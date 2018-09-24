AYDIN\'ın Germencik ilçesindeki bir gıda fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın tüm fabrikayı sardı. İlk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmayan yangına itfaiye ekiplerini müdahale ederken, zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Yangın, bugün saat 20.00 sıralarında Ortaklar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir fabrikada çıktı. Gece vardiyasının çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede fabrikanın tamamını kapladı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, zaman zaman fabrika içinde patlamalar meydana geldi. Yaşanan patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri patlamalara karşı fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangında alevler metrelerce yükseğe çıkarken, yoğun duman bölgeyi kapladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Kaymakamı Ayhan Işık\'ta olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, \"Duyar duymaz geldim. Tüm ekiplerimizi yangına müdahale için seferber ettik. Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nden de takviye istedik\" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Fabrikanın yanışından görüntü

- Özlem Çerçioğlu ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN,(DHA)