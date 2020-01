DHA YURT - YURTTA KUDÜS PROTESTOLARI (3) 

Adana\'da \'Kudüs\' protestosu

ADANA\'da ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi\'nin (ASİM) çağrısıyla merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Kemeraltı Cami\'nde cuma namazı kılan yüzlerce kişi, daha sonra ABD\'nin Kudüs kararına tepki gösterdi. \"Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD\" ve \"Filistin halkı yalnız değildir\" sloganı atan göstericiler, dualar etti. Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile birlikte 67 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de katıldığı gösteride, Filistin bayrakları taşındı. İsrail ve ABD\'ye tepki gösteren ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, ABD\'nin Kudüs kararını tanımadıklarını, sonuna dek Filistin halkıyla beraber olacaklarını söyledi. ABD\'nin yanlış adımından dönmesini beklediklerini anlatan Fatma Güldemet Sarı ise, \"Tüm dünyanın tepkisiyle karşılanan bu karardan ABD vazgeçmelidir. Türkiye, Filistin ile her zaman beraberdir\" dedi.

SABANCI MERKEZ CAMİİ\'NDE TOPLANDILAR

Köklü Değişim Derneği üyeleri de Cuma Namazı çıkışı, Sabancı Merkez Cami\'nde toplandı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde grup adına açıklamada bulunan Ali Tuluk, \"Bu karar bizim için yok hükmündedir. Müslümanların ilk kıblesi olan kutsal topraklar, asla Yahudilerin başkenti olmayacaktır\" dedi.

- Kemeraltı Cami\'ndeki cuma namazından görüntüler

- Adana Sivil İnisiyatif Meclisi\'nin (ASİM) çağrısıyla toplanan kalabalık ve ellerindeki pankartlardan görüntü

- Pankart ve gazete manşetlerinden detaylar

- Tekbir getirilmesi

- \"Kahrolsun İsrail\" sloganı atılması

- ASİM Başkanı Mahmut Eraslan\'ın konuşması

- Dua edilmesi

- Ak Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı\'nın konuşması

- \"Çakal Trump İt İsrail Türkler Burada\" yazılı pankarttan detay

Manisa\'da ABD ve İsrail protestosu

ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına, Manisa\'daki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tepki gösterdi. Cuma namazı sonrasında ellerinde pankartlarla bir araya gelenler, kararı protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını imzalamasına yönelik tepkiler sürüyor. Manisa\'da Sivil Dayanışma Platformu\'nun öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve AK Partililerin katılımıyla, Hatuniye Cami\'nde, cuma namazının ardından protesto gösterisi yapıldı. Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, slogan attı. Açıklamaya AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve yaklaşık 300 kişi katıldı.

AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Kudüs açıklamasının hukuksuz olduğunu belirterek, \"Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu adım barışı ve istikrarı tehdit etmektedir. Bu kararı asla kabul edilemez görüyoruz ve bu karardan dönülmesini istiyoruz. Türkiye\'nin bu saldırı karşısında ortaya koyduğu tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inanıyoruz\" diye konuştu.

Sıklıkla tekbir getiren kalabalık, \"İşgalci İsrail, işbirlikçi ABD\" ve \"Kahrolsun İsrail\" sloganları attı. Manisa Sivil Dayanışma Platformu Temsilcisi Mustafa Öner ise İsrail\'in Kudüs\'teki varlığının gayrimeşru olduğunu söyledi. Öner, \"Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve hangi görüşten olursa olsun tüm aktörleri Filistin\'e desteğe ve Kudüs\'ü muhafazaya çağırıyoruz. Türkiye, İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeli, bugüne kadar Filistin aleyhine olan, İsrail işgali lehine olan tüm anlaşmaları ve mahkeme kararlarını iptal etmelidir. İslam dünyası Filistin topraklarına ve Kudüs\'e sahip çıkmalıdır\" dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık cami önünden ayrıldı.

Afyonkarahisar\'da Kudüs tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı Afyonkarahisar\'da cuma namazı sonrasında protesto edildi.

İmaret Camii avlusunda toplanan kalabalık, ABD\'nin Kudüs kararına tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, ABD Başkanı Donald Trump\'ın hukuksuz Kudüs açıklamasının, insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları da derinleştirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kesin şekilde ilan ettiği gibi Kudüs\'ün tüm

Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Başkan Yurdunuseven, \"Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam\'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek

Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır\" dedi.

SELAHADDİN EYYUBİ RUHU DİRİLECEK

Karar karşısında Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip bu teşebbüsün karşısına dikileceğini ifade eten Yurdunuseven, \"İslam\'ın harem-i izzeti olan Kudüs\'ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına

dikildiğini göreceklerdir. Türkiye\'nin, İnsanlığın silueti olan Kudüs\'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin

sonuna kadar arkasındayız\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Sinop\'ta Kudüs için protesto gösterisi

SİNOP\'ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından cuma namazı sonrasında düzenlenen eylemde ABD tarafından Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınması kararı protesto edildi.

Sinop\'ta ABD tarafından Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınması kararı nedeniyle eylem düzenlendi. Büyük Cami\'de cuma namazı sonrasında düzenlenen eylemde ABD protesto edildi. Eylemde basın açıklaması yapan AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpcü, \"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump\'ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir\" dedi. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Erbaa\'da Kudüs tepkisi

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde 33 sivil toplum örgütü tarafından Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine protesto edildi. ABD ve İsrail bayrakları yakıldı.

Cuma namazının ardından Cumhuriyet Meydanında toplanan 33 sivil toplum kuruluşu temsilcileri ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etme kararına tepki göstererek protesto etti. Yaklaşık 800 kişinin katıldığı eylemde kalabalık ‘Kudüs özgür olmadıkça tüm şehirler tutsaktır’, ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ yazılı dövizler taşıdı. Zaman zaman tekbirler getiren gruptakiler basın bildirisinin okunmasının ardından ABD ve İsrail bayraklarını ateşe vererek yaktı.

Kudüs Platformu adına bildiriyi AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Mustafa Kök okudu. Kök \"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanı yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir.\" dedi.

Marmaris\'te Kudüs protestosu

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, AK Parti öncülüğünde cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olmasını tanıyan kararı imzalamasına tepki gösterdi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı üyeleri, cuma namazı sonrası Tepe Mahallesi\'nde bulunan cami önünde ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs ile ilgili kararını protesto etmek için vatandaşlarla bir araya geldi. Ellerindeki Türk bayrağı ile toplanan partililer ve vatandaşlar, bir süre cami önünde bekledi. AK Parti Marmaris İlçe Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Uysal, burada basın açıklaması yaptı.

ABD Başkanı\'nın Kudüs kararının insanlığı yaraladığını ifade eden Uysal, \"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın ifade ettiği gibi Kudüs, tüm İslam aleminin kırmızı çizgisidir. Bu karar bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumlarının arasındaki husumeti artırmaktan başak sonucu olmaz. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan bir an önce vazgeçilmelidir. İslam\'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisiyiz\" dedi.

Basın açıklaması ardından alkışlarla ve Rabia işareti yapılarak \"Kudüs İslamdır\" sloganları atıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemli aldığı protesto sessizce son buldu.

