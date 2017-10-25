T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT- Başbakan Yıldırım: Ordumuzu FETÖ mikrobundan arındırıyor ihtiyaçlar dahilinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz 

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam İzmir Çiğli 2

25 Ekim 2017 16:07

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. Başbakan Yıldırım burada uçağa bindikten sonra görevli personele hitaben bir konuşma yaptı.  Başbakan Binali Yıldırım, \"15 Temmuz hain kalkışması sırasında milletin emanetini demokrasiyi ve milli iradeyi kahramanca savunan Türk Hava Kuvvetlerimizin yiğit personellerine teşekkür ediyorum. O darbe girişiminin ardından şimdi ordumuzu da bu FETÖ mikrobundan arındırıyor ve ihtiyaçlar dahilinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz\" dedi. 
Başbakan Yıldırım, \"Vatan savunmasında vazgeçilmez değerlerimizsiniz. Son dönemde mücadele ettiğiniz terörle mücadelenin yanısıra caydırıcı ve önleyici çalışmalar için sizleri tebrik ediyorum. Fırat Kalkanı Harekatı, koalisyon güçleri ile icra edilen Karayel Harekatı\'nda göstermiş olduğunuz başarı takdire şayandır.  Sadece Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında toplam bin 428 sorti gerçekleştirilerek 2 bin 311 hedef imha edilmiş. DEAŞ terör örgütüne karşı büyük bir zafer kazanılmıştır. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak için en tehlikeli görevden kaçınmayarak bir kahramanlık örneği gösterdiniz. Milletimiz size güveniyor sizler de bu zor zamanlarda üzerinize düşen görevi hakkıyla yerine getiriyorsunuz\" diye konuştu. 
\"ORDUMUZU FETÖ MİKROBUNDAN ARINDIRIYOR VE İHTİYAÇLAR DAHİLİNDE GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ\" 
15 Temmuz darbe girişimine değinen Yıldırım, \"Suriye sınırında 2016-2017 eğitim uçuş yılında 965 saat boyunca 393 sorti gerçekleştirerek önemli bir görev gerçekleştirdiniz. 15 Temmuz hain kalkışması sırasında milletin emanetini demokrasiyi ve milli iradeyi kahramanca savunan Türk Hava Kuvvetlerimizin yiğit personellerine teşekkür ediyorum. O darbe girişiminin ardından şimdi ordumuzu da bu FETÖ mikrobundan arındırıyor ve ihtiyaçlar dahilinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz\" ifadelerini kullandı. 
\"İHA, SİA\'LAR İLE TÜRKİYE\'Yİ, SINIRLARIMIZI KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETLERİ İLE EKSİKSİZ TAKİP EDİYORUZ\"
Savunma sisteminin önemine vurgu yapan Yıldırım, \"Hava kuvvetlerimizin daha güçlü daha etkin çalışması için filo konuşlandırmalarımızı yeniden yapılandırdık. Mevcut savunma sistemimizi güçlendirmek adına uzun ve orta menzilli hava refüze savunma sistemlerini değerlendiriyoruz. Yerli ve milli üretilmiş olan İHA, SİA\'lar ile Türkiye\'yi, sınırlarımızı keşif ve gözetleme faaliyetleri ile eksiksiz takip ediyoruz. SİA\'lar terörle mücadelede çok üstün bir görev yapıyor. Daha donanımlı, pilot, subay, astsubay  yetiştirmek için gerekli düzenlemeler yapıyoruz. Hava kuvvetlerimiz için gurur vesilesidir\" açıklamasında bulundu. 

Görüntü dökümü
-Yıldırım\'ın Ana Jet Üssü\'ndeki görüntüleri
-Yıldırım\'ın uçağa binmesi  
-Yıldırım\'ın konuşması
-Detaylar 

Haber: İZMİR (DHA) 

===============================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakan Binali YıldırımAna JetKomutanlığınıBaşbakan YıldırımBinali YıldırımTemmuzTürk Hava KuvvetlerimizinFETÖYıldırımSonFırat Kalkanı HarekatıKarayel HarekatıDEAŞMilletimizFETÖ MİKROBUNDAN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24