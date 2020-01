DHA YURT BÜLTENİ - 1

Akşener: Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi\'ne bağırmadı, Davutoğlu\'na bağırdı (EK)

1)CHP VE HDP İDDİALARINA SERT YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı\'da partisinin il binasının açılışının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Siyasetin nezaketini kaybettiğini aktaran Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın işbirliği yapmasını saygıyla karşıladığını söyledi. Partisinin CHP ve HDP ile yan yana geldiği iddialarına sert yanıt veren Akşener, \"İYİ Parti\'yi CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum. Bugüne kadar İYİ Parti Genel Başkanı olarak benim ağzımdan bir siyasi partinin aldığı karara yönelik akıl fikir verecek bir cümle çıkmadı. Sayın Bahçeli bize akıl verme mevkiinde değil. Dolayısıyla o bir karar vermiştir ona saygı duyuyoruz, hayırlı olsun\" dedi.

DEMOKRAT PARTİ VE SAADET PARTİSİ İLE İTTİFAK MESAJI

Akşener, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapabileceklerini de dile getirerek, \"Bizim ne yapacağımıza başkası karışamaz. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti adına aday göstereceğiz. Arkadaşlarımız beni istiyorlar, ben de buna \'Evet\' diyorum. İttifak yaparak seçime gitmeyeceğiz. İttifak ile ilgili düşünsek düşünsek Demokrat Parti ve Saadet Partisi\'yle yan yana gelmeyi düşünürüz. Bir görüşmemiz de yok bu anlamda. Dolayısıyla ne CHP ne de diğer partiyle birlikte seçime gitme gibi bir birlikteliğimiz olamaz\" diye konuştu.

Akşener ayrıca, 15 Temmuz 2018\'de erken seçim olacağına yönelik öngörüsünü bir kez daha tekrarladı.

-Akşener\'in açıklamaları

2)KAMERADAKİ AMCA CİNAYETİNDE 4 YEĞENE ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ



ELAZIĞ\'da, amcaları Yılmaz Kaya\'yı (43) 22 bıçak darbesi ile öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4 kardeş hakkında, \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. 20 yıl İsviçre\'de yaşadıktan sonra memleki Elazığ\'a yerleşen 3 çocuk babası Kaya\'nın yeğenleri tarafından öldürüldüğü görüntüler de iddianamede yar aldı. 20 yıl İsviçre\'de yaşayan ve geçen temmuz ayında memleketi Elazığ\'a yerleşen 3 çocuk babası Yılmaz Kaya, 26 Kasım 2017 gününün akşamı, Sanayi Mahallesi, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı\'ndaki evinden çıkıp ekmek almaya gittiği sırada, iddiaya göre, husumetli olduğu yeğenleri ile karşılaştı. Yılmaz Kaya ve yeğenleri Furkan Yasin Kaya (20), Mehmet Fatih Kaya (33), Muhammed Burak Kaya (26) ve Semih Kaya (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 4 kardeş, tartışma sırasında amcalarını 22 bıçak darbesi ile öldürdü. Olaydan sonra Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan şüpheli kardeşler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, 4 kardeş hakkında, \'Kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edildiği, şüphelilerin yargılanmasına yakında başlanacağı belirtildi.

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

Yılmaz Kaya\'nın yeğenleri tarafından öldürülmesinin bulunduğu güvenlik kamerası görüntüleri, iddianamede yer aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Yılmaz Kaya evinde çıkıp, yürüyor. Bu sırada araçla geçen 4 yeğeni, inip amcalarıyla tartışmaya başllıyor. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli yeğenler üzerlerinde bulanan sopa ve bıçaklarla amcalarına saldırıyor. Çevredekiler olay yerine koşunca, şüpheliler kaçıyor. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kaya\'yı ambulansla hastaneye götürüyor.

AĞABEYİM TÜRKİYE\'DE 4 AY YAŞAYABİLDİ

Öldürülen Yılmaz Kaya\'nın kardeşi Eyüphan Kaya, ağabeyinin yıllar sonra döndüğü Türkiye\'de 4 ay yaşayabildiğini belirterek, \"Ağabeyimle 20 senedir yurt dışında beraber yaşıyorduk. Ağabeyim 2017 yılının Temmuz ayında Türkiye\'ye dönüş yaptı. Elazığ\'da bir yuva kurdu ama ne yazık ki 4 ay yaşabildi. Başımıza olmaz bir iş geldi. 2 çocuğun kavgası ölüme dayandı. Ağabeyimi canice öldürdüler. Bu ne insanlığa ne de akrabalığa sığar. Olayı yapan 4 zanlı aynı gün yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra cezaevine gönderildi. 13 Mart\'ta mahkeme olacak. Biz zanlıların en ağır cezaya çarptırılmasını diliyoruz. Adalet yerini bulacak\" dedi.

3)SOMA DAVASI 26 MART 2018 GÜNÜNE ERTELENDİ



MANİSA\'nın Soma İlçesi\'nde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin görülen davada ara karar verildi. 20\'nci duruşması görülen davada 5\'i tutuklu 51 sanığın yargılanması 26 Mart 2018 Çarşamba günü devam edecek. Ara karar öncesi savcı, Manisa soruşturması dosyasının \"gizlilik ihlal edilmemesi kaydıyla\" istenilmesine ve beklenilmesine; tutuk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti ve mahkeme başkanı Salih Pehlivan ise bu kararı onaylayarak Manisa\'daki soruşturmanın kurulacak olan komisyonun önderliğinde gizli bir şekilde mahkemeye ulaştırılması kararını verdi.

Karar sonrası açıklama yapan Sosyal Haklar Derneği Başkanı müdahil avukatlardan Can Atalay, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığını manipülasyon yapmakla eleştirdi. Atalay, şunları söyledi:

\"Bugün önemliydi, fiil ve faal değerlendirilmesinin esnetildiği ceza yargılamasının en temel kurallarının esnetildiği bir Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı manipülasyonu ile karşı karşıyayız. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Can Gürkan\'ın şikayeti üzerine ne idüğü belirsiz bir soruşturma başlattı. Ne idüğü belirsiz diyoruz, çünkü öldürülen bizim evlatlarımız, buradaki insanların evlatları. Soruşturma Can Gürkan\'ın avukatlarının bilgisi dahilinde ancak buradaki ailelerin bilgisinden kaçırılarak sürdürülüyor. Böyle bir şey söz konusu değil, Cumhuriyet tarihinde böyle bir soruşturma yok. Bugün mahkemenin verdiği ara kararlar bu açıdan önemlidir, dikkat çekicidir ve yerindedir. Fakat bir eksiklik var, ne olursa olsun bu aşamada soruşturmanın geliştirilmesi talebi olarak değerlendirilemeyecek bir durumda. Bu dosyada hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde olay açıklığa kavuşmuş, kimin nasıl sorumlu olduğu açıklığa kavuşmuş durumdadır. Duruşma salonunda söylenilenin bir başka anlamı var, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyayı bekletirken kimin ne yaptığını ayrıntısı ile açıklayan bilirkişilerden zorla ifade alıyor. Duruşma salonunda Alp Gürkan\'ın avukatı ayrıntısı ile anlattı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı bu işte dikkat çekicidir\" dedi.

4)YANGINDA MAHSUR KALAN KÖPEĞİNİ İTFAİYECİLERLE BİRLİKTE KURTARDI

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, çelik kapı üretimi yapan bir işyerinde çıkan yangın diğer işyerlerine de sıçradı. 3 işyerinin alevlere teslim olduğu yangında zarar gören halı yıkama işletmesinin sahibi, eşyalarından daha çok itfaiye ekiplerinden mahsur kalan köpeğinin kurtarılmasını istedi. Yangın kontrol altına alınıp alevler söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri işyeri sahibine ısı geçirmeyen kıyafet ve kask giydirip köpeğini almasını için diğer itfaiye erleriyle birlikte olay yerine soktu. Köpek işyerinden sahibi tarafından kurtarıldı. Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Merkezefendi İlçesi Eskihisar Mahallesi\'ndeki eski kiremit fabrikasında bulunan iş yerlerinde meydana geldi. Eski kiremit fabrikasında Osman Balkan\'a ait çelik kapı üretimi yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer işyerlerine de sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere 14 araç ve 35 itfaiye eri ile müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından yanan işyerlerinden biri olan halı yıkama işletmesinin sahibi Nejdet Çil, itfaiye ekiplerine köpeğinin işyerinde mahsur kaldığını söyledi. İtfaiye erleri bağlı olan Pitbul cinsi köpeği kurtarmak istedi ancak köpeğin saldırması üzerine geri çekildi. İşyerine girmek isteyen Nejdet Çil\'e itfaiye ekipleri tarafından ısı geçirmeyen kıyafet ve kask giydirildikten sonra olay yerine itfaiye erleri eşliğinde götürüldü. Nejdet Çil, itfaiye erleriyle birlikte dumanlarında arasında kucağında köpeğiyle geri döndü.

Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, 3 işyeri ve bir depoda maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından olayla ilgili açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, \"Yangına 14 aracımız, 35 personelimiz müdahale etti. İçerde mahsur kalan bir köpek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sahibi ile birlikte sağ bir şekilde kurtarıldı. 3 işyeri ve 1 deponun zarar gördüğü yangının çıkış nedenini araştıracağız. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok, bizim için önemli olanda bu, fakat maddi hasar mevcut\" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

5)KAMYON, 3 ARACA ÇARPIP DEVRİLDİ: 8 YARALI



ADANA\'da kontrolden çıkan mandaline yüklü kamyon, önünde giden iki minibüs ve bir kamyonete çarptıktan sonra devrildi. 8 kişi nin yaralandığı kazada yola saçılan mandalinalar nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek yönde sağlandı. Kaza, dün saat 19.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu Köklüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa İşçioğlu\'nun kullandığı 31 ZF 484 plakalı mandalina yüklü kamyon, kontrolden çıkarak önündeki 80 M 7070 ile 01 S 0034 plakalı minibüslere ve ardından 01 VP 136 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, mandaline yüklü kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kamyon sürücüsü İşçioğlu ve diğer araçtakiler; Mürsel Çetinkıran, Ramazan Yılmaz, Hasan Kurt, Özden Çelik, Kayhan Bulut, İlker Öz ile Mehmet Taşdöven, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza sırasında devrilen kamyonetteki mandalinaların karayoluna savrulması nedeniyle karayoluna ulaşımda aksama meydana geldi. Mahdalinaların temuzlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

6)BURSA\'DA DAMPERİ AÇIK KAMYON KÖPRÜYE ÇARPTI, 3 KİŞİ YOLA SAVRULDU

BURSA\'nın İznik ilçesinde sürücüsünün damperini açık unuttuğu kamyon köprüye çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyon içinde bulunan 3 kişi yola araçtan yola savrularak yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İznik-Gemlik karayolunda meydana geldi. Gemlik\'te yük indirdikten sonra damperi açık şekilde İznik istikametine giden 42 yaşındaki Sezgin Daş yönetimindeki 11 SK 364 plakalı hafriyat kamyonu, İznik yol ayrımındaki köprüye çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Sezgin Daş ile kamyon içinde bulunan Hüseyin Demir (47) ve Mustafa Turna (45) yola savrularak yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleriolay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralılardan Sezgin Daş ve Hüseyin Demir\'i Yenişehir Devlet Hastanesi\'ne, Mustafa Turna\'yı da İznik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Daş, daha sonra Bursa Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

7)TARSUS\'TA 38 BİN DEKAR ALAN SULAR ALTINDA, ÇİFTÇİ YARDIM BEKLİYOR



Mersin\'in Tarsus ilçesi\'nde geçen hafta etkili olan sağanakta, ilk belirlemelere göre yaklaşık 37 bin 800 dekar tarım arazisi sular altında kaldı, tarla ve seralarda yaklaşık 120 milyon liralık hasar oluştu. Üreticiler, yardım beklediklerini söyledi. Tarsus\'ta geçen hafta etkili olan sağanakta, yaklaşık 37 bin 800 dekar tarım arazisi sular altında kaldı. Yağış özellikle örtü altı üretimi vurdu; marul, kabak, ıspanak, lahana, karnabahar, pırasa, bakla, biber ve patlıcan seraları zarar gördü. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, DSİ ekipleri de sera ve tarlalardaki yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını 24 saat esası ile yürütüyor. Yetkililer ilk belirlemelere göre, 870 çiftçiye ait tarla ve seralarda yaklaşık 120 milyon lira hasarın olduğunu açıkladı. Üreticiler ise yaşadıkları afet karşısında yaralarının sarılmasını bekliyor. Bazı çiftçiler hasar gören tarla ve seralarda söküm yaparken, bazıları da iyi durumda olan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor. Özelbahşiş Mahallesi?nde yaşayan 2 çocuk babası Hüseyin Özer (28), benzer afetin geçen yıl da yaşandığını belirterek, bu yıl da sağanağın bölgedeki tüm çiftçileri vurduğunu söyledi.



8)250 LİRA ÇALAN KAPKAÇÇIYI POLİS YAKALADI



BURSA\'da bir bankanın ATM\'sinden para çeken Sevim Ç.\'nin elinden 250 lirasını çalıp kaçtığı iddia edilen Ömer G. (28), polis tarafından yakalandı. Olay, 29 Aralık Cuma günü merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Meydanı\'nda bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Sevim Ç., ATM\'den çektiği 250 lirayı çantasına koyarken yanına yaklaşan Ömer G. parayı alıp, kaçtı. Sevim Ç. bağırarak çevreden yardım istedi. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekibi, Haşim İşcan Caddesi\'ne doğru kaçıp ara sokaklara giren şüphelinin peşine düştü. Polisler kısa süren kovalamacanın ardından Ömer G.\'yi yakaladı. Emniyette sorgulanan Ömer G.\'nin daha önce de Müjgan D.\'nin (48) çantasını kapkaç yaparak çaldığı belirlendi. Ömer G.\'nin kapkaç yaparak çanta ve para çaldığı iki olay da güvenlik kameralarına yansıdı. Ömer G. adliyeye sevk edildi.

9)İŞİNİ GERİ İSTEYEN ÖĞRETMEN YİNE EYLEM YAPTI



BODRUM\'da, Eğitim-Sen\'e üye 8 meslektaşıyla birlikte 29 Ekim 2016\'da KHK ile ihraç edilen ilkokul öğretmeni Engin Karataş, işini geri istediğini bilerterek bir kez daha eylem yaptı. Karataş, yaptığı eylemler sonrası Kabahatler Kanunu\'na göre kendisine kesilen cezalara dikkat çekip, sıkıntısını dile getirdi.

Bodrum\'da 14 ay önce KHK ile ihraç edilen ilkokul öğretmeni Engin Karataş, Bodrum Belediye Meydanı\'nda pankart açarak eylem yaptı. Karataş\'a meslektaşları ve arkadaşları da destek oldu. \'İşimi öğrencilerimi istiyorum\' yazılı pankart açan Karataş, \"Ben 29 Ekim\'de bir gecede hukuksuzca işten atılan bir öğretmenim. Bir yıldır tarafıma hala neyle suçlandığım bildirilmiş değil. Bir yıldır alanlara çıkıyorum. İşimi öğrencilerimi istediğimi belirten dövizler taşıyorum. Sessiz ve trafiğe engel olmayacak şekilde, sakince protestomu yapıyorum. Polisler beni her defasında götürüyorlar. Kabahatler Kanunu\'ndan para cezası kesiyorlar. İstanbul\'da ve İzmir\'de benim gibi işini isteyen memurlar var, onlara hiçbir şekilde para cezası kesilmezken; şu anda bana yaklaşık 80 ayrı para cezası kesildi. Ben öğretmenim. Bir öğretmene yakışır şekilde bir protesto yürütüyorum. İşimi öğrencilerimi burada istiyorum. Bazen anket yapıyorum, bazen yere su ile yazıyorum, bazen bir çuval buğday ile yazıyorum. Hiç kimseye zararım yok. Hayatımda hiçbir zaman suç içinde olmadım\" dedi.

Eylemin ardından Karataş\'a, yine 5326 sayılı kanunun 32. maddesinde yer alan \'emre aykırı davranış\' suçundan 259 lira ceza kesildiği öğrenildi.

10)NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NUN ADI SPOR SALONUNDA YAŞAYACAK



TEKİRDAĞ\'da, Ergene Belediyesi\'nin yaptırdığı Naim Süleymanoğlu Spor Salonu törenle açıldı. Törene katılan Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun kızı Sezin Süleymanoğlu, \"İnşallah bu salondan babam gibi Türk şampiyonlar yetişir\" dedi.

Ergene Belediyesi\'nin Velimeşe Mahallesi\'nde yaptırdığı, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu\'nun adının verildiği spor salonunun açılış törenine, merhum milli haltercinin kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu ile CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile davetliler katıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, törende yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin örnek belediyelerden biri olduklarını, doğrunun ve vatandaşın yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Görünen hizmetlerimizi var, görünmeyen hizmetlerimiz var. Görünmeyen hizmetlerimiz; sağlık hizmetlerinde vatandaşı evden alıyoruz, tedavisini yaptırıp tekrar evine bırakıyoruz. Evde bakım hizmetlerimiz var. Biz belediyecilikte Türkiye\'de örnek belediyelerdeniz. Bütün plan ve projelerimizi belediyenin resmi sitesinde mevcuttur. Bir de görülen hizmetlerimiz var. Sağlık Mahallesi Yeşiltepe\'de yaklaşık 100 kilometre taşıma suyu 116 kilometre de kanal bulunmaktadır. Bunun dışında yol çalışmaları da devam ediyor. Yeşiltepe\'de yaklaşık 10 kilometre yol yaptık. Çalışmalarımız devam edecek ve yapılmayacak yol kalmayacak. Ergene hizmet binamızın tapusunu aldık. Naim Süleymanoğlu, bize gurur yaşattı. Türk bayrağını dünyada dalgalandırdı. Ona minnettarız. Onun adını sonsuza kadar yaşacağız.\"

Törene katılan Naim Süleymanoğlu\'nun yakın dostu İsmail Karaca ise \"Selam altın yürekliler. Bugün büyük bir spor adamı, Naim Süleymanoğlu için burada buluştuk. Allah razı olsun Belediye Başkanımızdan. Bu bölgeye çok güzel bir eser bıraktılar. 50 gün önce bizi ağlatan Naim, bugün ismi ile bizi güldürüyor\" dedi.

\'İNŞALLAH BABAM GİBİ SPORCULAR YETİŞİR\'

Naim Süleymanoğlu\'nun kızı Sezin Süleymanoğlu, babasının adını taşıyan salondan şampiyonlar çıkmasının en büyük isteği ve arzusu olduğunu belirterek, \"Bu güzel tesise babamın ismini verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu salondan babam gibi Türk şampiyonlar yetişir. Ben ve ailem sizlere minnettarız\" ifadelerini kullandı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Esin ve Sezin Süleymanoğlu kardeşlere günün anısına plaket ve çiçek takdim etti. Konuşmaların ardından spor salonu hizmete açıldı.



