DHA YURT BÜLTENİ - 1

Şehit Uzman Çavuş Özcengiz\'i, yaklaşık 6 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde önceki gün 4 askerin yaralandığı PKK\'lılarla çıkan çatışmada şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in cenazesi memleketi Konya\'nın Akören ilçesinde gözyaşları içinde yaklaşık 6 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in cenazesi dün akşam saatlerinde askeri uçakla Konya Havalimanına getirildi. Ardından karayoluyla Akören\'e götürüldü. Burada ilk olarak annesi Emine Özcengiz ile ayrı yaşayan babası Ahmet Özcengiz\'in evine getirildi. Oğlunun tabutuna sarılan babası Ahmet Özcengiz gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından baygınlık geçirmesi üzerine hazırda bekletilen ambulansla alınıp müdahale edildi. Alınan helalliğin ardından annesi Emine Özcengiz\'in evine getirildi. Burada da alınan helliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı meydana getirildi.

Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Ak Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Ziya Altunyaldız, Hüsniye Erdoğan, ailesi, yakınları ve yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Törende babası Ahmet Özcengiz\'in güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Şehit eşinin üniformasını giyen Esra Özcengiz\'i ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit Özcengiz\'in cenazesi yapılan kılınan cenaze namazının ardından hava kararmadan ilçe mezarlığına defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Ünal\'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Esendere bölgesinde PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan uzman çavuş, 42 yaşındaki Halim Ünal, memleketi Konya\'nın Tuzlukçu İlçesi\'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit uzman çavuş Halim Ünal\'ın cenazesi, cenazesi akşam saatlerinde askeri uçakla Konya Havalimanı\'na getirildikten sonra helikopterle annesi Sebahat Ünal\'ın oturduğu Akşehir İlçesi\'ne götürüldü. 21 yıllık uzman çavuş olan Ünal\'ın cenazesini burada eşi Esin Ünal ve 2 kızıyla yakınları karşıladı. Şehit Ünal\'ın cenazesi helallik alınmak için baba ocağına götürüldü. Burada oğlunun tabutuna sarılan annesi Sebahat Ünal, \"Yavrum, kuzum, ben seni böylemi görecektim. Böyle mi getireceklerdi\" diye gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından şehit cenazesi, kortej eşliğinde Tuzlukçu İlçesi\'ndeki dini ve askeri törenin yapılacağı ilçe mezarlığı önüne getirildi.

Törene, Ak Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, protokol üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Eşi Esin Ünal ve kızlarını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Ünal\'ın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi. Defin işlemi sırasında baygınlık geçiren anne Sebahat Ünal\'a, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit Ünal\'ın babası Osman Ünal\'ın da daha önce vefat ettiği belirtildi.

Elmalı\'da Suriyeli gerginliği



ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde çalıştığı ekmek fırınından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle çıkarılan Suriyeli genç ile yanındakilerin işyeri sahibine saldırmasıyla çıkan kavgada, 7 Suriyeli yaralandı. Olayın ardından bir araya gelen yaklaşık 600 kişilik grup, Suriyelilere saldırmak istedi. Güvenlik güçleri ilçede önlem alırken, gerginliğin devam ettiği belirtildi.

Elmalı İlçesi\'ndeki kapalı halk pazarı yanındaki fırında çalışan Suriyeli bir genç, iddiaya göre işyerinin kasasından para çaldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Akşam saatlerinde işten çıkarılan genç ile yanındaki Suriyeli 6 kişi, fırına gelerek işyeri sahibi Selim Durmuş\'tan, çalıştığı günlerin ücretini iseyince tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Suriyeli grup Durmuş\'a saldırıp, darp etti. Gürültüyü duyan çevre esnaf da Selim Durmuş\'un yardımına koştu, Suriyeli grubu dövdü.

Olayın ilçede kulaktan kulağa yayılması üzerine yaklaşık 600 kişi fırının bulunduğu Otogar Sokak\'ta toplandı. \'Suriyeli istemiyoruz\' diye slogan atan grup, ilçede gördükleri Suriyelilere saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine çevre ilçelerden de takviye polis ekipleri istendi. Polis, Suriyelileri bölgeden uzaklaştırarak olayların daha fazla büyümesini engelledi.

Kavgada yaralanan 7 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından güvenlik amacıyla, fırın sahibi Selim Durmuş da ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Kalabalık, ilçe meydanında ve Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak, \'Suriyelileri burada istemiyoruz\' diyerek sık sık slogan atarken, gerginliğin sürdüğü bildirildi.

Hırsızlık şüphelisi, çatışmada 2 polisi yaralayıp kaçtı



BURSA\'da çok sayıda hırsızlık suçundan aranan Burak Örekli, önce kendisini durdurmak isteyen jandarmaya ateş açtı, ardından da polis ekipleriyle çatıştı. Pompalı tüfekle 2 polisi yaralayan Örekli ormanlık alana kaçarken, yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı. Burak Örekli\'yi yakalamak için polis ve jandarma özel harekat ekipleri operasyon başlattı.

Olay, Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aylardır peşinde olduğu, 30 farklı hırsızlık suçundan aranan Burak Örekli ile 2 arkadaşının içerisinde bulunduğu otomobil, jandarma tarafından durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, jandarmaya ateş açıp, kaçtı. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Bir süre sonra polis ekipleri, şüphelilerin otomobilini fark edip, durdurmak istedi. Ancak, Burak Örekil, yanındaki pompalı tüfekle polise de ateş açınca çatışma çıktı. Çatışmada saçmaların isabet ettiği 2 polis hafif yaralanırken, Örekli ormanlık alana kaçtı. Burak Örekli\'nin yanındaki ismi açıklanmayan arkadaşları ise gözaltına alındı.

300 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ORMANDA ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayın ardından bölgeye, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyen yaklaşık 300 güvenlik görevlisi, Burak Örekli\'yi yakalamak için ormanlık alanda operasyon başlattı.

BİR HAFTA ÖNCE ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Bursa\'da çatışmada 2 polisi yaralıktan sonra kaçan Burak Örekli\'nin geçen Cuma günü merkez Yıldırım ilçesi\'nde arkadaşı 20 yaşındaki Yusuf Türker\'i çıkan tartışmada tabancayla öldürdüğü ortaya çıktı. Burak Örekli\'yi yakalamak için ormanlık alandaki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

POLİSLERİ YARALADIKTAN SONRA ARKADAŞINI ARAMIŞ

BURSA\'da 30 ayrı hırsızlık ve 1 cinayet suçundan aranan Burak Örekli\'nin yakalanacağını anlayınca iki polis memurunu pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçtığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden arama çalışmalarında Jandarma eve Polis ekipleri drone ile havadan arama yaptı. Burak Örekli\'nin olaydan sonra Yıldırım İlçesi\'nde oturan arkadaşı çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 yaşındaki Zülfikar M.\'yi cep telefonuyla aradığı tespit edilince eve baskın düzenlendi. Gözaltına alınan Zülfikar M. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Eve operasyon düzenlenmesi

Zülfikar M.\'nin gözaltına alınması

Maden işçileri, koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk etti



ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'nde maden işçileri, kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde, koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk etti. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü.

Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda (TTK) çalışan 6 maden işçisi, akşam saatlerinde iş çıkışı yerin metrelerce altında çalıştıkları kömür karası iş elbiseleriyle evlerine gitmek için halk otobüsüne bindi. Kilimli İlçesi\'ne gitmek isteyen işçiler, otobüsün boş koltuklarını kirletecekleri düşüncesiyle 5 kilometrelik yolu ayakta gitti. Bu sırada arka koltuklardan birinde oturan Aslı Ertürk isimli kadın ise cep telefonuyla o anları fotoğrafladı. Ertürk\'ün sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf, büyük ilgi gördü.

İşçilerin bu davranışı, Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen 301 işçinin öldüğü maden faciasından yaralı kurtulan Murat Yalçın\'ın ambulansa bindirilirken hemşireye \'Çizmelerimi çıkarayım mı?\' diye sorduğu anı akla getirdi.

Atatürk heykeliyle ilgili soruşturmada 3 kişi serbest

ANTALYA\'nın Kepez İlçesi\'nde, Atatürk heykelinin çalılık alana atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 belediye çalışanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Eylül Pazartesi günü Kepez Göçerler bölgesinde oturan CHP il delegesi Mustafa Çiftçi ve aynı bölgedeki bir sitenin bekçisi, yürüyüş yaptıkları sırada çalılıklar içinde Atatürk heykeli buldu. CHP\'li delegenin İl Başkanı Mustafa Erdem\'e haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Foto Film Şubesi ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ardından heykel çalılık alandan kaldırılarak muhafaza altına alındı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü polyester malzemeden imal edilmiş Atatürk heykelinin kim ya da kimler tarafından çalılık alana atıldığını araştırırken, Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk heykelinin kapanan eski Varsak Belde Belediyesi\'nin bahçesinde yer alan ve mevcut imar planlarına göre 5 yıl önce yol yapım çalışmaları sırasında zarara uğramaması için kaldırılan heykel olduğunu kaydetti. Heykelin 5 yıldır muhafaza edildiği Fen İşleri Müdürlüğü\'nün Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki deposunda gerekli kontrollerin yapıldığını, heykelin yerinde olmadığını tespit ettiklerini belirten Başkan Tütüncü, konuyla ilgili tutanak tutulmasından sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne şikayette bulundu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Başkan Tütüncü\'nün şikayetinin ardından, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünün Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki deposunda görevli Y.Ç., M.K. ve Ş.A. Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 20 Eylül\'de gözaltına alındı.

\'Atatürk\'e karşı işlenen suçlar ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar\' kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğrenci ve veliler, ölümlü kazanın ardından yolu kapatıp eylem yaptı

AKSARAY\'da Hacı Mustafa Demir İlkokulu öğrenci ve velileri, önceki gün okulun önünden geçen caddede meydana gelen kazada 1 öğrencinin yaşamını yitirmesi üzerine bugün caddeyi trafiğe kapatıp, önlem alınması için eylem yaptı.

Aksaray\'da önceki gün öğle saatlerinde merkez Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi\'nde 25 yaşındaki Zeki E. idaresindeki 68 KD 658 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hacı Mustafa Demir İlkokulu öğrencileri 8 yaşındaki İsa Erol (8) ve aynı yaştaki Alperen Döşlü\'ye çarptı. Kazada yaralanan iki öğrenci ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden Alperen Döşlü yapılan tüm müdahale rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Zeki E. de gözaltına alındı.

Kazanın ardından Haci Mustafa Demir İlkokulu öğrencileri ve veliler, okul çıkışında akşam saatleride doğru kazanın olduğu ve okulun önündeki Ziraat Caddesi\'ne ulaşıma kapadı. Veliler, yeni can kayıplarının yaşanmaması için caddede önlem alınmasını istedi. Öğrencilerde ellerinde \"Kaç çocuk daha ölecek?\", \"Üst geçit isteriz\" yazılı dövizler taşıdı. Yolun ulaşıma kapanmasının ardından İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Sırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, olay yerine gelip veli ve öğrencilere, kazadan dolayı üzüntü duyduklarını ve önlem alınması için gerekli girişimlerde bulunacakları söyledi. Bunun üzerine ikna olan veli ve öğrenciler, yaklaşık 10 dakika ulaşıma kapanan cadde yeniden trafiğe açıldı. Veli ve öğrencilerde sessizce dağıldı.

Kahramanmaraş\'ta dondurmadan Türk bayrağı rekoru

KAHRAMANMARAŞ\'ta düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali\'nde dünyanın en büyük dondurmadan Türk bayrağı ve dünyanın en büyük çengel dondurması rekoru kırıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali, akşam saatlerinde kortej yürüyüşüyle başladı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, katılımcılarla birlikte Müftülük Meydanı\'ndan valilik önüne kadar yürüdü. Bandonun da eşlik ettiği kortejden sonra festival alanında açılış konuşmasını yapan Başkan Mehmet Fatih Erkoç, Kahramanmaraş dondurmasının dünyanın her yerinde tadılabildiğini ifade ederek şunları dedi:

\"Dondurma sadece Kahramanmaraşımızın değil, Türkiyemizin gurur kaynağı. Çünkü bu ürün, dünyanın dört bir yanında büyük bir beğeni ile tüketilmekte. Bu ürün ay-yıldızlı bir ürün. Dünyanın belki 100\'den fazla ülkesinde tüketilmekte ve ülkemize katma değer sağlamakta. Türkiye\'nin ihracatında da artık önemli bir payı var. Kahramanmaraşlı dondurma üreticileri, yoğun bir şekilde bu ürünü sofralara sunmakta. Bu ülkemiz ve Kahramanmaraşımız için çok önemli. Bu alanda geçmişten günümüze on binlerce insan istihdam edilmekte, insanların geçim kaynağı olmakta.\"

Konuşmaların ardından özel soğutmalı TIR kasasında tutulan 3 bin 722 kilo ağırlığındaki dev dondurma, vinç yardımı ile kaldırılarak şenlik alanına getirildi. Türk bayrağı şeklinde yapılan dondurma da, dondurma ustaları tarafından alana getirilerek özel hazırlanan standa yerleştirildi. Ölçümü yapılan 150 santimetreye 225 santimetre boyutlu Türk bayrağı şeklindeki dondurma, dünyanın en büyük dondurmadan bayrak rekoru olarak, dev çengel dondurma ise 2 metre 80 santimetrelik boyu ile dünyanın en büyük çengel dondurması olarak Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Dünya Erkek Rekorları kapsamında tescillendi. Çengel dondurmayı Başkan Erkoç, merdiven yardımıyla ölçtü. Rekorun kırılmasının ardından dev dondurma, et satırları ile kesilerek alanı dolduran vatandaşlara dağıtıldı. Festivalin ilk gününde Ferhat Göçer de konser verdi.

Samsun\'da anız yangını korkuttu

SAMSUN\'un Canik İlçesi\'nde meydana gelen anız yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın Canik İlçesi Gaziosman Paşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Boş bir arazide çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlar biranda tüm bölgeyi sardı. Çok sayıda evin de olduğu bölgede, alevler korku ve panik yaşattı. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı ekipler Gaziosman Paşa Mahallesi\'ne sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1.5 saatte yangın kontrol altına alındı.

Köpeğin saldırı anı kamerada

Konya\'da bir inşaatta bulunan kurt köpeğinin yemekten dönen şoföre saldırı anı kameralara yansıdı.

Olay, 16 Eylül günü saat 14.00 sıralarında bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaat firmasında şoför olarak çalışan bir kişi yemekten döndüğü sırada inşaatın önünde zincirle bağlı bulunan kurt köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısından son onda kaçarak kurtulan şoför koşarken yuvarlandı. Bu anlar ise inşaatın kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Otomobil motosiklet ve yaya geçidindeki turistlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin önce motosiklete sonra yaya geçidinden karşıya geçen Rus çifte çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı\'nda seyreden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Serdar Büyük\'ün kullandığı 07 LER 67 plakalı motosiklete çarptı. Daha sonra yaya geçidinden geçmek isteyen Rus turist 63 yaşındaki Tatiana Polyanskikh ile eşi 65 yaşındaki İvan Polyanskikh\'e çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan Polyanskikh çifti ile motosiklet sürücüsü Büyük için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Tatiana Polyanskikh, müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, tedavisi süren diğer yaralılardan İvan Polyanskikh\'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve aracın kaza sırasında kopan parçalarından yola çıkarak sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

KARABÜK\'te devrilip sürüklenerek park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 5 üniversite öğrencisi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı\'ndaki özel hastanenin önünde meydana geldi. Karabük yönüne giden Emre Kapucu (23) yönetimindeki 14 GC 964 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Sürüklenen otomobil, bu sırada bir hasta yakınını ziyarete gelen Seyfullah Aydoğdu\'nun hastane önündeki otoparka park ettiği 78 BP 821 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kapucu ile yanındaki Sezai Ozan (19), Mustafa Mercan (20), Tugay Gülşen ve İlhan Kayabaşı yaralandı.

Yaralılardan 3\'ü, sedye ile özel hastaneye, diğer 2 yaralı ise ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bursa\'da kar maskeli katil zanlıları yakalandı

BURSA\'nın Mudanya İlçesi\'nde işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 34 yaşındaki Mehmet Öztürk\'ün katil zanlısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Zanlılar ile Mehmet Öztürk arasında antika eşya satımıyla ilgili anlaşmazlık olduğu belirtildi.

Olay, geçtiğimiz pazar sabahı Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Caddesi\'nde unlu mamüller satan bir işyerinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen ve yüzünde kar maskesi bulunduğu belirtilen bir kişi, Mehmet Öztürk\'e, işyerinin kapısından silahla iki el ateş ederek kaçtı. Saldırıda yaralanan Mehmet Öztürk, çevreden yetişenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahale ardından Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay günü bölgeden geçen 910 otomobil ve 70 güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin H.S.,(40) ile İ.Ç.,(32) olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi\'nde gözaltına alındı.

ANTİKA EŞYA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞLER

2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürldü. Maktül Mehmet Öztürk ile şüpheli H.S.\'nin arasında antika eşya satışı yüzünden tartışma olduğu ve H.S.\'nin arkadaşı İ.Ç.\'yi de yanında götürerek silahı ateşleme azmettirdiği, İ.Ç.\'nin de kar maskesini takarak Mehmet Öztürk\'ü öldürdüğü ve olay yerinden kaçtıkları ortaya çıktı. 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 kilo esrarla yakalandı adliyeye çocuğuyla götürüldü

BURSA\'da teknik takip sonucu harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kilo 110 gram esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Z.G. ve yanında küçük yaşta çocuğu bulunan kadın şüpheli G.G. adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Diyarbakır\'dan Bursa\'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kestel İlçesi\'nde şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Ankara Caddesi\'ndeki takipte şüpheliler; M.Z.G. ve G.G. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde 3 kilo 110 gram esrar ele geçirilirken, M.Z.G. ve G.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadın şüpheli G.G.\'nin küçük yaştaki çocuğu da annesiyle birlikte adliyeye götürüldü.

Kredi borcu için uyuşturucu işi yapıyormuş

KONYA\'da polis tarafından bir eve yapılan baskında 280 kök hint keneviri ile 10 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet A., polisteki ifadesinde, \"200 bin lira kredi borcum var. O yüzden uyuşturucu işi yapıyorum\" dediği öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri merkez Meram ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki bir evde hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine evi fiziki takibe alan ekipler etrafı hurda malzemelerle çevrili bahçede hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler gece saatlerinde eve baskın düzenledi. Yapılan baskında bahçede ekili durumda 280 kök hint keneviri ile 10 kilo esrar ele geçirildi. Ayrıca evin çeşitli yerlerinde kurutulmaya bırakılmış hint kenevirlerinin de olduğu görüldü. Gözaltına alınan hurdacı 36 yaşındaki Mehmet A.\'nın ifadesinde, \"200 bin lira kredi borcum var. O yüzden uyuşturucu işi yapıyorum\" dediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca esrarı piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtildi. Mehmet A.\'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kartepe\'de uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde jandarmanın bir eve yaptığı baskında 200 kök hint keneviri ile 100 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Arslanbey Mahallesi\'nde bir evi takip altına aldı. Ardından eve baskın yapan jandarma ekipleri, K.K. ile Ş.Ü\'yü esrar sararken yakaladı. Evde arama yapan jandarma ekipleri 200 kök hint keneviri ile 100 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarma 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Oto yıkamacıdan çalışanına ilginç ceza

SİVAS\'ta oto yıkama dükkanı işleten esnaf, işini aksatan çalışanını sandalyede tazyikli suyla yıkadı.

Kent merkezindeki Toptancılar Sitesi\'nde oto yıkamacılığı yapan E.E. akşam saatlerinde işini aksatan çalışanı M.A.\'ya ilginç bir ceza verdi. Bir arkadaşının yardımıyla çalışanını iple sandalyeye bağlayan E.E. önce köpüklü suyla fırçaladı, ardından tazyikli suyla yıkadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. Dükkan sahibi E.E. yarı şaka yarı ceza amacıyla bunu yaptıklarını, suyun zarar vermemesi için tazyiğini azalttıklarını söyledi.

