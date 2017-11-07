DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ZONGULDAK\'TA MADEN İŞÇİLERİNİN OCAKTAN ÇIKMAMA EYLEMİ 21 SAAT SONRA SONA ERDİ



ZONGULDAK\'ta Taşkömürü Kurumu\'nda (TTK) çalışan yaklaşık 2 bin maden işçisinin, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto için başlattığı \'Maden ocağından çıkmama\' eylemi 21 saat sonra sona erdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda kabul edilen torba yasa tasarısındaki, \'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir\' diye yazılı 58\'inci maddesine tepki için kuruma bağlı maden ocaklarında 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, sabah ocaktan çıkmama eylemi başlattı. Gündüz vardiyasında çalışan maden işçilerinin de destek verdiği eylem yaklaşık 2 bin maden işçisinin katılımıyla 21 saat sürdü. Maden işçileri, saat 05.00 sıralarında sendika temsilcileriyle yaptıkları görüşme ardından ocaklardan çıktı.

GMİS GENEL BAŞKANI DEMİRCİ: EYLEM SONA ERDİ

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, Ankara\'da Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından eylemi sonlandırdıklarını söyledi. Maden işçilerinin ocaktan çıktığını ifade eden Demirci, \"Ankara\'da önemli görüşmeler yaptık. İşçinin derdini, eylemini anlattık. Görüşmeleri işçilere de anlatmak üzere Zonguldak\'a geliyoruz. Türk-İş başkanı işçilere yapılan görüşmeleri anlatacak.\" dedi.

MUTLU: 58\'NCİ MADDE BİZİM İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE DÜZENLENECEK

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da maden ocağı önünde işçilere hitaben yaptığı konuşmada, şöyle dedi:

\"Şu anda yaptığımız mutabakat 58\'nci maddedeki tasarı Mecli\'sIten bizim istediğimiz şekilde TTK\'nın sahaları kapsam dışına atılarak yeniden düzenlenmek şartıyla geçecek. Hükümet yetkilileri nezdinde bunun teminatı alınmıştır.\"

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY: TTK ÖZELLEŞMEYECEK

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nda yaptıkları görüşmelerin ardından Zonguldak\'a geldi. GMİS önünde bekleyen maden işçilerine seslenen Türk-İş Genel Başkanı Atalay, iki bakanlığa torba yasa tasarısındaki 58\'nci maddeyle ilgili maden işçisinin taleplerini ilettiklerini söyledi. 58\'nci maddenin değiştirileceğini ifade eden Atalay şöyle dedi:

\"Zor şartlarda 24 saat geçirdiniz. Bulunduğunuz yerlerin çok soğuk olduğunu biliyorum. Dün gece 02.00\'ye kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıktı. İki bakanlığın bu 58\'nci madde ile ilgili bir sıkıntı olmamasını söylemesinde rağmen sizin ve bizim bir talebimiz vardı. Dedik ki; 58\'nci maddenin Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun devlet eliyle işletilen sahaları hariç tutulacak. Sabaha karşı 03.30\'da bunda anlaştık. Perşembe günü Meclis gündemine getirecekler. Bu iki kelimeyi ilave ettikten sonra bizim hiç problemiz kalmayacak. Burada bu bölgede emeği olan siyasilere basın mensuplarına iki bakanlığın bürokratlarına teşekkür ediyorum.\"

\"TTK SAHALARIYLA İLGİLİ 58\'NCİ MADDE KAPSAM DIŞINDA OLACAK\"

Atalay, daha sonra sendika binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. TTK\'nın özelleşmeyeceğini bakanlıkların böyle bir çalışması olmadığını söyleyen Atalay, şöyle konuştu:

\"Maden işçilerinin eylemi ardından sendika başkanı Ankara\'ya geldi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarıyla görüştük. Bize, \'Siz nasıl rahatlarsınız? Ne istiyorsunuz? dediler. Biz torba yasadaki maddeye \'Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun devlet eliyle işletilen sahaları hariç\' diye bu iki kelimeyi koyun dedik. Tamam dediler. Yani TTK sahalarıyla ilgili 58\'nci maddede kapsam dışında olacak. Onun için bir sıkıntımız yok. Özelleştirilmeyle ilgili bir tedirginlik ve kaygımız yok. Böyle bir çalışma yok. Böyle bir şey olmaz. Ben buradayım. Böyle bir çalışma olursa milletten hemen sonra ben gelip kapatırım aşağıya kendimi .Sonra siz beni çıkartamazsınız. İşin esprisi. Böyle bir çalışma, böyle bir problemde yok.\" Maden işçileri, sendika önünde bir süre \'Madenci feneri sönmeyecek\', \'İşte sendika, işte madenci\' sloganları attıktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-İşçilerin slogan atması

-İsa Mutlu\'nun işçilere konuşması

-İşçilerin ocaktan çıkması

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-Ergün Atalay\'ın madencilere seslenişi

-Madencilerin slogan atmaları

-Ergün Atalay\'ın sendikada konuşması

-Maden işçilerinden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)DİLOVASI\'NDA DEPOLAMA SAHASINDA TANKER YANDI



KOCAELİ\'nin Dilovası\'nda bulunan kimyasal depolama sahasında bir tanker alev aldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın depolama sahasında bulunan tankerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı. Akşam saatlerinde, Dilovası\'nda bulunan Solventaş isimli kimyasal depolama sahasındaki tankerlerden biri bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri ulaştı. Yangının çevredeki tankerlere sıçraması ihtimaline karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı Gebze, Dilovası, Darıca, Çayırova ve Körfez\'den gelen ekipler, alev topuna dönüşen tankerdeki yangına müdahale etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri hazır beklerken, polis çevrede güvenlik önlemleri alarak, depolama sahasına giden yolu ulaşıma kapattı.

Tankerden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın bir süre sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yanan tanker ve çevresindeki tankerlerde soğutma çalışması yapıldı. Dumandan etkilenen 2 itfaiyeciye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar fabrikaya gelerek çalışmaları takip etti. Ali Toltar, \"Küçük çapta bir patlama, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı yok. Soğutma çalışması devam ediyor. Henüz belli değil\" dedi. Firmanın yetkilileri ise, \"Tankerde 90 metreküplük kimyasal vardı. İlk olarak otomatik söndürme sistemi devreye girdi. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil, bilirkişi yarın sabah yaptığı incelemenin ardından yangının çıkış nedenini belirleyecek\" diye açıklamada bulundu.

Yangın nedeniyle çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı. Vatandaşlar, itfaiyenin kısa sürede gelmesi ile yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan tankerden görüntü

-Yangına müdahale edilmesi

-Genel ve detay

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-Cep telefonu görüntüleri

-Röp.ler

-Detaylar

Haber: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU /DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)BURSA\'DA ÇALILIK ALANDA BOĞAZI KESİLMİŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU



BURSA\'da boş bir arazide vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri öldürülen kişinin kimliğini belirlemek ve şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesinde meydana geldi. Traktörü ile evine gitmek isteyen bir kişinin Geyveli Caddesi üzerinde bulunan çalılık alanda çıplak birinin hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kimliği bilinmeyen 30 yaşlarında olduğu belirtilen kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden 20\'den fazla bıçak darbesi aldığını ve boğazının kesildiğini tespit etti. Bu kişinin başka yerde öldürülerek buraya bıraktığı üzerinde duran ekipler, olay yerinde kanıt aradı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılırken, ölen kişinin kimliğini tespit etme ve cinayeti işleyen kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)SİLİVRİ BELEDİYESİ MECLİSİ ÜYESİ AKSU, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

İSTANBUL\'un Silivri ilçesinde Belediye Meclis üyesi 44 yaşındaki Cengiz Aksu, Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Silivri Belediyesi Meclis üyesi CHP\'li Cengiz Aksu, dün akşam saatlerinde Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesi yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olay Silivri- Çorlu karayolu üzerindeki Askeri Havaalanı Kavşağı\'nda meydana geldi. Otomobili ile kırmızı ışıkta bekleyen Aksu, bu sırada iddiaya göre 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Aksu, otomobili ile hızla olay yerinden uzaklaşıp, Çorlu girişinde uygulama yapan polis ekiplerine vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Aksu, polisin çağırdığı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatırken, saldırıyı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Meclis üyesinin otomobili

-Jandarmanın araçta inceleme yapması

-Polis ekipleri

-DHA muhabiri Mehmet Yirun\'un anonsu

-Jandarmanın çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)RESTORAN ÇALIŞANI MÜŞTERİLERİ BIÇAKLADI



İZMİT\'te, restoran çalışanı tartıştığı 2 müşteriyi bıçakladı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, İzmit Yürüyüş Yolu üzerindeki bir restoranda meydana geldi. 3 arkadaşıyla beraber restorana gelen A.K., henüz bilinmeyen bir nedenle restoran çalışanı E.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada E.D., eline aldığı bıçakla A.K.\'yi koltuk altından, kavgayı ayırmak isteyen S.E.\'yi ise elinden yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan A.K. ve S.E.\'ye müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavganın ardından restoran çalışanını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Polis ve 112 Acil ekiplerinin görüntüleri

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ADANA\'DA FİRARİLERE ŞAFAK OPERASYONU

ADANA\'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşen hapis cezası bulunan çok sayıda firari, şafak operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat ve Terörle Mücadele (TEM) ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı operasyonda, direnişin olabileceği evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırıldı. Geniş güvenlik önlemi altında yürütülen operasyonda, çok sayıda firari yakalandı. Yakalanan firariler, işlemleri yapılmak üzeri bölgedeki karakollara götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışı

- Emniyet Müdürlüğü\'nün tabelasından görüntü

- Emniyet Müdürlüğü önündeki polis araçlarından görüntü

- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi

- Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile baskın yapılacak eve yaklaşması

- Özel harekat polislerinin eve girmesi

- Baskın sonrası özel harekat polislerinin evden çıkması

- Baskın yapılan evin sokağından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)KAMYON, TIR\'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ



KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde TIR\'ın dorsesine arkadan çarpan kamyonun şoförü yaşamını yitirdi. Kaza,dün saat 17.00 sıralarında Konya- Akşehir Karayolu\'nda Kozağaç Kavşağı\'nda meydana geldi. 48 yaşındaki Ahmet Şensoy yönetimindeki 42 U 8677 plakalı Akşehir Belediyesi\'ne ait kamyon, iddiaya göre 38 yaşındaki Sinan Çavdar\'ın kullandığı 27 AVV 45 plakalı TIR\'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan sürücü Şensoy, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan belediyede taşeron şoför olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Şensoy, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kurtarma çalışması sırasında sürekli sürücü Şensoy\'un durumunu soran ve kazayı yara almadan atlatan Sinan Çavdar, \"Ne oldu yaşıyor mu? Ne olur hayatta olduğunu söyleyin bana\" diyerek ağladı. Çevreden geçen meslektaşları sürücü Çavdar\'ı sakinleştirmeye çalıştı. Şerit değiştirmek isterken kazanın meydana geldiğini anlatan Çavdar, \"Kendimi sağ şeride atmak isterken birden arkadan çarptı. Ne olduğunu anlamadım\" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Kurtarma çalışmalarından detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ /AKŞEHİR(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)ORHANGAZİ\'DE SURİYELİ ÇOCUĞA KAMYON ÇARPTI



BURSA\'nın Orhangazi İlçesi\'nde eski kaymakamlık lojmanı karşısında anayolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Suriye uyruklu Abdullah Salih’e kamyon çarptı. Talihsiz çocuk ağır yaralanırken, kaza yerinden uzaklaştıktan kısa süre sonra polisi arayarak kaza yaptığını söyleyen kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 17.20 sıralarında Bursa- Yalova karayolu Orhangazi geçişinde meydana geldi. Yalova yönüne giden 43 yaşındaki Halil S. yönetimindeki 34 ZV 4216 plakalı kamyon, eski Kaymakamlık lojmanı karşısında anayolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Salih\'e çarptı. Çarpma sonucu savrulan çocuk kanlar içinde yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Abdullah Salih\'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansa konulan Abdullah Salih, Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek müdahale edildi. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

\"KAZAYI BEN YAPTIM\"

Kaza ardından uzaklaşan kamyon sürücü Halil S. ise, kısa süre sonra polisi arayarak kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Polis aynı yönde yol üzerinde bekleyen kamyon sürücüsünü ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri,

-Yerde yatan yaralı,

-Ambulansa taşınması,

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY /ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)MARMARİS\'TE FETÖ/PDY MENSUBU 11 KİŞİ YUNANİSTAN\'A KAÇARKEN YAKALANDI



MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişi, yanlarındaki 9 çocuk ile Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalandı. FETÖ/PDY mensubu 3 kişinin ise kaçtığı öğrenildi.

DENİZDE KAÇAKLARIN BULUNDUĞU TEKNE İLE KOVALAMACA

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek jandarma ve sahil güvenlik ekipleriyle irtibata geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, Turunç Mahallesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na geçmeye çalışan bir tekneye dur çağrısı yaptı. Uyarılara uymayan tekne ile sahil güvenlik ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Tekne, bir süre sonra yakalanarak limana yanaştırıldı. Karada bekleyen jandarma ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, 9\'u çocuk 20 kişi ile 2 tekne çalışanını yakaladı. FETÖ/PDY mensubu 3 kişi ise, karaya çıktıktan sonra kaçarak izlerlerini kaybettirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, şüphelileri Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği\'ne teslim etti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yakalanan kaçaklardan S.Ç. (30), R.Ç. (33), G.Ö. (34), N.Ş. (32), İ.Ş. (33), B.Ö. (34), S.S. (38), S.S. (32), K.D. (40), T.T. (33) ve M.T. (33) gözaltına alındı. Eski hakim olduğu öğrenilen T.T. ile eşi eski savcı M.T.\'nin Karabük\'te görev yaptıkları esnada FETÖ/PDY kapsamında önce açığa alındıkları, ardından ihraç edildikleri öğrenildi. Şüphelilerden S.S, K.D, R.Ç, İ.Ş, B.Ö, G.Ö. ve N.Ş.\'nin üzerinden sahte kimlik ile pasaport çıktı. Bu kişilerin İzmir, Balıkesir, Burdur ve Aydın şehirlerinde haklarında yakalama kararı bulunduğu ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan \'ByLock\' kullanıcısı oldukları öne sürüldü. FETÖ/PDY mensubu kişileri yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na geçirmeyi planladığı tespit edilen gemi kaptanı Y.B.H. (52) ile O.A. (31) ifadesi alınmak üzere Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı\'ndan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği\'ne getirildi. Doktor raporları alınan 11 kişi ile 2 organizatörün sorguları halen devam ediyor. Ele geçirilen tekne inceleme yapılmak üzere Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı\'na çekildi. Polis, FETÖ/PDY mensubu kişileri yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçırmaya çalışan şebekenin üyesi oldukları tespit edilen 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Marmaris KOM önünden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)AYVACIK\'TA 35 KAÇAK YAKALANDI



ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir minibüs ve bir hafif ticari araçta, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen, yabancı uyruklu 35 kişi ile organizatör oldukları ileri sürülen 2 Türk yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün sabah saatlerinde yaptıkları yol denetimi sırasında, şüphelendikleri bir panelvan minibüs ile bir hafif ticari araca \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak, her iki araç da ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma, peşine düştüğü minübüs ve hafif ticari aracı Bademli Köyü Acıdere Mevkisi\'nde yakalayıp, durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen 28\'i Suriye, 4\'ü Gabon diğerleri ise Afganistan, Tunus ve Haiti Cumhuriyeti uyruklu toplam 35 kişi yakalandı. Kaçakların ifadelerinden yola çıkan jandarma, araçları kullanan ve organizatör oldukları ileri sürülen 2 Türk şüpheliyi de gözaltına aldı.

Yakalanan kaçaklar, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 2 Türk organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan yabancı uyruklu 35 kişinin araçların içinde görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İpek GÜNEY /AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)DÜZCE\'DE FABRİKAYI SOYAN 5 KİŞİ YAKALANDI



DÜZCE\'nin Çilimli ilçesinde güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek fabrikayı soyan 5 kişi, polis tarafından yakalandı. 30 Ekim gecesi meydana gelen olayda, su fabrikasına giren ve fabrikanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren yüzleri maskeli 5 kişi, çelik kasayı açıp içindeki 5 bin liraya alarak kaçtı. Soygun sırasında güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin kimlikleri, görüntüleri inceleyen polis tarafından belirlendi. Polis ekipleri, şüpheliler A.K., A.F.Y., S.K., İ.Y.K. ve C.D.\'yi Akçakoca ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Fabrika soygununun ardından araç hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin tecavüz, gasp, yağma, hırsızlık, alıkoyma gibi suçlardan sabıkaları olduğu da belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)OTELDEKİ YANGIN PANİK YARATTI

AYDIN\'IN Efeler İlçesi\'nde bulunan bir otelin 3\'üncü katında yangın çıktı. Olayla ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Hasanefendi Mahallesi\'nde bulunan Sevgi Yolu üzerindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenden çıktı. Otelin 3\'üncü katındaki alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından, yangın kısa sürede söndürüldü. Otelde konaklayanlar korkuyla dışarıya çıktı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, otelde maddi hasar oluştu.

Çevrede panik yaratan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Müdahaleden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ONLARCA ASIRLIK ZEYTİN AĞACININ SÖKÜLMESİNE ÜRETİCİDEN SERT TEPKİ



DSİ tarafından Mudanya\'nın Yalıçiftlik Mahallesi\'ne yapılan göletin su ihtiyacının karşılanması gerekçesiyle Tirilye bölgesindeki üreticiye ait arazide iddiaya göre kamulaştırma yapılmadan onlarca asırlık zeytin ağaçları kesildi. Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten üreticilerden İbrahim Teke ise, \"Haberim olmadan bahçeme Devlet Su İşlerine ait makineler gelip 300- 400 metre mesafede 35-40 ağacımı mahsulü ile beraber kökünden söktüler. Eğer bu asırlık ağaçları kendim sökseydim devlet bana ne kadar ceza verirdi çok merak ediyorum ?\" diye tepki gösterdi.

Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mudanya\'nın Yalıçiftlik Mahallesi\'ne ait bin 240 dekar tarım arazisinin sulanması amacıyla yapılan gölet projesinde yeterli su miktarına ulaşılamayınca iddiaya göre iş makineleri Yalıçiftlik Mahallesindeki doğal su kaynaklarına yönlendirildi. Proje kapsamında toplamda Tirilye mahallesinde zeytin üreticilerine ait tapulu arazide 2 bin ağacın söküleceği iddia edildi. Bu nedenle başlatılan çalışmalar kapsamında 40 dolayında ağacın sökülmesi üzerine üreticiler, kendilerinden habersiz ve kamulaştırma yapılmadan ağaçların kesildiğini belirterek Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Ağaçları sökülüp, tarlalarında 6 metre genişliğinde setler kurulan ve bölgedeki su kaynaklarının kesileceğine belirten çiftçiler basın açıklaması ile seslerini duyurmaya çalıştı.

\"ASIRLIK AĞAÇLARI BEN SÖKSEYDİM DEVLET BANA NE KADAR CEZA EVİRİRDİ ?\"

Açıklamada haber verilmeden ağaçlarının kesildiğini belirten İbrahim Teke ise, \"Hiç haberim olmadan bahçeme Devlet Su İşlerine ait makineler gelip 300- 400 metre mesafede 35-40 ağacımı mahsulü ile beraber kökünden söktüler. Nereden bu yetkiyi aldıklarını bilmiyorum. Eğer bu asırlık ağaçları kendim sökseydim devlet bana ne kadar ceza verirdi çok merak ediyorum ?\" diye konuştu.

\"ÇOCUKLARIMI BU AĞAÇLARLA OKUTUYORUM\"

Eşi Fethiye Teke ise tarlalarına geldiklerinde gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü belirterek, \"40 senedir zeytincilikle geçiniyoruz, çocuklarımı, torunlarımı bu işle, bu ağaçlarla okutuyorum. 35-40 ağacımızı hiç haberimiz olmadan söktüler. Çok mağduruz, bizim sabit bir gelirimiz yok, bunlarla geçiniyoruz\" dedi.

Proje kapsamında tarlası da etkilenecek olan Hüseyin Özata ise tarlaların ikiye bölündüğünü, iki tarafının da kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Özata, \"Çalışmaları biz durdurduk. Eğer durdurmasaydık bizim arazimizden de geçmiş olacaktı. Tarlanın içinden geçmek ya da ağaçları sökmekten ziyade meranın suları gidiyor. Eğer devlet istimlak ederse vermemek gibi bir şansımız yok zaten. Ama bizim arazimizdeki suları alıp gitmesinler. Bizim arazimizdeki suları alırlarsa biz burada ağaçlarımıza ilaç dahi atamayız\" dedi.

\"BÜYÜK BİR FACİA OLDU\"

Mudanya\'nın CHP\'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise zarar gören arazilerde incelemede bulundu. Türkyılmaz, proje demokrasisinin ne kadar önemli olduğunun görülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkyılmaz,, bir bölgeye hizmet yapılacağı zaman bu yörenin o işle alakalı olan insanlarının görüşü alınmadan, düşünceleri alınmadan bir iş yapılırsa sonucun böyle facialar doğurabileceğini öne sürerek, \"Bunları düşünmeden yapılmış işler. Tabii bundan sonra yapılacak olan şey bu projenin alternatifini, çözümünü üretmek ve daha fazla zararı önlemektir. Tüm bunlar için bugün buraya geldik tepkimizi ortaya koyduk. Yaptıklarımız hizmete karşı olduğumuz için değil, hizmet yapılmalı ama hiç zarar verilmeden ya da en az zararla yapılmalıdır. Hiçbir kamulaştırma yapılmadan, haber verilmeden hem de tam mahsul zamanında zeytin ağaçların sökülmesi resmen bir facia oldu\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Zarar gören arazilerden görüntüler,

-Çiftçilerin konuşmaları,

-Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz\'ın konuşması

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR-Tarık ARSLAN /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ\'NE ZEKAİ KAFAOĞLU ADAY GÖSTERİLDİ



BALIKESİR\'de Ahmet Edip Uğur\'un istifası ile boşalan Büyükşehir Belediye Baknkanlığına, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu aday gösterildi.

Balıkesir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un istifa etmesinin ardından, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterildi. Yerel Yönetimerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya\'nın nezaretinde, geçtiğimiz cuma günü Balıkesir Öğretmenevi\'nde yapılan temayül yoklamasında, Kafaoğlu\'nun ilk sırada olduğu belirtilmişti. Temayül yoklamasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ile belediye başkanları Ankara\'ya çağrılmıştı. Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu başkanlığa aday gösterildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun istifa eden başkanların yerine CHP\'nin aday göstermeyeceğini açıklaması, Milliyetçi Hareket Partisi\'nin az sayıda meclis üyesi olması nedeniyle Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na tek aday olarak girecek. 57 AK Parti, 27 CHP, 6 MHP ve 4 bağımsız üye, bugün büyükşehir belediye başkanını belirleyecek.

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- Başkan adayı Kafaoğlu\'nun arşiv görüntüsü

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR /BALIKESİR,(DHA)

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15)SAMSAT\'TA ROMA DÖNEMİNE AİT HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ

ADIYAMAN\'nın Samsat İlçesi\'nde 3 ayrı eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşkuyu köyünde bir evde Roma dönemine ait heykel olduğu bilgisi üzerine 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreste ele geçirilen ve Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede Roma dönemine ait olduğu belirlenen kadın heykeli ele geçirildi. Ele geçirilen heykel Müze Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, gözaltına alınan M.Y. ve S.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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- Adıyaman Emniyet Müdürlüğü

- Roma dönemine ait heykel

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

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16)\'ÇEKİRDEK ÇİTLEYEN EŞEK\'İN KOPARILAN KULAKLARI YERİNE TAKILDI



ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nin, çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu, bank üzerinde oturmuş \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykelinin koparılan kulakları, onarıldıktan sonra tekrar yerine takıldı.

Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Çayı kıyısındaki \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli, geçen cumartesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar, eşeğin iki uzun kulağını koparıp, yere attı. Büyükşehir Belediyesi görevlileri, heykel yanında buldukları iki kulağı atölyede onardı. Kulaklar dün tekrar heykele takıldı.

Kulakları yeniden takılan Çekirdek Çitleyen Eşek heykelinin yanında hatıra fotoğrafı çektirenler, heykele yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Kulakları takılan eşeğin görüntüsü,

-Vatandaşların eşeğin yanında fotoğraf çektirmeleri,

-Vatandaşların konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

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