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DHA YURT - Yavru kurt köpeğine meydan okuyan tavuk

ELAZIĞ'ın Maden ilçesine bağlı Plaj köyde diğer tavukları kümese soktuktan sonra kendisinide kümese sokmaya çalışan yavru kurt köpeğini meydan okuyan ve onu kovalayıp buurnunu gagalayan tavuğun görüntüsü izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi

06 Eylül 2017 14:57

ELAZIĞ\'ın Maden ilçesine bağlı Plaj köyde diğer tavukları kümese soktuktan sonra kendisinide kümese sokmaya çalışan yavru kurt köpeğini meydan okuyan ve onu kovalayıp buurnunu gagalayan tavuğun görüntüsü izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi. 
Maden ilçesine bağlı Plaj köyde cep telefonu ile kayıt edilen yavru Kurt köpeği ve bir tavuğun görüntüsü izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, diğer tavukları kümesine sokan yavru Kurt kepeği kalan sok tavuğu da havlayıp korkutarak kümese sokmaya çalışıyor. Her defasında tavuğa doğru hamle yapan köpeğe saldıran tavuk, adeta köpeği kovalıyor. Uzun süre tavuk ile uğraşan köpek, tavuğun burnuna attığı gaga ile kaçmak zorunda kalıyor. 

Görüntü Dökümü:
-Yavru Kurt köpeği ve tavuğun mücadelesi
-Kurt kepeğinin tavuktan kaçmlası
-Kurt köpeğinin havlaması ve tavuğun ona doğru hamlesi
-Tavuğun kurt köpeğini gagalaması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Keamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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