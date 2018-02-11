DHA YURT - 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22'nci gününde acı haber: 11 şehit (Yeniden)

SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 22\'nci gününde kırıma uğrayan helikopterde 2, çatışmada ise 9 olmak üzere 11 asker şehit oldu. Harekat kapsamında 118\'i bugün olmak üzere 20 Ocak\'tan bu yana toplam 1180 terörist de etkisiz hale getirildi.

Hatay\'ın Hassa ve Kırıkhan ilçesinin karşına düşen Suriye\'nin Mamaluşağı ile Ömeruşağı arasındaki bölgede terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ mevzilerinin imha edilmesine yönelik operasyona katılan komando birliği ile bölgeye sızmaya çalışan teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma bölgesine hava desteği vermek için gelen ATAK helikopterinden biri, saat 13.01\'de kırıma uğrayıp düştü. Helikopterdeki Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (32) ile Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29) olay yerinde şehit oldu. Teröristlerin tanksavar, roketatar, havan ve ağır silahlarla saldırısı sonucu 1027 rakımlı tepede olarak adlandırılan bölgede gün boyu devam eden çatışmalarda ise Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş (29) ile uzman çavuşlar Oğuzcan Ekiz (27), Enes Sarıaslan (24), Halis Koca (27), Burak Akalın (28), Serdar Ege (41), Hüseyin Şahin (27), Koray Karaca (25) ve uzman onbaşı Hamza Karacaoğlu (26) şehit oldu, bazı askerler de yaralandı. Çatışmada yaralanan askerler, bölgeden tahliye edilerek Kırıkhan ve Hatay\'daki devlet hastanelerinde tedaviye alınırken, bazılarının hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Operasyon bölgesinden alınarak Hatay ve Kırıkhan devlet hastanelerine getirilen şehitlerin cenazeleri de memleketlerine gönderilecek.

BUGÜN 118 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sınır hattında konuşlu topçu birlikleri ile jetler, gün boyu terör örgütlerine ait mevzileri, karadan ve havadan ateş altına alıp imha etti. Bölgede gün boyu devam eden çatışmalarda 118 terörist etkisiz hale getirildi.

HAREKATIN BAŞINDAN BU YANA 1180 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı ise ayrı ayrı açıklamalarla kırıma uğrayan helikopterde 2, çıkan çatışmada ise 9 askerin şehit olduğunu bildirdi. Helikopterle ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, 118\'i bugün olmak üzere harekatın başlangıcından bu yana toplam 1180 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi.

\"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.\"

Görüntü dökümü.

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Haber: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)