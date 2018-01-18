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DHA YURT; BOLU DAĞI'NDA BAŞLAYAN KAR, ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI

BOLU Dağı'nın, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde yoğun kar yağışı ve sis ulaşımı etkiledi

18 Ocak 2018 16:57

BOLU Dağı\'nın, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde yoğun kar yağışı ve sis ulaşımı etkiledi. 
Bolu Dağı\'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ve sis Bolu Dağı\'nda ulaşımı güçleştirdi. Karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM otoyolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 20 santime ulaştığı Bolu Dağı\'nda güzergahın bazı kesimlerinde yol kısmen beyaza büründü. Kar en çok Bolu Dağı\'nın Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiilerinde etkili oldu. TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sürücüler elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü
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-Kar yağışından görüntüler
-TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu görüntüleri
-Detaylar

Süre: 02.41 Boyut: 164 MB
Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/BOLU-DÜZCE, (DHA) - 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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