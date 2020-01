DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ANTALYA\'YI HORTUM VURDU: 28 YARALI



ANTALYA\'nın Finike, Kumluca, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağış sonrası hortum oluştu. Hortumun şiddetiyle çok sayıda tarım alanı, sera ve yerleşim yeri zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik tellerinin kopması sonucu birçok bölgede kesinti meydana gelirken, 1\'i kamyon 5 araç da yan yattı. Yaşanan afet nedeniyle 28 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Finike\'de saat 21.30 sıralarında şiddetli yağış sonrası denizde hortum çıktı. Karaya doğru ilerleyen hortum Turunçova, Sahilkent, Yeşilyurt, Yuvalı ve Çavdır Yellice mevkiindeki tarım alanları, seralar ve yerleşim yerlerini vurdu. 300 metre genişliğinde, 10 kilometre uzunluğunda ilerleyen hortum nedeniyle bölgede ilk belirlemelere göre çok sayıda tarım alanı, seralar ve yerleşim yerlerine zarar verdi. 3\'ü ağır hasarlı olmak üzere çok sayıda ev ve işyerleri zarar görürken, 1\'i kamyon 5 araç da hortumun şiddetiyle yan yattı. Sahilkent Mahallesi\'nde yapımı süren kaymakamlık inşaatında işçilerin kaldığı konteynerin hortum nedeniyle devrildi. Hortumun neden olduğu kazalarda çeşitli yerlerinden yaralanan 5\'i işçi 18 kişi Finike Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Yaralılardan 13\'ü ayakta tedavi edilirden 5\'inin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

KAYMAKAM YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu da hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Arslanköylü ve beraberindekiler daha sonra inceleme yapmak üzere hortumdan zarar gören bölgeye gitti. Elektrik hatlarındaki zarar nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, yağışın etkisini yitirdiği belirtildi.

KEMER\'DE AĞACA YILDIRIM DÜŞTÜ

Kemer İlçesi\'nde ise yağmur ve fırtına nedeniyle Atatürk Caddesi\'ndeki ağaçlar devrildi. İlçede 22.30 sıralarında bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu elektrik hatları koptu. Bazı ev ve işyerlerindeki elektronik eşyalar yıldırım nedeniyle zarar gördü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. İlçede yağış devam ediyor.

KUMLUCA\'DA 5 KİŞİ YARALANDI

Türkiye\'nin örtü altı sebze üretim merkezi olan Kumluca İlçesi\'nde ise saat 21.30 sıralarında etkili olan şiddeti yağmur tarım alanlarına zarar verdi. Mavikent Mahallesi\'nde denizde çıkan hortum karaya ulaşarak devam etti. 400 metre genişliğinde, 4 kilometre uzunluğunda ilerleyen hortum önüne çıkan seralar, gecekondular, enerji nakil hatlarına zarar verdi. Evlerdeki eşyaları sokağa savurdu, bazı evlerin çatıları uçtu, istinat duvarları yıkıldı. Hortum pek çok portakal, nar ve zeytin ağacını da kökünden söktü. Hortum nedeniyle 5 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kumluca Devlet Hastanesi\'nde ayakta tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi. Hortumun yol açtığı felaketin ardından Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya hortum ve yağıştan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek zarar hakkında bilgi aldı.

CUMHURBAŞKANI TELEFONLA ARADI

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, \"Saat 21.30- 22.00 sıralarında Mavikent bölgemizde yoğunlaştı, büyük bir hortum felaketi oldu. \'Mavikent mahvoldu\' dediler, buraya intikal ettik. Manzara burada çok kötü. Çok geniş bir alanda etkili oldu. Seraları yatırmış, çatıları uçurmuş, elektrik direklerini yıkmış. Ama en büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Yüce mevlam korumuş. Biraz önce de Dışişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte uçaktan telefonla aradılar. Tahminen 2 bin dönüm sera yıkılmış. Sonuçta can kaybı olmaması, insanlarının zarar görmemesi en büyük tesellimiz. Devletimizin yaraları en kısa sürede saracağını Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Herhangi önemli yaralımız yok. Ufak tefek yaralanmalar var. Bölgede şu an elektrik yok, Kumluca\'nın tamamında yok. Finike\'de de yok. Mavikent bölgesine elektrik verilmesi mümkün değil. Tahmini birkaç gün içerisinde ancak elektrik verilebilir\" diye konuştu.

KAŞ\'TA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Kaş ve Demre ilçelerinde de şiddetli yağış sonrası hortum oluştu. Kaş\'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi. Bölgede birçok tarım alanı, sera ve yerleşim yerlerinde zarar meydana geldi. Yağış ve hortum nedeniyle hafif yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

(ANTALYA)

-Acilden görüntü

-Cep telefonu görüntüleri (2)

-Kumluca\'dan görüntüler

-Finike\'den görüntüler

Haber-Kamera: Suat SÖĞÜT-Ramazan SARIKAYALI-Levent YENİGÜN /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

========================================================

2)MOLOZ DÖKÜM ALANINDA YANGIN



DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki moloz döküm alanında, atıkların bulunduğu yerde çıkan yangın korkuttu. Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Kumkısık Mahallesi\'ndeki katı atık depolama tesisinin yanında bulunan moloz döküm alanında, çeşitli atıkların bulunduğu yerde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Kilometrelerce uzaktan görülen yangın çevrede paniğe neden oldu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Yangından görüntüler

-Detaylar

Haber: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================================

3)OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



ADANA\'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu sürücüsü Savaş Topal öldü, Serhat Tunçdemir ise yaralandı. Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Özdemir Sabancı Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Savaş Topal\'ın kullandığı 34 PN 1059 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri ile ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Topal ile yolcu konumundaki Serhat Tunçdemir, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Tunçdemir\'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- İtfaiye ekiplerinin kaza yapan aracın yanına gidişi

- Kaza yerinden görüntü

- Sağlık ekibi ve itfaiye erlerinin yaralıları çıkarışı

- Yaralıların şarampolden yola taşınması

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Otomobilin yere düşen plakasını tutan polisten görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

4)KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 7 OTOMOBİLE ÇARPTI

İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarında park halindeki 7 otomobile çarparak maddi hasara neden oldu. Kamyon şoförü yara almadan kurtulurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Tüpraş İzmir Rafinerisi ile Petkim\'in üretim tesislerinin arasından geçen Aygaz Caddesi\'nde meydana geldi. Tüpraş Kavşağı\'ndan Aliağa Gemi Söküm Tesisleri yönüne seyir halinde olan 58 yaşındaki Mesut G., kullandığı 35 NKD 16 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi. Yol kenarında park halindeki 7 otomobile çarparak durabilen kamyonun şoförü Mesut G., kazayı yara almadan atlattı. Kamyonun çarpıp, bazısını yolun dışına savurduğu otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Hasar gören otomobillerin büyük bölümünün Petkim\'de çalışan işçilere ait olduğu öğrenildi. Polisin, olay yerinde ifadesine başvurduğu kamyon şoförü Mesut G., \"Karşı şeritten bir kamyon geliyordu. Yol kenarında park halinde olan otomobiller yolu daralttığı için kaçamayıp, direksiyon hakimiyetini kaybettim. Park halindeki oütomobillere çarptım. Üzgünüm\" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Kaza yerinden görüntü

Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI /ALİAĞA(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

5)ADIYAMAN\'DA ATEŞLİ ELEKTRİK PROTESTOSU

ADIYAMAN\'da, 3 gündür elektrikleri kesilen mahalleli yolu trafiğe kapatarak protesto ettiler.

Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi\'nde 3 gündür elektriklerinin sık sık kesildiğini ileri süren yaklaşık 200 kişilik kalabalık, yolu yanlarında getirdikleri lastikleri yakarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Mahallede sık sık yaşanan kesinti nedeniyle elektrikli cihazların kullanılamaz hale geldiği iddiasında bulunan kalabalık, sorunun defalarca ilgililere bildirilmesine rağmen giderilmedigini ifade ettiler. Mahalle muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, \"Mahalledeki trafo eski ve bu yükü kaldırmıyor. Elektrik kesintisinden bıktık. Yaşadığımız bu durum artık dayanılmaz hal aldı. Biran önce bu sorunun çözülerek mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz\" dedi.

Kapanan yoldaki sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri ateşe verilen lastikleri söndürdü, kalabalık ise polisin uyarısıyla dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yeri

- Ateş yakılması

- Toplanan vatandaşlar

- Polislerin önlem alması

- İtfaiye ekipleri ateşi söndürmesi

- Vatandaşların dağılması

- Muhtar Geylani Taş\'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================

6)CEZAEVİNE GÖTÜRÜLÜRKEN KAÇAN FİRARİ 2 SAAT SONRA YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, hırsızlık suçundan hüküm giyen 24 yaşındaki İzzet Çınar, cezaevine götürüldüğü sırada Çanakkale Adliyesi\'nden elleri kelepçeli şekilde kaçtı. Çınar, yaklaşık 2 saat sonra yakalandı. Hırsızlık suçundan hüküm giyen İzzet Çınar, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne götürülmeden önce işlemleri yapılmak üzere polis ekiplerince Çanakkale Adliyesi\'ne getirildi. Ancak Çınar, saat 18.00 sıralarında adliyenin açık olan penceresinden elleri kelepçeli şekilde kaçarak izini kaybettirdi.

Çınar\'ı gören çevredekilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan polis, Çınar\'ın bir ticari taksiye bindiğini tespit etti. Polis, durağından telefon numarasını aldığı ticari taksi şoförü ile irtibata geçti. Şoför, ekiplere 116\'ncı Jandarma Er Eğitim Alayı Kavşağı üzerinde duracağını bildirdi. Bu sırada durumu fark eden Çınar, taksiden inerek Küçük Sanayi Sitesi içerisine kaçtı. Çınar\'ın sanayi sitesinde saklandığı gören esnaf durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgele gelen ekipler, Çınar\'ı yakaladı.

Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan Çınar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Cuma Pazarı ve Sarıçay çevresinde polisin firari şahsı aramasından görüntüler

- Küçük Sanayi sitesi girişinde arabaların incelenmesinden görüntüler

- Polisin firari şahsı kovalamasından görüntüler

- Yakalanan zanlının Emniyete girişinden görüntüler

- Emniyet Müdürlüğü binasından görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

7)GAZİANTEP\'TE, \'HAREMEYN\' SERGİSİ AÇILDI

GAZİANTEP ve İstanbul Büyükşehir belediyesi işbirliğiyle Osmanlı döneminde Hac yolculuğunu anlatan \"Harameyn, Hac Mukaddese Yolculuk\" adlı sergi açıldı. Sergide, Hz. Muhammed\'in Sakal-ı Şerif\'i de yer aldı. Gaziantep Sanat Merkezi\'nde açılış yapılan serginin açılışına; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, Topkapı Müzeler Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü koleksiyon ve arşivlerinden derlenen sergide, Kur\'an-ı Kerim, Kabe örtüsü, kartpostal, harita, berat, fotoğraf ve çeşitli objeler yer alırken, Hz. Muhammed\'in Sakal-ı Şerifine ilgi büyüktü. Gelen ziyaretçiler, Sakal-ı Şerifin yanında gözyaşlarını tutamayarak dua ettiler.

Serginin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yerlikaya, \"Yıllar önce kutsal vazifeyi yaşayan insanlar neler hissettiler, bizler için ne izler bıraktılar? Bunu hep beraber göreceğiz. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerifin\'i memleketimize getiren, bize bu heyecanı yaşatan herkese çok teşekkür ederim\" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çok heyecanlı olduğunu belirterek, \"Kutsal emanetleri burada sergilemenin mutluluğunu yaşıyorum. Hac ibadeti İslamın beş şartından biridir. Bu ibadetin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.

13 Kasımda açılışı yapılan sergi, 30 Kasım\'a kadar gezilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Sergi açılışı

- Serginin gezilmesi

- Hz. Muhammed\'in Sakal-ı Şerifi

- Ziyaretçiler dua ve göz yaşı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

8)ŞANLIURFA\'DA ENGELLİLERE \'ATLI TERAPİ\'

TÜRKİYE Jokey Kulübü tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa Hipodromu\'nda Atla Terapi (Hipoterapi) merkezi hizmete açıldı.

Şanlıurfa Hipodromu\'nda 1000 metrekarelik alanda otizm, down sendromu, zihinsel ve bedensel engelli çocukların tedavisinde kullanılmak için 5\'inci Atlı Terapi Merkezi açıldı. Açıl öncesinde hipodromu dolduranlara yönelik jokeyler at üzerinde akrobasi hareketleri alkış aldı. Etkinlik kapsamında TJK tarafından çocuklara oyuncak dağıtılması kısa süreli izdihama yol açtı. Hipodromda zihinsel ve bedensel engelli çocuklar daha sonra at üzerinde gezdirilerek terapi uygulandı. Atlı terapi merkezinin açılışına katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker, terapinin çocukların tedavisinde önemli katkı sağladığını söyledi. Eker, daha sonra Şanlıurfa Hipodromu\'nda at üzerinde koşturdu. Açılışa katılan TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Türkiye Binicilik Federasyon Başkanı Bülent Bora, Atlı Terapi Merkezi\'ne gösterilen ilgiye teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Atlı Terapi merkezinin açılışına katılanlar

- At üzerinde akrobasi yapılması

- Engelli çocuklar at üzerinde gezdirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================