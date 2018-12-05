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DHA YURT - AVUKAT VE POLİSLERİN DE YER ALDIĞI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 13 GÖZALTI

BARTIN'da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve esnafların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı

05 Aralık 2018 03:48

BARTIN\'da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve esnafların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın\'da suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve esnafların da olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Haklarında, \'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve çocuk düşürme\' iddialarıyla suçlamalarda bulunan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Gözaltına alınan kişilerin adliyeye çıkartılması
SÜRE: 40 SN. - BOYUT: 6,94 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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