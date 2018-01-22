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DHA YURT - Yolcu otobüsü devrildi, 24 yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan yolda devrilen şehirlerarası yolcu otobüsünde, şoförle birlikte toplam 24 kişi yaralandı

22 Ocak 2018 16:20

MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan yolda devrilen şehirlerarası yolcu otobüsünde, şoförle birlikte toplam 24 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 07.30 sıralarında, Fethiye- Antalya karayolunun 19\'uncu kilometresinde meydana geldi. Bursa\'dan Fethiye\'ye gelen Pamukkale firmasına ait Ekrem K. yönetimindeki şehirlerarası 48 FS 248 plakalı yolcu otobüsü, sağanak yağmurla kayganlaşan zeminde, virajda savruldu. Kazada araçtaki şoförle birlikte toplam 24 kişi yaralandı. 1\'i hariç hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralılardan 25 yaşındaki Bilgenur Çengel, kazada otobüsün aniden ve büyük bir gürültüyle devrildiğini söyledi. Kaza anındaki bağırışların korkutucu olduğunu belirten Çengel, kazadan önceden aşırı yağış olduğunu dile getirdi. Yoğun yağışın sonucunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini düşündüğünü vurgulayan Çengel, herhangi bir ölüm olmamasının tek tesellileri olduğunu kaydetti.

Hafif yaralı bir diğer yolcu 21 yaşındaki Ezgi Armağan ise kaza sırasında otobüstekilerin çoğunun uykuda olduğu söyledi. Kaza anını net bir şekilde hatırlamadığını ifade eden Armağan, kendisine geldiğinde otobüsün dışında yerde süründüğünü ve bazı kişilerin ona yardım etmeye çalıştığını anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bilgenur Çengel\'in anlatımı

- Hastaneden görüntü

(KJ Haber- Kamera: Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE (Muğla), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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