugayları içinde hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan 1\'inci Komando Tugay Komutanlığı sorumluluğunda gerçekleştirilen Erciyes 2018 tatbikatı, gece saat 22.00 sıralarında başladı. 12\'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı\'nda görevli 9 paraşütçü asker, Casa CN 235 nakliye uçağından yaklaşık 9 bin fit yükseklikten atladı. başarıyla atlama sahasına iniş yaptı. Hava kılavuzu indirme harekatı, komandoların atlama sahasında hedeflenen bölgeye başarılı iniş yaptı. Serbest düşüşün ardından askerler, sızma harekatını başarı ile gerçekleştirdi. Hava Kılavuzu Harekatı\'nı 4\'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de izledi.

Tatbikatın ikinci gününde ise, 4 adet C 130 tipi askeri uçakla 120 komando, hava başı tesisi için paraşütle iniş yapacak.

Görüntü Dökümü

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-Atlayışı gerçekleştiren askerlerden görüntü

-Uçaktan atlayan askerlerden görüntü

-4. Kolordu Komutanı Ali Sivri\'nin askerlerle konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)KARSTA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 12 OLDU

KARS\'IN Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde MİT\'in elde ettiği bilgiler doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon gerçekleştirildi. Jandarma tarafından düzenlenen hava harekâtında ilk aşamada 6 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bölgede yapılan iç güvenlik kapsamındaki operasyonda öldürülen terörist sayısının 12\'ye yükseldiği duyuruldu. Bakanlık ayrıca Siirt\'te de 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Her iki operasyonda toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber: Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)

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4)SİİRT BAYKAN\'DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SİİRT\'in Baykan ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ve PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hava destekli yapılan operasyon ve çatışmanın sürdüğü belirtildi. Baykan ilçesi Karamis bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu ihbarı üzerine Siirt 3\'üncü Komando Tugayı\'na bağlı birlikte tarafından dün bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında teröristler ile çıkan çatışmada, 3 PKK\'lı etkisiz hale getirilirken, operasyona havadan taarruz tipi helikopterlerin dekstek verdiği öğrenildi. Bölgede başlatılan operasyon ve çatışmanın zaman zaman sürdüğü belirtildi.

\'F-16 UÇAKLARI BÖLGEYE 2 ATIM GERÇEKLEŞTİRDİ\'

Siirt Valiliği\'nden Baykan\'da gerçekleştirilen operasyon ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, dün İl Jandarma Komutanlığı\'na yapılan istihbari bilgiler üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanı olarak kullandıkları değerlendirilen Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesine İnsansız Hava Aracı yönlendirildiği belirtildi. 3 kişilik dinamik hedef görüntüsünün tespit edildiği belirtilen açıklamada, \"Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından talep edilen yakın hava desteği ile (F-16 Uçakları) hedef bölgeye 2 atım gerçekleştirilmiştir. Hava destekli yapılan atışlar neticesinde; 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. ATAK helikopterlerinin de havadan destek verdiği operasyona Siirt İl jandarma Komutanlığı\'na bağlı JÖH timleri ile Güvenlik Korucuları bölgede arama/tarama yapmak maksadıyla görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir\" denildi.

Haber: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK / SİİRT,(DHA)

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5)ESKİ İSTİHBARAT MÜDÜRÜ ZEKİ GÜVEN TUTUKLANDI

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP\'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu Ankara 14\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve Eskişehir\'de yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUZDOLABINDA EURO BULUNDU

Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne götürülen Zeki Güven\'in kaldığı evde yapılan aramada, buzdolabının içerisinde gizlenmiş 14 bin 400 Euro, eşi ve kendi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları, diz üstü bilgisayar ile cep telefonları ele geçirildi.

Haber: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR (DHA)

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6)YOLCU OTOBÜSÜNÜN DEVRİLME ANI KAMERADA

KÜTAHYA\'da, önceki sabah meydana gelen 2 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı kazada, yolcu otobüsünün devrilme anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza önceki sabah saat 06.30 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 5\'inci kilometresindeki Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü\'nün karşında meydana geldi. İstanbul\'dan Kütahya\'ya giden Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı, Kütahyalılar firmasına ait yolcu otobüsü, bir anda kontrolden çıkarak, porselen fabrikasının bahçe duvarına çarpıp devrildi. Yan yatan otobüsün sürücüsü Süleyman Dönmez olay yerinde, yolculardan Ramazan Salih Keskin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 16 kişi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza anı, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüs yolunda seyrederken aniden sağa doğru gidip yan yatarak sürükleniyor. Devrilen otobüsü gören araç sürücüleri ile bir akaryakıt istasyonunda bulunanlar otobüstekilerin yardımına koşuyor.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik kamerası)

-Kaza anı

Haber-Kamera: KÜTAHYA/DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SURİYELİ GENÇ ÖLDÜ

SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 17 yaşındaki Ela Hellak yaşamını yitirdi. Kaza saat 19.45 sıralarında, Sapanca İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Kocaeli yönüne giden Rehni B. (59) yönetimindeki 54 DZ 518 plakalı otomobil, iddiaya göre yola bir anda çıkan Suriye uyruklu Ela Hellak\'a çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Ela Hellak\'a ilk müdahalede bulundu. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ela Hellak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Ela Hellak\'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Rehni B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü, yaralının ambulansa taşınması

- Hastane önünde, ölen gencin yakınlarından görüntü

- Ölen gencin kimliğinden görüntü

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)MANİSA\'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 12 YARALI

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 3\'ü çocuk toplam 12 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, dün gündüz saatlerinde Salihli-Gölmarmara Karayolu Karapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli\'den Gölmarmara yönüne giden Feridun Tan yönetimindeki 27 ALC 81 yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Tan ile minibüste bulunan Murat Güler (24), Azize Güler(27), Nazlı Tan, Mazlum Demir, Vedat Altınten, Semih Karageçi (22), Necla Elen (41), Sedef Karageçi (18) ile Gülmekke K. (12), Hasret E. (16) ve Ümmühan S. (15) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan minibüsten görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Habera - Kamera: Emre Saçlı / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)DÜMENİ KİLİTLENEN TEKNEDE FACİADAN DÖNÜLDÜ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde yabancı turistlerle turdan dönen 2 katlı ve 24 metrelik \'Gazi Bey\' adlı günübirlik gezi teknesi, dümeni kilitlenince faciadan dönüldü. Demirli teknelere çarpan tekne, çevredeki gemicilerin denize atlayıp su altından teknenin dümenini açmasıyla güçlükle durduruldu. İçinde yabancı turistlerle birlikte bu akşam turdan dönen 24 metre uzunluğundaki \'korsan gemisi\' konseptli \'Gazi Bey\' isimli günübirlik ahşap gezi teknesi, ilçe körfezine giriş yaptı. Günübirlik gezi teknelerinin demir attığı Yat Limanı\'na giren tekne, manevra yaparken, gaz teli kopunca dümeni kilitlendi. Kontrolü kaybedilen tekne, limanda sürüklenmeye başladı. Personel bağırarak çevredeki denizcilerden yardım istedi. Bu sırada ahşap teknede bulunan yabancı turistler büyük panik ve korku yaşadı. Denize atlayan çevredeki denizciler, müdahale etmeye çalıştı. Sürüklenen tekne, limanda demirli başka bir günübirlik gezi turu yapan tekneye çarptı. Kaptanların ve gemicilerin su altında yaptığı müdahaleyle, kilitlenen dümen açıldı ve tekne, limana demir attırıldı.

Korku ve panik yaşayan turistler, kazadan yara almadan atlattı. Turistler, personelin özürleri eşliğinde tekneden öfkeyle ayrıldı.

Dümeni kilitlenen ve çarpılan teknede küçük çaplı olarak pruva kısmında hasar olduğu öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Liman Başkanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Dümeni kilitlenen ahşap teknenin limanda demirli görüntüsü

- Gemicilerin çarpma anını cep telefonu ile çektiği görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)PAMUKKALE\'DE ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli\'nin Pamukkale ilçesinin Akhan ile Karakurt mahalleleri arasındaki bir tarlada yakılan anızdan başladığı belirtilen, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alındı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 20 arazöz, 3 iş makinesi, 70 orman işçisi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı 10 itfaiye aracı, Pamukkale Belediyesi\'ne ait sulama tankerleri karadan; Muğla\'dan gelen 3 helikopter ile 1 amfibi uçak ise havadan yangına müdahale etti. Yangın bölgesine Gökpınar Barajı\'nın yakın olmasının, söndürme çalışmalarına katkı sağladığı belirtildi. Yangının kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen Vali Hasan Karahan, \"Ekiplerimiz bir yandan söndürme diğer taraftan soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından söndürme çalışmaları daha kolaylaştı. Zarar gören alan, söndürme çalışmalarının ardından net olarak belli olacak\" dedi.

Öte yandan yangınla ilgili M.Y. adlı çiftçi gözaltına alındı.

100 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Denizli\'nin Pamukkale ilçesinin Akhan ile Karakurt mahalleleri arasındaki bir tarlada yakılan anızdan başladığı belirtilen, rüzgarın etkisiyle de ormanlık alana yayılan orman yangını tamamen söndürüldü. Yangında 100 hektarlık alanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, ekiplerin, rüzgarın şiddeti nedeniyle zor anlar yaşadığını belirterek, \"Yangın yaklaşık olarak 100 hektarlık alanda etkili oldu. Alan büyük gibi görünüyor ancak yanan alanlar parçalı. Bir de yangının etkilediği bölge bizim iyi orman olarak nitelendirmediğimiz yer. Genellikle çalılıklarla kaplı ve erozyon önleme bölgesi. Nitelikli orman olarak kaybımız fazla değil\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Helikopter ve uçaklardan su atarken ormana görüntü

- Vali Hasan Karahan açıklama

- Veli Karahan\'ın havadan incelemesi

- Karadan söndürme çalışmalarından görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)DİYARBAKIR\'DA YARIM SAATLİK YAĞIŞ YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

DİYARBAKIR merkezde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, başta Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu olmak üzere yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur suları karayolunu ve caddeleri kaplarken, trafik akışında sıkıntılar yaşandı. Yağış nedeniyle köprülü kavşağın altı su dolunca, polis trafik akışını köprünün üzerinden vermek zorunda kaldı. Merkez Kayapınar ile Bağlar ilçelerinin bazı bölgelerinde saat 18.30 sıralarında etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle özellikle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun kent girişinde trafik akışında ciddi sıkıntılar yaşanırken, yağmur suları karayolunu adeta basarak trafik akışını engelledi. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Doğum Hastanesi kavşağının alt geçidinin yağmur suları ile dolması üzerine polisler, alt geçide giren yolları trafiğe kapattı. Trafik akışı kavşağın üzerindeki yollardan verilirken, alt geçide dolan suyun tahliye çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sağanaktan görüntüler

-Su dolan caddelerden araçların geçmesi

-Genel ve datay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ARAÇ PARKI YÜZÜNDEN SİLAHLI KAVGA: 3\'Ü AĞIR, 9 YARALI

ADANA\'da araç parkı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3\'ü ağır, 9 kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, market önüne kamyonetini park eden araç sürücüsü ile market sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 3\'ü ağır, toplam 9 kişi yaralandı. Olayın ardından market çalışanları kamyonete saldırdı. Yaralılar ise kent genelindeki hastanelere kaldırdı. Bölgeye gelen polis, çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kamyonetten genel ve detay görüntüler

- Olay yerindeki delillerden görüntüler

- Olay yerindeki kalabalıktan görüntüler

- Kamyonetin kırılan camından görüntüler

- Olay yerinde bir kadının fenalaşması

- Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)KOMŞU AİLELERİN LEVYELİ KAVGASI: 1 YARALI, 2 GÖZALTI



ŞANLIURFA\'da komşu iki aile arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada başına demir levye ile vurulan Salih B. yaralandı. Polis kavgaya karışan baba-oğlu ise gözaltına aldı.

Kavga, akşam saatlerinde Türk Meydanı Mahallesinde meydana geldi. Birbirleriyle komşu Emrah G. ile Salih B., arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek her iki ailenin fertlerinin katılmasıyla demir levye ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında levye ile başına vurulan Salih B., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri yaralanan Salih B.\'yi ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Salih B.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kavgaya karışan Mehmet G. ile oğlu Emrah G.\'yi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi

- Polis kavgaya karışanları gözaltına alması

- Toplanan vatandaşları polis ekipleri dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)ÖZEL GÜVENLİKÇİLERİN DÖVDÜĞÜ HASTA YAKINI ŞİKAYETÇİ OLDU



ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bilinmeyen nedenle tartıştığı özel güvenlik görevlilerinin dövdüğü iddia edilen hasta yakını şikayetçi oldu.

Olay, Eyyübiye Mahallesi\'nde bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde meydana geldi. Hastanedeki yakını için beklediği belirtilen ismi öğrenilemeyen kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen gerginlikte özel güvenlik görevlileri, iddiaya göre hasta yakınını dövdü. Yüzünden kan gelen hasta yakını araya girenler tarafından acil servise götürülüp tedaviye alınırken, kendisini döven özel güvenlik görevlilerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü (Cep telefonu kamerası)

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- Hastane koridorlarında yaşanan arbede

- Özel güvenlik görevlilerinin darp ettiği refakatçi

- Kanlar içersinde kalan refakatçiye destek olan diğer hasta yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI ADAYI AKŞENER HALKA HİTAP ETTİ

15)AKŞENER: YUSUF HALAÇOĞLU \'BENİ AFFEDİN\' DEDİ, SAYGI DUYDUM

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu\'nun, İzmir ya da Ankara\'dan aday olmak istediğini belirterek, \"Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla \'Beni affedin\' dedi. Ben de o karara saygı duydum\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekili adaylarının açıklanması sonrasında ilk mitingini, Antalya Konyaaltı Kent Meydanı\'nda düzenledi. Akşener\'in gelişinden önce meydan, vatandaşlarca dolduruldu. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ile Konyaaltı Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Böcek de Akşener\'i dinleyenler arasında yer aldı. İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanlığı\'nın pankartını taşıyan bir planör, alanın üzerinde gezmeye başlayınca polis, partilerden planörün uzaklaştırılmasını istedi. Sahneden anonsla planörün alandan uzaklaştırılması istendi, ancak planörü kullanan anonsları duymadı. Defalarca yapılan anons yeterli olmayınca alandaki vatandaşlar, elleriyle planörün uzaklaşmasını istedi. 10 anons ve el işaretleri sonrasında planör alandan uzaklaştı.

HALAÇOĞLU AÇIKLAMASI

Alana giren Meral Akşener coşkuyla karşılandı. Ön sıralarda bulunan kadınlar, yemeni ve tülbentleri Akşener\'e ulaştırdı. Gönderilen tülbentleri sahneden alan Akşener, bu tülbentlerin çok değerli olduğunu, cumhurbaşkanı seçildiği zaman bunlarla Çankaya\'da bir müze oluşturacağını söyledi. Konuşmasında, parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu ile ilgili bir pankartı gören Akşener, Halaçoğlu\'nun milletvekili adayı gösterilmemesine değinerek, \"Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara\'yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla \'Beni affedin\' dedi. Ben de o karara saygı duydum\" dedi.

ÇİFTÇİ TARLASINA KÜSTÜ

Çiftçinin Antalya\'da tarlasına, bahçesine küstüğünü belirten Akşener, Antalya\'nın narenciyesi dalında kalırken, market ve manavlarda sebze ve meyve ithalatı başladığını söyledi. Sadece \'yandaş\' müteahhidin kayrıldığı bir ekonomik yapı olduğunu ileri süren Akşener, şöyle devam etti:

\"Türkiye\'de çiftçi tarlasına küstü. Mısır ithalatı yapılıyor bu ülkede. Kardeşim ABD çiftçisini neden zengin ediyorsun? Niçin şeker fabrikalarını satıyorsun? Çünkü bizim çiftçimiz pahalıya mal ediyor. ABD çiftçisi mazotunu 1,5 liraya alırsa elbette ürünü ucuza mal eder. Benim çiftçim 5 liradan mazot alırsa elbette pahalı ürün olur. Doların uçup gitmesi mazota zam demek. Ekonomiyi düzeltmenin yolu güvendir. Ekonomiyi siyasetçinin eline verirseniz dolar 4.68 lira olur.\"

\'ANTALYA\'YI TURİZMİN BAŞKENTİ HALİNE GETİRECEĞİZ\'

Antalya\'da turizm işletmecilerinin 24 saat dua ettiğini belirten Meral Akşener, turizmin Türkiye\'nin en dindar sektörü olduğunu söyledi. Akşener, \"Baştan aşağıya yanlış var. Dış politikada içeride oy alabilmek için ülkelere \'ey\' dediniz. Antalya turizmini açlığa mahkum ettiniz. Şehirleri tanıtmak yerine ülkeyi tanıttınız. Birilerinin cebine para koydunuz o da başarısız oldu. Antalya ve şehirlerimizi tek tek tanıtıp turizmin başkenti haline getireceğiz. Gündelik seçim için ülkelere \'eytt\' deyip arkadan yalvarmayacağız. İlişkilerimizi ciddi, şeffaf ve saygın bir şekilde geliştireceğiz\" diye konuştu.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Meral Akşener, Suriyeli göçmenlere oturma izni verilirken, Ahıska Türklerinin açıkta kaldığını söyledi. Bu sorunu çözeceklerini aktaran Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıkladığı manifestoyu da eleştirdi. Akşener, \"Hayretler içinde kaldım. 16 yıldır ülkeyi ben yönetiyormuşum gibi hissetim. Baştan aşağıya ne kadar kötü yönetildiğini anlatıyor. Açıklamasında 24 Haziran\'da her şey düzelecek; o zaman niçin bugün düzeltmiyorsun? Düzeltemezsiniz. Doların uçup gitme nedeni Erdoğan\'ın şahsından dünyada Türkiye\'nin itibar kaybetmesidir. Biz ciddiyeti ve şeffaflığı, saygınlığı dış politikanın merkezine oturtacağız. Arkadaş diyor ki uçacağız, açacağız, kaçacağız. Manifestoda tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Bu defteri kapatmanın zamanı geldi ve geçti. 24 Haziran akşamı bu defteri kapatacağız. Arkadaşı torun sevmek üzere evine göndereceğiz.\"

\'BU OTOBÜS UÇURUMA GİDER\'

Dış politika ve ekonominin yorgun bir şoförün elinde gittiğini belirten Meral Akşener, şöyle devam etti:

\"Yorgun bir şoförün sürdüğü otobüse binemezseniz. Türkiye bu halde. Ehliyeti olmayan bir şoförün otobüsüne binerseniz Allah göstermesin bu otobüs uçuruma gider. Elbette bizim büyük projelerimiz var. 2 trilyon dolarlık vergi topladın. 459 milyar dolar borç aldın. Cebinize bir lira girdi mi, şehrinize yatırım yapıldı mı? Çocuklarınız iş bulabildi mi, ürününüz para etti mi? Bu paralar nereye gitti, yandaş müteahhitlere gitti, sonrasını Allah bilir.\"

PROJELERİNİ ANLATTI

Üniversitelerde, Türkiye\'nin tarımının, hayvancılığının nasıl geliştirileceğine dair proje yaptırılmadığını ileri süren Akşener, \"Çünkü bunların kafası bilimden uzak. Devasa adalet sarayları yaptılar ama içinde adalet yok. Yol yaptılar, geçenden 5 lira, geçmeyenden 10 lira. Bizim iktidarımızda hastaneler daha küçük ve şehir merkezinde olacak. Biz her gencimize iş imkanı yaratıncaya kadar gençlik maaşı bağlayacağız. KPSS ile çalınan sorularla hakkı yenen çocukların hakları iade edilecek. Liyakata önem vereceğiz. Bir tek torpil vardır. O da sizin nüfus cüzdanınızdır. Ondan başka torpile ihtiyacınız olmayacak. Seçildiğim gün OHAL\'i, YÖK\'ü kaldıracağım. Şeker fabrika satışlarını iptal edeceğim. Bölünmüş üniversite kararlarını iptal edeceğim. İlk 100 günde elinde silah kadın öldürenlerin önüne geçeceğiz. Türkiye dayanışma fonunu kuracağız. 4.5 milyon kredi kartından takibe uğramış vatandaşımız var. Onların borçlarını sileceğiz.\"

\'ESAD, KATİL ESET OLDU\'

Suriyeli göçmenler meselesine de değinen Meral Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Buraya göç edenlerin suçu yok, Türkiye\'de bir yönetim boşluğu var. Bu ülkenin geleceği bir kişinin keyfine göre. Esad kardeşimdi, sonra katil Eset oldu. Böyle devlet yönetilemez. Güçlü Suriye ve Irak\'ın Türkiye\'ye faydası olur. Bütün bunların bu hale gelmesinin nedeni ülkeyi kendi keyfine göre tanzim eden anlayıştır. Ekonomi yönetimi bu arkadaştan sürekli fırça yiyor. Çünkü yönetim boşluğu var. Biz bu boşluğu doldurmak için geliyoruz.\"

Konuşmasının ardından Akşener, partisinin Antalya milletvekili adaylarını sahneye çağırarak destek istedi.

Görüntü Dökümü

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- Miting alanından genel detaylar

- Pankartlardan detaylar

- Bozkurt işareti yapan kadınlardan detay

- Kafasında iyi parti bandanası bulunan gençlerden detay

- Miting alanı üzerinde uçuş yapan İyi Parti Manavgat teşkilatına ait paramotordan detaylar

- Meral Akşener\'in alana giriş yapması

- İstiklal Marşı okunduğu için Akşener miting alanı girişinde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı\'nı okudu

- Akşener\'in sahneye çıkması

- Partililerin Akşener\'i tülbent yağmuruna tutması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)CHP\'Lİ PARLAR, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ



HATAY\'da CHP\'nin ilk listede kendisine yer vermediği ve sonrasında yapılan değişiklikte 6\'ıncı sıradan milletvekili adayı gösterilen Hasan Ramiz Parlar, sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşım ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.CHP Genel Merkezi tarafından Hatay Milletvekilliği aday listesinde son dakikada yapılan değişikliğin yankıları sürüyor. CHP\'nin ilk açıkladığı listede adı yer almayan ancak son değişiklikte 6\'ıncı sıradan milletvekili adayı gösterilen Hasan Ramiz Parlar, bu durumun liste dışı kalan ya da sırası değiştirilen isimler açısından üzücü ve onur kırıcı olduğu ve siyaset etiği açısından onaylamadığı gerekçesiyle milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı. Parlar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, \"Hatay ve birkaç ilin listelerinde yapılan değişiklikleri Cumhuriyet Halk Partisi\'nin saygınlığı ve güvenilirliği ile siyaset etiği ve toplum vicdanı açısından kabul edilebilir bulmuyorumö ifadelerine yer verdi.

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

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ÇAVUŞOĞLU: İSRAİL HESAP VERECEK (2)

17)MANAVGAT\'TA SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat ilçesinde düzenlenen AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya milletvekilleri, milletvekili adayları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, açılışta yaptığı açıklamada AK Parti\'nin iktidar döneminde yaptığı çalışmaları ve Antalya milletvekili aday listesindeki isimler hakkında görüş belirtti, Türkiye\'nin yaptığı uluslararası yardım çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Türkiye\'nin güçlenmesini istemeyen ülkelerin bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı\'na ses çıkarmayanların Afrin Operasyonu sırasında ayağa kalktıklarını, çünkü Afrin\'deki teröristleri desteklediklerini söyledi.

\'YENGEDEN İZİN ALMAK İÇİN BENİ KULLANIYORSUN\'

Bakan Çavuşoğlu\'nun konuşması sırasında Recep Sertoğlu adlı vatandaşın, telefonda eşine \"Başkanımız gelmiş Mevlüt Çavuşoğlu, onu seyrediyorum\" dediği duyuldu. Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu, \"Kime diyorsun Mevlüt Çavuşoğlu gelmiş?\" diye sordu. Recep Sertoğlu da \"Hanım işten gelmiş, bir resim çektireyim de gideyim\" dedi. Bakan Çavuşoğlu, \"Yengeden izin almak için beni kullanıyorsun. Fotoğraf çektirmek için beni kullan da başka kötü niyetli amaçların için kullanma. Evden kaçmak için de beni kullanma\" diyerek kürsüye çağırdığı Recep Sertoğlu ile fotoğraf çektirdi. Recep Sertoğlu kürsüden inerken Bakan Çavuşoğlu, Sertoğlu\'nun eşine seslenerek, \"Yenge ben her zaman bununla beraber değilim, haberin olsun\" diye seslendi. Recep Sertoğlu, vatandaşın gülüşmelerinin ardından kürsüden indi.

Konuşmaların ardından Manavgat Ak Parti SKM\'nin açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesildi.

Görüntü Dökümü

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- Manavgat SKM açılışından görüntüler

- Bakanın konuşması ve Recep Sertoğlu\'nun fotoğraf çektirmesi

- Kurdele kesilmesi

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)BAKAN EROĞLU: \"TÜRKİYE\'NİN KALKINMASI İÇİN 24 HAZİRAN ÇOK ÖNEMLİ\"

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye\'nin önünü kesmek ve büyümesini engellemek için çok oyunlar oynandığını belirterek, \"Türkiye\'nin istikrarını koruması ve büyümesi için 24 Haziran seçimleri çok önemli\" dedi. Bakan Veysel Eroğlu, gecikmeli olarak geldiği Nevşehir\'de yoğun yağış altında Valilik önünde düzenlenen temel atma ve sertifika dağıtım törenine katıldı. Burada konuşan Eroğlu, dış güçlerin ve bazı çevrelerin Türkiye\'nin gelişmesini engellemek için çeşitli oyunlar oynadıklarını belirterek, \"AK Parti\'nin kapatılma davası ile başlayan bu oyunlar, en son 15 Temmuz\'da kendi besledikleri hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimine kadar uzandı ve hala bu oyunlar devam ediyor. Kırk yıldır hazırladıkları bir haini, bir alçağı, bir casusu, FETÖ denen alçakla Türkiye\'yi işgal ettirmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın gerçekten cesaretiyle önlendi. Bu oyunlar devam ediyor. Biliyorsunuz güney sınırımızda bir terör devleti kurmaya çalıştılar. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla bunlar önlendi. İşte bu oyunları bozmak için Cumhurbaşkanımız 24 Haziran\'da sandığı sizin önünüze koydu. İnşallah istikrarın sürmesi için 24 Haziran seçimleri çok önemli. Büyük hedeflerimizin gerçekleşmesi için 24 Haziran\'da da istikrarın büyük önemi var. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100\'üncü yılında yani 2023\'te ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşıyacaksınız\" ifadelerini kullandı.Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Nevşehir\'e de büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, \"Burada Bal Ormanları kurma projemiz var. Bu ormanlarda üretilecek ballar, turistlere satılacak ve böylece gelir elde edilecek. Ayrıca gelir getirici ağaçların dikimi için çiftçilerimizi, üreticilerimizi destekliyoruz\" diye konuştu. Törende daha sonra Bakan Eroğlu, DSİ tesislerinin temelini attı, orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikalarının dağıtımını gerçekleştirdi. Eroğlu, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı\'nın, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi\'nde düzenlediği Vefa iftarına da katıldıktan sonra kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Eroğlu\'nun tören alanına gelişi

-Bakan Eroğlu\'nun konuşması

-Temel atma

-Detay

Haber - Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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19)BAKAN ZEYBEKCİ, ADAY LİSTESİNDE OLMAMASINI DEĞERLENDİRDİ

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli\'de Büyükşehir Belediyesi\'nin 13 milyon 600 bin liraya mal ettiği 700 araç kapasiteli 15 Mayıs Katlı Otoparkı\'nın açılış törenine katıldı. Törende açıklama yapan Bakan Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili aday listesinde olmamasıyla ilgili olarak, \"Denizli olarak yeni hizmet döneminde yeni arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Onlarla birlikte yenilenmiş, güçlenmiş bir kadroyla 24 Haziran\'da Denizli AK Parti olarak büyük bir zaferle taçlandıracağız\" dedi.Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin kent içindeki trafik akışını rahatlatmak ve sokaklarda araç parkını azaltmak amacıyla 15 Mayıs Mahallesi\'nde yaptırdığı 700 araç kapasiteli katlı otoparkı törenle açıldı. Katlı otoparkta düzenlenen açılış öncesi düzenlenen iftar yemeğine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve vatandaşlar katıldı.

ZEYBEKCİ ADAY LİSTESİNDE OLMAMASINI DEĞERLENDİRDİ

Bakan Zeybekci, milletvekili aday listesinde isminin olmamasının taktik mi olduğu sorusu üzerine gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Denizli olarak bundan sonraki hizmet döneminde yeni arkadaşlarımızla devam edeceğiz. 6 yeni arkadaşımızla birlikte yenilenmiş, güçlenmiş bir kadroyla 24 Haziran\'da Denizli AK Parti olarak büyük bir zaferle çalışmaları taçlandıracağız. Hayırlı olsun, bizim sloganımız devam\" diye konuştu. 15 Mayıs Katlı Otoparkı\'nın açılış töreni Büyükşehir Belediyesi\'nin verdiği iftar yemeğiyle başladı. Yemek sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı konuşmada, otoparkın 13 milyon 600 bin liraya mal olduğunu belirterek, \"Kent içindeki trafiği rahatlatmak ve sokak aralarındaki araç parklarını en aza indirmek için bu katlı otoparkı yaptık. Çevre mahallelerde oturan vatandaşlarımız araçlarını yürüme mesafesindeki bu otoparkımıza koysunlar. Uygun bir rakam olacak. Sokaklarda kaldırımlardaki araçlar buraya park ederse bölgedeki araç parkları da azalır. Burası geleceğimize güzellik katsın ve trafik rahatlasın\" dedi.

\'İKTİDARDAKİ DEVAMLILIĞIN TÜRKİYE\'Yİ NEREYE GETİRDİĞİ AÇIKTIR\'

Açılışta konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, otoparkın yapımında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan olmak üzere herkese teşekkür ederek, \"Bizim \'Devam\' diye söylediğimiz o sözün vücut bulduğu nokta burasıdır. Belediye başkanlığı dönemimde tespit edilen plan ve kamulaştırma çalışmalarını aynı zihniyet ve aynı ahlak içinde devam ettirilmesi böyle bir şey. 15 yıldan beri iktidardaki devamlılığın Türkiye\'yi nereye getirdiği açıktır. Denizli\'deki devamlılıkla kazandırılan eserler ortadadır. Denizli hakettiğini aldı, vizyon şehir oldu. Parmakla gösterilen şehir oldu. Durmak yok hizmete devam\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan katlı otoparkın açılış kurdelasını Bakan Zeybekci, Vali Karahan, milletvekilleri ve Başkan Zolan tarafından birlikte kesildi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Zeybekci\'nin aday listesinde olmamasıyla ilgili açıklaması

- Başkan Osman Zolan\'ın konuşması

- Bakan Zeybekci\'nin törendeki konuşması

- Otoparkın açılışından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera : Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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