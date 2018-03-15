DHA YURT BÜLTENİ - 1

Afrin\'de siviller, gitmelerine izin vermeyen teröristlere direniyor



AFRİN\'in teröristlerden arındırılması için düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda kullanılan İHA\'lar, PKK/PYD\'li teröristlerin Afrin\'den ayrılmak isteyen sivillere yönelik tehdit ve baskılarını kanıtlayan görüntüleri kaydetti.

Genelkurmay Başkanlığı, kuşatma altındaki Afrin ile ilgili İHA\'ların kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. TSK\'nın resmi sitesinden yayımlanan görüntülerde sivillerin Afrin\'den göç etmelerine ilişkin görüntüler yer aldı. Görüntülerde kenti terk etmek isteyen sivil vatandaşların bulunduğu araçların önleri, silahlı teröristler tarafından kesiliyor. Afrin\'i terk etmeleri engellenen vatandaşların, teröristlerle tartıştıkları ve direndikleri açık şekilde görülüyor. Teröristlerin tüm engellemelerine rağmen sivillerin geri dönmeyerek ilerleyişlerini sürdürdükleri görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnsansız Hava Aracı (İHA) kamerasından sivillerin teröristlere karşı direnişi

Haber: KİLİS, - HATAY (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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\'Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş. Seçkin ÇİL-2 Operasyonu\' tamamlandı

Diyarbakır Dicle ilçesinde 3 askerin şehit olduğu 4 askerin de yaralandığı \'Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş. Seçkin ÇİL-2 Operasyonu\' tamamlandı. Teröristler tarafından kullanılan 8 doğal mağara, 15 sığınak ve 3 terörist mevziisi tespit edildikten sonra kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçilirildi. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri sonucunda geçici olarak teşkil edilen 3 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 995 şahıs ve 395 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, adli makamlardan alınan kararlar gereğince operasyon bölgesi içerisindeki 7 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Diyarbakır Dicle ilçesi Kayıköy, Kırkpınar ve Kurşunlu Köyleri kuzeyindeki, Görüsedağı Tepe bölgesinde 10 Mart saat 21.00\'de başlatılan \'Bayrak-79 Şehit J.Asb.Üçvş. Seçkin ÇİL-2 Operasyonu\', dün saat 23.00 itibariyle tamamlandı. Operasyonda ; teröristlerce daha önceki tarihlerde mağara girişine döşenmiş olan mayın /EYP\'ye Salı günü saat 14.15 sıralarında temas edilmesi sonucunda, 3 asker şehit oldu, 1\'i ağır,(3\'ü hafif olmak üzere 4 asker yaralandı. Teröristler tarafından kullanılan 8 doğal mağara, 15 sığınak ve 3 terörist mevziisi tespit edildikten sonra kullanılamaz hale getirildi. Sığınak, ağaçlık, çalılık ve kaya koğukları ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Bixi Mk.P.Tf., 1 adet M-16 P.Tf., 10 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., 3 adet G-3 P.Tf., 1 adet HK-33 P.Tf., 1 adet Mavzer Tf, 4 adet Tabanca, 8 adet el bombası, 3 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 1.684 adet Bixi Mk.Tf. fişeği, 1.106 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. fişeği, 68 adet Zagros Keskin Niş.Tf. fişeği, 282 adet Mavzer Tf. fişeği, 6 adet 5, 56 mm M-16 P.Tf. fişeği, 49 adet 45 kalibrelik tabanca fişeği, 50 adet 9 mm tabanca fişeği, 26 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, 2 adet Dragunov (Kannas) Keskin Niş.Tf. şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet uzaktan komutalı mayın/EYP düzeneği, Mayın/EYP düzeneği hazırlamakta kullanılan çok sayıda elektronik devre, 2 adet tabanca susturucusu, 1\'i araç 1\' i el telsizi olmak üzere toplam 2 adet Yeasu marka telsiz, 1 adet ses kayıt cihazı, 4 adet el dürbünü, 18 takım terörist kıyafeti, 3 takım gizleme özellikli terörist kıyafeti, 2 adet terörist gizleme ağı, 130 kg amonyum nitrat, 12,5 litre mazot, 13 adet pil bloğu, 264 adet pil, 275 metre elektrik kablosu, 3 adet sırt çantası, 32\'si mutfak 19\'u piknik tipi olmak üzere 51 adet tüp, 1 adet küçük tip jeneratör, 1 adet digital fotoğraf makinesi, 1 adet rüzgar ölçer cihazı, 7 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. şarjör kılıfı, 1 adet Mk.Tf. çatal ayağı, 1 adet şemsiye, biri 1 ton ikisi 500 litre kapasiteli olmak üzere toplam 3 adet su tankı, 190 kg un, 159 kg şeker, 130 kg bulgur, 121 kg kuru fasulye, 99 litre yağ, 82 kg zeytin, 77 kg peynir, 75 kg pirinç, 64 kg salça, 55 kg makarna, 50 kg nohut, 48 kg çay, 37 kg mercimek, 26 kg tuz, 25 kg kurutulmuş nane, 14 kg helva, 12 kg reçel, 10 kg kuru kahve, 5 kg pekmez, 12 adet lavaş ekmek, 500 gr şehriye, çok sayıda örgütsel kitap, doküman, yaşam ve giyim malzemesi [(20) takım eldiven, (2) adet çanta, (2) adet silah bakım kiti, (2) adet alyan seti, (2) adet tornavida, (1) adet 10/12 numara anahtar, (2) adet kürek, (1) adet traş makinesi, (2) adet akü, (2) adet levye, (1) adet fener, (5) adet not defteri, (1) adet ajanda, (1) adet pantolon, (1) adet gömlek, (7) çift mekap ayakkabı, (2) çift spor ayakkabı, (1) adet mont, (1) adet kemer, (1) adet kadın iç çamaşırı (1) adet bayan eşarbı, (1) adet bayan çorabı, (7) adet battaniye, (1) adet katır semeri, (1) adet fırın üstü ocak, (4) adet ilaç, (2) adet bant, (5) adet tencere, (5) adet çatal, (2) adet çakmak gazı, (1) adet kalem, (2) çuval odun kömürü, (1) adet ilk yardım makası, (12) adet serum, (11) adet şişe içerisinde serum suyu, (1) adet krem, (2) adet sargı bezi, (12) adet infüzyon seti, (5) litre kolonya, (60) paket ıslak mendil, (1) adet ateş ölçer, (3) adet leğen, (1) adet semaver, (25) adet boş bidon, (1) adet boş kova, (1) adet tepsi, (3) adet fırın tepsisi, (7) adet med, (3) adet branda, (1) adet muşamba, (8) adet çaydanlık, (1) adet tabak, (3) adet naylon kap, (5) adet boş cam kavanoz, (1) adet 3\'lü priz, (4) metre naylon, (3) kg deterjan, (5) kg sabun, (1) adet kolonya, (1) adet araç lastiği içi ve çok sayıda ilaç] ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, telsiz ve diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları gereğince muhafaza altına alınmış, delil niteliğine haiz olmayanlar yerinde imha edildi.

Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri sonucunda geçici olarak teşkil edilen 3 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 995 şahıs ve 395 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, adli makamlardan alınan kararlar gereğince operasyon bölgesi içerisindeki 7 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden göz altına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

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İran\'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya\'ya getirildi

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri\'nden İstanbul\'a gelirken İran\'da düşen Başaran Holding\'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet\'in cenazesi memleketi Konya\'ya getirildi.

Başaran Holding\'e ait özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İstanbul\'a dönerken İran\'da düştü. Kaza sonucu 3\'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet\'in cenazesi bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvetin cenazesi Türk Hava Yolları\'na ait tarifeli uçağın kargo bölümünde gece yarısı memleketi Konya\'ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanında annesi Emine, ablası İlknur Kuvvet ve akrabaları karşıladı. Annesi ve ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Melike Kuvveti\'nin cenazesi daha sonra Üçler Mezarlığı morguna kondu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK\'dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniyle de özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet\'in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi. Kuvvet\'in cenazesi bugün öğle namazının ardından Hacı Veyis Camii\'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı\'na defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Annesinden detay

- Cenazenin araca konması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Zehirlenen 178 öğrenci taburcu edildi

AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 178 öğrenci taburcu edilirken, tedbir amaçlı tedavileri süren 5 öğrencinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı hastaneleri ziyaret ederek çocukların durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Karacasu ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, önceki gün öğle yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Okullara gönderilen tavuk, tavuk çorbası ve salatadan oluşan öğle yemeği sonrası öğrencilerin rahatsızlandığı öğrenildi. Kusma ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan öğrenciler tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan 178 öğrencinin taburcu olduğu, diğer 5 öğrencinin de tedbir amaçlı olarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

\"OLAYIN İNCELENMESİ İÇİN MÜFETTİŞ TALEP ETTİK\"

Karacasu\'daki zehirlenme haberini almasının ardından şehit aileleri ve gazilerle Ankara\'da olan programını iptal edip ilçeye gelerek öğrencilerin kaldırıldığı hastaneleri ziyaret edip doktorlardan bilgi alan Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, \"Öğrencilerin yedikleri yemeklerden alınan numuneler araştırılmaya gönderildi. 2 gün sonra sonuçlar belli olacak. Toplamda mükerrer kayıtları çıkardığımızdı 183 öğrencimiz yedikleri yemeklerden etkilendi. Tedavi görenleri hastanede ziyaret ettim. Evlerine taburcu olanları da evlerinde ziyaret edeceğim. İyi gözüküyorlar. 5 tanesinin tedbir amaçlı tedavileri sürüyor. Kısmet olursa akşam çıkacaklar hastaneden. Taşımalı eğitimden yararlanan bin 113 öğrencimiz var. Rahatsızlanan ise mükerrer kayıtları çıkardığımızda 183

öğrenci var. 7 yıldan buyana ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Çok çok üzücü. Keşke hiç yaşanmasaydı. İnşallah en yakın zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. En yakında zamanda sahalarda yeniden onlarla maç yapacağız. İlden olayın incelenmesi ve açıklığa kavuşması için müfettiş talep ettik. Gıdaları da araştırmaya gönderdik. Sabah saatlerinde tahliller başlayacak. 2 gün sonra sonuçları alacağız\" dedi.

\"ANKARA\'DA OLMASAN BELKİ BENDE YİYECEKTİM\"

Karacasu ilçe Kaymakamı Büyüknalçacı, \"Her ay düzenli olarak denetim yapılıyor. Ben yemeklerini de yedim, kahvaltılarını da yaptım. Yetkililere \'habersiz gelip yemeklerden yerim\' diye kendilerine sürekli söylüyorum. Belki bugün Ankara\'ya gitmemiş olsam aynı yemeklerden ben de yiyecektim. Tavuk zehirlenmesi olduğu söyleniyor. Gıda tahlili yapıldıktan sonra belli olacak. O açıdan kesin konuşmam mümkün değil\" diye konuştu.

Nazilli Devlet Hastanesi\'nde tedavilerinin ardından taburcu olan Yaykın İlkokulu öğrencilerinin anneleri ise yaptığı açıklamada, \"Öğlen 12.00 - 13.00 arası yemek yemişler. Eve geldiklerinde saat 18.00 sıralarıydı ve kusmaya başladılar. Hemen hastaneye götürdük, oradan da Nazilli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildik. Tedavilerimiz yapıldı. Allaha bin şükürler olsun çocuklarımız iyi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zehirlenen 2 öğrenci ve annelerinden görüntü

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KARACASU(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Van\'da terör operasyonu: 18 gözaltı



VAN Merkez ve Saray ilçesinde, jandarma ve polisin PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği \'Şehit Jandarma Er Hamdi Sağlam\' operasyonunda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, dijital materyaller ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Van Valiliği, jandarma ve polisin Van Merkez ve Saray ilçesinde düzenlediği \'Şehit Jandarma Er Hamdi Sağlam\' operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan ev aramalarında; 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 dürbün, 2 dizüstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 24 cep telefonu, 23 CD/DVD, 4 hafıza kartı, 6 taşınabilir bellek, 9 video kaseti, 2 banknot (1 ABD Doları), terör örgütü propagandası için hazırlanmış 24 eşya, terör örgütünü simgeleyen 18 bez parçası ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ele geçirilen malzemelerden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ / VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Elazığ\'da FETÖ operasyonu: 29 kişi tutuklandı

ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 49 kişiden 29\'u tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı nedeniyle kapatılan okul ve dershanelerde çalışan 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Elazığ merkezli yapılan soruşturmada, Siirt, Zonguldak, Adıyaman, Aydın, Çanakkale, Adana, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Mersin, Kahramanmaraş, İstanbul,Ordu, Aksaray, Şanlıurfa, Osmaniye, Çorum, Sinop ve Van\'da iki farklı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 49 kişi yakalanarak gözaltna alınırken, evlerinde ve bulundukları yerlerde arama yapıldı.

29 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli dün Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'na çıkarıldı. Savcılık\'ta savunmaları alınan 49 kişi, daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği\'nde yeniden sorgulanan şüphelilerden 29\'u \'Silahlı terör örgüt üyeliği\' iddiasıyla tutuklanırken, 20 kişinin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarının yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Balıkçı cinayetinde 2 kişi tutuklandı, polis taş atanlara müdahale etti

EDİRNE\'nin Enez ilçesinde, balık restoranı işleten Halil Çayır\'ı (44) iş yerinin önünde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanarak, gözaltına alınan D.B. (19) ve T.C. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çevresinde toplanan ve uyarılara rağmen içeriye girmeye çalışarak, taş atan gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Olay, geçen pazartesi günü, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Enez Limanı\'nda meydana geldi. Limanda balık restoranı işleten Halil Çayır, iş yerine izinsiz girip alkol alıp, çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen balıkçılar D.B. ve T.C.\'yle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 balıkçı, Çayır\'ı bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çayır, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çayır, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan D.B. ve T.C.\'yi, Balıkesir\'in Bigadiç ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Enez\'e getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edirne, Uzunköprü ve Keşan\'dan da gelen takviye polis ve jandarma ekipleri, adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Polis, Enez Adalet Sarayı binası çevresinde toplanan ve içeri girmek isteyen vatandaşların dağılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayarak, adliyeye taş atan gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gazdan etkilenenler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Vatandaşlar, emniyet yetkililerinin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. D.B. ve T.C. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin adliye çevresinde toplananlara müdahalesi

-Adliyeye taş atılması

-Polisin gaz atması ve TOMA\'yla müdahale etmesi

-Çevrede koşuşturan insanlar

-TOMA\'ya taş atanlar

-Vatandaşların adliyeye girmek istemesi

-Jandarmanın müdahale etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / ENEZ(Edirne),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Adliyede kalp krizinden ölen o baba toprağa verildi

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde oturan ve öldürülen kızıyla ilgili davanın karar duruşması için gittiği İstanbul\'da, adliye koridorunda karar sonrası kalp krizi geçiren Şaban Deniz\'in (68) cenazesi, Edremit\'te toprağa verildi. Deniz\'in oğlu Cemalettin Deniz, babasının ölümü ile ilgili olarak hakim ve savcıları suçlayıp, \"Bizim tek uğraşımız babamla beraber 890 gün önce ölen kardeşimi öldürenlerden hesap sormak, öldürenlerin adaletin önüne çıkmasını sağlamaktı. Babamın katili hakimler ve savcılar. Başka hiç kimse değilö dedi.

Kocaeli Gölcük\'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Hacer Çetindağ\'ın ailesinin yerel mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi\'nde görülen duruşmaya Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz (68), kardeşi Cemalettin Deniz ve tarafların avukatları katıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi\'nde görülen davada, mahkeme, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya\'ya, \'Kasten adam öldürme\' suçundan verilen müebbet hapis cezasını Hacer Çetindağ\'ın eşi Selçuk Çetindağ\'a verilen beraat kararını da onadı. Cemalettin Deniz karar sonrası tepki göstererek kendisin adliye camından atmak istedi. Karara tepki gösteren Hacer Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz de adliye koridorunda kalp krizi geçirdi. Şaban Deniz\'in cenazesi İstanbul da gerçekleştirilen otopsinin arından Edremit\'e getirildi.

\'ÖLECEKSEM EVLADIM İÇİN ÖLÜRÜM\'

Cenaze namazı öncesinde gözyaşları içerisinde karara tepki gösteren Cemalettin Deniz açıklamalarda bulundu. Deniz, \"Bizim tek uğraşımız babamla beraber 890 gün önce ölen kardeşimi öldürenlerden hesap sormak, öldürenlerin adaletin önüne çıkmasını sağlamaktı. Bu şekilde de bilgilerimizi onlara sunduk ama hiçbir şekilde araştırmadılar. Sadece katilin söylemlerini dikkate aldılar. Bu bizi çok yordu. Dokuz duruşma Kocaeli\'de geçirdik, son duruşma İstanbul Adliyesi\'ndeydi, İstanbul\'a geldik. \'Baba yorgunsun\' dedim. \'Öleceksem de evladım için ölürüm\' diye cevap verdiö dedi.

Kalp krizi geçiren babasının ölümünden kardeşinin mahkemesine bakan hakimler ve savcıları sorumlu tutan Deniz, \"Gittik mahkemeye karşı taraftan yine yalanlar, dolanlar. Babamın katili hakimler ve savcılar. Başka hiç kimse değil. Eğer ki delilleri sunduğumuz ilde araştırsalardı, göz önüne serselerdi, tamam derdik ama hiçbir şey araştırmadılar. Sonunda söz istedik mahkemeden, söz de vermedilerö dedi.

Babasının adliyenin kapısının önünde yığılıp kaldığını söyleyen Deniz, gözyaşları içerisinde sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu mu adalet ? Kardeşim için uğraştık babamı da kaybettik. \'Ne olacak şimdi? Kimden yardım isteyeceğiz?\' diye sorduk hakime, yine ses yok. Soruyorum şimdi; benim babamı kim verecek, kardeşimi kim verecek geriye? Devletimiz 5 yıldızlı adliye sarayı yapmış, ambulans 40 dakikada geldi. Babama kendim suni teneffüs, kalp masajı yaptım. Neredeyiz biz?\"

Cemalettin Deniz, Cumhurbaşkanı\'nın da bu davayı takip etmesini istedi.

Şaban Deniz\'in cenazesi, Edremit Yeşil Cami\'de öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Edremit kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka, Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Edremit Ak Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Camiden detaylar

Cemalettin Deniz röp

Cenaze namazında detaylar

Cenazenin götürülmesi

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobilde sıkışan sürücü için seferberlik



GAZİANTEP\'te yol kenarında park halindeki TIR\'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücü, UMKE ve itfaiyenin uzun uğraşı sonucu çıkarılıp, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş otoyolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BN 353 otomobil, yol kenarında park halinde duran TIR\'a arkadan çarptı. Çarpanın şiddetiyle TIR\'ın altına girip hurda yığınına dönen otomobilinin sürücüsü aracında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edilirken, Düzce\'den Suriye sınırında oluşturulan sahra hastanesine görevli giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi de kazaya tesadüfen denk geldi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla aracı kesici aletlerle parçalayıp uzun uğraşların ardından yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, olay yerindeki sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- TIR\'A çarpan otomobil

- Otomobilde sıkışan sürücü

- Ekiplerin kurtarma çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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