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DHA YURT - Zonguldak'ta doğalgaz firmasında patlama:2 yaralı

Zonguldak'ta bir doğalgaz firmasına ait işyerinde şiddetli patlama meydana geldi

15 Mart 2018 19:37

Zonguldak\'ta bir doğalgaz firmasına ait işyerinde şiddetli patlama meydana geldi.

Bahçelievler Mahallesi\'nde saat 15.30 sıralarında doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı iddia edilen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri patlamanın olduğu bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Patlamanın olduğu yerden görüntüler
-İtfaiye detayları


Haber:Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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