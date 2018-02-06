DHA YURT - 'Zeytin Dalı Harekatı' şehidi Uzman Çavuş Kaya, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı  

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentinde PKK/YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya\'nın (28) cenazesi, memleketi Nevşehir\'in Gülşehir ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kaya\'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, babaevinin bulunduğu Fatih Mahallesi\'ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazenin getirildiği Gülşehir\'deki Kurşunlu Camii\'nde, şehit Uzman Çavuş Kaya için tören düzenlendi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve il protokolü, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ile çok sayıda Nevşehirli katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şehit babası Ramazan Kaya\'yı telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit eşinin asker şapkasını takarak, törene katılan ve 20 gün önce Afra isimli kız bebek dünyaya getiren Rabia Kaya, Türk bayrağına sarılı tabuta başını koyup, \"Şehidim, emanetine iyi bakacağım\" diyerek, gözyaşı döktü. Kurşunlu Camii\'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya, ilçedeki asri mezarlıkta defnedildi.

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Haber:Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)