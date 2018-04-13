T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT; 34 İLDE FETÖ OPERASYONU: 70 MUVAZZAF ASKERE YAKALAMA KARARI

KONYA 'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği kripto olarak bilinen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

13 Nisan 2018 11:34

KONYA \'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği kripto olarak bilinen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 34 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı işlemleri sürerken, şüphelilerin örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, şakirtlik seviyesi yüksek olan, talebe mesullüğü ve asker abiliği yapmış kişiler oldukları belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerlerin ve örgütün mahrem imamlarının ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Türk silahlı Kuvvetleri\'ne yerleştirdiği kişiler tespit edildi. TSK\'ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite tahsilleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içerisinde başta talebe mesullüğü olmak üzere mahrem alanda da görev üstlendikleri saptandı. Şüphelilerin örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, şakirtlik seviyesi yüksek olan, talebe mesullüğü ve asker abiliği yapmış kişiler oldukları da belirtildi.
TSK\'ya sözleşmeli personel olarak yerleştirilen mahrem yapılanma içerisinde bulunan 70 muvazzaf askerin yakalanması için karar çıkartıldı. Konya merkezli 34 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.  

Görüntü Dökümü

-------------------

Şüphelilerin sağlık kontrolune getirlmesi

Haber-Kamera:Tolga YANIK KONYA DHA)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYATürk Silahlı KuvvetleriKonya Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYTürkKuvvetleriTSKKonyaOperasyonunDökümü ŞüphelilerinYANIK KONYA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24