DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)DÜZCE\'DE İKİ AYRI KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

DÜZCE\'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İlk kaza gece saat 02.00 sıralarında D-655 Karayolu Yığılca Işıklı Kavşak\'ta meydana geldi. Düzce istikametine giden 25 yaşındaki Ufuk Akyol yönetimindeki 67 DK 261 plakalı otomobil, ara yoldan ana yola çıkan 38 yaşındaki Alaattin Çam\'ın kullandığı 01 ELU 19 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen iki otomobil, elektrik direğine çarparak durdu. İki araç da hurda yığınına döndü, birisinin motor kısmı koparak yola savruldu. Araç içinde sıkışan sürücü Alaattin Çam, hayatını kaybetti. Diğer sürücü Ufuk Akyol ve yanında bulunan 23 yaşındaki Emre Kandemir ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatldı.

TEM\'DE MİNİBÜS TAKLA ATTI

Sabaha karşı TEM yolunun Düzce Kaynaşlı mevkisinde meydana gelen ikinci kazada ise İstanbul yönüne giden Muharrem Uzunoğlu\'nun kullandığı 41 FK 158 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Minibüste bulunan yolculardan 63 yaşındaki Fadime Kılıç, kaza sırasında araçtan fırlayarak hayatını kaybetti. Sürücü Muharrem Uzunoğlu ile diğer yolcular Hamdi Çakır, Melek Çakır, Sevda Uzunoğlu, Erdi Bor ve Sevim Bor ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Muharrem Uzunoğlu ile yolculardan Hamdi Çakır’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

2 nci kaza

-Yoldaki ceset

-Minibüs

-Polisin çalışması

-Yol

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

2)TAMİR ETTİĞİ LASTİK BOMBA GİBİ PATLAYINCA AĞIR YARALANDI



SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan lastik ustası Süleyman Ölmez, tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Karasu\'da bulunan bir inşaat firmasına ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede lastik ustası olarak çalışan Süleyman Ölmez\'in tamir ettiği bir lastik bomba gibi patladı. Lastik elindeyken yaşanan patlamada ağır yaralanan Ölmez, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Karasu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ölmez, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, o anlar şantiyenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, makineye takılı tekerin bomba gibi patladığı ve o sırada lastiği tutan Süleyman Ölmez\'in savrulduğu görülüyor.

Haber: Aziz GÜVENER /KARASU(Sakarya),(DHA)

3)DİNLENME TESİSİNDEKİ ARAÇTAN BÜYÜK VURGUN



DÜZCE\'de, TEM yolu üzerinde bir dinlenme tesisinde park halindeki otomobilde bulunan 2 valiz ziynet eşyası ve 50 bin dolar para, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında TEM\'in Düzce kesimi Gümüşova mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara\'dan İstanbul\'a 06 FR 0345 plakalı otomobille ziynet eşyası götüren H.M.A. ve yanındaki 2 kişi, tesiste mola verdi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobilin arka camını kırıp içerideki 2 valiz ziynet eşyası ve 50 bin dolar para bulunan çantayı alıp kaçtı. Mola sonrası araca döndüklerinde durumu fark eden 3 kişi, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, araçta parmak izi aradı, çevrede araştırma yaptı. Jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

VALİZ VE KUTULAR BOŞ BULUNDU

Dinlenme tesisindeki otomobilde 2 valiz dolusu ziynet eşyası ve para çantasının çalınmasıyla ilgili jandarma soruşturmayı sürdürüyor. TEM\'in kenarında bulunan Düzce merkeze bağlı İhsaniye Köyü\'nde oturanlar, ara sokakta bahçe duvarının kenarında boş 2 valiz ve ziynet eşyalarının kutuları bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, boş kutular ve valizlerin bulunduğu sokakta önlem aldı. Olay yeri inceleme ekibi, şüphelilerin içindeki ziynet eşyaları alındıktan sonra atılğı değerlendirilen valiz ve kutular üzerinde inceleme yaptı. Boş kutular, daha sonra karakola götürüldü. Şüphelilerin 3 kişi olduğu ve kiraladıkları bir araçla Ankara yönüne kaçtıkları belirlendi. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, tesiste park halindeki otomobilde gerçekleştirdikleri soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tesise ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şüphelilerin iki araçla park halindeki aracın yanına geldikleri görüldü. Şüphelilerin, hafif ticari aracı soydukları aracın önüne park edip kendilerini kamufle ettiği, ardından, bir kişinin aracın arka camını kırıp soygunu gerçekleştirdikleri görüldü. Şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Haber: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

4)YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI



KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana uçarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde meydana geldi. 41 RK 988 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlık alana uçarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ters dönen otomobilden yaralılar çıkarıldı. Sağlık ekibi, isimleri öğrenilemeyen biri çocuk 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)

5)ÖNCE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA SONRA YAYALARA ÇARPTI



SİVAS\'ta direksiyon kontrolünü yitiren sürücü 2 yayaya ardından da 2 araca çarparak durdu.

Kaza saat 22.00 sıralarında kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Aysun K. yönetimindeki 58 BF 398 otomobil caddede park halinde bulunan Bünyamin Er\'e ait 58 BE 959 plakalı arazi aracına çarptı. Ardından yolda yürüyen amca çocukları 18 yaşındaki Sedat Yıldırım ile 17 yaşındaki Sinan Yıldırım\'a çarparak yayaları Erol Salarvan\'a ait 58 BD 623 plakalı aracın arasına sıkıştırdı. Kazayı görenler amca çocuklarını bulundukları yerden çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan amca çocuklarından Sedat Yıldırım\'ın bir bacağının kopma noktasına geldiği, durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. Görgü tanıkları kaza sırasında aracı bir erkeğin kullandığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

6)İZMİR\'DEKİ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI



İZMİR\'İN Bayraklı İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 02.00 sıralarında Altınyol üzerinde meydana geldi. Alsancak\'tan Karşıyaka yönüne giden 35 HUS 17 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrulup yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobil, daha sonra takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 22 yaşındaki Merve Kahya ile 18 yaşındaki Mahmut Can Çeliktaş\'ı Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, kazayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, sürücü olduğu ve kazadan sonra olay yerinden kaçtığı öne sürülen Hüsrev Kahya\'yı yakalamak için çalışma başlattı.



Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

7)60 YAŞINDAKİ ENGELLİ İNTİHAR ETTİ



ADIYAMAN\'da, 60 yaşındaki ortopedi engelli Emin Sönmez, tüfekle intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, yürüme engelli Emin Sönmez, kullandığı 02 HY 491 plakalı minibüs ile Adıyaman-Kahta karayolunda park etti. Emin Sönmez, burada bir süre durduktan sonra minibüste bulunan tüfekle intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Emin Sönmez\'in öldüğünü belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Sönmez\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayı duyarak gelen yakınları sinir krizi geçirildi. Jandarma intihar nedenini araştırıyor.

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

Batan kaçak teknesinde kaybolan 7 kişi aranıyor (2)

8)66 KAÇAK DAHA YAKALANDI

Muğla\'nın Bodrum ilçesinden Yunan adasına geçmek isteyen kaçakların bulunduğu teknenin batmasının ardından, kentte kaçak geçişlere karşı kontroller arttı. Denizde balıkçı teknesinde yakalanan 35 Afgan\'dan sonra yasa dışı geçiş için hazırlık yapan Suriye ve Afganistan uyruklu 66 kişi daha şehir merkezindeki otel ve pansiyonlarda yakalandı. Gözaltına kaçak göçmenler, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. İfadeleri alınan, 23\'ü çocuk ve 14\'ü kadın 66 kişi, geçici ikamet belgelerinin olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Mersin, İzmir ve İstanbul\'un da aralarında yer aldığı 9 kente gönderildi.



Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ /BODRUM(Muğla),(DHA)

9)DENİZLİ\'DEKİ NARKOTİK UYGULAMASINDA 14 GÖZALTI



DENİZLİ\'de, Pamukkale Üniversitesi Kampüsü çevresinde başta uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik olmak üzere yapılan \'Narko Sokak 3\' denetimi kapsamında 11\'i yabancı uyruklu toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kınıklı Mahallesi\'nde bulunan Pamukkale Üniversitesi Kampüsü civarında, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik \'Narko Sokak 3\' denetimi yaptı. Uygulamaya, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı 233 personel katıldı.

Denetimler kapsamında, 50 kafe ve işyeri ile 104 araç incelendi. Araçlara, çeşitli suçlardan toplam 8 bin 213 lira para cezası kesildi. 944 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) sisteminden inceleme yapıldı. İçerisinde kumar oynandığı tespit edilen bir işyerindeki 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Denetimler sırasında motorize narkotik ekipleri ise sokakların çevresinde devriye gezdi.

Uygulama sırasında polisin dur ihtarına uymayan ve üzerinde 2 kişi bulunan bir motosikletle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ile yolcu, motorize ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda çeşitli suçlardan 11\'i yabancı uyruklu toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

10)İZMİR\'DEKİ DENETİMLERDE 9 RUHSATSIZ EĞLENCE MEKANI MÜHÜRLENDİ



İZMİR\'in Bornova İlçesi\'ndeki eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen 9 işyeri mühürlendi.Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı 200 polis, Kamil Tunca Bulvarı çevresinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde bulundu. Uygulamada toplam 15 işyeri incelendi, 315 kişi hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) sisteminden sorgulama yapıldı. Denetimlerde hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Zabıta ekiplerinin de katıldığı kontrollerde, ruhsatsız olduğu tespit edilen 9 işyeri mühürlendi. Mühürlenen ve TAPDK belgesi olmadığı belirlenen işyerlerindeki 295 şişe alkole el konuldu. Çalışma izinleri olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kadın ise, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

11)FEYZİOĞLU: BAŞKANLARININ İSTİFASINI DEMOKRATİK SÜRECİN OLAĞAN PARÇASI GÖRMÜYORUM



TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ak Partili belediye başkanlarının istifası ile ilgili olarak, \"Bunu demokratik bir sürecin olağan bir parçası olarak görmüyorum\" dedi.

Eskişehir Yunus Emre Lions Kulübü tarafından Hasan Polatkan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Demokrasi ve Hukuk\' konferansına konuşmacı olarak TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katıldı. Feyzioğlu konferans öncesi gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. Bir gazetecinin Ak Partili belediye başkanlarının istifası ile ilgili sorusu üzerine Feyzioğlu, şunları söyledi:

\"Bunu demokratik bir sürecin olağan bir parçası olarak görmüyorum. Elbette ki bir siyasi parti belediye başkanlarını partisinden istifaya davet edebilir. Veya şartları oluştuğunda disiplin kurulları işleterek ihraç da edebilir. Ancak belediye başkanlığından ihraç diye bir müessese yok. Yasalara göre İçişleri Bakanlığı\'nın çeşitli hallerde kullandığı yetkiler söz konusu olabilir. Bu da belediye yönetiminin belediyeyi de karıştırdığı bir takım yolsuzluklar, suçlar, usulsüzlüklerle bağlantılı bir iştir. Şimdi ben şunu yadırgıyorum \'istifa etmezseniz, karşılığı ağır olur, bedelini ödersiniz\' demek acaba siyasi bir bedel mi, hukuki bir bedel mi? Yani istifa etmeyenin ödeyeceği bedel hukuki bir bedel ise bu bedelin ödenmesini gerektiren, bu yaptırımın uygulanmasını gerektiren istifayla ortadan kalkmaz. Ortada bir suç varsa istifa etmek suçu aklamaz. Ceza kanunumuzda da kamu görevlisinin bir suça vakıf olduktan sonra bunun gereğini, ihbarını, soruşturmasını yapmaması sorumluluk gerektirir. Bu söylemi yadırgadığımı bilmenizi isterim. Siyasi bir bedelse \'sizin yüzünüzden biz yeniliyoruz\' cümlesi bu belediye başkanlarına bedel ödetmiştir. O da siyesi bir bedeldir. İstifa etmekle kurtulunabilecek bir faturası yoktur. Burada kastedilenin ben hukuki bir bedel olduğunu düşünüyorum. Bizim bakış açımız hukuk penceresinden olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'na göre hukuk devletidir. Uygulamada da hukuk devletiyse bu iş istifa etmeyle, etmemeyle açıklanacak, çözülecek bir mesele değildir. Varsa bir şey bunu ortaya koyarsın. Yoksa bir şeyin bunu telaffuz etmezsin. İstifa etmiş olması sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Bu söylemi yanlış bulduğumu ifade ediyorum. Belediye başkanlarının istifası kendi tercihleri olmuştur. İstifa etmemeleri mümkündü.\"

Metin Feyzioğlu, Eskişehir Baro Başkanı Rıza Öztekin\'in geçen 1 Kasım\'da stajını tamamlayan bir avukatın ruhsat töreninde elini sıkmayan kadın avukat Pınar Çelik Arpacı\'ya kürsüde konuşma izni vermemesi nedeniyle çıkan tartışma ile ilgili soruya da \"Rıza Öztekin gibi gerçek kadın hakları savunucusu insandan kadına ayrımcılık yapan bir kimlik çıkmaz. Burada öyle bir şey yoktur. Bu konuyu kadın erkek meselesine sokmak, kadın haklarını savunduğunu iddia edenlerin kadın hakları mücadelesine verdiği en büyük zarardır. Orada bir el sıkma sıkmama tartışması yaşanmış. Yaşanmaması benim tabi ki tercihim olurdu. Burada bir el sıkayım, sıkmayayım şeyi var. Bizlerin baro başkanlarının, birlik başkanlarının sahneye gelen bir kişiye elini uzatma yükümlülüğümüz var. Resmi bir tören sırasında el uzatma resmidir, bir jesttir. Uzatılan eli sıkıp, söylemen gereken bir şey varsa çıkıp söylemen de senin ifade özgürlüğündür\" yanıtını verdi.

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN /ESKİŞEHİR,(DHA)

Bakan Fakıbaba: Ben yemediğim eti başkasına yedirmem (3)

12)\"TÜRKİYE KENDİ TOHUMUNU TEK BAŞINA KARŞILAYACAKTIR\"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Aydın\'daki programları kapsamında Nazilli\'de Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Fakıbaba, pamuk tohumuna ilişkin, \"Ben inanıyorum ki Türkiye kendi tohumunu tek başına karşılayacaktır. Sulama ve pamuk alanlarını geliştirdikçe, tohum ithalatına ihtiyacımız kalmayacaktırö dedi.

Aydın\'daki programları kapsamında ilçelerde ziyaretlerde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Nazilli\'de de ziyaretlerde bulundu. Akşam saat 19.00 sıralarında Nazilli\'ye gelen Bakan Fakıbaba, ilk olarak Şanlıurfalı hemşerisi Kervan Kebap Salonu sahibi Müslim Kaçar\'ı ziyaret etti. Hemşerileriyle burada sohbet eden Fakıbaba\'ya ilk hasadı yapılan kestane ikramında bulunuldu. Daha sonra Nazilliler adına Mehmet Arslan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın yan yana resimlerinin bulunduğu resim çerçevesi hediye etti.

Ziyaretleri boyunca Bakan Fakıbaba\'ya AK Parti Aydın milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Valisi Yavuz Selim Koşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştürk, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü v. Fuat Fikret Aktaş, AK Parti ilçe Başkanı Ramazan Satılmış, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daştan, Ziraat Odaları Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri eşlik etti.

Bakan Fakıbaba, hemşeri ziyaretinin ardından beraberindekilerle beraber Nazilli Bozdoğan yolu üzerinde bulunan Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'ne geçti. Burada enstitü müdürü Koray Şimşek ve Ziraat Odaları tarafından karşılandı. Ardından ilçe müdürü Koray Şimşek, Ahmet Eşref Fakıbaba\'ya bölge pamuğu ile ilgili birifing verdi. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek, \"Entitümüz Atatürk tarafından 1934 yılında kurulmuş Nazili Sümerbank Basma Fabrikası da koordineli olarak 1937 yılında kurularak hizmete açılmıştır. Biz şu anda Kolombiya\'dan Bangladeş\'e Türki cumhuriyetlerinden Afrika\'da Benin\'e Kenya\'ya kadar ulaşmaktayız. Biz şu anda dünya lideriyiz. 1934 yılından buyana 44 adet pamuk çeşidini üreterek tescil ettirip çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Bunlardan son 6 tanesini de özelikle 2017 yılında tescil ettirdikö dedi.

Bakan Fakıbaba\'da, \"Ben çalışmalarınızın devamını diliyorum. Kendi tohumumuzu kendimiz ürettiğimiz için seviniyorum. Her geçen gün iyiye doğru gidiyoruz. Her gittiğim yerde sevindirici durumlarla karşılaşıyorum. Türkiye kendi pamuğunu tek başına karşılayacaktır. Sulama alanlarını pamuk yetiştirme alanlarını genişlettikçe ithalata ihtiyacımız kalmayacaktır. Şu anda zaten yüzde 50\'lerde kendimiz üretiyoruz. Yüzde 50\'de ithalatımız var. İnşallah bu çalışmalarla özellikle de sulama ile toprağın su ile buluşturulması ile inanıyorum bu ithalat olayı da ortadan kalkacaktır. Her geçen gün o makası daraltacağız. İnşallah pamuk olarak da kendimize yeter bir ülke haline geleceğiz. Çalışmalarınızdan dolayı da sizin ve tüm arkadaşlarınızı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Ben inanıyorum kısa bir süre içerisinde inşallah bu pamuk ithalatını ne yapıp ne edip azaltacağızö dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, konuşmaların sonunda müdürlüğün şeref defterini yazarak imzaladı.

Bu arada MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Bakan Fakıbaba\'ya adının yazılı olduğu Nazilli Belediyespor forması ve Uzun Yaşam Sepeti hediye etti.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

13)FİKRET ORMAN DOĞUM GÜNÜNDE, YENİLENEN HASTANE SERVİSİNİ AÇTI

İZMİR Beşiktaşlılar Derneği tarafından yenilenen İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü Ayaktan Tedavi Merkezi\'nin açılışını Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yaptı. Doğum günü olduğunu belirten Orman, halkın kulübü olmaya devam edeceklerini söyledi.

İzmir Beşiktaşlılar Derneği, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü Ayaktan Tedavi Merkezi\'ni yeniledi. Yenilenen merkezin açılışı törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp ve dernek yöneticileri ile İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur katıldı. Merkezin açılış töreninde konuşan Fikret Orman, dün aynı zamanda kendisinin doğum günü olduğunu hatırlatıp, \"İzmir Beşiktaşlılar Derneği böyle bir günde hayırlı bir işe vesile oldu. Bana da en güzel doğum günü hediyesini verdi. Beşiktaşlılık böyle bir şey. Biz halkın kulübüyüz, halkın içinden geldik, sokaklardan geldik, oradayız ve yine oraya döneceğiz. Hep beraber insanlık için, iyi şeyler için mücadele ediyoruz, Allah bize güç kuvvet versin diyorum. İyi şeyler yapmaya vesile olalım\" dedi.

Konuşmalardan sonra İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur\'un elinden plaket alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, beraberindekilerle merkezi gezdi. Fikret Orman, yakın ilgi gösterdiği çocuklarla ve taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

14)İŞİTME ENGELLİ ATLET, DÜNYADA İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

İŞİTME Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya kazanmasının ardından Atletizm Milli Takımı\'na seçilen 23 yaşındaki Yasin Süzen, \"Asıl hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda engelsiz sporcularla yarışıp, dünyada ilk defa madalya kazanan engelli sporcu olarak tarihe geçmek\" dedi.

Doğuştan işitme engelli Yasin Süzen, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle basketbola başladı. Daha sonra atletizm antrenörleri tarafından keşfedilen Süzen, kariyerinde yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat rekorlarıyla adından söz ettirdi. Bir beyaz eşya fabrikasında montaj işçisi olarak çalışan Yasin Süzen, spordaki başarısıyla hem ailesi hem Türkiye\'nin gururu oldu. Geçen temmuz ayında Samsun\'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda 400 metrede oyunlar rekoru ile altın madalya kazanan Yasin Süzen, bu başarısıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Atletizm Milli Takımı\'na seçildi.

BAŞARISIYLA ENGELLERİ KALDIRDI

Atletizm Milli Takımı\'nın Antalya kampında milli sporcularla antrenman yapan Yasin Süzen, Avrupa Atletizm Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. Antrenörler Burak Şevket Taş ile Salih Öztürk yönetiminde çalışan Yasin Süzen, bundan sonraki spor hayatında engelsiz sporcuların arasında yarışacak. Hedeflerini anlatan Yasin Süzen, \"2 sene önce dünya şampiyonu oldum. Samsun\'daki olimpiyatta altın madalya aldım. Bundan sonraki hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda engelsiz sporcularla yarışarak, dünyada ilk defa madalya kazanan engelli sporcu olmak\" dedi.

ENGELSİZ SPORCULARLA YARIŞIP ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Yasin Süzen, Ağustosta Berlin\'de yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda 400 metre ve 4x400 metre koşularında madalya kazanmayı, 2019\'da dünya şampiyonasında da Türkiye\'yi temsil etmeyi istediğini anlattı. Asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na katılmak olduğunu açıklayan Yasin Süzen, olimpiyatta Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil edip, madalya kazanan ilk engelli sporcu olarak tarihe geçmek istediğini vurguladı.

ANTRENÖRÜNDEN ÖVGÜ

Yasin Süzen\'in antrenörü Burak Şevket Taş, milli sporcunun engelsiz sporcuların koştuğu şampiyonluklarda madalya kazanmasını arzuladıklarını anlattı. Güney Afrikalı ampute sporcu Oscar Pistorius\'un, 2012 Londra Olimpiyatları\'nda engelsiz atletlerle koşarak bir ilki gerçekleştirdiğini anımsatan Taş, Yasin Süzen\'in de olimpiyatta yarışan işitme engelli sporcu olarak ilki başarmasını hedeflediklerini belirtti. Yasin\'in olimpiyatta derece kazanması halinde dünyada bu başarıyı elde eden ilk engelli sporcu olacağını aktaran Taş, \"Yasin şampiyonalarda kazandığı madalyalar ve rekorlarla engelsiz sporcularla yarışabileceğini kanıtladı. Çok büyük potansiyele sahip. Hedefimiz, Yasin\'in milli takım formasıyla engelsiz sporcularla yarışarak başarı kazanması. Atletizm milli takımında engelsiz sporcularla Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz\" diye konuştu.

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

Aziz Sancar Vakfı\'nın bisikletli gönüllüleri Finike\'de (2)

15)TUR KEMER\'DE TAMAMLANDI

Merkezi ABD\'de bulunan Aziz-Gwen Sancar Vakfı\'nın, Türkiye\'de kırsalda yaşayan çocuklara giyim ve kırtasiye desteği amacıyla organize ettiği \'Çanakkale\'den Antalya\'ya Umut Turu\' adlı bisiklet turuna katılan gönüllüler, Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde turu tamamladı.

13 GÜNDE 1300 KİLOMETRE

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, turu Türkiye\'deki yardıma muhtaç çocukların yararına düzenlediklerini söyledi. Turun aslında ABD\'de yapılan bir kampanyanın parçası olduğunu belirten Suyabatmaz, etkinliğin gayet olumlu geçtiğini kaydetti. Suyabatmaz, tura Çanakkale\'den başladıklarını hatırlatarak, \"Çanakkale\'den tura başladık. 13 günde 1300 kilometre pedal çevirdik. Türkiye\'yi tanıtmak için tarihi ve turistik yerlere de uğradık. Çocuklar için bir umut olmak için pedal çevirdik\" dedi.

\"2014 YILINDA 700 ÇOCUĞA UMUT OLMUŞTU\"

Özellikle köylerde okuyan ve kış aylarında okula yürüyerek gidip gelen çocukların giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara destek olmak amacıyla böyle bir tur düzenlemek istediklerini vurgulayan Suyabatmaz, \"Daha önce bu turu 2014\'te yaptık ve yaklaşık 700 çocuğa mont, bot gibi malzemeler ulaştırıldı. Bu sene ise binin üzerinde çocuğa yardım eli uzatılmış olacak\" diye konuştu.

Turun sonunda büyük bir farkındalık yarattıklarına inandıklarını anlatan Suyabatmaz, tur boyunca trafikte herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ancak iki defa bisikletlerinin lastiklerinin patladığını aktardı.

Aziz-Gwen Sancar Vakıfı Başkanı Dr. Bülent Ender de Nobel ödüllü Aziz Sancar\'ın tura büyük desteği olduğunu ve kendisinin maddi anlamda da yardımda bulunduğunu kaydetti.

Toplam 6 kişilik bisikletli gruba Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel ve beraberindekiler çiçek vererek, sosyal sorumluluk kapsamında yaptıkları turdan dolayı Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül adına teşekkür etti ve Kemer Belediyesi\'nin yapılan sosyal sorumluluk etkinliğiyle ilgili kendilerine tüm desteği vereceklerini söyledi.

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN /KEMER(Antalya),(DHA)

