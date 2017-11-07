DHA YURT - ZONGULDAK'TA MADEN İŞÇİLERİNİN 'MADEN OCAĞINDAN ÇIKMAMA' EYLEMİ SONA ERDİ

ZONGULDAK\'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda (TTK) çalışan yaklaşık 2 bin maden işçisinin, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto için başlattığı \'Maden ocağından çıkmama\' eylemi 21 saat sonra sona erdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda kabul edilen torba yasa tasarısının, \'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir\' şeklindeki 58\'inci maddesine tepki için kuruma bağlı maden ocaklarında gece 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, sabah ocaktan çıkmama eylemi başlattı. Gündüz vardiyasında çalışan maden işçilerinin de destek verdiği eylem yaklaşık 2 bin maden işçisinin katılımıyla 21 saat sürdü. Maden işçileri, saat 05.00 sıralarında sendika temsilcileriyle yaptıkları görüşmenin ardından ocaklardan dışarı çıktı.

GMİS GENEL BAŞKANI DEMİRCİ: EYLEM SONA ERDİ

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, Ankara\'da Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından eylemi sonlandırdıklarını söyledi. Maden işçilerinin ocaktan çıktığını ifade eden Demirci, \"Ankara\'da önemli görüşmeler yaptık. İşçinin derdini, eylemini anlattık. Görüşmeleri işçilere de anlatmak üzere Zonguldak\'a geliyoruz. Türk-İş başkanı işçilere yapılan görüşmeleri anlatacak.\" dedi.

MUTLU: 58\'NCİ MADDE BİZİM İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE DÜZENLENECEK

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da maden ocağı önünde işçilere hitaben yaptığı konuşmada şöyle dedi:

\"Şu anda yaptığımız mutabakat 58\'nci maddedeki tasarı meclisten bizim istediğimiz şekilde TTK\'nın sahaları kapsam dışına atılarak yeniden düzenlenmek şartıyla geçecek. Hükümet yetkilileri nezdinde bunun teminatı alınmıştır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşçilerin slogan atması

-İsa Mutlu\'nun işçilere konuşması

-İşçilerin ocaktan çıkması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)