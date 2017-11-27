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DHA YURT - Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi göçük altında (1)

  ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü'ne ait kömür ocağında göçük meydana geldi

27 Kasım 2017 16:35

 
ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü\'ne ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bugün saat 12.30 sıralarında, Kilimli\'deki TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü\'ne ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında 3 maden işçisi kaldı. Ocakta bulunan diğer işçilerin müdahalesiyle işçilerden 1\'i hemen kurtarıldı. Yaralanan işçi ambulansla Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine göçüğün meydana geldiği maden ocağına TTK\'nın tahlisiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan diğer 2 işçiyi de kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Haber-Kamera: ZONGULDAK, (DHA)- 
 

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