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DHA YURT - Zonguldak'ta yağmur nedeniyle iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

ZONGULDAK merkez ile Kozlu İlçesi'nde şiddetli yağmur nedeniyle, bazı işyerleri sular altında kalırken göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti

22 Ağustos 2017 21:33

ZONGULDAK merkez ile Kozlu İlçesi\'nde şiddetli yağmur nedeniyle, bazı işyerleri sular altında kalırken göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte, saat 16.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağmur hayatı felç etti. Liman Caddesi\'nde göle dönen yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Kaldırımları aşan su sahildeki gezi yoluna doldu. Milli Egemenlik Caddesi\'nde rögar kapaklarının tıkanması sonucu su birikintileri oluştu. Arızalanan bazı araçlar yolda kaldı. Kentin içinden geçen Üzülmez Deresi ile taşınan evsel atıklar, liman içine girdi. Liman içinde bir çöp konteynırının da yüzdüğü görüldü.

KOZLU\'DA İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Kozlu İlçesi\'nde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe girişindeki yol tamamen suyla kaplandı. Belediye ekipleri dizlerine kadar gelen suyun içine girip tıkanan rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Atatürk Caddesi de yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Buradaki işyerlerini su bastı. Esnaf, işyerlerine giren suları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de vidanjör ile işyerlerindeki suyun boşaltılmasına yardım etti. Su altında kalan Kozlu sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi.

Görüntü Dökümü:
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-Yağmurdan detaylar
-Göle dönen yollar
-Kozlu\'dan detaylar
-Su basan iş yerleri
-Temizlik çalışması
-Esnaf ile röp.


Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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